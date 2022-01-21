Турция направит материально-техническую помощь службам системы МВД Украины

Турция в ближайшее время планирует направить материально-техническую помощь для укрепления возможностей служб системы Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу во время телефонного разговора с главой МВД Украины Денисом Монастырским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Турецкий коллега еще раз заверил в неизменной поддержке официальной Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, незыблемости ее границ. Он также сообщил о намерении МВД Турции в ближайшее время направить помощь материально-технического характера для укрепления возможностей служб системы МВД Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, лежащие в плоскости компетенции ведомств, накануне проведения десятого заседания Стратегического совета высокого уровня Украина-Турция под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана.

Обсуждалось также укрепление договорно-правовой базы сотрудничества путем скорейшего завершения процедуры согласования и подписания Протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве правоохранительных органов, а также динамика сотрудничества Государственной пограничной службы Украины с Береговой охраной Турции и усиление взаимодействия Национальной гвардии Республики.

Стороны договорились работать над укреплением взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Турецкой Республикой.