Столтенберга просят остаться генсеком НАТО, его полномочия истекают осенью

Ведущие страны НАТО, в том числе США и Германия, просят действующего генсека Йенса Столтенберга остаться на более длительный срок. Нынешние полномочия истекают в сентябре 2022 года.

По данным издания, ряд ведущих стран НАТО просит Столтенберга остаться генеральным секретарем даже после его полномочий 1 октября 2022 года. США и Германия уже обращались к нему с такой просьбой.

Verdens Gang также отмечает, что данную информацию подтвердили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Отметим, в декабре прошлого года Столтенберг заявил, что претендует на должность главы Центрального банка Норвегии. При этом если выберут его кандидатуру, он не сможет приступить к работе, пока не закончится его мандат в НАТО.

"Согласиться с новым генеральным секретарем для 30 стран-членов всегда проблематично, и это может быть тем, на что они сейчас не хотят тратить внутреннюю политическую энергию. Возможно, проще уговорить Столтенберга еще побыть генсеком НАТО какое-то время", - отметил глава норвежской исследовательской группы NUPI по безопасности и обороне Карстен Фриис.

