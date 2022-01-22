РУС
Если россияне вторгнутся в Украину, США ответят агрессивно, - постпред США в ООН Томас-Гринфилд

Соединенные Штаты не исключают военного участия в российско-украинском конфликте.

Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ответ на вопрос, "учитываются ли военные меры" на случай "российского вторжения" в Украину, она сказала: "Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".

В то же время дипломат заявила, что США рассчитывают на то, что "россияне отреагируют на усилия по поиску дипломатического решения и деэскалации ситуации вдоль границы".

"Если же этого не произойдет (...), если россияне вторгнутся в Украину или предпримут какие-либо агрессивные действия против Украины, мы ответим агрессивно", - подчеркнула Томас-Грифилд.

Она напомнила, что США предоставили Украине военную помощь почти на $2,7 млрд, а госсекретарь Энтони Блинкен в ходе недавнего визита в Киев обещал Украине дополнительное финансирование.

Смотрите также: Первая партия военной помощи от США прибыла в Украину, - посольство. ФОТО

В ответ на вопрос о том, учитывают ли в США возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья, постпред заявила: "Да, мы наблюдаем за каждой отдельной границей и взаимодействуем со всеми соседями Украины, чтобы помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России".

"Мы внимательно следим за их планами действий и готовы", – подчеркнула дипломат.

Текст интервью размещен на сайте американского постпредства при ООН.

+34
22.01.2022 08:43 Ответить
22.01.2022 08:43 Ответить
+28
Ще гарніші новини...
22.01.2022 08:40 Ответить
22.01.2022 08:40 Ответить
+23
22.01.2022 08:53 Ответить
22.01.2022 08:53 Ответить
Ще гарніші новини...
22.01.2022 08:40 Ответить
22.01.2022 08:40 Ответить
22.01.2022 10:22 Ответить
22.01.2022 10:22 Ответить
Начался реальный процесс обнуления моцковской Орды.

Говорили же ведь много раз этим бесноватным уродам:

"Уймитесь, недоумки отсталые, стройте у себя в Раиссе нормальные дороги и нормальные сортиры, сделайте, наконец, в 21-ом веке водопроводы в нищих деревнях, чтобы нищие старухи не ходили за водой в колодец. Не лезьте с вашим вонючим рюцким хрючлом в калашный европейский ряд".
23.01.2022 06:41 Ответить
23.01.2022 06:41 Ответить
А що ви думали. У великий конфлікт влізе багато країн.
22.01.2022 08:41 Ответить
22.01.2022 08:41 Ответить
22.01.2022 08:43 Ответить
22.01.2022 08:43 Ответить
Якби е Китай, роіську давно би вже поділили.
22.01.2022 08:47 Ответить
22.01.2022 08:47 Ответить
Да Китай сам готов ее поделить - ждёт удобного случая и работает с народом на местах
22.01.2022 08:52 Ответить
22.01.2022 08:52 Ответить
22.01.2022 08:53 Ответить
22.01.2022 08:53 Ответить
22.01.2022 10:22 Ответить
22.01.2022 10:22 Ответить
22.01.2022 14:52 Ответить
22.01.2022 14:52 Ответить
пани София-Мария, спасибо за чудесную духоподъёмную картинку:

китаёзы на Вашей картинке такие трогательно-симпатичные и целеустремлённые.
23.01.2022 06:44 Ответить
23.01.2022 06:44 Ответить
Да, 1,5 млрд китайцев плюс 300 млн ( без паспортов) мечтают вернуть себе земли раши. Пожелаем им удачи
23.01.2022 09:49 Ответить
23.01.2022 09:49 Ответить
Ну і непогано працює... Так важу, що дожию до - " На Україно-Китайському кордоні - все спокійно"
22.01.2022 10:50 Ответить
22.01.2022 10:50 Ответить
хорошо ребята работают)))) там уже детсады пооткрывали на китайском языке))) и маньки тоже выучили китайский))) а ваньки водку жрут им размножаться некогда))
22.01.2022 11:55 Ответить
22.01.2022 11:55 Ответить
по любому, новое вторжение *****, будет уже не локальным конфликтом, а спусковым крючком к новой мировой. параша, германия, франция и испания против Великобритании, Украины, Польши, в скорой перспективе Балтии. дальше будет видно.
22.01.2022 08:46 Ответить
22.01.2022 08:46 Ответить
Испания на стороне США. Они свои корабли отправили в Чёрное море для поддержки НАТО
А НЕМЕЦКОЕ правительство явно не надолго , бо здравый смысл там уже появился .
Во Франции выборы президента - Макрон в поддержку военных действий раши ДАЖЕ НЕ ПИКНЕТ
22.01.2022 08:51 Ответить
22.01.2022 08:51 Ответить
будем посмотреть. германия это надолго, в их политиков ***** много влил. у французов "руцких жилеток", которые парашники снова могут активировать в нужный им момент, тоже хватает. с испанцами пока не ясно, но минимум германия её начинает окучивать.
22.01.2022 08:56 Ответить
22.01.2022 08:56 Ответить
В Германии правительство КОАЛИЦИОННОЕ . При военном нападение раши на Украину , коалиция в Германии распадётся
22.01.2022 09:05 Ответить
22.01.2022 09:05 Ответить
спорный вопрос. всё зависит от того, сколько сможет ***** и дальше вливать в их политиков, а те в свою очередь отрабатывать их вливание.
22.01.2022 09:53 Ответить
22.01.2022 09:53 Ответить
Вы не понимаете , явно, ЧТО ТАКОЕ КОАЛИЦИЯ или притворяетесь ?
А может Вы - кацапский троль и сеете на Цензоре панику ?
22.01.2022 10:00 Ответить
22.01.2022 10:00 Ответить
)) я просто помню, как в нулевые ***** пачками скупал тутошних политиков, особенно фрайхайтлихе, у тех бабло его уже через жопу лезло. курц - птенец того же гнезда, хотя и из чёрных. разборки же штатных сотрудников, меж собой, кто кому служит, мну не интересны. разбирайтесь меж собой сами. я тут сам по себе.
22.01.2022 10:09 Ответить
22.01.2022 10:09 Ответить
От пи-дун! Іспанський міністр перший заявив ,що в разі потреби пришлють своє військо нам на підмогу. Ти звідки шкрябаєш свою інфу?
22.01.2022 09:19 Ответить
22.01.2022 09:19 Ответить
Из ************ свежей методички (уже фрг,франция и Испания - союзники *****)
22.01.2022 09:45 Ответить
22.01.2022 09:45 Ответить
Ну фрг всіма силами це доводить. Французи притихли трохи.
22.01.2022 10:52 Ответить
22.01.2022 10:52 Ответить
Таваріщ прапарщік сказал ! Нада віпалнять!!!
22.01.2022 10:41 Ответить
22.01.2022 10:41 Ответить
Ээээээ,не кореш,да ты херню порешь рашистскую ! Только не спрашивай ,*какую херню*, гвинторогий...
22.01.2022 09:43 Ответить
22.01.2022 09:43 Ответить
У половины населения Приднестровья Молдавские паспорта с безвизом - они россиян придушат на месте 😀
22.01.2022 08:47 Ответить
22.01.2022 08:47 Ответить
Да пора бьІ уже молдаванам просьІпаться. СамьІй удобньІй момент забрать Приднестровье. Для етого им суток хватит. А ордьІнскую пиз... обложить, лишить света, тепла, связи .
22.01.2022 08:54 Ответить
22.01.2022 08:54 Ответить
И Грузии тоже
22.01.2022 09:01 Ответить
22.01.2022 09:01 Ответить
Не. Не поможет обложить и света лишить. Они и без света будут топить за русмир.
Токмо самолёт моцква
23.01.2022 08:41 Ответить
23.01.2022 08:41 Ответить
хіба придністров'я не укр територія?
15.02.2022 12:14 Ответить
15.02.2022 12:14 Ответить
Хлопці з лісу
Це відео є логічним продовженням циклу наших матеріалів на військову тематику. Тут ми, спираючись на досвід військовослужбовців різних підрозділів, що брали участь в бойових діях з 2014 по 2021 роки, говоримо про речі, які слід взяти з собою на війну для безпосереднього виконання бойових задач.
https://youtu.be/XXC_cUgV6DI
22.01.2022 09:08 Ответить
22.01.2022 09:08 Ответить
Пиз-ец русскому миру, доигрались твари. Если пыня к нам сунется,рашку разорвут на части изнутри. Будет ему и дворец, и тотальный контроль над народом всея, и гарем, и самый страшный хокеист.
22.01.2022 09:10 Ответить
22.01.2022 09:10 Ответить
Оце сильно! 👏👏👏 Американцям навіть заходити в Україну не потрібно. Вистачить оголосити і забезпечити над Україною безпольотну зону для кацапських бойових літунів.
22.01.2022 09:12 Ответить
22.01.2022 09:12 Ответить
Вспомнились кадры из Сирии. Разорванные снарядами тела женщин и детей 😢Свят, свят, свят!!!!🙏
22.01.2022 09:57 Ответить
22.01.2022 09:57 Ответить
А Сирии есть одна проблема. Нет общих границ с пядярашкой..... У Украины такой проблемы нет!
22.01.2022 10:27 Ответить
22.01.2022 10:27 Ответить
раздупляются по чуть-чуть
22.01.2022 10:26 Ответить
22.01.2022 10:26 Ответить
Трясця, а Америка таки розумна країна. Поступово-поступово вони ...йло втягли у свою гру, і він, бовдур, попався на гачок. Риторика США поступово-поступово змінюється у бік ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ проти Кремля у разі необхідності. Високоточна зброя НАТО - це не надсекретна зброя Жиріновського. Вона реально існує, і вже показала себе у дії. А не мультиках МО рФ. Доля Хусейна не навчила лібералів, комуняків московії . Вони хочуть випровувати все на собі. Трясця, "практичні" довбоДЯТЛИ.
22.01.2022 12:07 Ответить
22.01.2022 12:07 Ответить
Путін гне своє, а Америка хоть вона шось і дала це пиль, пояснюю це все для ближнього бою, а в них стоїть для дальнтього бою, пояснюю вони 152 мм, Градами та Смерчами можуть перепахати і не входити в зонку враження Джавєлінів і Стугн, .....
22.01.2022 23:22 Ответить
22.01.2022 23:22 Ответить
Я не розумію, чому придністровську халепу досі не задушили?
Вона ж в оточенні України і Молдови.
Як туди доставляють товари, газ, бензин?
Як туди їздять кацапські вояки?
Хіба не можна її заблокувати?
23.01.2022 00:31 Ответить
23.01.2022 00:31 Ответить
Молдова просить не душити гадюшню. Бо Росія щось їм з експортом перекриває, а для Молдови це боляче.
23.01.2022 04:16 Ответить
23.01.2022 04:16 Ответить
Через Україну їздять. Але про це публічно не розповідають. Кремлядська агентура рулить
15.02.2022 12:18 Ответить
15.02.2022 12:18 Ответить
 
 