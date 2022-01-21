УКР
Важливо пам'ятати, що агресор це Росія і Путін, - Псакі

Важливо пам'ятати, що агресор це Росія і Путін, - Псакі

У Білому домі відбувся брифінг, присвячений прес-конференції президента США Джо Байдена, під час якого на запитання журналістів відповідала прессекретарка Джен Псакі.

Звіт про брифінг розміщено на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Тема України та можливого вторгнення Росії стала основною темою брифінгу. Американські журналісти неодноразово ставили питання стосовно заяви Джо Байдена щодо "незначного вторгнення Росії", яка викликала неабиякий резонанс.

Джен Псакі була змушена кілька разів докладно пояснювати позицію США та безпосередньо президента, заявивши, що Байден провів двогодинну пресконференцію і цілком можливо, що певні його меседжі були не зовсім вірно інтерпретовані.

"Говорячи про "незначне вторгнення Росії", президент мав на увазі використання набору додаткових засобів, що знаходяться в розпорядженні Кремля, таких як кібератаки та внесення дестабілізації всередині України. Насправді у Володимира Путіна, окрім військового, досить великий арсенал методів для впливу на Україну, сподіваюся, це всі розуміють. Президент мав на увазі це і нічого більше", - зазначила вона.

Псакі нагадала, що оскільки його слова були не зовсім зрозумілі, президент США, спілкуючись із пресою, дав уточнюючий коментар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, але він перевірятиме нашу готовність до можливої агресії

"І я думаю, що всі питання з цього приводу були зняті. Джо Байден через спілкування з журналістами передав чіткий сигнал Путіну — будь-яке перетинання російськими військовими українського кордону ми розцінюватимемо як вторгнення та посягання на територіальну цілісність України, проти Москви одразу буде введено безпрецедентні санкції.

І в цьому ми єдині з нашими європейськими союзниками, що було підтверджено на всіх зустрічах держсекретаря Блінкена у Європі", — заявила прессекретарка Білого дому.

На питання про те, чи спілкувався президент Байден із президентом України після твіту Зеленського, щоб пояснити свою позицію, Псакі дала докладну відповідь:

"Ні, цього разу Джо Байден не дзвонив до Володимира Зеленського, але ми знаходимося у постійному контакті з українським керівництвом, якому роз'яснили нашу позицію. Це був високий рівень, але нижчий від президента. Сьогодні важливо пам'ятати, хто тут агресор. Агресор — Росія та Путін. Вони нарощують військові формування. Вони розповсюджують дезінформацію в Україні. Ось на кому ми маємо зосередити всю нашу увагу", — резюмувала Псакі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сприйматимуть як вторгнення будь-який перетин українського кордону російськими військами, - Псакі

армія рф (18469) Байден Джо (2897) путін володимир (24566) росія (67226) США (24058) Псакі Джен (148)
21.01.2022 09:36 Відповісти
+5
21.01.2022 09:42 Відповісти
+4
https://ibigdan.livejournal.com/27876108.html Коротко

За 22 года есть только одно обещание, которое Путин выполнил. Это обещание сойти с ума, если править более семи лет.
* * *
Щоб Зеленський прокоментував ситуацію з російськими військами на кордоні, російським військам треба стати Андрієм Шевченком або днем народження Ірини Білик.
* * *
«Российское государство ведёт себя, как цыганское племя, которому легче переехать на новую территорию, чем привести в порядок свою».
Василий Ключевский (1841-1911).
21.01.2022 09:45 Відповісти
І ще б не забувати про Будапештський меморандум.
21.01.2022 09:32 Відповісти
21.01.2022 09:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4Jfh8WgK1wU США вскрыли агентуру России в Украине | ФСБ получила указание вербовать украинских топ-политиков
21.01.2022 09:46 Відповісти
21.01.2022 09:42 Відповісти
Надеюсь, поставлять будут не Аэрокобры с Виллисами и Студебейкерами?
21.01.2022 10:00 Відповісти
так, орда це агресор, та чи не захід, своїми діями та бездіяльністю, виростив цього монстра після розвалу совка?
21.01.2022 09:43 Відповісти
Сьогодна проходив повз відділенна "сбербанку", філії з росії. Хоча їх суд зобов'язав змінити назву, вони цього не зробили, а на екрані висвічується послуга - грошові перекази по Україні, росії, Білорусі і Казахстану. Прямо в ногу з агресією росії. Інші країни, такі наприклад, як Молдова, Грузія, чи Киргизія не вказані. А що творить їх РПЦ, яка тут називається УПЦ? Вже крім "братів" росіян і білорусів у них є вже і брати казахи. Ось так, все російське працює виключно на росію і на шкоду України.
21.01.2022 09:44 Відповісти
На лобі напишіть собі : ПТНХ !
21.01.2022 09:45 Відповісти
"Це був високий рівень, але нижчий від президента"
21.01.2022 09:59 Відповісти
наверное, с зе разговаривал
21.01.2022 10:03 Відповісти
В мире два агрессора -Россия и Израиль, и они очень хорошо ладят друг с другом. Совпадение?
21.01.2022 10:10 Відповісти
еще как ладят.
москва помогает ирану бомбу делать, а израиль бомбит иранское ядерное производство
21.01.2022 10:14 Відповісти
"Ні, цього разу Джо Байден не дзвонив до Володимира Зеленського, але ми знаходимося у постійному контакті з українським керівництвом, якому роз'яснили нашу позицію. Це був високий рівень, але нижчий від президента. Джерело:
Как это понимать? чмошника вообще в *** не ставят?
21.01.2022 10:34 Відповісти
 
 