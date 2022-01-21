РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6251 посетитель онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
7 976 26

Следствие нашло свидетелей ранений Нигояна, Жизневского и Сеника

Следствие нашло свидетелей ранений Нигояна, Жизневского и Сеника

В рамках розслідування епізодів вбивств учасників Революції Гідності Михайла Жизневського, Сергія Нігояна і Романа Сеника було призначено більше 45 різних експертиз, а також проведено понад 30 обшуків.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела управления по делам Майдана Государственного бюро расследований Виталий Музыка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что одним из наиболее проблемных вопросов является установление лиц, причастных к убийству участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Жизневского, погибших 22 января 2014 года и Сеника, который в тот день получил ранения и через несколько дней скончался.

По словам представителя ГБР, проблема в расследовании и раскрытии этих убийств связана, в частности, и с рядом судебных экспертиз, которые имели разногласия между собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляция отменила решение Печерского суда по делу о вмешательстве в работу суда во время Майдана

"Исходя из этого, в уголовном производстве был назначен ряд дополнительных экспертиз, которые продолжаются, и мы надеемся, что по их выводам мы все же придем к установлению объективной истины в производстве. В частности, в ходе проведения досудебного расследования по этим эпизодам проведено более 30 обысков, назначено более 45 судебно-баллистических, судебно-медицинских, медико-криминалистических, комплексных судебно-медицинских и судебно-баллистических экспертиз", - сказал Музыка.

По его словам, правоохранители также проводят и значительное количество негласных следственных розыскных действий.

"Кроме того, установлены лица, непосредственно являвшиеся свидетелями причинения огнестрельных пулевых ранений и Нигояну, и Жизневскому, и Сенику", - отметил Музыка.

Также читайте: Расстрел Майдана: суд разрешил допрос по видеосвязи вывезенных в ОРДЛО экс-беркутовцев

В рамках расследования эпизодов убийств участников Революции Достоинства Михаила Жизневского, Сергея Нигояна и Романа Сеника были назначены более 45 разных экспертиз, а также проведено более 30 обысков.

Основная версия, отрабатываемая в ходе досудебного расследования в этом производстве, - это совершение убийства Нигояна, Сеника и Жизневского работниками правоохранительных органов.

Музыка напомнил, что к этому выводу следствие пришло, исходя из того, что Сеник и Жизневский были убиты тогда, когда они находились на улице Грушевского в Киеве, и убийство совершено из помповых ружей типа Форт-500, которые как раз и находились тогда на вооружении в подразделении милиции особого назначения "Беркут".

По его данным, в ходе досудебного расследования также было установлено, что "убийство Жизневского и Сеника были вызваны пулями для остановки транспортных средств, которые как раз выдавались работникам правоохранительных органов".

В то же время Музыка добавил, что поскольку убийство Нигояна было в темное время суток, то имеющиеся в распоряжении следствия видеозаписи не дают ГБР возможности установить полную картину относительно непосредственных исполнителей совершения этого преступления.

Однако он заверил, что, несмотря на это, следователи ГБР прилагают все усилия для установления конкретных исполнителей совершения этих преступлений. "Поэтому работа продолжается, и продвижение по расследованию этих убийств есть. Но исходя из собранных совокупных доказательств в производстве пока нам не удалось установить конкретных исполнителей совершения этих умышленных убийств", - уточнил Музыка.

Автор: 

расследование (3065) смерть (9284) евромайдан (7837) Жизневский Михаил (37) Нигоян Сергей (27) ГБР (3178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ці пародії на слідство визивають смуток і зневіру в справедливість...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:06 Ответить
+5
Це імітація з ціллю внушати, що вони щось роблять. Результату не буде ніякого.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:09 Ответить
+4
Відстань до сцени була більша. Чи ти гадав що вони на барикадах *речь толкали*
показать весь комментарий
21.01.2022 17:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Показать их народу Украины !
показать весь комментарий
21.01.2022 17:02 Ответить
Ну во-первых. Этой власти нет никакого доверия. особенно когда назначают "виновных" А во- вторых, убийцы Нигояна давно на расеи
показать весь комментарий
21.01.2022 17:46 Ответить
7 лет уже расследуют. Это просто спектакль для лохов, а не расследование.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:47 Ответить
Ці пародії на слідство визивають смуток і зневіру в справедливість...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:06 Ответить
...виноват Порох?...
показать весь комментарий
21.01.2022 17:08 Ответить
Це імітація з ціллю внушати, що вони щось роблять. Результату не буде ніякого.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:09 Ответить
Упс, таки зря деревья пэтя пилил
показать весь комментарий
21.01.2022 17:09 Ответить
Шануймося українці!
Влаго Піщатель

