Нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов", - МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявляет, что нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

Так, в информационном бюллетене Госдеп США обратил внимание на то, что "нет достоверных сообщений о том, что любые этнические российские или русскоязычные граждане представляют угрозу со стороны украинского правительства. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с давлением на свою культуру и ущемление национальной идентичности, живут в условиях жестоких репрессий и страха".

"Нарушение прав многомиллионного русскоязычного населения в Украине достигло ужасающих масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. "коренные народы", вытесняя русский из всех сфер жизни. Дошло до того, что в августе 2021 г. президент Украины В.Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим россиянам убираться из страны. В июне 2021 г. уполномоченный по защите государственного языка Т.Кремень заявил, что несогласные с языковым законом "могут покинуть территорию страны", - ответили в МИД страны-агрессора.

