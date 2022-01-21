РУС
Лавров предупредил США о самых серьезных последствиях дальнейшего игнорирования обеспокоенностей России, - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что дальнейшее игнорирование российских требований в отношении Украины будет иметь "самые серьезные последствия".

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что этого можно избежать, если США позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по "гарантиям безопасности" в своей письменной постатейной реакции, которые РФ ожидает получить на следующей неделе.

Читайте также: США на следующей неделе направят России список своих "опасений и идей", – Блинкен

Лавров Сергей (2350) МИД РФ (1682) США (27739)
+41
С начала снежная Нигерия должна убрать свои войска с Украинской Кубани
21.01.2022 22:47 Ответить
+35
Война - это единственный шанс для большинства кацапов хоть раз побывать за границей
21.01.2022 22:50 Ответить
+33
у лошади истерика. все посылают нахер
21.01.2022 22:48 Ответить
там еще ленин нарезал исконно украинские земли кацапам - Белгородская, Брянская, Курская, Стародуб, Воронежчина, само собой Кубань, Таганрог, +200 на восток
показать весь комментарий
21.01.2022 22:58 Ответить
Этот комичный русский прохиндей лучше помалкивал бы. Смешно, когда ватные персонажи вытаскивают свою балалайку, причитая под неё, что якобы "США устраивает цветные революции". Тем более кому это говорить, если кто уж устраивал революции и перевороты по миру в своих политиканских целях, так это маразматическо-бандитский режим СССР.
Откуда взялись нынешние режимы на Кубе, в Северной Корее? Эти режимы появились в результате просоветских переворотов. И они свергли законные правительства. Но как-то теперь об этом нынешние кремлёвские пропагандисты не упоминают. Хотя могли бы тоже говорить, что эти правительства, Кастро, Кимов, "не легитимны" и т. п. Но почему-то помалкивают. Двойные стандарты? Естественно.
Вообще СССР только тем и занимался во внешней политике, что регулярно устраивал революции и перевороты в разных странах. На этом, наверное, и надорвался. Достаточно вспомнить те, что на слуху, не говоря уже о более мелких случаях. Поэтому, наверное, СССР и называли - империей зла.
При содействии СССР были свергнуты законные правительства в таких странах как Куба, Корея, Сальвадор, Ангола, Эфиопия, Сирия, Никарагуа, Лаосе и др. Кроме того, СССР участвовал в войнах на стороне повстанцев - в Алжире, Вьетнаме, Египте, Афганистане, Йемене, Мозамбике, Бангладеш и др.
21.01.2022 23:27 Ответить
22.01.2022 02:51 Ответить
"Дануихна...
22.01.2022 02:53 Ответить
21.01.2022 22:49 Ответить
"законные озабоченности Российской Федерации"
21.01.2022 23:51 Ответить
шо за наслидки - доллар по 300?
показать весь комментарий
21.01.2022 22:49 Ответить
по 300 в час))
показать весь комментарий
21.01.2022 23:22 Ответить
каждому ! (с)
показать весь комментарий
22.01.2022 11:46 Ответить
В телевизоре им сказали, что заграница загнивает, поэтому они хотят попасть сразу в рай.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:55 Ответить
китайцы или японцы дали мудрую поговорку.. ты сказал раз я тебе поверил...ты повторил-я начал сомневаться в твоей правде когда ты рассказал все в третий раз я тебе перестал доверять.. сколько раз Рашка уже все эти угрозы повторила как миниму 3 раза а может и 33 раза в разных вариантах но суть одна... отждайте нам Украину... а не то папе пожалуйсь...
показать весь комментарий
21.01.2022 22:51 Ответить
папа Франциск теж їх пошле)))
показать весь комментарий
22.01.2022 02:25 Ответить
Так ненавидят США и НАТО, что аж воевать собрались... с Украиной. Не понять умом раху.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:53 Ответить
на США и НАТО можно только тявкать!! потому что США и НАТО могут так отьелозить выгребную яму по земле, что мало не покажется! А Украина же небольшая аграрная страна, вот Украине можно показать какая выгребная яма "крутая и сильная"
показать весь комментарий
21.01.2022 23:09 Ответить
в конюшню под вывеской "мид рф" свежий кокс завезли, - конь возбудился. но с паматью проблемы - тебе ж "постатейно" ответили: пнх.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:54 Ответить

