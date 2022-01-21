Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Украины

В пятницу, 21 января, почти на всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, гололедица на дорогах и значительная снеголавинная опасность в Карпатах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укргидрометцентр.

"21 января ночью в западных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах метель; на дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 21 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В пятницу, 21 января, в Украине будет прохладно, почти во всех регионах будет идти снег.

Синоптики сообщают об облачности с прояснениями. На западе, севере и центре местами будет небольшой снег. На остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет 3-8 градусов мороза. Местами на Левобережье опустится до -13-15 градусов. Днем столбики термометров покажут от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Карпатах 22 января небольшой снег. Температура ночью и днем будет 9-14 градусов мороза.

В Киеве 21 января облачно с прояснениями. Днем снег. На дорогах местами гололедица. Скорость западного ветра 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза. Днем на столбиках термометра 0-2 градуса мороза.