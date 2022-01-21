Туреччина направить матеріально-технічну допомогу для служб системи МВС України

Туреччина найближчим часом планує направити матеріально-технічну допомогу для зміцнення спроможностей служб системи Міністерства внутрішніх справ України

Про це повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу під час телефонної розмови із главою МВС України Денисом Монастирським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Турецький колега ще раз запевнив у незмінній підтримці офіційною Анкарою суверенітету та територіальної цілісності України, непорушності її кордонів. Він також повідомив про намір МВС Туреччини найближчим часом направити допомогу матеріально-технічного характеру для зміцнення спроможностей служб системи МВС України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили питання, що лежать у площині компетенції відомств, напередодні проведення десятого засідання Стратегічної ради високого рівня Україна-Туреччина під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

Обговорювалося також зміцнення договірно-правової бази співпраці шляхом якнайшвидшого завершення процедури погодження та підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про співпрацю правоохоронних органів, а також динаміка співпраці Державної прикордонної служби України з Береговою охороною Туреччини та посилення взаємодії Національної гвардії Республіки.

Сторони домовилися працювати над подальшим зміцненням взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною і Турецькою Республікою.