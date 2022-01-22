Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен
В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование относительно позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России.
Как сообщается, Украина надеется на дальнейшую более активную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности Украины перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе.
Напомним, ранее командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.
Позже он заявил, что выразил частную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
опущ..обиженные, в этом свете СП2 это им явно не просто трубу вставили... и это ещё целый вице-адмирал, воин, что там в душонке у простого бюргера навалено💩 Впрочем что ждать от тех кого поимели на Кёнигсберг и они смирились. Будем надеяться когда родная гавань тазиком накроется Литва и Польша просто немножко приростут территорией, ну или свободный торговый город на Балтике появится.