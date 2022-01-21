РУС
Турция направит материально-техническую помощь службам системы МВД Украины

Турция направит материально-техническую помощь службам системы МВД Украины

Турция в ближайшее время планирует направить материально-техническую помощь для укрепления возможностей служб системы Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу во время телефонного разговора с главой МВД Украины Денисом Монастырским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Турецкий коллега еще раз заверил в неизменной поддержке официальной Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, незыблемости ее границ. Он также сообщил о намерении МВД Турции в ближайшее время направить помощь материально-технического характера для укрепления возможностей служб системы МВД Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, лежащие в плоскости компетенции ведомств, накануне проведения десятого заседания Стратегического совета высокого уровня Украина-Турция под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган посетит Киев 3 февраля, - пресс-секретарь

Обсуждалось также укрепление договорно-правовой базы сотрудничества путем скорейшего завершения процедуры согласования и подписания Протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве правоохранительных органов, а также динамика сотрудничества Государственной пограничной службы Украины с Береговой охраной Турции и усиление взаимодействия Национальной гвардии Республики.

Стороны договорились работать над укреплением взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Турецкой Республикой.

МВД (9343) Турция (3529) Украина (45078)
21.01.2022 13:23 Ответить
Вы все врети?

21.01.2022 13:32 Ответить
видишь у Путина в руке стаканчик мороженого?.. а знаешь где это мороженое до этого побывало?..
спроси у Эрдогана
21.01.2022 13:39 Ответить
Дешевий піар...з

Ще й мусорам ніби відправили... А чого не пишуть що турки хочуть запросити ригів з лднр на переговори?
21.01.2022 13:29 Ответить
Туреччина при організації можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським готова запросити на переговори представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".
21.01.2022 13:30 Ответить
А чому це Ердоґан зміцнює поліцію? У нас вони й так не бідують.
21.01.2022 13:31 Ответить
Зрадники монастирский і бенядиктова
21.01.2022 13:50 Ответить
завезут дубинки облегчённого типа, что бы у ментов руки не уставали от разъяснительной работы
21.01.2022 14:26 Ответить
"матеріально-технічну допомогу для зміцнення спроможностей служб системи Міністерства внутрішніх справ України" Водомети для розгону демонстрацій? ... краще б байрактари для армії.
21.01.2022 14:50 Ответить
 
 