Граждан Казахстана по результатам проверок этого месяца не задерживали, - СБУ

Служба безопасности Украины не задерживала никого из граждан Казахстана по результатам "комплекса мер", проведенных ранее в этом месяце.

Об этом Радио Свобода сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в пределах законодательно определенной компетенции осуществляют комплекс мер по защите безопасности граждан Украины и иностранцев, находящихся на территории нашего государства. Это особенно актуально, учитывая российский фактор на вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить ее интересам", - говорится в сообщении.

"По результатам принятых СБУ мер никого из граждан Казахстана не задерживали. Однако поскольку определенные лица из числа граждан Казахстана имеют признаки незаконного пребывания на территории Украины, СБУ подготовлено и направлено соответствующее информирование в уполномоченный государственный орган по вопросам миграции и гражданства, Государственной миграционной службы", – добавили в Службе.

На вопрос о том, по поводу скольких лиц подготовлены такие материалы, какие последствия они будут иметь для этих лиц и другие подробности в СБУ не привели.

Напомним, ранее казахский оппозиционер Тлеулиев заявил об избиении сотрудниками СБУ в Киеве.

Координаторы движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков заявили, что сотрудники СБУ в Киеве угрожали им депортацией и потребовали прекратить оппозиционную деятельность в Казахстане.

задержание (6699) Казахстан (785) СБУ (20314)
Усіх заарештували ще в грудні та передали Тротуару Бордюровичу щоб разобрався.
21.01.2022 17:55 Ответить
Да вам верить, это, что себя не уважать, если при власти такой брехливый клоун.
21.01.2022 18:02 Ответить
 
 