Епідзонування України: у "помаранчевій" зоні вже 10 областей. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ
Станом на 22 січня, у помаранчевій зоні перебувають вже 10 областей: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Хмельницька.
Також станом на сьогодні, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 374. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (1 101), Сумській області (750) та Чернівецькій області (638).
Станом на 21 січня рівень захворюваності по країні становив 374 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. У Києві цей показник становить 486 на 100 тис. осіб.
Показник завантаженості ліжок з киснем по країні на 21 січня становив 26,2% при визначеному показнику в 65%, в Києві - 13,9%. Показник не перевищено в жодному регіоні.
