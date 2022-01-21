Відносини США та Росії підійшли до небезпечної критичної межі, - МЗС РФ

Можливість США та РФ стати "справжніми друзями" залежить від американської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Що стосується відносин Росії та США, які з вини Вашингтона підійшли до небезпечної критичної межі, то тут гостро необхідний серйозний предметний діалог і конкретні кроки американців та їх союзників щодо забезпечення надійних гарантій безпеки Росії. Неперервна агресивна активність НАТО на "східному фланзі", ворожі дії проти нашої країни, включаючи позапланові навчання, небезпечні зближення та маневрування бойових кораблів та літаків, військове освоєння української території, є абсолютно неприйнятними", - зазначили в міністерстві країни-агресора.

"Щодо можливості стати справжніми друзями чи надійними партнерами, то це, швидше, питання до американської сторони. Росія свого часу робила відповідні зусилля, але наші кроки назустріч були оцінені як належне, а у відповідь ми отримали лише гордовиту зневагу російськими пріоритетами", - додали в МЗС РФ.

