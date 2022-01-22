РУС
Эпидзонирование Украины: в "оранжевой" зоне уже 10 областей. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 22 января в "оранжевой" зоне находятся уже 10 областей: Ивано-Франковская, Ривненская, Сумская, Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Хмельницкая.

Также по состоянию на сегодняшний день в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 374. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (1101), Сумской области (750) и Черновицкой области (638).

Эпидзонирование Украины: в оранжевой зоне уже 10 областей 01

По состоянию на 21 января уровень заболеваемости в стране составил 374 на 100 тыс. населения при установленом индикаторе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве этот показатель составляет 486 на 100 тысяч человек.

Показатель загруженности кроватей с кислородом по стране на 21 января составил 26,2% при установленом  показателе в 65%, в Киеве – 13,9%. Показатель не превышен ни в одном регионе.

Давно треба переводити учнів на дистанційну освіту. По класах нема половини школярів, класами ідуть на ізоляцію. Хворіють вчителі так, що нема кому заміняти. Все рівно хворі діти пропускають матеріал - це не навчання під час епідемії! Чому такі інертні, як завжди бояться в нас взяти ініціативу. Тим паче минують зараз школи кожен день, хто зна може рване коли небудь...
22.01.2022 15:19 Ответить
 
 