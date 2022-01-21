Лавров предупредил США о самых серьезных последствиях дальнейшего игнорирования обеспокоенностей России, - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что дальнейшее игнорирование российских требований в отношении Украины будет иметь "самые серьезные последствия".

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что этого можно избежать, если США позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по "гарантиям безопасности" в своей письменной постатейной реакции, которые РФ ожидает получить на следующей неделе.

