Кондрашов, якого розшукувало МВС, знову обійняв посаду в податковій, - Заблоцький

Кондрашов, якого розшукувало МВС, знову обійняв посаду в податковій, - Заблоцький

Олександр Кондрашов поновився на посаді через суд. Але лише з останньою зміною керівника ДПС отримав запрошення з’являтись на роботу та обіцянку підвищення.

Про це пише у фейсбуці нардеп "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Окремої критики також заслуговує кадрова політика починаючи з грудня минулого року. Показовий приклад є активна участь в роботі ДПС пана Олександра Кондрашова, що наразі займає посаду Заступника директора Департаменту податкового адміністрування", - написав він.

Заблоцький нагадав, що Кондрашов раніше перебував у міжнародному розшуку. А журналісти-розслідувачі писали про його участь у злочинній схемі, організованій ексміністром доходів і зборів Олександром Клименком.

Читайте: Щоб вкрасти 1 гривню на ПДВ, вони завдають збитків на 19 грн, - "слуга народу" Заблоцький про "скручування"

"Пан Кондрашов почав активно відвідувати головний офіс ДПС з початку грудня і встиг похвалитись, що його розглядають на керівника Київської області ДПС. Пан Кондрашов поновився на посаді заступника керівника Дерартаменту податкового адміністрування через суд. Але лише з останньою зміною керівника ДПС отримав запрошення з’являтись на роботу та обіцянку підвищення", - твердить Заблоцький.

Він зазначив, що направив депутатське зверненя до правоохоронців, щоб ті актуалізували та повідомили стан кримінальних справ стосовно пана Кондрашова, а також вивчили поточну активність в ДПС.

Також читайте: Опір боротьбі зі "скрутками" є навіть на рівні вищого керівництва ДПС, але ми працюємо жорстко, - "слуга народу" Гетманцев

податкова (717) Державна податкова служба (492) Заблоцький Мар’ян (27)
Топ коментарі
+25
Чергова ненажерлива свиня за допомогою таких самих свиней повернулась до корита...
20.01.2022 21:42 Відповісти
+23
20.01.2022 22:21 Відповісти
+22
по лицу видно,что честный человек..
20.01.2022 21:44 Відповісти
Найшовся!
20.01.2022 21:40 Відповісти
Ага! Так ось для чого його "розшукували"! Виходь на роботу, годі гуляти!)
21.01.2022 09:47 Відповісти
Чергова ненажерлива свиня за допомогою таких самих свиней повернулась до корита...
20.01.2022 21:42 Відповісти
20.01.2022 22:21 Відповісти
Ваши это пришли, ваши. И таких треть страны

21.01.2022 08:10 Відповісти
Країна чудес та парадоксів!
20.01.2022 21:42 Відповісти
ЗЕлифт, ****...
20.01.2022 21:43 Відповісти
Гундосик вам ещё и не такое покажет
20.01.2022 22:46 Відповісти
Нах не смотрю такое порно...
20.01.2022 23:10 Відповісти
по лицу видно,что честный человек..
20.01.2022 21:44 Відповісти
😂
20.01.2022 21:44 Відповісти
Не знайшли просто
20.01.2022 21:44 Відповісти
У нас же нема проблем з корупцією, що там Заходу привиділось .
20.01.2022 21:45 Відповісти
Каждая новая власть в Украине держит Запад за лохов неразумных)
20.01.2022 21:46 Відповісти
Нє ,, а що не так? - Знайшли й посадили (на посаду).
20.01.2022 21:46 Відповісти
Слуга Заблоцький вирішив наїхати на слуг Вєнєдіктову й Монастирського ?
А хто фаворит Заблоцького на таку жирненьку посаду ?
20.01.2022 22:00 Відповісти
Это всю новые лица которым мешает красть Порошенко!
20.01.2022 22:08 Відповісти
Ах вот он где прятался. В налоговой наверное сейчас темный лес. Может там и Януковощ прячется пока мы его в Ростове выглядываем?
20.01.2022 22:30 Відповісти
20.01.2022 22:36 Відповісти
Расстреляли машину прямо в гараже.
21.01.2022 09:39 Відповісти
Потому что должна быть не мусорная люстрация , а фонарная! Заодно и направление ветра показывать будет!
20.01.2022 22:37 Відповісти
20.01.2022 22:42 Відповісти
Прикиньте размер пздца всеукраинского масштаба. Пока мусора ищут планокуров и по селах кусты конопли, а так же усиленно не покладая рук листают порносайты в поисках интимных фото, главные преступники спокойно себе работают в высших ешелонах власти. Поетому я двумя руками за легализацию марихуаны и проституции. Чтобы у мусоров небыло больше отмазок что у них не хватает времени в поисках настоящих преступников. И чтобы ниодна мусрская гнида больше не смогла за счет курильщиков марихуаны закрывать квартальные раскрытия и двигаться по карьерной лестнице с невоображаемой скоростью
20.01.2022 22:42 Відповісти
А как же они тогда столоваться будут?
20.01.2022 22:49 Відповісти
Кодло липне до кодла!
20.01.2022 22:44 Відповісти
20.01.2022 22:53 Відповісти
Ух! какой настырный.
20.01.2022 23:24 Відповісти
зеленые мрази своих не бросают!
21.01.2022 01:21 Відповісти
21.01.2022 08:54 Відповісти
Так його і розшукували, щоб дати посаду, знайшли.
21.01.2022 10:00 Відповісти
Черговий гагашвіля від зелі….
21.01.2022 10:03 Відповісти
 
 