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18 041 27

Разведывательная миссия или демонстрация силы: российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью. ФОТОрепортаж

Грузовой самолет Boeing 747-8HVF, летевший из России в Германию, в Белом море неожиданно изменил направление и пролетел над Финляндией вечером 15 января.

Эксперты считают, что это либо демонстрация силы, либо разведывательная миссия на фоне напряженной ситуации в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

В субботу грузовой самолет, летевший из Москвы в Мурманск, в Белом море поменял направление на немецкий город Лейпциг. В Финляндии маршрут полета пролегал из Суомуссалми в Турку. Вблизи маршрута располагались воинская часть Ювяскюля в Тиккакоски, где находятся штаб ВВС и отдел Разведывательного управления обороны, а также военный аэропорт Холла в Ямся.

Маршрут самолета и детали полета показаны на онлайн-сервисе Flightradar24. Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной крейсерской высоте, в среднем составлявшей 8,5 км.

Разведывательная миссия или демонстрация силы: российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью 01

Маршрут российского грузового самолета, летевшего из Москвы в немецкий город Лейпциг 15.1.2022. Изображение: Flightradar, Harri Vähäkangas / Yle

Эксперт по безопасности в интервью Yle не смог найти безобидного объяснения неожиданному изменению маршрута. "Я не могу назвать ни одного. Это настолько необычный маршрут, – говорит эксперт по безопасности. Другой военный эксперт согласен с этим.

Разведывательная миссия или демонстрация силы: российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью 02
Детали полета на сайті Flightradar24. Изображение: Flightradar

"Несомненно, приходит на ум только мысль о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты", - отметил эксперт на условиях анонимности.

Обычно полеты из Москвы в Лейпциг проходят южнее стран Балтии.

Самолет Boeing 747-8HVF принадлежит базирующейся в Москве авиакомпании AirBridgeCargo. Компания утверждает, что является самым крупным грузовым авиаперевозчиком в России. Офис AirBridge Cargo в Лейпциге не ответил на звонок Yle.

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В настоящее время Финляндия не входит в маршрутную сеть компании, но этот же самолет ранее посещал аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Разведывательная миссия или демонстрация силы: российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью 03

Boeing 747-8HVF авиакомпании AirBridgeCargo, ранее посещал аэропорт Хельсинки-Вантаа. Изображение: Flightradar

Финский эксперт по безопасности отмечает в интервью Yle, что речь идет об обычном грузовом самолете без антенн и датчиков, которые являются частью оборудования разведывательных самолетов.

Однако если бы оборудование было добавлено для этого рейса, оно было бы обнаружено во время возможного разведывательного полета. По словам эксперта по безопасности, нетипичные полеты в финском небе обычно идентифицируют истребители Hornet.

ВВС Финляндии не сообщили, был ли истребитель использован для идентификации этого самолета.

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Эксперт по безопасности, ответивший на вопрос Yle, считает возможным, что полет был совершен в демонстрационных целях. По словам специалиста, полет также мог быть разведывательным. Реакция Финляндии на инцидент может дать России информацию как об уровне вооружения Финляндии, так и о ее готовности.

Россия может интересоваться как положением финских авиабаз, так и учениями сухопутных войск, но, в любом случае, самолеты вряд ли обеспечат лучшую разведку, чем та, которую Россия получает со своих спутников.

Другой военный эксперт считает, что сбор разведданных вполне возможен. Однако он отмечает, что политический тест – более вероятное объяснение инциденту.

Он также напоминает, что подобные странные полеты россияне совершали на коммерческих самолетах и ​​раньше.

В утренней телепрограмме Yle директор Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам (HybridCOE) Юкка Саволайнен также напомнил, что в авторитарных государствах частные компании вынуждены обслуживать требования властей.

"Возможно, это была проверка – какая будет реакция на такое странное изменение маршрута, которое привело к дополнительным расходам в десятки тысяч евро. Возможно, они хотели проверить, успеют ли в Финляндии отреагировать", – говорит Саволайнен.

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Он отмечает, что на грузовом самолете могут разместиться, в частности, вооруженные войска.

– Это (необычный маршрут полета) свидетельствует об угрозе. Если самолет неожиданно приземлится в финском аэропорту, ситуация быстро станет угрожающей, – говорит Саволайнен.

Однако, по словам эксперта по безопасности, полет можно рассматривать как часть действий России в контексте создания напряженной ситуации в Европе, особенно в Украине.

"Кажущиеся странными отдельные явления, такие как передвижения российских десантных кораблей в Балтийском море, необъяснимые полеты беспилотников над шведскими атомными электростанциями, собственные военные учения России и введенные ею ограничения на полеты, – все это формирует общую картину, которая направлена и на сокрытие реальных целей России", - полагает эксперт.

