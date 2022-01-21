Слідчі знайшли свідків поранення Нігояна, Жизневського і Сеника
В рамках розслідування епізодів вбивств учасників Революції Гідності Михайла Жизневського, Сергія Нігояна і Романа Сеника було призначено більше 45 різних експертиз, а також проведено понад 30 обшуків.
Про це на пресконференції повідомив начальник відділу управління у справах Майдану Державного бюро розслідувань Віталій Музика, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Він зазначив, що одним із найбільш проблемних питань є встановлення осіб, причетних до вбивства учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, Жизневського, які загинули 22 січня 2014 року, та Сеника, який того дня отримав поранення і через кілька днів помер.
За словами представника ДБР, проблема у розслідуванні та розкритті цих вбивств пов’язана, зокрема, і з низкою судових експертиз, які мали розбіжності між собою.
"Виходячи з цього, у кримінальному провадженні було призначено низку додаткових експертиз, які наразі тривають, і ми сподіваємося, що за їх висновками ми все ж таки прийдемо до встановлення об’єктивної істини у провадженні. Зокрема, у ході проведення досудового розслідування по цих епізодах проведено більше 30 обшуків, призначено більше 45 судово-балістичних, судово-медичних, медико-криміналістичних, комплексних судово-медичних та судово-балістичних експертиз", - сказав Музика.
За його словами, правоохоронці також проводять і значну кількість негласних слідчих розшукових дій.
"Крім того, встановлені особи, які безпосередньо були свідками спричинення вогнепальних кульових поранень і Нігояну, і Жизневському, і Сенику", - зазначив Музика.
Основна версія, яка відпрацьовується у ході досудового розслідування у цьому провадженні, - це вчинення вбивства Нігояна, Сеника і Жизневського працівниками правоохоронних органів.
Музика нагадав, що до цього висновку слідство дійшло, виходячи з того, що Сеник і Жизневський були вбиті тоді, коли вони перебували на вулиці Грушевського у Києві, і вбивство скоєно із помпових рушниць типу Форт-500, які саме і перебували тоді на озброєнні у підрозділі міліції особливого призначення "Беркут".
За його даними, у ході досудового розслідування також було встановлено, що "вбивство Жизневського та Сеника були спричинені кулями для зупинки транспортних засобів, які якраз видавалися працівникам правоохоронних органів".
Водночас Музика додав, що оскільки вбивство Нігояна було у темну пору доби, то відеозаписи, які є у розпорядженні слідства, не дають ДБР можливості встановити повну картину щодо безпосередніх виконавців вчинення цього злочину.
Однак він запевнив, що попри це слідчі ДБР докладають усіх зусиль для встановлення конкретних виконавців вчинення цих злочинів. "Тому робота триває, і просування щодо розслідування цих вбивств є. Але виходячи із зібраних сукупних доказів у провадженні, поки що нам не вдалося встановити конкретних виконавців вчинення цих умисних вбивств", - уточнив Музика.
Влаго Піщатель
Упс, таки зря деревья пэтя пилил
----------------------------------------
Фейк!
Юристку Євгенію Закревську називають не інакше як адвокатом сімей Небесної сотні:"- Ніхто не спилював "важливі" дерева! Спилювали ті, які не впливали на слідство, вони розташовані вище частини вулиці, де відбувалися події 2014 року. Але перш ніж їх спилювати, викликали слідчих, з металошукачами перевіряли стовбур на наявність куль, які могли пропустили раніше."
А також шановний Becerra добавляє:"З тирси дерев з вулиці Інститутської у Києві виходить сильнодіючий цілющий чай для людей, чия психіка постраждала від перегляду російських засобів масової пропаганди."
https://novynarnia.com/2021/02/20/yezakrevska/
https://zkan.com.ua/yak/navishho-spiljali-dereva-na-institutskij.htm
А нащо взагалі там дерева було спилювати.........
-----------------
Шануймося українці!
Шановний пане Олег Васильченко .
Я не знаю,я не киянин,просто зреагував на
Фейк "Упс, таки зря деревья пэтя пилил".
Згадав статтю пані Євгенії Закревської,яку
поважають сім"ї Небесної сотні.Завдяки її
розслідуванню частина подій під час Революції
Гідності вже встановлені похвилинно.
