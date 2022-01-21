Следствие нашло свидетелей ранений Нигояна, Жизневского и Сеника
В рамках розслідування епізодів вбивств учасників Революції Гідності Михайла Жизневського, Сергія Нігояна і Романа Сеника було призначено більше 45 різних експертиз, а також проведено понад 30 обшуків.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела управления по делам Майдана Государственного бюро расследований Виталий Музыка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Он отметил, что одним из наиболее проблемных вопросов является установление лиц, причастных к убийству участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Жизневского, погибших 22 января 2014 года и Сеника, который в тот день получил ранения и через несколько дней скончался.
По словам представителя ГБР, проблема в расследовании и раскрытии этих убийств связана, в частности, и с рядом судебных экспертиз, которые имели разногласия между собой.
"Исходя из этого, в уголовном производстве был назначен ряд дополнительных экспертиз, которые продолжаются, и мы надеемся, что по их выводам мы все же придем к установлению объективной истины в производстве. В частности, в ходе проведения досудебного расследования по этим эпизодам проведено более 30 обысков, назначено более 45 судебно-баллистических, судебно-медицинских, медико-криминалистических, комплексных судебно-медицинских и судебно-баллистических экспертиз", - сказал Музыка.
По его словам, правоохранители также проводят и значительное количество негласных следственных розыскных действий.
"Кроме того, установлены лица, непосредственно являвшиеся свидетелями причинения огнестрельных пулевых ранений и Нигояну, и Жизневскому, и Сенику", - отметил Музыка.
Основная версия, отрабатываемая в ходе досудебного расследования в этом производстве, - это совершение убийства Нигояна, Сеника и Жизневского работниками правоохранительных органов.
Музыка напомнил, что к этому выводу следствие пришло, исходя из того, что Сеник и Жизневский были убиты тогда, когда они находились на улице Грушевского в Киеве, и убийство совершено из помповых ружей типа Форт-500, которые как раз и находились тогда на вооружении в подразделении милиции особого назначения "Беркут".
По его данным, в ходе досудебного расследования также было установлено, что "убийство Жизневского и Сеника были вызваны пулями для остановки транспортных средств, которые как раз выдавались работникам правоохранительных органов".
В то же время Музыка добавил, что поскольку убийство Нигояна было в темное время суток, то имеющиеся в распоряжении следствия видеозаписи не дают ГБР возможности установить полную картину относительно непосредственных исполнителей совершения этого преступления.
Однако он заверил, что, несмотря на это, следователи ГБР прилагают все усилия для установления конкретных исполнителей совершения этих преступлений. "Поэтому работа продолжается, и продвижение по расследованию этих убийств есть. Но исходя из собранных совокупных доказательств в производстве пока нам не удалось установить конкретных исполнителей совершения этих умышленных убийств", - уточнил Музыка.
Влаго Піщатель
Упс, таки зря деревья пэтя пилил
Фейк!
Юристку Євгенію Закревську називають не інакше як адвокатом сімей Небесної сотні:"- Ніхто не спилював "важливі" дерева! Спилювали ті, які не впливали на слідство, вони розташовані вище частини вулиці, де відбувалися події 2014 року. Але перш ніж їх спилювати, викликали слідчих, з металошукачами перевіряли стовбур на наявність куль, які могли пропустили раніше."
А також шановний Becerra добавляє:"З тирси дерев з вулиці Інститутської у Києві виходить сильнодіючий цілющий чай для людей, чия психіка постраждала від перегляду російських засобів масової пропаганди."
https://novynarnia.com/2021/02/20/yezakrevska/
https://zkan.com.ua/yak/navishho-spiljali-dereva-na-institutskij.htm
А нащо взагалі там дерева було спилювати.........
Шануймося українці!
Шановний пане Олег Васильченко .
Я не знаю,я не киянин,просто зреагував на
Фейк "Упс, таки зря деревья пэтя пилил".
Згадав статтю пані Євгенії Закревської,яку
поважають сім"ї Небесної сотні.Завдяки її
розслідуванню частина подій під час Революції
Гідності вже встановлені похвилинно.
Незважаючи на це, досі існують міфи щодо
"третьої сторони" чи про "таємне спалення у
крематорії" вбитих активістів. Такі фейки Євгенія
активно розвінчує.Всі запитання до неї!
Зберігаємо спокій.Тримаємо Порох сухим!.....
Шановний пане volodumur.
Ви ж самі сказали, що дерева спиляли вище по вулиці. То я й написав, що навіщо ж було їх взагалі там пиляти, притому якраз в цей час, коли весь Київ стоїть в неспиляних деревах.
Я взагалі не довіряю нікому з наших політиків. І є за що не довіряти. Вони всі корінням з номенклатури КПСС створеної для нас москвою із зрадників і негідників. І ці зрадники і негідники "перебудувались", але не в патріотів. Вони тільки й займаються міжолігархічними розбірками для шкірних інтересів. Під різними лозунгами борються між собою за голоси виборців. В цих розбірках вони вже ВСІ вкрай багато нагадили країні.
Й ні один з наших президентів не удосужився зробити нормальну демократичну систему виборів президента, типа польської. Кучма зробив олігархічну, яка є головною базою олігархії, а наступні нічого не міняли, ще й брехали й брешуть, що в нас демократія. Ми "обираємо" із ставлеників олігархату. Ніде в світі такого нема. Я про це вже детально писав.
Українцям, щоб шануватись, необхідно вимагати демократизації президентських (та й інших) виборів.
І не допустити дерибан землі.
І не підтримувати нікого з політиків, хто підтримав дерибан землі.
Треба українцям шануватись і не допускати, щоб нас дурили.
Шановний пане Олег Васильченко .
Ви ж самі сказали, що дерева....-це не я,це сказала
Закревська,зсилка на статтю є, питання до неї.
Колись,ще в минулому тисячолітті,я бесідував
на тему олігархів, з одним стареньким поляком.
А Він мені і каже:А що зробили ви,щоб у вас не
було олігархів?Хто з вас знає,що таке
СТРАЙК ОКУПАЦІЙНИЙ хочби.
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президанта вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
PS.Давно,ще в 80-х роках,мене переманили на
інше підприємство і ПІВ року вводили на посаду.
Я відпрацював по тижню-два в кожному підрозділі підприємства.