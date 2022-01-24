Нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов", - МИД РФ
Министерство иностранных дел России заявляет, что нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.
Так, в информационном бюллетене Госдеп США обратил внимание на то, что "нет достоверных сообщений о том, что любые этнические российские или русскоязычные граждане представляют угрозу со стороны украинского правительства. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с давлением на свою культуру и ущемление национальной идентичности, живут в условиях жестоких репрессий и страха".
"Нарушение прав многомиллионного русскоязычного населения в Украине достигло ужасающих масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. "коренные народы", вытесняя русский из всех сфер жизни. Дошло до того, что в августе 2021 г. президент Украины В.Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим россиянам убираться из страны. В июне 2021 г. уполномоченный по защите государственного языка Т.Кремень заявил, что несогласные с языковым законом "могут покинуть территорию страны", - ответили в МИД страны-агрессора.
"Путин-х@йло!" звочит одинаково и на русском, и на украинском...
Молчи, устал я слушать, ты виноват уж тем что хочется мне кушать...
(хоча... який із кацапії "вовк"?)
Росія таке ж відношення має до Русі, як морська свинка до моря!
На Русі говорили на мові, Русь існувала вже в 860 році, коли Аскольд ходив на чолі русів на Візантію. А язьік попав в Русь тільки в 988 році, разом з християнством. Тоді той язьік називався "словенський", зара він називається "староцерковний".
От питання, на "мові" чи на "язьіке" говорили на Русі з 860 по 988?
А враховуючи, що освіта почала масово з'являтись тільки в 16-му столітті, то про який язьік взагалі йде мова?
А тепер головне питання: "якого куя Московія захищає на Русі (Україні) свій язьік? Ще й називає його русским!".
Руська мова одна - українська та білоруська. Московська мова - поміш церковної (болгарської) + українська + фіно угорці (на землях яких і оселились перші московити).
а что такое этнические росияне ? я никогда не слышал о таком этносе .
- ой мам сматри - кряветко плывёт !
- дура, то не кряветко, то мядуза !
... и никто не догадывался, что их надо было уже тогда гнать обратно за поребрик
С какой то садистской ненавистью причем..! А уж 20 век, когда из страны сделали концлагерь для своих же, это вообще трэш полный..Да и сейчас последыши Ежова и Дзержинского снова в первую очередь отправят в мясорубку именно русских, во имя бредовых идей! Почерк чекистов за 100 лет не изменился совсем..!
то побачилоб що українську мову чути рідко.
а в приазов,ї вечером, за рідну, можна ще й по пиці отримати.
чи киздіти не мішки носити?
ОТСТАНЬТЕ ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ. НИКТО! ДАЖЕ САМЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, поверьте, Вас не ждёт!!!!
А благодаря такому сумасшедшему как Путин, Украина стала сплоченной единой страной, украинцы - даже русскоязычные, начали разговаривать на украинском с удовольствием, начали учить свою историю, и восстанавливать свои учебники.
Мы начали снимать свои фильмы, начали писать свою музыку, и наконец то без вас, мы начали есть здоровые Европейские продукты, итальянские сыры, и норвежский лосось. Без торговли с Россией на полках наших магазинов не пластмассовая колбаса а испанский хамон. А вы продолжайте тратить свое время на киселевщину, читать "Боже царя храни" и нести свою черную ересь.
Вот не лезьте сюда, поверьте, мы все пойдём воевать...
Слава Украине!
И как бы вы не назвали русского, нацией, национальностью, этносом, есть физические черты тела, характерные роскосые азиатские глаза, высокие скулы, укреплённые надбровные дуги). Точно так же при общении с беларусами я замечал свойственные именно им далеко расставленные глаза. НО, это о физическом облике, и даже не знаю, насколько структурные особенности мозга ктооые кстати передаются от родителей потомкам).
Поэтому, национальности русский очень мало и она разбавлена кавказцами и азиатами приехавшими из нижних окраин России, включая множество азербайджанцев, чеченцев, узбеков и подобных им людей восточной лицевой морфологии.
А вот нация - россиянин точно есть, и она происана в паспорте каждого якута, бурята, татара, и многие из чудят настолько что орут о том что они русские, но на деле они скорее монголы.
Кому що не так ?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел?