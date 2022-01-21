УКР
Відносини США та Росії підійшли до небезпечної критичної межі, - МЗС РФ

Можливість США та РФ стати "справжніми друзями" залежить від американської сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Що стосується відносин Росії та США, які з вини Вашингтона підійшли до небезпечної критичної межі, то тут гостро необхідний серйозний предметний діалог і конкретні кроки американців та їх союзників щодо забезпечення надійних гарантій безпеки Росії. Неперервна агресивна активність НАТО на "східному фланзі", ворожі дії проти нашої країни, включаючи позапланові навчання, небезпечні зближення та маневрування бойових кораблів та літаків, військове освоєння української території, є абсолютно неприйнятними", - зазначили в міністерстві країни-агресора.

"Щодо можливості стати справжніми друзями чи надійними партнерами, то це, швидше, питання до американської сторони. Росія свого часу робила відповідні зусилля, але наші кроки назустріч були оцінені як належне, а у відповідь ми отримали лише гордовиту зневагу російськими пріоритетами", - додали в МЗС РФ.

+26
Країна невиправних брехунів,нелюдів і покидьків!
21.01.2022 12:29
+23
Тамбовский волк тебе друг, а не США)) Клоуны) Лошадь, выдохни кокс уже)
21.01.2022 12:28
+19
Про це ми знаємо, і що? Хай США вам дадуть папірець, що не візьміть Україну в НАТО, а то що? Будете далі пищати і таскати вдовж західних кордонів металобрухт і йванків-дурачків? Вам же раз і чітко сказали: "ідіть *****.
21.01.2022 12:30
Тамбовский волк тебе друг, а не США)) Клоуны) Лошадь, выдохни кокс уже)
21.01.2022 12:28
21.01.2022 12:48
У папуаса обличчя більш розумне. ніж у байстрюка Калантаряна
21.01.2022 12:58
Країна невиправних брехунів,нелюдів і покидьків!
21.01.2022 12:29
лучше в могилу...
21.01.2022 12:36
Про це ми знаємо, і що? Хай США вам дадуть папірець, що не візьміть Україну в НАТО, а то що? Будете далі пищати і таскати вдовж західних кордонів металобрухт і йванків-дурачків? Вам же раз і чітко сказали: "ідіть *****.
21.01.2022 12:30
Шо там комментировать ... Унылая лошадь отрабатывает свой овес.
21.01.2022 12:30
Ну якщо вже "критична межа" настала - то хай беруть ножовку і відпилюють собі яйця Вони їм все одно не ************ - китайці все одно їх давно вже "раком ставлять"!
21.01.2022 12:30
Тупою сокирою буде ефективніше, ще і яєшню "откушают".
21.01.2022 12:37




History Ukraine


@History_Ukraine

·
https://mobile.twitter.com/History_Ukraine/status/1484287385974317068 12h



#ЦейДень 21.1.1990 - до дня проголошення Соборності України понад 3 мільйони людей узявшись за руки створили живий ланцюг від Києва до Львова.









21.01.2022 12:31
Цыганский табор, который вместо того чтобы навести порядок на своей территории, требует не мешать ему переезжать, захватывать и засирать чужие земли.
21.01.2022 12:32
Залишається тільки волати "держіть мене вчорирох", роздувають амбіції як надувні "Іскандери", або самі лопнуть або ж буде великий пердь з вонізмом.
21.01.2022 12:35
Феєрично! "Освоєння української території!" Не України, а української території! Як частину Раши? Чи що?
21.01.2022 12:37
Да это бред из разряда "киевские власти".."внешнее управление".."неонацизм в Украине" .. Кацапы думают,что этой белибердой поднимают свою самооценку.
21.01.2022 13:25
после всех отравлений .оскорблений, и обвинений....какая дружба с этими гопниками безпредельщиками может быть, никогда и никакой... деловые отношения бизнеса ограниченные могут быть... но не дружба и доверие!мне лично больше нравится железный занавес и холодная война рашки с цивилизованным миром...чтобы увидеть наконец то распад,развал, обнищание россии... дефицит всего что нужно для жизни страны,людей.... чтобы на шкуре своей прочуствовали чего добились лезя на рожон...((
21.01.2022 12:38
С ночным горшком без крышки
21.01.2022 13:05
Отношения США и России подошли к опасной критической черте,
за якою починається здець мордору
21.01.2022 12:54
Россия 6 букв
Москва 6 букв
Кремль 6 букв
666 - это дьявольская територия.
21.01.2022 12:56
Судя по роже, овес оказался некачественным.
21.01.2022 12:57
Старый конь Лаврушка подошел к опасной черте и галопом скачет в пропасть вместе с обосРашкой
21.01.2022 12:58
"Умом расею не понять"
Росіяни розуміють тільки мову звіздюлів...

