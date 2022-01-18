Разведывательная миссия или демонстрация силы: российский самолет неожиданно пролетел над финской воинской частью. ФОТОрепортаж

Грузовой самолет Boeing 747-8HVF, летевший из России в Германию, в Белом море неожиданно изменил направление и пролетел над Финляндией вечером 15 января.

Эксперты считают, что это либо демонстрация силы, либо разведывательная миссия на фоне напряженной ситуации в Европе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

В субботу грузовой самолет, летевший из Москвы в Мурманск, в Белом море поменял направление на немецкий город Лейпциг. В Финляндии маршрут полета пролегал из Суомуссалми в Турку. Вблизи маршрута располагались воинская часть Ювяскюля в Тиккакоски, где находятся штаб ВВС и отдел Разведывательного управления обороны, а также военный аэропорт Холла в Ямся.

Маршрут самолета и детали полета показаны на онлайн-сервисе Flightradar24. Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной крейсерской высоте, в среднем составлявшей 8,5 км.

Маршрут российского грузового самолета, летевшего из Москвы в немецкий город Лейпциг 15.1.2022. Изображение: Flightradar, Harri Vähäkangas / Yle

Эксперт по безопасности в интервью Yle не смог найти безобидного объяснения неожиданному изменению маршрута. "Я не могу назвать ни одного. Это настолько необычный маршрут, – говорит эксперт по безопасности. Другой военный эксперт согласен с этим.



Детали полета на сайті Flightradar24. Изображение: Flightradar

"Несомненно, приходит на ум только мысль о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты", - отметил эксперт на условиях анонимности.

Обычно полеты из Москвы в Лейпциг проходят южнее стран Балтии.

Самолет Boeing 747-8HVF принадлежит базирующейся в Москве авиакомпании AirBridgeCargo. Компания утверждает, что является самым крупным грузовым авиаперевозчиком в России. Офис AirBridge Cargo в Лейпциге не ответил на звонок Yle.

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В настоящее время Финляндия не входит в маршрутную сеть компании, но этот же самолет ранее посещал аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Boeing 747-8HVF авиакомпании AirBridgeCargo, ранее посещал аэропорт Хельсинки-Вантаа. Изображение: Flightradar

Финский эксперт по безопасности отмечает в интервью Yle, что речь идет об обычном грузовом самолете без антенн и датчиков, которые являются частью оборудования разведывательных самолетов.

Однако если бы оборудование было добавлено для этого рейса, оно было бы обнаружено во время возможного разведывательного полета. По словам эксперта по безопасности, нетипичные полеты в финском небе обычно идентифицируют истребители Hornet.

ВВС Финляндии не сообщили, был ли истребитель использован для идентификации этого самолета.

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Эксперт по безопасности, ответивший на вопрос Yle, считает возможным, что полет был совершен в демонстрационных целях. По словам специалиста, полет также мог быть разведывательным. Реакция Финляндии на инцидент может дать России информацию как об уровне вооружения Финляндии, так и о ее готовности.

Россия может интересоваться как положением финских авиабаз, так и учениями сухопутных войск, но, в любом случае, самолеты вряд ли обеспечат лучшую разведку, чем та, которую Россия получает со своих спутников.

Другой военный эксперт считает, что сбор разведданных вполне возможен. Однако он отмечает, что политический тест – более вероятное объяснение инциденту.

Он также напоминает, что подобные странные полеты россияне совершали на коммерческих самолетах и ​​раньше.

В утренней телепрограмме Yle директор Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам (HybridCOE) Юкка Саволайнен также напомнил, что в авторитарных государствах частные компании вынуждены обслуживать требования властей.

"Возможно, это была проверка – какая будет реакция на такое странное изменение маршрута, которое привело к дополнительным расходам в десятки тысяч евро. Возможно, они хотели проверить, успеют ли в Финляндии отреагировать", – говорит Саволайнен.

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Он отмечает, что на грузовом самолете могут разместиться, в частности, вооруженные войска.

– Это (необычный маршрут полета) свидетельствует об угрозе. Если самолет неожиданно приземлится в финском аэропорту, ситуация быстро станет угрожающей, – говорит Саволайнен.

Однако, по словам эксперта по безопасности, полет можно рассматривать как часть действий России в контексте создания напряженной ситуации в Европе, особенно в Украине.

"Кажущиеся странными отдельные явления, такие как передвижения российских десантных кораблей в Балтийском море, необъяснимые полеты беспилотников над шведскими атомными электростанциями, собственные военные учения России и введенные ею ограничения на полеты, – все это формирует общую картину, которая направлена и на сокрытие реальных целей России", - полагает эксперт.

"Цель России – с помощью всевозможных странных действий попытаться затруднить интерпретацию ситуации", – говорит он.