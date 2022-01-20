Кондрашов, якого розшукувало МВС, знову обійняв посаду в податковій, - Заблоцький

Олександр Кондрашов поновився на посаді через суд. Але лише з останньою зміною керівника ДПС отримав запрошення з’являтись на роботу та обіцянку підвищення.

"Окремої критики також заслуговує кадрова політика починаючи з грудня минулого року. Показовий приклад є активна участь в роботі ДПС пана Олександра Кондрашова, що наразі займає посаду Заступника директора Департаменту податкового адміністрування", - написав він.

Заблоцький нагадав, що Кондрашов раніше перебував у міжнародному розшуку. А журналісти-розслідувачі писали про його участь у злочинній схемі, організованій ексміністром доходів і зборів Олександром Клименком.

"Пан Кондрашов почав активно відвідувати головний офіс ДПС з початку грудня і встиг похвалитись, що його розглядають на керівника Київської області ДПС. Пан Кондрашов поновився на посаді заступника керівника Дерартаменту податкового адміністрування через суд. Але лише з останньою зміною керівника ДПС отримав запрошення з’являтись на роботу та обіцянку підвищення", - твердить Заблоцький.

Він зазначив, що направив депутатське зверненя до правоохоронців, щоб ті актуалізували та повідомили стан кримінальних справ стосовно пана Кондрашова, а також вивчили поточну активність в ДПС.