Незважаючи на це, досі існують міфи щодо
"третьої сторони" чи про "таємне спалення у
крематорії" вбитих активістів. Такі фейки Євгенія
активно розвінчує.Всі запитання до неї!
Зберігаємо спокій.Тримаємо Порох сухим!.....
Шановний пане volodumur.
Ви ж самі сказали, що дерева спиляли вище по вулиці. То я й написав, що навіщо ж було їх взагалі там пиляти, притому якраз в цей час, коли весь Київ стоїть в неспиляних деревах.
Я взагалі не довіряю нікому з наших політиків. І є за що не довіряти. Вони всі корінням з номенклатури КПСС створеної для нас москвою із зрадників і негідників. І ці зрадники і негідники "перебудувались", але не в патріотів. Вони тільки й займаються міжолігархічними розбірками для шкірних інтересів. Під різними лозунгами борються між собою за голоси виборців. В цих розбірках вони вже ВСІ вкрай багато нагадили країні.
Й ні один з наших президентів не удосужився зробити нормальну демократичну систему виборів президента, типа польської. Кучма зробив олігархічну, яка є головною базою олігархії, а наступні нічого не міняли, ще й брехали й брешуть, що в нас демократія. Ми "обираємо" із ставлеників олігархату. Ніде в світі такого нема. Я про це вже детально писав.
Українцям, щоб шануватись, необхідно вимагати демократизації президентських (та й інших) виборів.
І не допустити дерибан землі.
І не підтримувати нікого з політиків, хто підтримав дерибан землі.
Треба українцям шануватись і не допускати, щоб нас дурили.
Шановний пане Олег Васильченко .
Ви ж самі сказали, що дерева....-це не я,це сказала
Закревська,зсилка на статтю є, питання до неї.
----------
Колись,ще в минулому тисячолітті,я бесідував
на тему олігархів, з одним стареньким поляком.
А Він мені і каже:А що зробили ви,щоб у вас не
було олігархів?Хто з вас знає,що таке
СТРАЙК ОКУПАЦІЙНИЙ хочби.
Для мене президент-то найнятий нами чиновник.
Інструмент,яким народ втілює свою волю.
Вибираємо інструмент таким яким він вже є,
зі своїми плюсами і мінусами.І терпимо.
Колись так ПЕРВІСНІ люди вибирали собі
камінь-інструмент,потім мучилися і терпіли.
Аж пізніше дійшло,що то лиш заготовка,що камінь
треба обшліфувати,обстукати і зробити з нього
інструмент,яким можна втілювати свою волю.
Так і нам треба.Не ходити в пітьмах і вибирати
навгад по обману або "па пріколу",
а творити СИСТЕМУ, якаб ВИРОЩУВАЛА державників.
Мої пропозиції:
1.До місцевого рівня вибираємо всіх бажаючих по мажоритарці,
пріорітет надаємо молоді, щоб був соціальний ліфт.
Хай вчаться вирішувати місцеві проблеми і працювати з людьми.
Найдостойніших забирають під своє крило політичні партії,фінансують їх освіту.
2. З них (!!!!!!) вибираємо до області.По змішаній системі.
3.До верховної Ради вибираємо з тих,які пройшли 2-й рівень, тільки в списках партій
і для списочників-обовязковий імперативний мандат,щоб їх не перекупляли багатії.
Бо партія-то є спосіб перетворити ідею на матеріальну силу.
4.Президанта вибираємо не з вулиці,не "папріколу",а з людей,
які знають місцевий рівень,розуміють регіональні і державні
проблеми і виклики , які мають за собою партійну силу,
що має глибокі корені від столиці і на місця.
Тобто ми вертаємо до НОМЕНКЛАТУРИ, яка буде запобіжником
від випадкових людей і відсіє недостойних.
По системі,ти спочатку побігай молодим місцевим,навчися задавати чиновнику запитання
так,щоб тебе не послали,притулися до якоїсь
партії,за її кошт отримай освіту,наберися досвіду
і аж потім йди в президенти!!!!!!!!!!!!!!!
PS.Давно,ще в 80-х роках,мене переманили на
інше підприємство і ПІВ року вводили на посаду.
Я відпрацював по тижню-два в кожному підрозділі підприємства.