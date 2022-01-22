Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен

В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование относительно позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России.

Как сообщается, Украина надеется на дальнейшую более активную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности Украины перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе.

Напомним, ранее командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Позже он заявил, что выразил частную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.