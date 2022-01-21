Отношения США и России подошли к опасной критической черте, - МИД РФ
Возможность США и РФ стать настоящими друзьями зависит от американской стороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.
"Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России. Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на "восточном фланге", враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы", - отметили в министерстве страны-агрессора.
"Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это, скорее, вопрос к американской стороне. Россия в свое время предпринимала соответствующие усилия, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами", - добавили в МИДе РФ.
History Ukraine
@History_Ukraine
·
https://mobile.twitter.com/History_Ukraine/status/1484287385974317068 12h
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 21.1.1990 - до дня проголошення Соборності України понад 3 мільйони людей узявшись за руки створили живий ланцюг від Києва до Львова.
за якою починається здець мордору
Москва 6 букв
Кремль 6 букв
666 - это дьявольская територия.
Росіяни розуміють тільки мову звіздюлів...
Не "отношения подошли к опасной черте", а вы в заллупу полезли,
нанюхавшись кокаина.
Плохим политикам "отношения" мешают.
это наше суверенное право двигать войска (с)
Буде Північна Корея 2.0
Чтоб вы все сдохли твари руссофашисткие !
В плен вас больше никто брать не будет !
- Ты гонишь, мне же будет больно
Фигня, стреляй, докажи, что ты настоящий друг
- Давай вообще не стрелять, и всем будет хорошо
Ты меня уже начинаешь злить, если хочешь наше дружбы стреляй
- Тогда и ты стреляй
Как ты смеешь мне такое говорить, я тебе о дружбе, а ты делаешь все, чтобы нас поссорить