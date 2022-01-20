Кондрашов, разыскиваемый МВД, снова занял должность в налоговой, - Заблоцкий
Александр Кондрашов восстановился в должности через суд. Но только с последней сменой руководителя ГНС получил приглашение появляться на работу и обещание повышения.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельной критики также заслуживает кадровая политика начиная с декабря прошлого года. Показательным примером является активное участие в работе ГНС г-на Александра Кондрашова, занимающего должность заместителя директора Департамента налогового администрирования", - написал он.
Заблоцкий напомнил, что Кондрашов находился в международном розыске. А журналисты-расследователи писали о его участии в преступной схеме, организованной экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.
"Господин Кондрашов начал активно посещать главный офис ГНС с начала декабря и успел похвастаться, что его рассматривают на руководителя Киевской области ГНС. Господин Кондрашов возобновился в должности заместителя руководителя Департамента налогового администрирования через суд. Но только с последней сменой руководителя ГНС получил приглашение появляться на работу и обещание повышения", - утверждает Заблоцкий.
Он отметил, что направил депутатское обращение правоохранителям, чтобы те актуализировали и сообщили состояние уголовных дел в отношении господина Кондрашова, а также изучили текущую активность в ГНС.
