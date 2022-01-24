Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия ПАСЕ

24 января в Страсбурге начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 28 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В повестке дня дебатов зимней сессии значатся следующие вопросы: о ненависти к ЛГБТИ-сообществам в Европе и возможных нарушениях их прав на Южном Кавказе; о футбольном управлении – бизнесе и ценностях – с участием президента ФИФА Джанни Инфантино; об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и роли СМИ в кризисные времена.

Зимняя сессия ПАСЕ будет проводиться в гибридном формате, часть делегаций примет участие в заседании онлайн. В частности, Украину на сессии ПАСЕ будут непосредственно представлять только пять делегатов из 27, остальные будут присутствовать онлайн. Ограничения количества участников связаны с карантинными нормами.

Делегация Украины в ПАСЕ, как раньше сообщал народный депутат от "Европейской солидарности", член украинской делегации Алексей Гончаренко, планирует обжаловать полномочия российской делегации и полномочия депутата Госдумы РФ Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: "Россиянам расслабиться не дадим". ФОТО

Также на открытии сессии Ассамблея избирает своего нового президента на 2022 год. 26 членов Ассамблеи из разных национальных делегаций ПАСЕ выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой, которая является руководителем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, вице-президентом политической группы EPP/CD, - об этом сообщала в Фейсбуке украинская парламентская делегация в ПАСЕ. Соответствующее письмо генеральному секретарю ПАСЕ было направлено и представлено на рассмотрение Бюро.

"10 и более членов Ассамблеи могут выдвинуть кандидатуру любого члена ПАСЕ на пост президента ПАСЕ. В случае, если есть две и более кандидатуры на должность президента Ассамблеи, - проводится тайное голосование членов ПАСЕ", - в частности, отмечается в сообщении украинской делегации.

На сессии перед парламентариями выступит председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Кроме того, Ассамблея проведет обмен мнениями с итальянским председательством в Комитете министров.

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста - будет отмечаться специальным мероприятием, в частности с участием министра национального образования, молодежи и спорта Франции Жана-Мишеля Бланкера, а также выступлениями и видеообращениями от выживших. После мероприятия состоятся дебаты относительно Обзора преподавания истории в странах Европы.

Также в повестке дня сессии - дебаты относительно Пакта ЕС о миграции и убежище с точки зрения прав человека; прав ребенка с точки зрения демократического участия и действий относительно климатических изменений; насильственных исчезновений на территории Совета Европы и функционирования демократических институтов в Армении.

Читайте: ПАСЕ отклонила список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от Украины, - нардеп "ЕС" Гончаренко