Упс, таки зря деревья пэтя пилил
----------------------------------------
Фейк!
Юристку Євгенію Закревську називають не інакше як адвокатом сімей Небесної сотні:"- Ніхто не спилював "важливі" дерева! Спилювали ті, які не впливали на слідство, вони розташовані вище частини вулиці, де відбувалися події 2014 року. Але перш ніж їх спилювати, викликали слідчих, з металошукачами перевіряли стовбур на наявність куль, які могли пропустили раніше."
А також шановний Becerra добавляє:"З тирси дерев з вулиці Інститутської у Києві виходить сильнодіючий цілющий чай для людей, чия психіка постраждала від перегляду російських засобів масової пропаганди."
https://novynarnia.com/2021/02/20/yezakrevska/
https://zkan.com.ua/yak/navishho-spiljali-dereva-na-institutskij.htm
показать весь комментарий
21.01.2022 17:51 Ответить
А нащо взагалі там дерева було спилювати. В Києві величезна кількість дерев, які ніхто не спилює, а на Інститутській обов'язково треба зпилювати і розказувати, що там ніяких куль не було. Кому і чому якраз ті дерева заважали.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:30 Ответить
Олег Васильченко 827828f7
А нащо взагалі там дерева було спилювати.........
-----------------
Шануймося українці!
Шановний пане Олег Васильченко .
Я не знаю,я не киянин,просто зреагував на
Фейк "Упс, таки зря деревья пэтя пилил".
Згадав статтю пані Євгенії Закревської,яку
поважають сім"ї Небесної сотні.Завдяки її
розслідуванню частина подій під час Революції
Гідності вже встановлені похвилинно.
Незважаючи на це, досі існують міфи щодо
"третьої сторони" чи про "таємне спалення у
крематорії" вбитих активістів. Такі фейки Євгенія
активно розвінчує.Всі запитання до неї!
Зберігаємо спокій.Тримаємо Порох сухим!.....
показать весь комментарий
22.01.2022 11:45 Ответить
Шануймося українці!
Шановний пане volodumur.

Ви ж самі сказали, що дерева спиляли вище по вулиці. То я й написав, що навіщо ж було їх взагалі там пиляти, притому якраз в цей час, коли весь Київ стоїть в неспиляних деревах.

Я взагалі не довіряю нікому з наших політиків. І є за що не довіряти. Вони всі корінням з номенклатури КПСС створеної для нас москвою із зрадників і негідників. І ці зрадники і негідники "перебудувались", але не в патріотів. Вони тільки й займаються міжолігархічними розбірками для шкірних інтересів. Під різними лозунгами борються між собою за голоси виборців. В цих розбірках вони вже ВСІ вкрай багато нагадили країні.

