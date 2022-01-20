США взаємодіяли з Україною, коли запроваджували санкції проти агентів Росії, - Блінкен
Санкції Сполучених Штатів проти чотирьох проросійських політиків з України – двох нардепів від ОПЗЖ та двох ексчиновників – розроблялися та вводилися у взаємодії з чинною українською владою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в офіційній заяві глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена, поширеній у четвер.
"Перед можливим новим вторгненням в Україну російські розвідслужби, в основному ФСБ – орган, який перебуває під санкціями США – вербує українських громадян на ключових посадах, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації. ФСБ використовує цих чиновників, щоб створити нестабільність в Україні", - зазначив Блінкен у своїй заяві з приводу введення санкцій проти чотирьох проросійських політиків з України.
Глава Держдепу підкреслив, що Сполучені Штати "працюють у тісній координації з урядом України над виявленням, викриттям та покаранням цих суб’єктів, щоб перешкодити цим операціям впливу".
Нинішні санкції проти двох чинних нардепів Верховної Ради, а також двох колишніх українських чиновників, які зараз переховуються в Росії, є частиною зусиль США щодо переслідування й перешкоджання спробам РФ розхитати ситуацію в Україні.
"У 2020 році кремлівські чиновники запустили комплексну інформаційну операцію, спрямовану на часткове погіршення здатності Української держави функціонувати самостійно. Особи, проти яких сьогодні введені обмеження, відіграли ключову роль у цій кампанії", - підкреслюється в заяві держсекретаря США.
Глава Держдепу також нагадав, що кампанії впливу РФ націлені не тільки проти України, але також проти США. Зокрема, російські спецслужби намагалися втрутитися у виборчий процес в Америці ще з 2016 року.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, у четвер Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти чотирьох проросійських політиків з України. У цьому списку опинилися Тарас Козак (депутат ОПЗЖ), Володимир Волошин (депутат ОПЗЖ), Володимир Олійник (ексдепутат Партії регіонів) та Володимир Сивкович (ексзаступник секретаря РНБО України).
Конгресмен-республіканець Джим Бенкс подав на розгляд Палати представників США законопроєкт щодо впровадження санкцій проти Росії під назвою «Про відповідальність Путіна». Текст документу оприлюднило видання https://www.washingtonpost.com/context/putin-accountability-act/69260295-708c-4522-876f-a567e22b7b20/?itid=lk_inline_manual_7 The Washington Post .
Бенкс пропонує не пізніше 30 днів після набуття закону чинності визнати Росію країною-спонсором тероризму, а підтримувані Росією збройні формування на Донбасі - іноземними терористичними організаціями.
Також документом передбачається запровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік-2», зокрема й проти організацій, причетних до його планування, будування та технічного обслуговування.
Окрім того, американцям забороняється проводити будь-які фінансові операції з російським держборгом, а саму Росію пропонується відключити від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT.
Законопроєкт передбачає запровадження персональних економічних санкцій. Зокрема, у разі ухвалення закону, протягом 30 днів після набуття ним чинності, адміністрація Байдена має надати звіт про наявність підстав для запровадження санкцій проти Володимира Путіна, членів його сім'ї, близьких друзів та ще 35 росіян, причетних до політики президента-агресора. Серед них:
високопосадовці: Михайло Мішустін (прем'єр-міністр), Дмитро Пєсков (прессекретар Путіна), Антон Вайно (голова АП), Сергій Кирієнко (заступник голови АП), Михайло Мурашко (міністр охорони здоров'я), Дмитро Патрушев (міністр сільського господарства) тощо;
очільники силових структур: Олександр Бортников (директор ФСБ), Олександр Бастрикін (голова Слідчого комітету РФ), Денис Попов (прокурор Москви) тощо;
керівники регіонів: Сергій Собянін (мер Москви), Андрій Воробйов (губернатор Московської області), Олександр Бєглов (губернатор Санкт-Петербурга);
російські пропагандисти: Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян, Костянтин Ернст;
бізнесмени: Роман Абрамович, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко;
керівники банків: Андрій Костін (голова ВТБ), Денис Бортніков (заступник голови ВТБ);
голови держкомпаній: Ігор Сечін («Роснефть»), Олексій Міллер («Газпром»), Ігор Шувалов («ВЭБ.РФ»), Миколай Токарев («Транснефть»).