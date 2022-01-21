Відносини США та Росії підійшли до небезпечної критичної межі, - МЗС РФ
Можливість США та РФ стати "справжніми друзями" залежить від американської сторони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.
"Що стосується відносин Росії та США, які з вини Вашингтона підійшли до небезпечної критичної межі, то тут гостро необхідний серйозний предметний діалог і конкретні кроки американців та їх союзників щодо забезпечення надійних гарантій безпеки Росії. Неперервна агресивна активність НАТО на "східному фланзі", ворожі дії проти нашої країни, включаючи позапланові навчання, небезпечні зближення та маневрування бойових кораблів та літаків, військове освоєння української території, є абсолютно неприйнятними", - зазначили в міністерстві країни-агресора.
"Щодо можливості стати справжніми друзями чи надійними партнерами, то це, швидше, питання до американської сторони. Росія свого часу робила відповідні зусилля, але наші кроки назустріч були оцінені як належне, а у відповідь ми отримали лише гордовиту зневагу російськими пріоритетами", - додали в МЗС РФ.
History Ukraine
@History_Ukraine
·
https://mobile.twitter.com/History_Ukraine/status/1484287385974317068 12h
https://mobile.twitter.com/hashtag/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C?src=hashtag_click #ЦейДень 21.1.1990 - до дня проголошення Соборності України понад 3 мільйони людей узявшись за руки створили живий ланцюг від Києва до Львова.
за якою починається здець мордору
Москва 6 букв
Кремль 6 букв
666 - это дьявольская територия.
Росіяни розуміють тільки мову звіздюлів...
Не "отношения подошли к опасной черте", а вы в заллупу полезли,
нанюхавшись кокаина.
Плохим политикам "отношения" мешают.
это наше суверенное право двигать войска (с)
Буде Північна Корея 2.0
Чтоб вы все сдохли твари руссофашисткие !
В плен вас больше никто брать не будет !
- Ты гонишь, мне же будет больно
Фигня, стреляй, докажи, что ты настоящий друг
- Давай вообще не стрелять, и всем будет хорошо
Ты меня уже начинаешь злить, если хочешь наше дружбы стреляй
- Тогда и ты стреляй
Как ты смеешь мне такое говорить, я тебе о дружбе, а ты делаешь все, чтобы нас поссорить