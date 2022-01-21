РУС
Важно помнить, что агрессор - это Россия и Путин, – Псаки.

Важно помнить, что агрессор - это Россия и Путин, – Псаки.

В Белом доме состоялся брифинг, посвященный пресс-конференции президента США Джо Байдена, во время которого на вопросы журналистов отвечала пресс-секретарь Джен Псаки.

Отчет о брифинге размещен на сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Тема Украины и возможного вторжения России стала основной темой брифинга. Американские журналисты неоднократно задавали вопрос касательно заявления Джо Байдена относительно "незначительного вторжения России", вызвавшего широкий резонанс.

Джен Псаки была вынуждена несколько раз подробно объяснять позицию США и непосредственно президента, заявив, что Байден провел двухчасовую пресс-конференцию и вполне возможно, что определенные его месседжи были не совсем верно интерпретированы:

"Говоря о "незначительном вторжении России" президент подразумевал использование набора дополнительных средств находящихся в распоряжении Кремля, таких как кибератаки и внесение дестабилизации внутри Украины. На самом деле у Владимира Путина, помимо военного, довольно обширный арсенал методов для воздействия на Украину, надеюсь это все понимают. Президент имел ввиду это и ничего больше.

Поскольку его слова были не совсем верно поняты, президент сегодня при общении с прессой дал уточняющий комментарий. И я думаю, что все вопросы были сняты.

Джо Байден через общение с журналистами передал четкий сигнал Владимиру Путину — любое пересечение русскими военными украинской границы мы будем расценивать как вторжение и посягательство на территориальную целостность Украины, против Москвы сразу будут введены беспрецедентные санкции.

И в этом мы едины с нашими европейскими союзниками, что было подтверждено сегодня на всех встречах госсекретаря Блинкена в Европе", — заявила пресс-секретарь.

США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псаки

На вопрос о том, общался ли президент Байден с президентом Украины после твита Зеленского, чтобы объяснить свою позицию, Псаки дала подробный ответ:

"Нет, на это раз Джо Байден не звонил Владимиру Зеленскому, но мы находимся в постоянном контакте с украинским руководством, которому разъяснили нашу позицию. Это был высокий уровень, но ниже президента. Сегодня важно помнить, кто здесь агрессор. Агрессор — Россия и Путин. Они наращивают воинские формирования. Они распространяют дезинформацию в Украине. Вот на ком мы должны сосредоточить все наше внимание", — резюмировала Псаки.

21.01.2022 09:36 Ответить
21.01.2022 09:42 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27876108.html Коротко

За 22 года есть только одно обещание, которое Путин выполнил. Это обещание сойти с ума, если править более семи лет.
* * *
Щоб Зеленський прокоментував ситуацію з російськими військами на кордоні, російським військам треба стати Андрієм Шевченком або днем народження Ірини Білик.
* * *
«Российское государство ведёт себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою».
Василий Ключевский (1841-1911).
21.01.2022 09:45 Ответить
І ще б не забувати про Будапештський меморандум.
21.01.2022 09:32 Ответить
21.01.2022 09:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4Jfh8WgK1wU США вскрыли агентуру России в Украине | ФСБ получила указание вербовать украинских топ-политиков
21.01.2022 09:46 Ответить
21.01.2022 09:42 Ответить
Надеюсь, поставлять будут не Аэрокобры с Виллисами и Студебейкерами?
21.01.2022 10:00 Ответить
так, орда це агресор, та чи не захід, своїми діями та бездіяльністю, виростив цього монстра після розвалу совка?
21.01.2022 09:43 Ответить
Сьогодна проходив повз відділенна "сбербанку", філії з росії. Хоча їх суд зобов'язав змінити назву, вони цього не зробили, а на екрані висвічується послуга - грошові перекази по Україні, росії, Білорусі і Казахстану. Прямо в ногу з агресією росії. Інші країни, такі наприклад, як Молдова, Грузія, чи Киргизія не вказані. А що творить їх РПЦ, яка тут називається УПЦ? Вже крім "братів" росіян і білорусів у них є вже і брати казахи. Ось так, все російське працює виключно на росію і на шкоду України.
21.01.2022 09:44 Ответить
21.01.2022 09:45 Ответить
На лобі напишіть собі : ПТНХ !
21.01.2022 09:45 Ответить
"Це був високий рівень, але нижчий від президента"
21.01.2022 09:59 Ответить
наверное, с зе разговаривал
21.01.2022 10:03 Ответить
В мире два агрессора -Россия и Израиль, и они очень хорошо ладят друг с другом. Совпадение?
21.01.2022 10:10 Ответить
еще как ладят.
москва помогает ирану бомбу делать, а израиль бомбит иранское ядерное производство
21.01.2022 10:14 Ответить
"Ні, цього разу Джо Байден не дзвонив до Володимира Зеленського, але ми знаходимося у постійному контакті з українським керівництвом, якому роз'яснили нашу позицію. Це був високий рівень, але нижчий від президента. Джерело:
Как это понимать? чмошника вообще в *** не ставят?
21.01.2022 10:34 Ответить
 
 