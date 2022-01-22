Если россияне вторгнутся в Украину, США ответят агрессивно, - постпред США в ООН Томас-Гринфилд
Соединенные Штаты не исключают военного участия в российско-украинском конфликте.
Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ответ на вопрос, "учитываются ли военные меры" на случай "российского вторжения" в Украину, она сказала: "Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".
В то же время дипломат заявила, что США рассчитывают на то, что "россияне отреагируют на усилия по поиску дипломатического решения и деэскалации ситуации вдоль границы".
"Если же этого не произойдет (...), если россияне вторгнутся в Украину или предпримут какие-либо агрессивные действия против Украины, мы ответим агрессивно", - подчеркнула Томас-Грифилд.
Она напомнила, что США предоставили Украине военную помощь почти на $2,7 млрд, а госсекретарь Энтони Блинкен в ходе недавнего визита в Киев обещал Украине дополнительное финансирование.
В ответ на вопрос о том, учитывают ли в США возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья, постпред заявила: "Да, мы наблюдаем за каждой отдельной границей и взаимодействуем со всеми соседями Украины, чтобы помочь им подготовиться к любым действиям, которые могут исходить от России".
"Мы внимательно следим за их планами действий и готовы", – подчеркнула дипломат.
Текст интервью размещен на сайте американского постпредства при ООН.
Говорили же ведь много раз этим бесноватным уродам:
"Уймитесь, недоумки отсталые, стройте у себя в Раиссе нормальные дороги и нормальные сортиры, сделайте, наконец, в 21-ом веке водопроводы в нищих деревнях, чтобы нищие старухи не ходили за водой в колодец. Не лезьте с вашим вонючим рюцким хрючлом в калашный европейский ряд".
китаёзы на Вашей картинке такие трогательно-симпатичные и целеустремлённые.
А НЕМЕЦКОЕ правительство явно не надолго , бо здравый смысл там уже появился .
Во Франции выборы президента - Макрон в поддержку военных действий раши ДАЖЕ НЕ ПИКНЕТ
А может Вы - кацапский троль и сеете на Цензоре панику ?
Токмо самолёт моцква
Це відео є логічним продовженням циклу наших матеріалів на військову тематику. Тут ми, спираючись на досвід військовослужбовців різних підрозділів, що брали участь в бойових діях з 2014 по 2021 роки, говоримо про речі, які слід взяти з собою на війну для безпосереднього виконання бойових задач.
https://youtu.be/XXC_cUgV6DI
Вона ж в оточенні України і Молдови.
Як туди доставляють товари, газ, бензин?
Як туди їздять кацапські вояки?
Хіба не можна її заблокувати?