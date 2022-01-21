УКР
Громадян Казахстану за результатами перевірок цього місяця не затримували, - СБУ

Служба безпеки України не затримувала нікого з громадян Казахстану за результатами "комплексу заходів", проведених раніше цього місяця.

Про це Радіо Свобода повідомили в СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники Служби безпеки України у межах законодавчо визначеної компетенції здійснюють комплекс заходів для захисту безпеки громадян України та іноземців, які перебувають на території нашої держави. Це є особливо актуально, зважаючи на російський чинник на ймовірні провокації з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам", - йдеться в повідомленні.

"За результатами вжитих СБУ заходів нікого з громадян Казахстану не затримували. Однак, оскільки певні особи з числа громадян Казахстану мають ознаки незаконного перебування на території України, СБУ підготовлено і надіслано відповідне інформування до уповноваженого державного органу з питань міграції і громадянства, Державної міграційної служби", - додали в Службі.

На запитання про те, щодо скількох осіб підготовлені такі матеріали, які наслідки вони матимуть для цих осіб і інші подробиці у СБУ не навели.

Нагадаємо, раніше казахський опозиціонер Тлеулієв заявив про побиття співробітниками СБУ в Києві.

Координатори руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбек Тлеулієв та Єлдос Насіпбеков заявили, що співробітники СБУ в Києві погрожували їм депортацією та вимагали припинити опозиційну діяльність в Казахстані.

Усіх заарештували ще в грудні та передали Тротуару Бордюровичу щоб разобрався.
показати весь коментар
21.01.2022 17:55 Відповісти
Да вам верить, это, что себя не уважать, если при власти такой брехливый клоун.
показати весь коментар
21.01.2022 18:02 Відповісти
 
 