Й ні один з наших президентів не удосужився зробити нормальну демократичну систему виборів президента, типа польської. Кучма зробив олігархічну, яка є головною базою олігархії, а наступні нічого не міняли, ще й брехали й брешуть, що в нас демократія. Ми "обираємо" із ставлеників олігархату. Ніде в світі такого нема. Я про це вже детально писав.
Українцям, щоб шануватись, необхідно вимагати демократизації президентських (та й інших) виборів.
І не допустити дерибан землі.
І не підтримувати нікого з політиків, хто підтримав дерибан землі.
Треба українцям шануватись і не допускати, щоб нас дурили.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:46 Ответить
І ще. Необхідно боротись за демократію в країні, а не приймати участь в міжолігархічних розбірках. Хоча ясно, що зараз зе+ко величезне зло. Можливо, найбільше зло із внутрішніх зол.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:24 Ответить
Шануймося українці!
Шановний пане Олег Васильченко .
Ви ж самі сказали, що дерева....-це не я,це сказала
Закревська,зсилка на статтю є, питання до неї.
----------
Колись,ще в минулому тисячолітті,я бесідував
на тему олігархів, з одним стареньким поляком.
А Він мені і каже:А що зробили ви,щоб у вас не
було олігархів?Хто з вас знає,що таке
СТРАЙК ОКУПАЦІЙНИЙ хочби.
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президанта вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
PS.Давно,ще в 80-х роках,мене переманили на
інше підприємство і ПІВ року вводили на посаду.
Я відпрацював по тижню-два в кожному підрозділі підприємства.
показать весь комментарий
23.01.2022 12:51 Ответить
И шо, Порошенко лично наверное стрелял?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:22 Ответить
И кому-то лично насрал в штаны?
показать весь комментарий
22.01.2022 00:33 Ответить
От просто на хлопський розум...Про Нігояна перед тим як він був застрелений зняли цілий фільм...Симпатичний хлопчина,вірменин,читав на барикадах вірші Шевченка,співав українські пісні,розповідав як буде боротись за Україну,її долю і соборність...І тут його вбивають,першого,здається,причому як було спочатку сказано - впритул...Його смерть направду змобілізувала Майдан і викликала куди більшу ненависть до режиму...Подібно сталось і з білорусом Жізнєвським...При цьому я навіть жодних версій не хочу висувати,в мене лишень одне питання - чому ніхто з "правоохоронців,яким видавали подібну зброю" навіть не пробував стрільнути у Парубія?..Турчинова?..Кулявлоба?..та будь кого з тієї братіі,що товпилась на сцені?..
показать весь комментарий
21.01.2022 17:25 Ответить
Відстань до сцени була більша. Чи ти гадав що вони на барикадах *речь толкали*
показать весь комментарий
21.01.2022 17:39 Ответить
Їх на Груші вбили, а туди Сєня та Кличко пробували приходити, ще коли не стріляли, але їм не сподобалось ... А Сприводу Нігояна, так ми його називали - зірка ютуба, бо він не прятався від журналістів та просто сотень "туристів" які приходили вдень погуляти познімати відосіки ...
показать весь комментарий
21.01.2022 18:37 Ответить
Михайло Жизнєвський міг би стати справжнім Лідером Білоруської Революції. Великий Білорус, Герой України.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:33 Ответить
Лидер должен иметь программу.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:38 Ответить
Його застрілили підчас Революції (Майдану) в січні 2014... Вибач - програму написати не встиг. Зверніться до Ціханоускай.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:55 Ответить
зато у тебя есть прекрасная программа - сидеть на расейской бутылке
показать весь комментарий
21.01.2022 18:08 Ответить
Якійсь поц, тупо нічого не робив, а потім надав висновок про те що було темно, навів статистику щодо кількості проведених експертиз та різну маячню.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:36 Ответить
Слідчі, які збирались розшукувати Порошенка, про місцезнаходження знала вся країна, зможуть щось знайти?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:39 Ответить
там був ще один "прекрасний легінь" правда сутулий з виду. Він провадив два роки експертизи по попиляних АКМ. І горе-експерти двічі відкашлювались - не можемо. А тут помпові (гладкоствольні) рушниці. І горе-слідчі з такими жє експертами знову співають -темная ночь, только пули свистят по степи. У трьох загиблих кульові поранення через постріли зверху. Є кадри відео, де персони Беркуту блокують підїзди в будинку, де на дахах снайпери. Чи встановили,хто наказав видати нештатну зброю (АКМ, помпова рушниця з підвищеною уражаємостю) ) Чи встановили, хто отримував із штатних снайперів беркуту нештатну зброю. І саме головне, хто наказав вилучати з пересувних госпіталів по наданню первинної меддопомоги кулі (Чин Чин, Татаров, Цуцкерідзе ?) і чи приєднували ці предмети до кримінальних справ та чи складались протоколи про вилучення куль.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:52 Ответить
 
 