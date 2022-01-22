Эпидзонирование Украины: в "оранжевой" зоне уже 10 областей. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 22 января в "оранжевой" зоне находятся уже 10 областей: Ивано-Франковская, Ривненская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Хмельницкая.

Также по состоянию на сегодняшний день в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 374. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (1101), Сумской области (750) и Черновицкой области (638).

По состоянию на 21 января уровень заболеваемости в стране составил 374 на 100 тыс. населения при установленом индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве этот показатель составляет 486 на 100 тысяч человек.

Показатель загруженности кроватей с кислородом по стране на 21 января составил 26,2% при установленом показателе в 65%, в Киеве – 13,9%. Показатель не превышен ни в одном регионе.