21.01.2022 22:55 Ответить
21.01.2022 23:47 Ответить
Нет, во время.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:51 Ответить
Без Украины параше кранты!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:55 Ответить
21.01.2022 22:55 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 23:00 Ответить
21.01.2022 23:00 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Пентагон сообщил, что в понедельник в Средиземном море начнутся учения Ударной группы НАТО Neptune Strike 22, планирование которых началось еще в 2020 году. В планах - имитация уничтожения ЧФ РФ.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:01 Ответить
одно только ясно,
что у мира - выбора не будет :
уничтожили фашизм сообща,
прийдётся уничтожить
и рашизм сообща
тчк
21.01.2022 23:02 Ответить
21.01.2022 23:05 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Нет предела рашистскому бреду.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:11 Ответить
Я доживу до того момента, чтобы этой скотобазе ответили, что все случится только после того, как он присядет на мотыгу?
показать весь комментарий
21.01.2022 23:07 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Приблизно так як ми зараз почувалася Трансильванія під час перемовин Габсбургів з Османами.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:12 Ответить
показать весь комментарий
Лаврошадь, то что вы - свинособаки, хрюкали "можимпафтарить!", попробуйте без США! А вот мы, действительно можем и не только США нам поможет! Нацизм и всякое Гитлеровское, вернее сралинское, отребье под аквафрешом и гербом "Золотой орды", необходимо выжечь с лица земли. Лечись, лишнехромосом от наркозависимости, "дебил б#ля**!".
показать весь комментарий
21.01.2022 23:21 Ответить
Госсекретарь США Блинкен - о переговорах с Лавровым:
"Вы понимаете, что столько всего, что вы сделали, ухудшило ваше положение?
До Крыма и Донбасса в Украине рейтинг одобрения России был 74%, сейчас - 35%, В НАТО хотели вступить лишь 25%, сейчас - 60%".
21.01.2022 23:21 Ответить
это блеск. В лице должностного лица такого уровня это безответный троллинг 80000 уровня, хотя и Борис британский говорил с лошадью про Бентли
показать весь комментарий
22.01.2022 00:03 Ответить
эй кассабы. передайте конемордому и карликовому педофильному пигмею что мы вертели их и всю остальную мордву на путине.
21.01.2022 23:22 Ответить
Как громко нужно сказать " иди нах@й!", шоб эта лошадь поняла?
показать весь комментарий
21.01.2022 23:25 Ответить
треба казати тихо.... після того як лопатою по морді вцідити)
показать весь комментарий
Я не понимаю эту кацапскую логику, тут должна быть какая-то лишняя хромосома...сами нарушают свои гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму, захватывают насильно территорию Украины, чем подталкивают Украину в НАТО, а потом еще удивляются и что-то требуют, каких-то гарантий безопасности.
показать весь комментарий
21.01.2022 23:27 Ответить
запретят платежи в рублях в США
показать весь комментарий
москали, дайте реинкарнации Паниковского гуся под мышку и пусть валит нах на все 4 стороны....
показать весь комментарий
ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації,
=================
це що за )(уйня?
показать весь комментарий
Це голвний теза кремльівского, недоношеного вилупка, що параша хоче тут хазяйнувати і щоб їйне заважали. Божевілля якесь, але це, як раз сутність коричневої комуняцької зарази.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:21 Ответить
там логика своеобразная. Нормальные люди смотрят как сейчас все нормально, и планируют, что нужно сделать, чтобы завтра не было херово, а было нормально.
Орки смотрят КАК В БУДУЩЕМ МОЖЕТ СТАТЬ ХЕРОВО В ИХ ПОНИМАНИИ, несмотря на то что сейчас все нормально, при этом они почему-то думают, что нормальные виноваты в их проблемах, при том что нормальным до них нет никакого дела.
показать весь комментарий
Назло маме отморожу себе уши)))
показать весь комментарий
Фото зачетное=>лицо Блинкина говорит о многом…….😂
показать весь комментарий
показать весь комментарий
да... лавруха очень-очень сексуально озабочен... не до песен ему щас не до стихов...
показать весь комментарий
И шо Лавров по этому поводу сделает? Копытом по земле постучит?
показать весь комментарий
22.01.2022 01:17 Ответить
дебильные кремляди пугают размещением ракет на Кубе.

1. пусть ставят

2. кубинцы на порог не пустят - они все это уже проходили, а фидель сдох.
показать весь комментарий
Эта путинская подстилка, конечно, много хрюкает, но она прекрасно понимает, что в случае полномасштабного вторжения, когда тысячи рюских "героев" поедут домой в деревянных макинтошах, в Рассее может начаться бунт, а эвакуировать свои ценные жопы этому путинскому кодлу вроде как и некуда.
показать весь комментарий
а что это за рашиские озабоченности?
им нарямую говорят выведети войска
а они про какие то озабоченности?
долго этот мерин будет дипломатией заниматься?
пора уже лошадке на пенсию, хотя там за спиной запасные тоже
очень талантливые дипломаты....
показать весь комментарий
Хіба це мерін? Це-Табакі
показать весь комментарий
молчали бы нищеброды, ввп только одного штата Калифорния больше чем вся экномика бензоколонки
показать весь комментарий
Що, загнана кобила замість одної купи навалить дві на вході в посольство США в москві?
показать весь комментарий
ла вров! тебя чуркин на концерт кобзДона зовет и черти в аду специально для тебя котел и сковороду для твоего якык лживого раскочегарили.
показать весь комментарий
Лавров попередив США про найсерйозніші наслідки подальшого ігнорування занепокоєнь

Які? Дочка Лаврова нарешті покине ненависний Нью-Йорк і повернеться до Росії?
показать весь комментарий
