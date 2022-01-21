Пєсков про "визнання "ЛДНР": Важливо уникати кроків, що провокують посилення напруги

У президента Росії Володимира Путіна розкритикували ідею визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Кремлі вважають, що цей крок може посилити напругу у ситуації з Україною.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Тут, звичайно, хотілося б відзначити, що зараз, коли ситуація настільки напружена, настільки чутлива, дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості. Тут дуже важливо усвідомлювати відповідальність за збалансовані кроки, які враховують нинішню напружену ситуацію", - заявив

За його словами, важливо щоб Комуністична партія РФ ініціативою про визнання "ЛДНР" не намагалася "заробляти якісь політичні бали".

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР". 21 січня стало відомо, що в Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР".