21.01.2022 13:00
Не надо пенять на "отношения", коль рожа конская.
Не "отношения подошли к опасной черте", а вы в заллупу полезли,
нанюхавшись кокаина.
Плохим политикам "отношения" мешают.
21.01.2022 13:00
После Белоруси и Казахстана крысы мавзолейные нападут на браццкий Узбекистан или Киргизию...,БОМЖатникам дома не сидицца,все в войнушку не наигрались...
21.01.2022 13:00
Таварыщ Си с политбюро КПК не позволит.
21.01.2022 13:07
>включая внеплановые учения
это наше суверенное право двигать войска (с)
21.01.2022 13:01
путлеровцы все время под дураков косят.. говорят о ненападении и собственной безопасности, а сами то и делают что строят планы по захвату нахаляву чужих земель.. если Крым, Донецк, Луганск им легко удалось забрать и раздать паспорта, то другой клочок украинской земли обойдется им кровавым месивом
21.01.2022 13:01
***** з кодлом занудливо пропонує США переділити Європу, як мінімум. По принципу Попандопула, звичайно - "і це моє, і це, а це твоє, мені такий хвасон не потрібний" (с). А ті вперлись і не погоджуються, про якесь Міжнародне право та здоровий глузд кажуть.
21.01.2022 13:03
да, но только США - реальная сила, а ***** и кодло могут что-то противопоставить разве только Чечне или Грузии, но никак не США. их ужимки, ***** и кодла, смотрятся со стороны цивилизации убого и смешно, если бы не угроза Украине и ее жителям, то ***** давно послали бы на хутор.
21.01.2022 13:30
крысы позорные...воевать с Доктором долларом дествительно игра опасная...стадо тупорылых идиотов...
21.01.2022 13:06
На кого жалієтеся, кремлівські вожді? Краще подивіться на себе в дзеркало…
21.01.2022 13:13
крысы путлера забыли где тормоза....
21.01.2022 13:13
Тпррру, ***.
21.01.2022 13:14
до небеспечної межі для самого кацапстану
21.01.2022 13:18
Это ж кто-то там сидел из полоумного кацапья и придумал фразу "военное освоение украинской территории". В то время как собственная территория в большинстве освоена лишь медведями и китайцами.
21.01.2022 13:22
Час загоняти козломордих свиношакалів кацапських у стойло- де їм й місце.
Буде Північна Корея 2.0
21.01.2022 13:47
Захід, а чому ви ще діточок цих миротворців до цього часу ще НЕ ДЕПОРТУВАЛИ НА РОДІНУ!? СЛАБО?
21.01.2022 13:50
Я когда пару лет назад случайно забрел на какой то сайт по воде пресной в Мире...,а когда узнал что РАБссии 47 % населения лишены подачи социальной воды в города дяревни поселки...чуть с дуба не рухнуль..считай половина Шариковых не пользуются водой... зато вяличие прет со всех дыр Ольги **********...
21.01.2022 13:52
Ну сколько уже можно этим придуркам гонятся за америкосами. И навязчиво то как. Пристают и пристают, идите вас послали.
21.01.2022 13:58
Санкционный список РАБссиягнцев внушительный...,больше всех РАБссия обиделась что там есть гимнастка не миллиардерша Алина Кабаева... подруга плешивого актера играющего роль Путлера...типа дохляк с 2013 года Андрей Панин...
21.01.2022 14:00
да б знайшлась добра людина, яка б пристрелила цього гада?
21.01.2022 14:17
Отношения США и России подошли к опасной критической черте когда нам не разрешают наглеть по-беспределу. Лавров
21.01.2022 14:39
Тамбовский волк вам товарищ !
Чтоб вы все сдохли твари руссофашисткие !
В плен вас больше никто брать не будет !
21.01.2022 14:40
Ану давай, стрельни себе в ногу и мы друзья
- Ты гонишь, мне же будет больно
Фигня, стреляй, докажи, что ты настоящий друг
- Давай вообще не стрелять, и всем будет хорошо
Ты меня уже начинаешь злить, если хочешь наше дружбы стреляй
- Тогда и ты стреляй
Как ты смеешь мне такое говорить, я тебе о дружбе, а ты делаешь все, чтобы нас поссорить
21.01.2022 14:51
Свой народ довели скабеевыми и прочей швалью до полного оболванивания, силой подавили оппозицию, и теперь, наконец-то(!), почувствовали "свободу". А что может гопник? Кроме мордобития - никаких чудес! На что-то дельное "клепок" не хватает.
21.01.2022 15:04
 
 