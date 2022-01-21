Штормове попередження оголошено майже на всій території України

У п’ятницю, 21 січня, майже на всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, ожеледиця на дорогах та значна сніголавинна небезпека у Карпатах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

"21 січня вночі у західних та східних, вдень в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 21 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

У п'ятницю, 21 січня, в Україні буде прохолодно, майже у всіх регіонах сніжитиме.

Синоптики повідомляють про хмарність із проясненнями. На заході, півночі та в центрі місцями буде невеликий сніг. На решті території - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря буде 3-8 градусів морозу. Місцями на Лівобережжі опуститься до -13-15 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

В Карпатах 22 січня буде невеликий сніг. Температура вночі та вдень буде 9-14° градусів морозу.

У Києві 21 січня хмарно з проясненнями. Вдень сніжитиме. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість західного вітру 7-12 м/с. Температура вночі 3-5 градусів морозу. Вдень на стовпчиках термометра 0-2 градуси морозу.