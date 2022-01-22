РУС
Зеленский должен безотлагательно инициировать заседание Верховной рады при присутствии внепарламентских сил и общественных деятелей, - Яценюк

Зеленский должен безотлагательно инициировать заседание Верховной Рады Украины при присутствии не только парламентских, но и внепарламентских политических сил, общественных деятелей и активистов, чтобы показать, что он готов объединять и мобилизовать нацию против российской военной агрессии, что он выше собственного рейтинга и узкого интереса".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КБФ, заявил глава Киевского Форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк по завершению круглого стола "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства".

Арсений Яценюк подчеркнул, что в инициированном Киевским Форумом по безопасности внепартийном круглом столе приняли участие представители гражданского общества и политические силы, представляющие 70% избирателей Украины.

"На этом круглом столе не было только Владимира Зеленского и "слуг народа". Меня просто удивляет такая безответственность и неуважение. Не к участникам круглого стола. Ведь сейчас слово президента и позиция партии власти определяющая, потому что они представляют власть, - и эту позицию нужно донести до народа Украины", - подчеркнул он.

Именно поэтому, по словам главы КБФ, участники круглого стола обратились к народу Украины. Арсений Яценюк сказал, что обратился к лидерам политических сил объявить это обращение в стенах парламента.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Зеленский должен безотлагательно инициировать заседание Верховной Рады Украины "при присутствии не только парламентских, но и внепарламентских политических сил; при присутствии не только депутатов, но и общественных деятелей и активистов": "Для того чтобы показать, что Зеленский готов мобилизовывать нацию против российской военной агрессии. Что он выше собственного рейтинга. Что он выше собственного узкого интереса. Что он осознает свою историческую ответственность перед страной. Хочется, по крайней мере, чтобы так было".

Киевский Форум по безопасности – ведущая международная платформа Украины по проблемам войны и мира, основанная Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

