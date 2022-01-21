РУС
Отношения США и России подошли к опасной критической черте, - МИД РФ

Отношения США и России подошли к опасной критической черте, - МИД РФ

Возможность США и РФ стать настоящими друзьями зависит от американской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

"Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьезный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надежных гарантий безопасности России. Непрекращающаяся агрессивная активность НАТО на "восточном фланге", враждебные действия против нашей страны, включая внеплановые учения, опасные сближения и маневрирование боевых кораблей и самолетов, военное освоение украинской территории, абсолютно неприемлемы", - отметили в министерстве страны-агрессора.

"Что касается возможности стать настоящими друзьями или надежными партнерами, то это, скорее, вопрос к американской стороне. Россия в свое время предпринимала соответствующие усилия, но наши шаги навстречу были оценены как должное, а в ответ мы получили лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами", - добавили в МИДе РФ.

МИД РФ (1681) россия (96902) США (27721)
+26
Країна невиправних брехунів,нелюдів і покидьків!
21.01.2022 12:29 Ответить
+23
Тамбовский волк тебе друг, а не США)) Клоуны) Лошадь, выдохни кокс уже)
21.01.2022 12:28 Ответить
+19
Про це ми знаємо, і що? Хай США вам дадуть папірець, що не візьміть Україну в НАТО, а то що? Будете далі пищати і таскати вдовж західних кордонів металобрухт і йванків-дурачків? Вам же раз і чітко сказали: "ідіть *****.
21.01.2022 12:30 Ответить
У папуаса обличчя більш розумне. ніж у байстрюка Калантаряна
21.01.2022 12:58 Ответить
лучше в могилу...
21.01.2022 12:36 Ответить
Шо там комментировать ... Унылая лошадь отрабатывает свой овес.
21.01.2022 12:30 Ответить
Ну якщо вже "критична межа" настала - то хай беруть ножовку і відпилюють собі яйця Вони їм все одно не ************ - китайці все одно їх давно вже "раком ставлять"!
21.01.2022 12:30 Ответить
Тупою сокирою буде ефективніше, ще і яєшню "откушают".
21.01.2022 12:37 Ответить




History Ukraine


@History_Ukraine

·
https://mobile.twitter.com/History_Ukraine/status/1484287385974317068 12h



https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 21.1.1990 - до дня проголошення Соборності України понад 3 мільйони людей узявшись за руки створили живий ланцюг від Києва до Львова.









21.01.2022 12:31 Ответить
Цыганский табор, который вместо того чтобы навести порядок на своей территории, требует не мешать ему переезжать, захватывать и засирать чужие земли.
21.01.2022 12:32 Ответить
Залишається тільки волати "держіть мене вчорирох", роздувають амбіції як надувні "Іскандери", або самі лопнуть або ж буде великий пердь з вонізмом.
21.01.2022 12:35 Ответить
Феєрично! "Освоєння української території!" Не України, а української території! Як частину Раши? Чи що?
21.01.2022 12:37 Ответить
Да это бред из разряда "киевские власти".."внешнее управление".."неонацизм в Украине" .. Кацапы думают,что этой белибердой поднимают свою самооценку.
21.01.2022 13:25 Ответить
после всех отравлений .оскорблений, и обвинений....какая дружба с этими гопниками безпредельщиками может быть, никогда и никакой... деловые отношения бизнеса ограниченные могут быть... но не дружба и доверие!мне лично больше нравится железный занавес и холодная война рашки с цивилизованным миром...чтобы увидеть наконец то распад,развал, обнищание россии... дефицит всего что нужно для жизни страны,людей.... чтобы на шкуре своей прочуствовали чего добились лезя на рожон...((
21.01.2022 12:38 Ответить
С ночным горшком без крышки
21.01.2022 13:05 Ответить
Отношения США и России подошли к опасной критической черте,
за якою починається здець мордору
21.01.2022 12:54 Ответить
Россия 6 букв
Москва 6 букв
Кремль 6 букв
666 - это дьявольская територия.
21.01.2022 12:56 Ответить
Судя по роже, овес оказался некачественным.
21.01.2022 12:57 Ответить
Старый конь Лаврушка подошел к опасной черте и галопом скачет в пропасть вместе с обосРашкой
21.01.2022 12:58 Ответить
"Умом расею не понять"
Росіяни розуміють тільки мову звіздюлів...

