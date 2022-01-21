РУС
Песков о "признании "ЛДНР": Важно избегать шагов, провоцирующих усиление напряжения

Песков о

У президента России Владимира Путина раскритиковали идею признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В Кремле считают, что этот шаг может усилить напряжение в ситуации с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряжена, настолько чувствительна, очень важно избегать каких-либо шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, учитывающие нынешнюю напряженную ситуацию", - заявил Песков.

По его словам, важно, чтобы Коммунистическая партия РФ инициативой о признании "ЛДНР" не пыталась "зарабатывать какие-либо политические баллы".

Читайте также: Гармаш о "признании "ЛДНР": "Это поставит крест на Минских соглашениях"

Как сообщалось, 19 января российские депутаты попросили Путина "признать ЛДНР". 21 января стало известно, что в Госдуме РФ решили рассмотреть обращение к Путину о "признании ЛДНР".

Госдума (1263) Песков Дмитрий (1986) россия (96910) ОРДЛО (246)
Погрози про додаткові санкції касапи і ***** - почули. Інша справа, чи зважатимуть на них.
Это говорит лишь о том, что кацапские скоты, и дальше будут пытаться впарить смердячее образование в Украину, на своих условиях. Как только поймут, что все, сразу "признают", по крымскому сценарию.
Погрози про додаткові санкції касапи і ***** - почули. Інша справа, чи зважатимуть на них.
Ще зарано, не усі отримали паспорти...
Для признания республики не нужны паспорта.
Це блискавка твого IQ?, москалю, вона просто феєрична)) набагато простіше визнавати захистом расеян регіони де більшість має расєйські паспорти, купуй собі цукерки з коричневою начинкою)) обізнані кажуть, надають телепням розуму...)))
Ты считаешь себя умным? Ты сейчас показал своё кацаское,безкультурное IQ ,ибо только черноротые кацапы могут оскорблять на ровном месте. А теперь к теме. Где в этой новости сказано про защиту своихг граждан? Речь идет о признании республики. А если уже говорить про паспорта,то в Крыму и Приднестровье их не вдавали.И это не помешало кацапам зайти туда для защиты своихграждан..Так что кушай виноград и орехи. Говорят полезно для мозга.
У кріму і пріднєстровьє усі з расєйськими паспартамі, нажрися вже, москалю, того винограду з горіхами сам, бо на валаамє такоє не ростє...
Сцыкуют!!! Писки!
Какое интеллектуальное лицо на фото. Сразу видно - интеллигенция.
Да не признают они - признание положит крест (болт) на минске,а этого мацкве уж точно не надо...Это сопли да вопли для внутреннего потребителя и ордло.
Это говорит лишь о том, что кацапские скоты, и дальше будут пытаться впарить смердячее образование в Украину, на своих условиях. Как только поймут, что все, сразу "признают", по крымскому сценарию.
