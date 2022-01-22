Зеленский должен безотлагательно инициировать заседание Верховной рады при присутствии внепарламентских сил и общественных деятелей, - Яценюк
Зеленский должен безотлагательно инициировать заседание Верховной Рады Украины при присутствии не только парламентских, но и внепарламентских политических сил, общественных деятелей и активистов, чтобы показать, что он готов объединять и мобилизовать нацию против российской военной агрессии, что он выше собственного рейтинга и узкого интереса".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КБФ, заявил глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк по завершению круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".
Арсений Яценюк подчеркнул, что в инициированном Киевским Форумом по безопасности внепартийном круглом столе приняли участие представители гражданского общества и политические силы, представляющие 70% избирателей Украины.
"На этом круглом столе не было только Владимира Зеленского и "слуг народа". Меня просто удивляет такая безответственность и неуважение. Не к участникам круглого стола. Ведь сейчас слово президента и позиция партии власти определяющая, потому что они представляют власть, - и эту позицию нужно донести до народа Украины", - подчеркнул он.
Именно поэтому, по словам главы КБФ, участники круглого стола обратились к народу Украины. Арсений Яценюк сказал, что обратился к лидерам политических сил объявить это обращение в стенах парламента.
Арсений Яценюк подчеркнул, что Зеленский должен безотлагательно инициировать заседание Верховной Рады Украины "при присутствии не только парламентских, но и внепарламентских политических сил; при присутствии не только депутатов, но и общественных деятелей и активистов": "Для того чтобы показать, что Зеленский готов мобилизовывать нацию против российской военной агрессии. Что он выше собственного рейтинга. Что он выше собственного узкого интереса. Что он осознает свою историческую ответственность перед страной. Хочется, по крайней мере, чтобы так было".
Киевский Форум по безопасности – ведущая международная платформа Украины по проблемам войны и мира, основанная Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
Ще пам'ятаю - якісь макаки лайном кидалися, але ж макаки то не люди...
головне дорога, а на дорозі бабулеси.
Навіть Люся Арестович вже втікла, а це ж Яценюк, він же ж не дурний
После открытия моста, надо проконсультироваться, как отмазать подонков, против которых США ввели санкции, а потом и отдохнуть можно!
Чи може той хто зна як це робити? В кого є така спеціальність - премьер-міністр?
Тупий сцикливий з комплексом карлика Кловун.
і гострий сморід нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на мать Терезу не бубнявиться - забувся, коли вже й гицав на ній, отак мені кортить у мандатоносці! Хоча б який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@*!».
_____________________________________________________________________________________
@@@* - дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження.
Він розповів, що проїхав 70 км і побачив щонайменше 10 таких білбордів.
На борді написано «З Днем Народження, Президенте!», намальовано логотип партії «Слуга народу».
Андрій Любка, який зробив фото бордів, https://www.facebook.com/andriy.******/posts/4685481471486858 розкритикував таке вітання , наголосивши на тому, що таким чином гроші «розкидаються без потреби й змісту».
«Ось що роблять дурні гроші, які пиляються на «Великому будівництві» - «слуги» вже просто розкидаються ними без потреби й змісту. Партія вітає свого лідера? Але ж він не їхатиме цією дорогою на Закарпатті, тобто не побачить. Побачити маємо ми, виборці? А сенс? Звертаються не до нас, а до президента.
Можна було розмістити тут щось суспільно важливе, цікаве, рекламувати якусь круту ініціативу. Зрештою, ми всім Закарпаттям уже рік збираємо гроші на лікування маленького Павлика Мотички, якому діагностували СМА - чи не краще було б гроші за цю безумну рекламну кампанію перерахувати дитині?» - пише Любка.