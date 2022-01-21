Израильтян, проживающих в Украине, просят заполнить анкету "в свете сложившейся ситуации"

В Израиле призывают своих граждан, проживающих на территории Украины – заполнить анкеты и указать личные данные. Это необходимо для быстрой связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в консульском отделе Министерства иностранных дел Израиля.

"В свете сложившейся ситуации рекомендуем находящимся в Украине израильтянам заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", - пишут в министерстве.

В анкете необходимо указать личные данные, семейный статус, мобильный телефон и почту.

Читайте также: США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псаки