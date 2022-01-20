РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8836 посетителей онлайн
Новости
10 107 35

Кондрашов, разыскиваемый МВД, снова занял должность в налоговой, - Заблоцкий

Кондрашов, разыскиваемый МВД, снова занял должность в налоговой, - Заблоцкий

Александр Кондрашов восстановился в должности через суд. Но только с последней сменой руководителя ГНС получил приглашение появляться на работу и обещание повышения.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельной критики также заслуживает кадровая политика начиная с декабря прошлого года. Показательным примером является активное участие в работе ГНС г-на Александра Кондрашова, занимающего должность заместителя директора Департамента налогового администрирования", - написал он.

Заблоцкий напомнил, что Кондрашов находился в международном розыске. А журналисты-расследователи писали о его участии в преступной схеме, организованной экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Читайте также: Чтобы украсть 1 гривню на НДС, они наносят урон на 19 грн, - "слуга народа" Заблоцкий о "скрутках"

"Господин Кондрашов начал активно посещать главный офис ГНС с начала декабря и успел похвастаться, что его рассматривают на руководителя Киевской области ГНС. Господин Кондрашов возобновился в должности заместителя руководителя Департамента налогового администрирования через суд. Но только с последней сменой руководителя ГНС получил приглашение появляться на работу и обещание повышения", - утверждает Заблоцкий.

Он отметил, что направил депутатское обращение правоохранителям, чтобы те актуализировали и сообщили состояние уголовных дел в отношении господина Кондрашова, а также изучили текущую активность в ГНС.

Автор: 

налоговая (933) Госналогслужба (75) Заблоцкий Марьян (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Чергова ненажерлива свиня за допомогою таких самих свиней повернулась до корита...
показать весь комментарий
20.01.2022 21:42 Ответить
+23
показать весь комментарий
20.01.2022 22:21 Ответить
+22
по лицу видно,что честный человек..
показать весь комментарий
20.01.2022 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найшовся!
показать весь комментарий
20.01.2022 21:40 Ответить
Ага! Так ось для чого його "розшукували"! Виходь на роботу, годі гуляти!)
показать весь комментарий
21.01.2022 09:47 Ответить
Чергова ненажерлива свиня за допомогою таких самих свиней повернулась до корита...
показать весь комментарий
20.01.2022 21:42 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 22:21 Ответить
Ваши это пришли, ваши. И таких треть страны

