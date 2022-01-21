РУС
Столтенберга просят остаться генсеком НАТО, его полномочия истекают осенью

Ведущие страны НАТО, в том числе США и Германия, просят действующего генсека Йенса Столтенберга остаться на более длительный срок. Нынешние полномочия истекают в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на норвежское издание Verdens Gang.

По данным издания, ряд ведущих стран НАТО просит Столтенберга остаться генеральным секретарем даже после его полномочий 1 октября 2022 года. США и Германия уже обращались к нему с такой просьбой.

Verdens Gang также отмечает, что данную информацию подтвердили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Читайте также: Столтенберг о британском оружии: Украина имеет право защищаться

Отметим, в декабре прошлого года Столтенберг заявил, что претендует на должность главы Центрального банка Норвегии. При этом если выберут его кандидатуру, он не сможет приступить к работе, пока не закончится его мандат в НАТО.

"Согласиться с новым генеральным секретарем для 30 стран-членов всегда проблематично, и это может быть тем, на что они сейчас не хотят тратить внутреннюю политическую энергию. Возможно, проще уговорить Столтенберга еще побыть генсеком НАТО какое-то время", - отметил глава норвежской исследовательской группы NUPI по безопасности и обороне Карстен Фриис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В скором времени мы в письменном виде представим России наши предложения по ситуации с обеспечением безопасности в Европе, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10256) Норвегия (732) Столтенберг Йенс (1620)
Столтенберг це звичайно добре, але Даля Грібаускайте було б топ
21.01.2022 20:12 Ответить
фрицам это нафига?обрыдло кохаты престарелых кремлёвских вылупков?
21.01.2022 20:13 Ответить
Все равно это просто говорящая голова. Генератор случайных фраз про вызовы и потужность.
21.01.2022 21:10 Ответить
бед ньсю для мордвы и прочих удмуртов.
21.01.2022 21:12 Ответить
 
 