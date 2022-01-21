Важливо пам'ятати, що агресор це Росія і Путін, - Псакі

У Білому домі відбувся брифінг, присвячений прес-конференції президента США Джо Байдена, під час якого на запитання журналістів відповідала прессекретарка Джен Псакі.

Звіт про брифінг розміщено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Тема України та можливого вторгнення Росії стала основною темою брифінгу. Американські журналісти неодноразово ставили питання стосовно заяви Джо Байдена щодо "незначного вторгнення Росії", яка викликала неабиякий резонанс.

Джен Псакі була змушена кілька разів докладно пояснювати позицію США та безпосередньо президента, заявивши, що Байден провів двогодинну пресконференцію і цілком можливо, що певні його меседжі були не зовсім вірно інтерпретовані.

"Говорячи про "незначне вторгнення Росії", президент мав на увазі використання набору додаткових засобів, що знаходяться в розпорядженні Кремля, таких як кібератаки та внесення дестабілізації всередині України. Насправді у Володимира Путіна, окрім військового, досить великий арсенал методів для впливу на Україну, сподіваюся, це всі розуміють. Президент мав на увазі це і нічого більше", - зазначила вона.

Псакі нагадала, що оскільки його слова були не зовсім зрозумілі, президент США, спілкуючись із пресою, дав уточнюючий коментар.

"І я думаю, що всі питання з цього приводу були зняті. Джо Байден через спілкування з журналістами передав чіткий сигнал Путіну — будь-яке перетинання російськими військовими українського кордону ми розцінюватимемо як вторгнення та посягання на територіальну цілісність України, проти Москви одразу буде введено безпрецедентні санкції.

І в цьому ми єдині з нашими європейськими союзниками, що було підтверджено на всіх зустрічах держсекретаря Блінкена у Європі", — заявила прессекретарка Білого дому.

На питання про те, чи спілкувався президент Байден із президентом України після твіту Зеленського, щоб пояснити свою позицію, Псакі дала докладну відповідь:

"Ні, цього разу Джо Байден не дзвонив до Володимира Зеленського, але ми знаходимося у постійному контакті з українським керівництвом, якому роз'яснили нашу позицію. Це був високий рівень, але нижчий від президента. Сьогодні важливо пам'ятати, хто тут агресор. Агресор — Росія та Путін. Вони нарощують військові формування. Вони розповсюджують дезінформацію в Україні. Ось на кому ми маємо зосередити всю нашу увагу", — резюмувала Псакі.

