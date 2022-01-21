РУС
Израильтян, проживающих в Украине, просят заполнить анкету "в свете сложившейся ситуации"

В Израиле призывают своих граждан, проживающих на территории Украины – заполнить анкеты и указать личные данные. Это необходимо для быстрой связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в консульском отделе Министерства иностранных дел Израиля.

"В свете сложившейся ситуации рекомендуем находящимся в Украине израильтянам заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", - пишут в министерстве.

В анкете необходимо указать личные данные, семейный статус, мобильный телефон и почту.

+53
Якщо найвеличніший раптом, на радощах кинувся заповнювати анкету, то нагадайте йому, що армійська служба в Ізраілі теж обов'язкова.
21.01.2022 01:59 Ответить
+49
Не успел Наивеличайший Вечнозеленый всех успокоить своим очередным видосиком, как израэльтяне в Украине запаниковали....
21.01.2022 01:49 Ответить
+39
В Швеции воинская служба обязательна для всех:
21.01.2022 02:07 Ответить
Беню, с прихвастнем эвакуируйте.
21.01.2022 07:39 Ответить
Беню с экскортом эвакуируют...сразу под охрану круглосуточную
21.01.2022 08:59 Ответить
Каждой бегущей крысе еще не забыть пергамент с данными затусовать в место плача
21.01.2022 07:07 Ответить
Не успел Наивеличайший Вечнозеленый всех успокоить своим очередным видосиком, как израэльтяне в Украине запаниковали....
21.01.2022 01:49 Ответить
Нееет. Это власти в Израиле запаниковали и начали своих пересчитывать. Знают шо если "малорос" Зеленский говорит "Без паники", то дело плохо. Малоросы Украины и Израиля друг друга хорошо знают)
21.01.2022 01:58 Ответить
Якщо найвеличніший раптом, на радощах кинувся заповнювати анкету, то нагадайте йому, що армійська служба в Ізраілі теж обов'язкова.
21.01.2022 01:59 Ответить
І що саме головне - обов"язкова незалежно від того чи служила людина в армії тієї держави де проживала до того Одногрупник колишній зі сміхом розказував - поїхав до Ізраїлю у гості (родичів провідать що туди переїхали) А дядько і розказує: перебралася одна сім"я з Росії (з СПБ) В сім"ї - троє синів Усі - призовного віку Ну - отримали повістки А ті довідки приносять що у армії російській відслужили Їм пояснили що для ізраїльських законів це не має ніякого значення! Ні - заткнуться і піти служить А вони "полізли в бутилку" А офіцер-психолог уїдлива була і направила відповідні запити в Росію Виявлося що вони ті "довідки" у воєнкома купили! В результаті отримали строк за використання підробних документів і ухилення від військової служби І все одно пішли служить А тепер мають "заляпану" біографію і на державну службу чи вибірні посади в місцевому самоврядуванні їм дорога закрита І воєнком після тієї інформації "сів" у Росії
21.01.2022 06:52 Ответить
Сразу видно, что вы не в теме, - служба обязательна для людей до 40 лет. А мальчику Вове, как известно 43 годика. Таак что нет, - там Вован тоже откосил.
21.01.2022 08:06 Ответить
за часи попереднього міністра оборони був виданий наказ, щодо залучення на військову службу випускників військової кафедри віком до 42!!! років...
включно до сорока двох...он не лох
21.01.2022 10:15 Ответить
так що володимир-президент щаз проходить в т.ч. службу і планує завершити із званням не менше ніж у януковича...
21.01.2022 10:18 Ответить
це про тут
21.01.2022 10:19 Ответить
это про там https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C) Активная резервистская служба (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏שירות מילואים פעיל‏‎ - «Шерут Милуим Паиль») продолжается до достижения резервистом возраста 45 лет для офицеров и 40 лет для остальных.
21.01.2022 22:27 Ответить
ні, бо там є призивній вік. мій однокурсник, в доску кошерний молдаванин, офіцер запасу спеціально посидів трохи довше,щоб не загриміти в цахал
21.01.2022 09:39 Ответить
В Швеции воинская служба обязательна для всех:
21.01.2022 02:07 Ответить
Имя прям на каждый день это вам не скумбрия по 8
21.01.2022 04:37 Ответить
Ну с такой можно служить...
21.01.2022 08:13 Ответить
Я годов сдаться, когда выезжать?
21.01.2022 08:45 Ответить
Цікаво, що будуть робити ті дами, які не хочуть ставати на військовий облік та, як наслідок, служити в особливий період у міру своїх знань та навичок, якщо цей особливий період почнеться? Виїдуть за кордон? Будуть чекати захоплення своїх населених пунктів окупантами, щоб почати їх обслуговувати? Будуть ходити на мітинги з лозунгами "нада просто пєрєстать стрелять"?
21.01.2022 10:08 Ответить
Ноги будут розсувати...
21.01.2022 10:21 Ответить
Завезіть одразу пачку у Верховну раду, не прогадаєте
21.01.2022 02:09 Ответить
головне не забудьте евакуювати калломойського, б-голюбова, піпчука ну і звісно ж самого зелен-ого!
21.01.2022 02:52 Ответить
Чому б не використати для цього твій
21.01.2022 04:05 Ответить
Готуються до погромів?Чи криси як завжди?
21.01.2022 04:40 Ответить
21.01.2022 05:35 Ответить
вже можна теперішніх виставляти
21.01.2022 07:15 Ответить
І чому це ізраіль не хоче визнавати голодомор геноцидом?
21.01.2022 10:08 Ответить
Який же прихід расєян без погромів?!
21.01.2022 06:46 Ответить