21.01.2022 13:00 Ответить
Не надо пенять на "отношения", коль рожа конская.
Не "отношения подошли к опасной черте", а вы в заллупу полезли,
нанюхавшись кокаина.
Плохим политикам "отношения" мешают.
21.01.2022 13:00 Ответить
После Белоруси и Казахстана крысы мавзолейные нападут на браццкий Узбекистан или Киргизию...,БОМЖатникам дома не сидицца,все в войнушку не наигрались...
21.01.2022 13:00 Ответить
Таварыщ Си с политбюро КПК не позволит.
21.01.2022 13:07 Ответить
>включая внеплановые учения
это наше суверенное право двигать войска (с)
21.01.2022 13:01 Ответить
путлеровцы все время под дураков косят.. говорят о ненападении и собственной безопасности, а сами то и делают что строят планы по захвату нахаляву чужих земель.. если Крым, Донецк, Луганск им легко удалось забрать и раздать паспорта, то другой клочок украинской земли обойдется им кровавым месивом
21.01.2022 13:01 Ответить
***** з кодлом занудливо пропонує США переділити Європу, як мінімум. По принципу Попандопула, звичайно - "і це моє, і це, а це твоє, мені такий хвасон не потрібний" (с). А ті вперлись і не погоджуються, про якесь Міжнародне право та здоровий глузд кажуть.
21.01.2022 13:03 Ответить
да, но только США - реальная сила, а ***** и кодло могут что-то противопоставить разве только Чечне или Грузии, но никак не США. их ужимки, ***** и кодла, смотрятся со стороны цивилизации убого и смешно, если бы не угроза Украине и ее жителям, то ***** давно послали бы на хутор.
21.01.2022 13:30 Ответить
крысы позорные...воевать с Доктором долларом дествительно игра опасная...стадо тупорылых идиотов...
21.01.2022 13:06 Ответить
На кого жалієтеся, кремлівські вожді? Краще подивіться на себе в дзеркало…
21.01.2022 13:13 Ответить
крысы путлера забыли где тормоза....
21.01.2022 13:13 Ответить
Тпррру, ***.
21.01.2022 13:14 Ответить
до небеспечної межі для самого кацапстану
21.01.2022 13:18 Ответить
Это ж кто-то там сидел из полоумного кацапья и придумал фразу "военное освоение украинской территории". В то время как собственная территория в большинстве освоена лишь медведями и китайцами.
21.01.2022 13:22 Ответить
Час загоняти козломордих свиношакалів кацапських у стойло- де їм й місце.
Буде Північна Корея 2.0
21.01.2022 13:47 Ответить
Захід, а чому ви ще діточок цих миротворців до цього часу ще НЕ ДЕПОРТУВАЛИ НА РОДІНУ!? СЛАБО?
21.01.2022 13:50 Ответить
Я когда пару лет назад случайно забрел на какой то сайт по воде пресной в Мире...,а когда узнал что РАБссии 47 % населения лишены подачи социальной воды в города дяревни поселки...чуть с дуба не рухнуль..считай половина Шариковых не пользуются водой... зато вяличие прет со всех дыр Ольги **********...
21.01.2022 13:52 Ответить
Ну сколько уже можно этим придуркам гонятся за америкосами. И навязчиво то как. Пристают и пристают, идите вас послали.
21.01.2022 13:58 Ответить
Санкционный список РАБссиягнцев внушительный...,больше всех РАБссия обиделась что там есть гимнастка не миллиардерша Алина Кабаева... подруга плешивого актера играющего роль Путлера...типа дохляк с 2013 года Андрей Панин...
21.01.2022 14:00 Ответить
да б знайшлась добра людина, яка б пристрелила цього гада?
21.01.2022 14:17 Ответить
Отношения США и России подошли к опасной критической черте когда нам не разрешают наглеть по-беспределу. Лавров
21.01.2022 14:39 Ответить
Тамбовский волк вам товарищ !
Чтоб вы все сдохли твари руссофашисткие !
В плен вас больше никто брать не будет !
21.01.2022 14:40 Ответить
Ану давай, стрельни себе в ногу и мы друзья
- Ты гонишь, мне же будет больно
Фигня, стреляй, докажи, что ты настоящий друг
- Давай вообще не стрелять, и всем будет хорошо
Ты меня уже начинаешь злить, если хочешь наше дружбы стреляй
- Тогда и ты стреляй
Как ты смеешь мне такое говорить, я тебе о дружбе, а ты делаешь все, чтобы нас поссорить
21.01.2022 14:51 Ответить
Свой народ довели скабеевыми и прочей швалью до полного оболванивания, силой подавили оппозицию, и теперь, наконец-то(!), почувствовали "свободу". А что может гопник? Кроме мордобития - никаких чудес! На что-то дельное "клепок" не хватает.
21.01.2022 15:04 Ответить
 
 