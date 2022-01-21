Лавров предупредил США о самых серьезных последствиях дальнейшего игнорирования обеспокоенностей России, - МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что дальнейшее игнорирование российских требований в отношении Украины будет иметь "самые серьезные последствия".
Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
"До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", – говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что этого можно избежать, если США позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по "гарантиям безопасности" в своей письменной постатейной реакции, которые РФ ожидает получить на следующей неделе.
Откуда взялись нынешние режимы на Кубе, в Северной Корее? Эти режимы появились в результате просоветских переворотов. И они свергли законные правительства. Но как-то теперь об этом нынешние кремлёвские пропагандисты не упоминают. Хотя могли бы тоже говорить, что эти правительства, Кастро, Кимов, "не легитимны" и т. п. Но почему-то помалкивают. Двойные стандарты? Естественно.
Вообще СССР только тем и занимался во внешней политике, что регулярно устраивал революции и перевороты в разных странах. На этом, наверное, и надорвался. Достаточно вспомнить те, что на слуху, не говоря уже о более мелких случаях. Поэтому, наверное, СССР и называли - империей зла.
При содействии СССР были свергнуты законные правительства в таких странах как Куба, Корея, Сальвадор, Ангола, Эфиопия, Сирия, Никарагуа, Лаосе и др. Кроме того, СССР участвовал в войнах на стороне повстанцев - в Алжире, Вьетнаме, Египте, Афганистане, Йемене, Мозамбике, Бангладеш и др.
Пентагон сообщил, что в понедельник в Средиземном море начнутся учения Ударной группы НАТО Neptune Strike 22, планирование которых началось еще в 2020 году. В планах - имитация уничтожения ЧФ РФ.
что у мира - выбора не будет :
уничтожили фашизм сообща,
прийдётся уничтожить
и рашизм сообща
тчк
"Вы понимаете, что столько всего, что вы сделали, ухудшило ваше положение?
До Крыма и Донбасса в Украине рейтинг одобрения России был 74%, сейчас - 35%, В НАТО хотели вступить лишь 25%, сейчас - 60%".
=================
це що за )(уйня?
Орки смотрят КАК В БУДУЩЕМ МОЖЕТ СТАТЬ ХЕРОВО В ИХ ПОНИМАНИИ, несмотря на то что сейчас все нормально, при этом они почему-то думают, что нормальные виноваты в их проблемах, при том что нормальным до них нет никакого дела.
1. пусть ставят
2. кубинцы на порог не пустят - они все это уже проходили, а фидель сдох.
им нарямую говорят выведети войска
а они про какие то озабоченности?
долго этот мерин будет дипломатией заниматься?
пора уже лошадке на пенсию, хотя там за спиной запасные тоже
очень талантливые дипломаты....
Які? Дочка Лаврова нарешті покине ненависний Нью-Йорк і повернеться до Росії?