«Подъ Замосцемъ Я Богданъ Хмельницькій съ 80 тисячъ козаковъ, а ляхамъ жедамъ й попамъ супостатамъ симъ Бердышемъ заграю на ихъ толстыхъ шияхъ козака - року 1648 місяця листопада 11 дня»
https://www.ar25.org/article/berdysh-bogdana-hmelnyckogo-rytualna-sokyra-spravedlyvosti-z-nastanovamy-dlya-kshatriyiv
21.01.2022 12:15 Ответить
" Бей жи---в! Спасай расею!"
Клич от переименования из Московии,(до того спасай москву!)не изменился при появлении росии 30 лет назад.
21.01.2022 18:49 Ответить
Їх всіх зачисляють в агенти Моссад. Моссад одна з найбільш ефективних у світі. Її ефективність з цим ще збільшиться.
21.01.2022 05:26 Ответить
21.01.2022 05:28 Ответить
Наверное последний видосик Зеленского был для израильтян.
21.01.2022 05:32 Ответить
Чого це вони панікують? Президент же сказав, що нема приводів для паніки. А Арахамія взагалі каже, що то західні ЗМІ фейки поширюють!
21.01.2022 05:47 Ответить
Звісно нема! Зе&К95 працюють на расєю! Чого їм хвилюватися?!
21.01.2022 06:49 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWxQmdkQoC8fLYIkEws-**************************-Wv1GQ0_J55-7HQeueX5qOk0E5iIzia32-wTOHybEH35-d32WufoI_gQtTL-39zVM2MHqM8YqIpkpcBuNYTM&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7094962000544035?__cft__[0]=AZWxQmdkQoC8fLYIkEws-**************************-Wv1GQ0_J55-7HQeueX5qOk0E5iIzia32-wTOHybEH35-d32WufoI_gQtTL-39zVM2MHqM8YqIpkpcBuNYTM&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·



Посмотрел выступление Верховного Главнокомандующего.

Что впечатляет?

1. Ни одного обвинения России и Путина, никакого признания ответственности оккупантов. Никаких претензий в адрес врага.

2. Грубо обманул, обвинив СМИ и наших партнеров в распространении непроверенной якобы информации о вторжении. На самом деле о российском вторжении официально заявил начальник ГУР МО 21 ноября 2021 года: "РФ сосредоточила более 92 тыс военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов": https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finterfax.com.ua%2Fnews%2Fgeneral%2F781137.html%3Ffbclid%3DIwAR3mXslGU4aQp7_MSD4hp3II_SwOFv2QhRFd8EHzpq7qeDwjDetz2gRu7jE&h=AT0cm4ZBXN-GNPFpifgFR6paQR5-1aDTs825Z2liU_8DFaGucmkR9xk9lm9KXtehbP7JdvI6X700H19EkGwuWSjKOBMUaifihkOyG-sGyLktRY2aSTcm9ed46RSmMQGK-L0U&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3ktOUQ-iwddFbsBEKsGkReqEbW7qUVGHRt9LaxN3nMcNkidEJN6ke3bglvpNxST37_Ht-rM2uL-nWieZ3PRoVf_9Y_jvtAfrNJVSIpj7EWV3JwjERXHvwkS6ZLHeWYbanCv4E8phloNkfde1w https://interfax.com.ua/news/general/781137.html

3. Не поблагодарил наших союзников - Великобританию, руководство страны, за экстренные и внеплановые поставки новейших гранатометов NLAW из арсеналов британской армии. Как будто это надо только самим британцам, и так и должно быть.

4. Ни одного слова не сказал, что именно делает он сам для противодействия российской агрессии, вообще ни одной конкретной фразы, чтобы мобилизовать общество и государство на борьбу с врагом.

