Сьогодні у Страсбурзі розпочинає роботу зимова сесія ПАРЄ

24 січня у Страсбурзі починає роботу зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка триватиме до 28 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У порядку денному дебатів зимової сесії зазначені такі питання як: про відродження ненависті до ЛГБТІ-спільнот в Європі та ймовірні порушення їх прав на Південному Кавказі; про футбольне управління – бізнес і цінності – за участі президента ФІФА Джованні Інфантіно; про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального і роль ЗМІ в кризові часи.

Зимова сесія ПАРЄ проводитиметься у гібридному форматі, частина делегацій у засіданні братимуть участь онлайн. Зокрема, Україну на сесії ПАРЄ безпосередньо представлятимуть лише п'ятеро делегатів з 27, решта будуть присутні онлайн. Обмеження щодо кількості учасників пов'язані з карантинними нормами.

Делегація України в ПАРЄ, як раніше повідомляв народний депутат від "Європейської солідарності", член української Олексій Гончаренко, планує оскаржувати повноваження російської делегації та повноваження депутата Держдуми РФ Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ.

Також на відкритті сесії Асамблея обирає свого нового Президента на 2022 рік. 26 членів Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої, яка є керівницею Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, віцепрезиденткою політичної групи EPP/CD, - про це повідомляла в Фейсбуці українська парламентська делегація у ПАРЄ. Відповідний лист генеральному секретареві ПАРЄ був направлений і поданий на розгляд Бюро.

"10 і більше членів Асамблеї можуть висунути кандидатуру будь-якого члена ПАРЄ на посаду президента ПАРЄ. У випадку, якщо є дві і більше кандидатури на посаду президента Асамблеї - проводиться таємне голосування членів ПАРЄ", - зокрема, йдеться в повідомленні української делегації.

На сесії перед парламентарями виступить голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Крім того, Асамблея проведе обмін думками з італійським головуванням у Комітеті міністрів.

27 січня - Міжнародний день вшанування пам’яті жертв Голокосту - відзначатиметься спеціальною подією, зокрема за участю міністра національної освіти, молоді та спорту Франції Жана-Мішеля Бланкера, а також виступів та відеозвернень від тих, хто вижив. Після заходу відбудуться дебати про Огляд викладання історії в країнах Європи.

Також на порядку денному сесії - дебати щодо Пакту ЄС про міграцію та притулок з точки зору прав людини; прав дитини з точки зору демократичної участі та дій щодо кліматичних змін; насильницьких зникнень на території Ради Європи та функціонування демократичних інституцій у Вірменії.

