Туреччина направить матеріально-технічну допомогу для служб системи МВС України

Туреччина направить матеріально-технічну допомогу для служб системи МВС України

Туреччина найближчим часом планує направити матеріально-технічну допомогу для зміцнення спроможностей служб системи Міністерства внутрішніх справ України

Про це повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу під час телефонної розмови із главою МВС України Денисом Монастирським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Турецький колега ще раз запевнив у незмінній підтримці офіційною Анкарою суверенітету та територіальної цілісності України, непорушності її кордонів. Він також повідомив про намір МВС Туреччини найближчим часом направити допомогу матеріально-технічного характеру для зміцнення спроможностей служб системи МВС України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган відвідає Київ 3 лютого, - речник

Крім того, сторони обговорили питання, що лежать у площині компетенції відомств, напередодні проведення десятого засідання Стратегічної ради високого рівня Україна-Туреччина під головуванням президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

Обговорювалося також зміцнення договірно-правової бази співпраці шляхом якнайшвидшого завершення процедури погодження та підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про співпрацю правоохоронних органів, а також динаміка співпраці Державної прикордонної служби України з Береговою охороною Туреччини та посилення взаємодії Національної гвардії Республіки.

Також читайте: Ердоган запросив Путіна та Зеленського до Туреччини, щоб "розібратися в їхніх питаннях і розбіжностях", - речник президента Туреччини

Сторони домовилися працювати над подальшим зміцненням взаємовигідного стратегічного партнерства між Україною і Турецькою Республікою.

21.01.2022 13:23 Відповісти
Вы все врети?

21.01.2022 13:32 Відповісти
видишь у Путина в руке стаканчик мороженого?.. а знаешь где это мороженое до этого побывало?..
спроси у Эрдогана
21.01.2022 13:39 Відповісти
Дешевий піар...з

Ще й мусорам ніби відправили... А чого не пишуть що турки хочуть запросити ригів з лднр на переговори?
21.01.2022 13:29 Відповісти
Туреччина при організації можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським лідером Володимиром Зеленським готова запросити на переговори представників так званих Донецької та Луганської "народних республік".
21.01.2022 13:30 Відповісти
А чому це Ердоґан зміцнює поліцію? У нас вони й так не бідують.
21.01.2022 13:31 Відповісти
Зрадники монастирский і бенядиктова
21.01.2022 13:50 Відповісти
завезут дубинки облегчённого типа, что бы у ментов руки не уставали от разъяснительной работы
21.01.2022 14:26 Відповісти
"матеріально-технічну допомогу для зміцнення спроможностей служб системи Міністерства внутрішніх справ України" Водомети для розгону демонстрацій? ... краще б байрактари для армії.
21.01.2022 14:50 Відповісти
 
 