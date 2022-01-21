Важно помнить, что агрессор - это Россия и Путин, – Псаки.

В Белом доме состоялся брифинг, посвященный пресс-конференции президента США Джо Байдена, во время которого на вопросы журналистов отвечала пресс-секретарь Джен Псаки.

Отчет о брифинге размещен на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Тема Украины и возможного вторжения России стала основной темой брифинга. Американские журналисты неоднократно задавали вопрос касательно заявления Джо Байдена относительно "незначительного вторжения России", вызвавшего широкий резонанс.

Джен Псаки была вынуждена несколько раз подробно объяснять позицию США и непосредственно президента, заявив, что Байден провел двухчасовую пресс-конференцию и вполне возможно, что определенные его месседжи были не совсем верно интерпретированы:

"Говоря о "незначительном вторжении России" президент подразумевал использование набора дополнительных средств находящихся в распоряжении Кремля, таких как кибератаки и внесение дестабилизации внутри Украины. На самом деле у Владимира Путина, помимо военного, довольно обширный арсенал методов для воздействия на Украину, надеюсь это все понимают. Президент имел ввиду это и ничего больше.

Поскольку его слова были не совсем верно поняты, президент сегодня при общении с прессой дал уточняющий комментарий. И я думаю, что все вопросы были сняты.

Джо Байден через общение с журналистами передал четкий сигнал Владимиру Путину — любое пересечение русскими военными украинской границы мы будем расценивать как вторжение и посягательство на территориальную целостность Украины, против Москвы сразу будут введены беспрецедентные санкции.

И в этом мы едины с нашими европейскими союзниками, что было подтверждено сегодня на всех встречах госсекретаря Блинкена в Европе", — заявила пресс-секретарь.

Также читайте: США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псаки

На вопрос о том, общался ли президент Байден с президентом Украины после твита Зеленского, чтобы объяснить свою позицию, Псаки дала подробный ответ:

"Нет, на это раз Джо Байден не звонил Владимиру Зеленскому, но мы находимся в постоянном контакте с украинским руководством, которому разъяснили нашу позицию. Это был высокий уровень, но ниже президента. Сегодня важно помнить, кто здесь агрессор. Агрессор — Россия и Путин. Они наращивают воинские формирования. Они распространяют дезинформацию в Украине. Вот на ком мы должны сосредоточить все наше внимание", — резюмировала Псаки.