показать весь комментарий
21.01.2022 08:10 Ответить
Країна чудес та парадоксів!
показать весь комментарий
20.01.2022 21:42 Ответить
ЗЕлифт, ****...
показать весь комментарий
20.01.2022 21:43 Ответить
Гундосик вам ещё и не такое покажет
показать весь комментарий
20.01.2022 22:46 Ответить
Нах не смотрю такое порно...
показать весь комментарий
20.01.2022 23:10 Ответить
по лицу видно,что честный человек..
показать весь комментарий
20.01.2022 21:44 Ответить
😂
показать весь комментарий
20.01.2022 21:44 Ответить
Не знайшли просто
показать весь комментарий
20.01.2022 21:44 Ответить
У нас же нема проблем з корупцією, що там Заходу привиділось .
показать весь комментарий
20.01.2022 21:45 Ответить
Каждая новая власть в Украине держит Запад за лохов неразумных)
показать весь комментарий
20.01.2022 21:46 Ответить
Нє ,, а що не так? - Знайшли й посадили (на посаду).
показать весь комментарий
20.01.2022 21:46 Ответить
Слуга Заблоцький вирішив наїхати на слуг Вєнєдіктову й Монастирського ?
А хто фаворит Заблоцького на таку жирненьку посаду ?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:00 Ответить
Это всю новые лица которым мешает красть Порошенко!
показать весь комментарий
20.01.2022 22:08 Ответить
Ах вот он где прятался. В налоговой наверное сейчас темный лес. Может там и Януковощ прячется пока мы его в Ростове выглядываем?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:30 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 22:36 Ответить
Расстреляли машину прямо в гараже.
показать весь комментарий
21.01.2022 09:39 Ответить
Потому что должна быть не мусорная люстрация , а фонарная! Заодно и направление ветра показывать будет!
показать весь комментарий
20.01.2022 22:37 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 22:42 Ответить
Прикиньте размер пздца всеукраинского масштаба. Пока мусора ищут планокуров и по селах кусты конопли, а так же усиленно не покладая рук листают порносайты в поисках интимных фото, главные преступники спокойно себе работают в высших ешелонах власти. Поетому я двумя руками за легализацию марихуаны и проституции. Чтобы у мусоров небыло больше отмазок что у них не хватает времени в поисках настоящих преступников. И чтобы ниодна мусрская гнида больше не смогла за счет курильщиков марихуаны закрывать квартальные раскрытия и двигаться по карьерной лестнице с невоображаемой скоростью
показать весь комментарий
20.01.2022 22:42 Ответить
А как же они тогда столоваться будут?
показать весь комментарий
20.01.2022 22:49 Ответить
Кодло липне до кодла!
показать весь комментарий
20.01.2022 22:44 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 22:53 Ответить
Ух! какой настырный.
показать весь комментарий
20.01.2022 23:24 Ответить
зеленые мрази своих не бросают!
показать весь комментарий
21.01.2022 01:21 Ответить
Как ротшильдовские леваки определяют рост экономики?
По росту биржи, конечно: если биржа из-за спекуляций прет, как на дрожжах, то в экономике все тип-топ.
Таким образом, если следовать этой логике, лучше всего дела в экономике обстояли в 1929 году, накануне знаменитого краха Нью-Йоркской биржи (это когда финансисты из окошек небоскребов выпрыгивали, а потом наступилса Великая Депрессия, которая закончилась большой войной с очень большими человеческими жертвами).
Вот подтверждение: работник журнала The Economist (им владеет сейка Ротшильдов) вещает в интервью, что в Китае в экономике дела плохи, а во всем мире дела в экономике очень хороши, потому что в Китае биржа не растет, а во всем мире биржи прут, как на стероидах:
https://www.youtube.com/watch?v=ienmgdpgqSc

Неудивительно, что Уинстон Черчиль (да, тот самый), наслушавшись таких сказок, вложился по-крупному в акции на Нью-Йорской бирже, да так "удачно", что Черчиль лично прискакал в NY в 1929 году во вемя коллапса, однако это спасти Черчилю вложения не помогло.
Замечу, что такое поведение банкстеров по отношению к Черчилю не красивое, своих то заранее предупреждают о грядущем киздеце, так что банкстерам тех времен за Черчиля должно быть очень стыдно.
Откуда знаю, что заранее предупреждают?
Так в 2000 году я работала в американском старт-апе, отец-основатель которого приехал из США в январе 2000 с круглыми глазами и сказал, что "венчурные капиталисты дот-комам денег больше не дают". То есть умные люди все уже знали еще за пол-года до официального киздеца дот-комов.

"Инвестор-миллиардер говорит, что исторический крах фондового рынка «практически неизбежен»
Джереми Грэнтэм, знаменитый инвестор, который десятилетиями называл рыночные пузыри, сказал, что исторический обвал акций, который он предсказал год назад, уже начался, и даже вмешательство Федеральной резервной системы не может предотвратить возможное падение почти на 50 процентов."

Billionaire investor says historic sharemarket crash is 'nearly certain'
Jeremy Grantham, the famed investor who for decades has been calling market bubbles, said the historic collapse in stocks he predicted a year ago is underway and even intervention by the Federal Reserve can't prevent an eventual plunge of almost 50 per cent."
https://www.smh.com.au/business/markets/billionaire-investor-says-historic-sharemarket-crash-is-nearly-certain-20220121-p59q23.html
In a note, Grantham, the co-founder of Boston asset manager GMO, describes US stocks as being in a "super bubble," only the fourth of the past century. And just as they did in the crash of 1929, the dot-com bust of 2000 and the financial crisis of 2008, he's certain this bubble will burst, sending indexes back to statistical norms and possibly further.
показать весь комментарий
21.01.2022 03:06 Ответить
мутная чушь, по правилу - 20% правды, 80% брехни и передергивания...
показать весь комментарий
21.01.2022 08:54 Ответить
Так його і розшукували, щоб дати посаду, знайшли.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:00 Ответить
Черговий гагашвіля від зелі….
показать весь комментарий
21.01.2022 10:03 Ответить
 
 