Слідчі знайшли свідків поранення Нігояна, Жизневського і Сеника

В рамках розслідування епізодів вбивств учасників Революції Гідності Михайла Жизневського, Сергія Нігояна і Романа Сеника було призначено більше 45 різних експертиз, а також проведено понад 30 обшуків.

Про це на пресконференції повідомив начальник відділу управління у справах Майдану Державного бюро розслідувань Віталій Музика, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що одним із найбільш проблемних питань є встановлення осіб, причетних до вбивства учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, Жизневського, які загинули 22 січня 2014 року, та Сеника, який того дня отримав поранення і через кілька днів помер.

За словами представника ДБР, проблема у розслідуванні та розкритті цих вбивств пов’язана, зокрема, і з низкою судових експертиз, які мали розбіжності між собою.

"Виходячи з цього, у кримінальному провадженні було призначено низку додаткових експертиз, які наразі тривають, і ми сподіваємося, що за їх висновками ми все ж таки прийдемо до встановлення об’єктивної істини у провадженні. Зокрема, у ході проведення досудового розслідування по цих епізодах проведено більше 30 обшуків, призначено більше 45 судово-балістичних, судово-медичних, медико-криміналістичних, комплексних судово-медичних та судово-балістичних експертиз", - сказав Музика.

За його словами, правоохоронці також проводять і значну кількість негласних слідчих розшукових дій.

"Крім того, встановлені особи, які безпосередньо були свідками спричинення вогнепальних кульових поранень і Нігояну, і Жизневському, і Сенику", - зазначив Музика.

Основна версія, яка відпрацьовується у ході досудового розслідування у цьому провадженні, - це вчинення вбивства Нігояна, Сеника і Жизневського працівниками правоохоронних органів.

Музика нагадав, що до цього висновку слідство дійшло, виходячи з того, що Сеник і Жизневський були вбиті тоді, коли вони перебували на вулиці Грушевського у Києві, і вбивство скоєно із помпових рушниць типу Форт-500, які саме і перебували тоді на озброєнні у підрозділі міліції особливого призначення "Беркут".

За його даними, у ході досудового розслідування також було встановлено, що "вбивство Жизневського та Сеника були спричинені кулями для зупинки транспортних засобів, які якраз видавалися працівникам правоохоронних органів".

Водночас Музика додав, що оскільки вбивство Нігояна було у темну пору доби, то відеозаписи, які є у розпорядженні слідства, не дають ДБР можливості встановити повну картину щодо безпосередніх виконавців вчинення цього злочину.

Однак він запевнив, що попри це слідчі ДБР докладають усіх зусиль для встановлення конкретних виконавців вчинення цих злочинів. "Тому робота триває, і просування щодо розслідування цих вбивств є. Але виходячи із зібраних сукупних доказів у провадженні, поки що нам не вдалося встановити конкретних виконавців вчинення цих умисних вбивств", - уточнив Музика.