5. Президент заявил, что Украина будет строить танки. Одновременно в тот же день, 19 января, танковый завод имени Малышева заявил, что переводит четверть сотрудников на однодневную рабочую неделю, среди причин - нехватка оборотных средств, задолженность на заводе за 1 миллиард.

6. Когда нашей стране угрожает вторжение, и Россия со всех телеканалов требует уничтожения Украины, президент говорит гражданам, что им надо думать про шашлыки на майских праздниках. Верховный Главнокомандующий, очевидно, не понимает, что на фронте идет война, гибнут подчиненные ему военнослужащие, и он обязан сказать тем, кто защищает страну мотивирующие слова.

7. Зеленский ни слова не сказал, что он собирается делать для удаления из власти предателей, тесно связанных с Росией - и прежде всего, незаконно назначенного Зеленским люстрированного пророссийского политика Руслана Демченко, которому Зеленский дал пост начальника комитета по разведке. Российский агент контролирует всю работу украинской разведки несмотря на причастность к Вагнергейту.

8. Зеленский обратился к гражданам как к несмышленым детям, которым не надо вообще сообщать что-то неприятное, а надо внушать, что ничего страшного не происходит. Украинцам, по мнению президента, не надо рассказывать, как государство их защищает и будет защищать, не надо говорить, что делать. Президент убеждает людей, что делать не надо вообще ничего - просто ждать майские праздник и шашлыки. На фоне российского развертывания рассказы не поддаваться панике показывают полную неадекватность восприятия обстановки и не понимание сути того, что происходит на войне. Такое беспомощное поведение не остановит агрессора - а только убедит Россию, что надо усиливать давление на руководство Украины.
21.01.2022 06:14 Ответить
Ну так ЗЕ и не президент. Фактически у нас президентами сидят Коломойша с Дермаком, а они работают на рашку
21.01.2022 07:20 Ответить
Уже нужно требовать добровольной отставки с поста презедента. Клоун явно неадекватен.
21.01.2022 08:26 Ответить
Тільки-тільки зібралися свої свята https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc робити державними , а тут звалювати треба?
21.01.2022 06:17 Ответить
просто разведопрос... а что скажет по этому поводу быканов? а что он скажет... он все еще пишет ссынарии для "величайшего"...
21.01.2022 06:38 Ответить
- Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…



- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…



- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
21.01.2022 06:59 Ответить
Ну не удивительно .. богоизбраные живут там где захотят
21.01.2022 07:18 Ответить
На випадок войни ,не дай Бог,потім предяви" ₴ "кидати Укріїні за те що ті в нас перебували на тереторії.
21.01.2022 07:34 Ответить
Будут выполнять задания Кремля внутри Украины?
21.01.2022 08:26 Ответить
Так ...ще "зірки " почепіть
21.01.2022 08:30 Ответить
Петро молодець, одразу своїх отприсков до Європи відправив... Війна-війною, а нашо воно їм
21.01.2022 08:34 Ответить
Ніби ви вже побігли в окопи.
21.01.2022 08:44 Ответить
А почему нет? Ведь величайший Зе сказал, шо информация о возможном нападении кацапов - вбросы спонсируемые Порохом?
21.01.2022 08:54 Ответить
Він постійно під коксом...
21.01.2022 08:44 Ответить
21.01.2022 08:54 Ответить
Когда Чернобыль рванул, то таких списков не делали, только евреи тихо все с Киева рванули в Крым и Одессу , а украинский народ с детьми под лозунги партии "Слуг Народа" 1 мая 1986года вышли на первомайскую демонстрацию.
21.01.2022 09:07 Ответить
Может Беня и Зеля свалят и мы наконец нормально заживём😂😂
21.01.2022 09:13 Ответить
пока их тут не закопают - они никуда не свалят, здесь у них синекура и эльдорадо в одном флаконе, пора бы это уже понять
21.01.2022 10:26 Ответить
Шучу конечно, все нормальные туда давно уехали и построили почти образцовое государство, этих от сюда не выгонишь)))
21.01.2022 14:05 Ответить
головне пакуйте чумадани дєнєх!герцлія чекає
21.01.2022 09:37 Ответить
Плохой сигнал
21.01.2022 09:52 Ответить
Интересно бубочка тоже заполнит?
21.01.2022 10:01 Ответить
Щось повинно відбутись масштабне, і московити мабуть тут ні при чому.
21.01.2022 11:32 Ответить
Интересненько, сколько бланков жидовских анкет закажет Офис Президента, Верховная Рада, КабМин, министерства и ведомства, в коих лямку тянут сплошные государственные служащие?
21.01.2022 11:36 Ответить
 
 