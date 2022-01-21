РУС
Разведывательные самолеты НАТО следят за действиями России на границах Украины, - СМИ

Одновременно три разведывательных летательных аппарата стран-членов НАТО днем 21 января следят за войсками Российской Федерации вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Они работают в направлениях северных границ Украины, Донбасса, оккупированного Крыма и Приднестровья.

Согласно данным Flightradar24, северную границу Украины на линии Новоград-Волонисский – Киев – Конотоп наблюдает американский стратегический БПЛА RQ-4A Global Hawk. Учитывая мощность сенсоров этого дрона, даже 100-км дальность до границы позволяет "просветить" позиции армии РФ на достаточную глубину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия стянула на оккупированный Донбасс более 100 единиц военной техники, - Генштаб ВСУ. КАРТА

В то же время, самолет радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint воздушных сил США совершает полет для мониторинга оккупированного Донбасса и с северной стороны вблизи аннексированного полуострова, с охватом в зону сенсоров и Приднестровья.

С другой стороны оккупированного Крыма работает неназванный самолет, который включил свой транспондер только вблизи полуострова. Профиль полета летательного аппарата: высота 7 км, скорость - 500 км/ч, скорее всего, указывает на самолет типа американских P-3 Orion или ЕР-3Е Aries, или европейского Br.1150 Atlantic, или других винтовых летательных аппаратов.

Также читайте: Разведывательная миссия или демонстрация силы: российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью. ФОТОрепортаж

Все эти самолеты полностью контролируют действия российских войск, которые находятся вокруг Украины и на оккупированных территориях.

Следует отметить, что союзники за последние дни значительно активизировали разведывательную деятельность в небе Украины. В частности, кроме уже привычных самолетов радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint, 18 января в небе Украины действовал E-8 JSTARS – самолет боевого управления и целеуказания.

+9
Зараз в районі Харкова - UAVGH000. Global Hawk. www.flightradar24.com
21.01.2022 14:22 Ответить
+8
в их действиях видно явное недоверия к словам как арахамлии, так и самого скумбриевича )
21.01.2022 14:29 Ответить
+7
*****...під лупою
21.01.2022 14:25 Ответить
"Новоград-Волониський"

Не помешал бы плагин уведомления об опечатках на сайт
21.01.2022 14:22 Ответить
21.01.2022 14:22 Ответить
*****...під лупою
21.01.2022 14:25 Ответить
Але що там у мізки!?
21.01.2022 14:26 Ответить
Немає там мозку. У ху.ла там тільки ху.ня
показать весь комментарий
21.01.2022 15:24 Ответить
21.01.2022 15:41 Ответить
21.01.2022 14:29 Ответить
клоун кричит про переговоры с ******, только на него ноль внимания, сейчас у американцев полный контроль над савецким металлоломом 75 года выпуска и соблюдение будапештского меморандума, сказки про гражданскую вАйну закончились, ***** так и не поняло куда полезло.
21.01.2022 15:02 Ответить
21.01.2022 15:00 Ответить
Обложили демоны!
21.01.2022 16:34 Ответить
 
 