"Цель России – с помощью всевозможных странных действий попытаться затруднить интерпретацию ситуации", – говорит он.

Автор: 

россия (95683) самолет (3601) Финляндия (965)


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Топ комментарии
+28
ЦЕ літак СПОНУКАЕ Фінів до вступу у НАТО
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18.01.2022 13:52
+26
Тобто у фінів нема вибору - тільки НАТО.
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18.01.2022 13:52
+15
Глубокая озабоченность или надо подождать?
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18.01.2022 13:51
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"Это другое", скажет канцлер Германии
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18.01.2022 13:50 Ответить
Все верно, Британским самолетам нельзя, а касабским можно. "Дружба-Фройндшафт"
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18.01.2022 14:58 Ответить
Глубокая озабоченность или надо подождать?
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18.01.2022 13:51 Ответить
ЦЕ літак СПОНУКАЕ Фінів до вступу у НАТО
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18.01.2022 13:52 Ответить
Тобто у фінів нема вибору - тільки НАТО.
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18.01.2022 13:52 Ответить
Звичка "заблудитися", кілька років тому "блудили" з Сірії на Турцію, поки Ердоган не дав "по рогах".
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18.01.2022 13:56 Ответить
Наглість кацапів зашкалює. А чому? Тому, шо дозволяють.
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18.01.2022 13:58 Ответить
... Финны смотрели в небо затаив дыхание, переживая за свою нетронутую природу и жилища с мыслями: "tämä kouru ei putoa" (перевод: "это корыто не упадет")
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18.01.2022 13:58 Ответить
пару дней тому назад власти Финляндии заявили что пока их страна не собираетсяв НАТО..вот и есть повод поменять свое решение....
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18.01.2022 13:59 Ответить
Хто їм продав Боїнг??????
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18.01.2022 14:05 Ответить
Цивільний літак отримав дозвіл на політ і летів над Фінляндією на нормальній крейсерській висоті Джерело:

Обсуждать нечего. Расходимся.
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18.01.2022 14:05 Ответить
А над Турцією вони такі фокуси вже не роблять. Бо як я писав ще 25.11.15:

Ваня пролететь хотел
в небе над Анталией.
Долетели до земли
только гениталии!

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18.01.2022 14:06 Ответить
Самолет перевозил в Германию аргументы за позицию "не продавать оружие Украине"
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18.01.2022 14:18 Ответить
Збийте кацапський літак, як це зробили турки і як пошепче - поволають, попогрожують і ніколи не залетять туди, де їм не дозволено.
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18.01.2022 14:22 Ответить
цей цивильний літак на відміну від су-25
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18.01.2022 15:03 Ответить
Залетевшие нетуда гражданские суда тоже можно сбивать если с ними отсутствует связь и они не выполняют команды. Могли поднять истребитель и посадить его в Швеции для досмотра. Там наверняка всякая разведывательная аппаратура.
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18.01.2022 15:22 Ответить
Ні якщо немає війни з жодної з країн що фигурують в зв'язку з цим цивильним літаком... Якби Фінляндія була в стані війни з рашею то збити можна, якщо нема інших способів змушити літак сісти або залишити її повітряний простір.
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18.01.2022 16:57 Ответить
Турция уже продемонстрировала действия, которые необходимо проводить в таких случаях....
После этого - повторений вроде бы не было....
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18.01.2022 14:25 Ответить
Так подаруйте кацапам мапу, як це зробив Ердоган.
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18.01.2022 14:34 Ответить
ветром снесло.
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18.01.2022 14:45 Ответить
Та все правильно, сначала кацапы по привычке летели по карте на пачке Беломора. А когда какой-то мудак включил навигатор то пришлось разворачиваться.
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18.01.2022 14:46 Ответить
Самолёт вёз от путлера цветы для фрау меркель. Наконец то фины поймут что надо определяться так как быть Швейцарией у них никак не получиться- география не позволяет, под боком рашистские гавняные болота и кикимора….
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18.01.2022 14:49 Ответить
Боялись что Польша посадит самолет и посмотрит что такое Шредер повез Меркель.
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18.01.2022 14:53 Ответить
та просто пилот пьяный бул, як уси кацапы после ста грамм перепутал стороны свита и стартовал не по той траектории
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18.01.2022 15:18 Ответить
Что за бред, Финляндия дала разрешение на пролет, а странный маршрут мог быть потому что место доставки груза изменили уже после вылета.
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18.01.2022 15:20 Ответить
Зато как звучит
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18.01.2022 15:27 Ответить
В советское время, в Московском округе ПВО во время пролёта гражданских самолётов в Шереметьево-2 из буржуазных стран было строжайше запрещено поднимать высокое на излучение, чтобы не могли засечь частоту.
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18.01.2022 17:52 Ответить
 
 