Следствие нашло свидетелей ранений Нигояна, Жизневского и Сеника

В рамках розслідування епізодів вбивств учасників Революції Гідності Михайла Жизневського, Сергія Нігояна і Романа Сеника було призначено більше 45 різних експертиз, а також проведено понад 30 обшуків.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела управления по делам Майдана Государственного бюро расследований Виталий Музыка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что одним из наиболее проблемных вопросов является установление лиц, причастных к убийству участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Жизневского, погибших 22 января 2014 года и Сеника, который в тот день получил ранения и через несколько дней скончался.

По словам представителя ГБР, проблема в расследовании и раскрытии этих убийств связана, в частности, и с рядом судебных экспертиз, которые имели разногласия между собой.

"Исходя из этого, в уголовном производстве был назначен ряд дополнительных экспертиз, которые продолжаются, и мы надеемся, что по их выводам мы все же придем к установлению объективной истины в производстве. В частности, в ходе проведения досудебного расследования по этим эпизодам проведено более 30 обысков, назначено более 45 судебно-баллистических, судебно-медицинских, медико-криминалистических, комплексных судебно-медицинских и судебно-баллистических экспертиз", - сказал Музыка.

По его словам, правоохранители также проводят и значительное количество негласных следственных розыскных действий.

"Кроме того, установлены лица, непосредственно являвшиеся свидетелями причинения огнестрельных пулевых ранений и Нигояну, и Жизневскому, и Сенику", - отметил Музыка.

Основная версия, отрабатываемая в ходе досудебного расследования в этом производстве, - это совершение убийства Нигояна, Сеника и Жизневского работниками правоохранительных органов.

Музыка напомнил, что к этому выводу следствие пришло, исходя из того, что Сеник и Жизневский были убиты тогда, когда они находились на улице Грушевского в Киеве, и убийство совершено из помповых ружей типа Форт-500, которые как раз и находились тогда на вооружении в подразделении милиции особого назначения "Беркут".

По его данным, в ходе досудебного расследования также было установлено, что "убийство Жизневского и Сеника были вызваны пулями для остановки транспортных средств, которые как раз выдавались работникам правоохранительных органов".

В то же время Музыка добавил, что поскольку убийство Нигояна было в темное время суток, то имеющиеся в распоряжении следствия видеозаписи не дают ГБР возможности установить полную картину относительно непосредственных исполнителей совершения этого преступления.

Однако он заверил, что, несмотря на это, следователи ГБР прилагают все усилия для установления конкретных исполнителей совершения этих преступлений. "Поэтому работа продолжается, и продвижение по расследованию этих убийств есть. Но исходя из собранных совокупных доказательств в производстве пока нам не удалось установить конкретных исполнителей совершения этих умышленных убийств", - уточнил Музыка.