РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости
12 770 105

Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен

Из-за слов главы ВМС Германии Шенбаха в Киеве в МИД вызвали посла Фельдгузен

В Министерство иностранных дел Украины была вызвана госпожа посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего Военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО. Выражено также глубокое разочарование относительно позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, как никогда, важны твердость и солидарность Украины и партнеров для сдерживания разрушительных намерений России.

Как сообщается, Украина надеется на дальнейшую более активную позицию ФРГ в поддержке нашего государства, в частности, в вопросах усиления обороноспособности Украины перед угрозой масштабного российского вторжения, применения других действенных средств сдерживания для обеспечения безопасности в Европе.

Напомним, ранее командующий Военно-Морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин заслуживает уважения.

Позже он заявил, что выразил частную точку зрения, которая не совпадает с позицией минобороны ФРГ.

Германия (7222) МИД (7073) провокация (1467) Фельдгузен Анка (96)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
"мы анулируем твою американскую визу и высылаем из США твою дочурку"
показать весь комментарий
22.01.2022 19:09 Ответить
+45
а ведь в 2015 году именно Хермания лоббировала и навязывала Пороху "переговорщика" Медведчука.. Вы понимаете, откуда ветер дул?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:11 Ответить
+34
Абдалла @turkmendagz



Пишут, что встреча в Женеве Блинкина с Лавровым закончилась, едва начавшись.
Лавров выскочил из переговорной комнаты красный как рак и галопом поскакал в сторону Москвы.
Что такого ему сказал Блинкин, кто в курсе?
показать весь комментарий
22.01.2022 19:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
какая ирония судьбы, бывшие «сверхчеловеки» а ведут себя как опущ.. обиженные, в этом свете СП2 это им явно не просто трубу вставили... и это ещё целый вице-адмирал, воин, что там в душонке у простого бюргера навалено💩 Впрочем что ждать от тех кого поимели на Кёнигсберг и они смирились. Будем надеяться когда родная гавань тазиком накроется Литва и Польша просто немножко приростут территорией, ну или свободный торговый город на Балтике появится.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:30 Ответить
От хто-хто а Кулеба молодець !
показать весь комментарий
22.01.2022 22:39 Ответить
адмирал любитель ***** пошел нах.., єєєє, - в отставку тоесть - https://t.me/BerezaJuice/8631
показать весь комментарий
22.01.2022 22:44 Ответить
Путинферштейн рашитудей обсмотрелся.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:34 Ответить
Фон Фельдгитлер
показать весь комментарий
22.01.2022 23:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 