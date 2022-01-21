УКР
4 098 15

Пєсков про "визнання "ЛДНР": Важливо уникати кроків, що провокують посилення напруги

Пєсков про

У президента Росії Володимира Путіна розкритикували ідею визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік". У Кремлі вважають, що цей крок може посилити напругу у ситуації з Україною.

Про це заявив  прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Тут, звичайно, хотілося б відзначити, що зараз, коли ситуація настільки напружена, настільки чутлива, дуже важливо уникати якихось кроків, які можуть спровокувати посилення цієї напруженості. Тут дуже важливо усвідомлювати відповідальність за збалансовані кроки, які враховують нинішню напружену ситуацію", - заявив

За його словами, важливо щоб Комуністична партія РФ ініціативою про визнання "ЛДНР" не намагалася "заробляти якісь політичні бали".

Як повідомлялося, 19 січня російські депутати попросили Путіна "визнати "ЛДНР". 21 січня стало відомо, що в Держдумі РФ вирішили розглянути звернення до Путіна про "визнання "ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш про "визнання "ЛДНР": "Це поставить хрест на Мінських угодах"

Автор: 

Держдума (736) Пєсков Дмитро (1738) росія (67230) ОРДЛО (320)
+4
Погрози про додаткові санкції касапи і ***** - почули. Інша справа, чи зважатимуть на них.
показати весь коментар
21.01.2022 12:06 Відповісти
+2
Это говорит лишь о том, что кацапские скоты, и дальше будут пытаться впарить смердячее образование в Украину, на своих условиях. Как только поймут, что все, сразу "признают", по крымскому сценарию.
показати весь коментар
21.01.2022 14:16 Відповісти
Ще зарано, не усі отримали паспорти...
показати весь коментар
21.01.2022 12:18 Відповісти
Для признания республики не нужны паспорта.
показати весь коментар
21.01.2022 12:47 Відповісти
Це блискавка твого IQ?, москалю, вона просто феєрична)) набагато простіше визнавати захистом расеян регіони де більшість має расєйські паспорти, купуй собі цукерки з коричневою начинкою)) обізнані кажуть, надають телепням розуму...)))
показати весь коментар
22.01.2022 11:22 Відповісти
Ты считаешь себя умным? Ты сейчас показал своё кацаское,безкультурное IQ ,ибо только черноротые кацапы могут оскорблять на ровном месте. А теперь к теме. Где в этой новости сказано про защиту своихг граждан? Речь идет о признании республики. А если уже говорить про паспорта,то в Крыму и Приднестровье их не вдавали.И это не помешало кацапам зайти туда для защиты своихграждан..Так что кушай виноград и орехи. Говорят полезно для мозга.
показати весь коментар
22.01.2022 15:45 Відповісти
У кріму і пріднєстровьє усі з расєйськими паспартамі, нажрися вже, москалю, того винограду з горіхами сам, бо на валаамє такоє не ростє...
показати весь коментар
23.01.2022 22:03 Відповісти
Сцыкуют!!! Писки!
показати весь коментар
21.01.2022 12:44 Відповісти
Какое интеллектуальное лицо на фото. Сразу видно - интеллигенция.
показати весь коментар
21.01.2022 12:48 Відповісти
Да не признают они - признание положит крест (болт) на минске,а этого мацкве уж точно не надо...Это сопли да вопли для внутреннего потребителя и ордло.
показати весь коментар
21.01.2022 13:01 Відповісти
