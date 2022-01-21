Песков о "признании "ЛДНР": Важно избегать шагов, провоцирующих усиление напряжения

У президента России Владимира Путина раскритиковали идею признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Кремле считают, что этот шаг может усилить напряжение в ситуации с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряжена, настолько чувствительна, очень важно избегать каких-либо шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, учитывающие нынешнюю напряженную ситуацию", - заявил Песков.

По его словам, важно, чтобы Коммунистическая партия РФ инициативой о признании "ЛДНР" не пыталась "зарабатывать какие-либо политические баллы".

Как сообщалось, 19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР". 21 января стало известно, что в Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР".