Если россияне вторгнутся в Украину, США ответят агрессивно, - постпред США в ООН Томас-Гринфилд

Соединенные Штаты не исключают военного участия в российско-украинском конфликте.

Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ответ на вопрос, "учитываются ли военные меры" на случай "российского вторжения" в Украину, она сказала: "Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".

В то же время дипломат заявила, что США рассчитывают на то, что "россияне отреагируют на усилия по поиску дипломатического решения и деэскалации ситуации вдоль границы".

"Если же этого не произойдет (...), если россияне вторгнутся в Украину или предпримут какие-либо агрессивные действия против Украины, мы ответим агрессивно", - подчеркнула Томас-Грифилд.

Она напомнила, что США предоставили Украине военную помощь почти на $2,7 млрд, а госсекретарь Энтони Блинкен в ходе недавнего визита в Киев обещал Украине дополнительное финансирование.

В ответ на вопрос о том, учитывают ли в США возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья, постпред заявила: "Да, мы наблюдаем за каждой отдельной границей и взаимодействуем со всеми соседями Украины, чтобы помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России".

"Мы внимательно следим за их планами действий и готовы", – подчеркнула дипломат.

Текст интервью размещен на сайте американского постпредства при ООН.