Турция направит материально-техническую помощь службам системы МВД Украины
Турция в ближайшее время планирует направить материально-техническую помощь для укрепления возможностей служб системы Министерства внутренних дел Украины.
Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу во время телефонного разговора с главой МВД Украины Денисом Монастырским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Турецкий коллега еще раз заверил в неизменной поддержке официальной Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, незыблемости ее границ. Он также сообщил о намерении МВД Турции в ближайшее время направить помощь материально-технического характера для укрепления возможностей служб системы МВД Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили вопросы, лежащие в плоскости компетенции ведомств, накануне проведения десятого заседания Стратегического совета высокого уровня Украина-Турция под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана.
Обсуждалось также укрепление договорно-правовой базы сотрудничества путем скорейшего завершения процедуры согласования и подписания Протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве правоохранительных органов, а также динамика сотрудничества Государственной пограничной службы Украины с Береговой охраной Турции и усиление взаимодействия Национальной гвардии Республики.
Стороны договорились работать над укреплением взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Турецкой Республикой.
спроси у Эрдогана
Ще й мусорам ніби відправили... А чого не пишуть що турки хочуть запросити ригів з лднр на переговори?