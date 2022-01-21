Израильтян, проживающих в Украине, просят заполнить анкету "в свете сложившейся ситуации"
В Израиле призывают своих граждан, проживающих на территории Украины – заполнить анкеты и указать личные данные. Это необходимо для быстрой связи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация содержится в консульском отделе Министерства иностранных дел Израиля.
"В свете сложившейся ситуации рекомендуем находящимся в Украине израильтянам заполнить нижеследующую анкету. Пожалуйста, заполните анкету на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет", - пишут в министерстве.
В анкете необходимо указать личные данные, семейный статус, мобильный телефон и почту.
включно до сорока двох...он не лох
«Подъ Замосцемъ Я Богданъ Хмельницькій съ 80 тисячъ козаковъ, а ляхамъ жедамъ й попамъ супостатамъ симъ Бердышемъ заграю на ихъ толстыхъ шияхъ козака - року 1648 місяця листопада 11 дня»
https://www.ar25.org/article/berdysh-bogdana-hmelnyckogo-rytualna-sokyra-spravedlyvosti-z-nastanovamy-dlya-kshatriyiv
Клич от переименования из Московии,(до того спасай москву!)не изменился при появлении росии 30 лет назад.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7094962000544035?__cft__[0]=AZWxQmdkQoC8fLYIkEws-**************************-Wv1GQ0_J55-7HQeueX5qOk0E5iIzia32-wTOHybEH35-d32WufoI_gQtTL-39zVM2MHqM8YqIpkpcBuNYTM&__tn__=%2CO%2CP-R 8 год ·
Посмотрел выступление Верховного Главнокомандующего.
Что впечатляет?
1. Ни одного обвинения России и Путина, никакого признания ответственности оккупантов. Никаких претензий в адрес врага.
2. Грубо обманул, обвинив СМИ и наших партнеров в распространении непроверенной якобы информации о вторжении. На самом деле о российском вторжении официально заявил начальник ГУР МО 21 ноября 2021 года: "РФ сосредоточила более 92 тыс военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов": https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finterfax.com.ua%2Fnews%2Fgeneral%2F781137.html%3Ffbclid%3DIwAR3mXslGU4aQp7_MSD4hp3II_SwOFv2QhRFd8EHzpq7qeDwjDetz2gRu7jE&h=AT0cm4ZBXN-GNPFpifgFR6paQR5-1aDTs825Z2liU_8DFaGucmkR9xk9lm9KXtehbP7JdvI6X700H19EkGwuWSjKOBMUaifihkOyG-sGyLktRY2aSTcm9ed46RSmMQGK-L0U&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3ktOUQ-iwddFbsBEKsGkReqEbW7qUVGHRt9LaxN3nMcNkidEJN6ke3bglvpNxST37_Ht-rM2uL-nWieZ3PRoVf_9Y_jvtAfrNJVSIpj7EWV3JwjERXHvwkS6ZLHeWYbanCv4E8phloNkfde1w https://interfax.com.ua/news/general/781137.html
3. Не поблагодарил наших союзников - Великобританию, руководство страны, за экстренные и внеплановые поставки новейших гранатометов NLAW из арсеналов британской армии. Как будто это надо только самим британцам, и так и должно быть.
4. Ни одного слова не сказал, что именно делает он сам для противодействия российской агрессии, вообще ни одной конкретной фразы, чтобы мобилизовать общество и государство на борьбу с врагом.
5. Президент заявил, что Украина будет строить танки. Одновременно в тот же день, 19 января, танковый завод имени Малышева заявил, что переводит четверть сотрудников на однодневную рабочую неделю, среди причин - нехватка оборотных средств, задолженность на заводе за 1 миллиард.
6. Когда нашей стране угрожает вторжение, и Россия со всех телеканалов требует уничтожения Украины, президент говорит гражданам, что им надо думать про шашлыки на майских праздниках. Верховный Главнокомандующий, очевидно, не понимает, что на фронте идет война, гибнут подчиненные ему военнослужащие, и он обязан сказать тем, кто защищает страну мотивирующие слова.
7. Зеленский ни слова не сказал, что он собирается делать для удаления из власти предателей, тесно связанных с Росией - и прежде всего, незаконно назначенного Зеленским люстрированного пророссийского политика Руслана Демченко, которому Зеленский дал пост начальника комитета по разведке. Российский агент контролирует всю работу украинской разведки несмотря на причастность к Вагнергейту.
8. Зеленский обратился к гражданам как к несмышленым детям, которым не надо вообще сообщать что-то неприятное, а надо внушать, что ничего страшного не происходит. Украинцам, по мнению президента, не надо рассказывать, как государство их защищает и будет защищать, не надо говорить, что делать. Президент убеждает людей, что делать не надо вообще ничего - просто ждать майские праздник и шашлыки. На фоне российского развертывания рассказы не поддаваться панике показывают полную неадекватность восприятия обстановки и не понимание сути того, что происходит на войне. Такое беспомощное поведение не остановит агрессора - а только убедит Россию, что надо усиливать давление на руководство Украины.
- Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
- Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…