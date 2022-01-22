УКР
Через слова глави ВМС Німеччини Шенбаха у Києві до МЗС викликали посла Фельдгузен

В Міністерство закордонних справ України було викликано пані посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Відзначено категоричну неприйнятність висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України і що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування щодо позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії.

Як повідомляється, Україна сподівається на подальшу проактивнішу позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема, у питаннях посилення обороноздатності України перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування для забезпечення безпеки в Європі.

Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.

Пізніше він заявив, що висловив приватну точку зору, яка не збігається з позицією міноборони ФРН.

Німеччина (7667) МЗС (4246) провокація (789) Фельдгузен Анка (111)
+55
"мы анулируем твою американскую визу и высылаем из США твою дочурку"
22.01.2022 19:09 Відповісти
+45
а ведь в 2015 году именно Хермания лоббировала и навязывала Пороху "переговорщика" Медведчука.. Вы понимаете, откуда ветер дул?
22.01.2022 19:11 Відповісти
+34
Абдалла @turkmendagz



Пишут, что встреча в Женеве Блинкина с Лавровым закончилась, едва начавшись.
Лавров выскочил из переговорной комнаты красный как рак и галопом поскакал в сторону Москвы.
Что такого ему сказал Блинкин, кто в курсе?
22.01.2022 19:07 Відповісти
какая ирония судьбы, бывшие «сверхчеловеки» а ведут себя как опущ.. обиженные, в этом свете СП2 это им явно не просто трубу вставили... и это ещё целый вице-адмирал, воин, что там в душонке у простого бюргера навалено💩 Впрочем что ждать от тех кого поимели на Кёнигсберг и они смирились. Будем надеяться когда родная гавань тазиком накроется Литва и Польша просто немножко приростут территорией, ну или свободный торговый город на Балтике появится.
22.01.2022 22:30 Відповісти
От хто-хто а Кулеба молодець !
22.01.2022 22:39 Відповісти
адмирал любитель ***** пошел нах.., єєєє, - в отставку тоесть - https://t.me/BerezaJuice/8631
22.01.2022 22:44 Відповісти
Путинферштейн рашитудей обсмотрелся.
22.01.2022 23:34 Відповісти
Фон Фельдгитлер
22.01.2022 23:55 Відповісти
