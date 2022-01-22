УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14868 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 875 1

Епідзонування України: у "помаранчевій" зоні вже 10 областей. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: у

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ

Станом на 22 січня, у помаранчевій зоні перебувають вже 10 областей: Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Хмельницька.

Також станом на сьогодні, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 374. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (1 101), Сумській області (750) та Чернівецькій області (638).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше з листопада 2021 року зафіксовано майже 22,5 тис. нових випадків COVID-19 за добу, померли 136 осіб, одужали - 4 610

Епідзонування України: у помаранчевій зоні вже 10 областей 01

Станом на 21 січня рівень захворюваності по країні становив 374 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб. У Києві цей показник становить 486 на 100 тис. осіб.

Також читайте: "Омікрон" більше вражає дітей, на сьогодні їх 12% від усіх хворих, - Ляшко

Показник завантаженості ліжок з киснем по країні на 21 січня становив 26,2% при визначеному показнику в 65%, в Києві - 13,9%. Показник не перевищено в жодному регіоні.

МОЗ (5419) статистика (2255) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно треба переводити учнів на дистанційну освіту. По класах нема половини школярів, класами ідуть на ізоляцію. Хворіють вчителі так, що нема кому заміняти. Все рівно хворі діти пропускають матеріал - це не навчання під час епідемії! Чому такі інертні, як завжди бояться в нас взяти ініціативу. Тим паче минують зараз школи кожен день, хто зна може рване коли небудь...
показати весь коментар
22.01.2022 15:19 Відповісти
 
 