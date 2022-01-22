Через слова глави ВМС Німеччини Шенбаха у Києві до МЗС викликали посла Фельдгузен
В Міністерство закордонних справ України було викликано пані посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі відомства.
"Відзначено категоричну неприйнятність висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України і що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування щодо позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - зазначено у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії.
Як повідомляється, Україна сподівається на подальшу проактивнішу позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема, у питаннях посилення обороноздатності України перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування для забезпечення безпеки в Європі.
Нагадаємо, раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться до складу України. Він також зазначив, що президент РФ Володимир Путін заслуговує на повагу.
Пізніше він заявив, що висловив приватну точку зору, яка не збігається з позицією міноборони ФРН.
опущ..обиженные, в этом свете СП2 это им явно не просто трубу вставили... и это ещё целый вице-адмирал, воин, что там в душонке у простого бюргера навалено💩 Впрочем что ждать от тех кого поимели на Кёнигсберг и они смирились. Будем надеяться когда родная гавань тазиком накроется Литва и Польша просто немножко приростут территорией, ну или свободный торговый город на Балтике появится.