Нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов", - МИД РФ

Нарушение прав русскоязычных в Украине достигло

Министерство иностранных дел России заявляет, что нарушение прав русскоязычных в Украине достигло "ужасающих масштабов".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

Так, в информационном бюллетене Госдеп США обратил внимание на то, что "нет достоверных сообщений о том, что любые этнические российские или русскоязычные граждане представляют угрозу со стороны украинского правительства. Однако есть достоверные сообщения о том, что в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе украинцы сталкиваются с давлением на свою культуру и ущемление национальной идентичности, живут в условиях жестоких репрессий и страха".

"Нарушение прав многомиллионного русскоязычного населения в Украине достигло ужасающих масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. "коренные народы", вытесняя русский из всех сфер жизни. Дошло до того, что в августе 2021 г. президент Украины В.Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим россиянам убираться из страны. В июне 2021 г. уполномоченный по защите государственного языка Т.Кремень заявил, что несогласные с языковым законом "могут покинуть территорию страны", - ответили в МИД страны-агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос

+171
От лица ВСЕХ "росийськомовных" украинцев заявляю - КАЦАПЫ, ПОШЛИ ***** !!!!!!!!!!!!!!
Это же надо, какие подлючие брехливые твари: сначала нацистскими методами русифицировали весь восток и юг Украины (при мне школу в Днепре насильно перевели с украинского на русский язык), а теперь волают про какую-то "защиту прав рускочелюстных"........
Конченные гниды..................
24.01.2022 11:30 Ответить
+111
24.01.2022 11:33 Ответить
+105
В каком месте? Где их притесняют? Не пойму...
24.01.2022 11:26 Ответить
От лица русскоязычных украинцев, официально заявляю - русские, идите на йух. Копайтесь в своем дерьме, и не лезьте в Украину. Нас 40 миллионов, из нах 15 могут держать в руках оружие. Задумайтесь. Вломим по самые яйца, и на своей границе не остановимся. Кремль должен быть разрушен.
24.01.2022 15:23 Ответить
как русскоязычный украинец подписуюсь под каждым словом!
24.01.2022 16:57 Ответить
І це за'являє держава яка є тюрмою народів ,єдина украінська бібліотека яка була в рф і ту закрили ,позакривали всі украінські школи в Криму і ОРДЛО і вони чогось вимагають ,горіть в пеклі.
24.01.2022 15:23 Ответить
Замахали з своїм "руським язиком" і "руськоязичними". Вже не актуально,дебільно і тупо.Просто немає приводу вторгнутися,так путлер дістав засалену укарту з рукава
24.01.2022 15:52 Ответить
я уже скоро как только руцкую рєчь услішу то мочить буду так досталі...
24.01.2022 16:46 Ответить
Кстати!
"Путин-х@йло!" звочит одинаково и на русском, и на украинском...
24.01.2022 16:09 Ответить
Так воно і є., я кожен день угнітаю, притісняю і русськоязичних і все мої друзья....особливо москалюг
24.01.2022 16:10 Ответить
і йа угнєтьонный. клавіатуры дажэ забрали чтоб на руцком нэ пісал
24.01.2022 16:45 Ответить
В Украине вообще не должно быть прав русскоязычных. Может поговорим о правах украиноязычных в мокшандии? Здарали уже. Не знаешь рідної - нечего тебе делать в Украине, бон вояжь!
24.01.2022 16:26 Ответить
Однозначно задрали уже руссонацисты со своей заботой. Пусть здохнут лучше
24.01.2022 16:43 Ответить
разобраться б с правами украіноязьічньіх в Україні
24.01.2022 19:35 Ответить
А не прошёл бы ты лавруха со своей заботой в ж*
24.01.2022 16:41 Ответить

Молчи, устал я слушать, ты виноват уж тем что хочется мне кушать...
24.01.2022 17:16 Ответить
От тільки Україна - це не ягня. Україна вже вовкодав, який буде шматувати на скамузь того "вовка"
(хоча... який із кацапії "вовк"?)
24.01.2022 23:34 Ответить
кого ще не дістало переживання росіян за розмовляючих на російській мові?????????????????????
24.01.2022 18:02 Ответить
Значить маскаль навчить любити українське
24.01.2022 18:22 Ответить
О да, язьік оправдание для войньі? Пишите книги класньіе, люди будут читать и учить в оригинале... а так вьі все просрали, Украину, а с ней и творчество, одни алкаши и дегенератьі, маструбирующие на "великое" имперское прошлое
24.01.2022 18:30 Ответить
Україна справжня Русь. РФ - Московія.
Росія таке ж відношення має до Русі, як морська свинка до моря!

На Русі говорили на мові, Русь існувала вже в 860 році, коли Аскольд ходив на чолі русів на Візантію. А язьік попав в Русь тільки в 988 році, разом з християнством. Тоді той язьік називався "словенський", зара він називається "староцерковний".
От питання, на "мові" чи на "язьіке" говорили на Русі з 860 по 988?
А враховуючи, що освіта почала масово з'являтись тільки в 16-му столітті, то про який язьік взагалі йде мова?

А тепер головне питання: "якого куя Московія захищає на Русі (Україні) свій язьік? Ще й називає його русским!".
Руська мова одна - українська та білоруська. Московська мова - поміш церковної (болгарської) + українська + фіно угорці (на землях яких і оселились перші московити).
24.01.2022 18:42 Ответить
предложил этническим россиянам
а что такое этнические росияне ? я никогда не слышал о таком этносе .
24.01.2022 19:18 Ответить
Я русскоязычный украинец. Це абсолютно не заважаэ мені знати українську мову. То від всієї душі кажу, на цій клятій кацапській мові - кацапы ПАШЛИ НА ...УЙ !!!!!
24.01.2022 19:50 Ответить
Скільки невдоволених мігрували до Росії?Жодного. Бо ОРТ б показали.З Росії еліта втікає.До України в тому числі.
24.01.2022 20:08 Ответить
Кремлядь! Чистою російською мовою вам кажу: Ану быро завалили хлеборезки, упали на мослы тухлыми дырами кверху и уползли под свои шконари, петушня зафоршмаченая!
24.01.2022 20:28 Ответить
Да-дв! Дошло до того, что мой сосед выучил украинский язык. Причем назло мне. Доколе?
24.01.2022 20:33 Ответить
какой русский?может старо болгаский?
24.01.2022 20:44 Ответить
Мудаки российские завели любимую пластинку.
24.01.2022 20:54 Ответить
ИМЕННО РОССИЙСКОГОВОРЯЩИХ !)
24.01.2022 20:54 Ответить
да, помню в далёком прошлом на крымских пляжах было полно такого :
- ой мам сматри - кряветко плывёт !
- дура, то не кряветко, то мядуза !

... и никто не догадывался, что их надо было уже тогда гнать обратно за поребрик
24.01.2022 22:59 Ответить
Господи, есть ли здравый смысл в этом Мире?
24.01.2022 21:25 Ответить
Я живу в Казахстане. Дома с женой оазговариваем украинськой.
24.01.2022 21:36 Ответить
Такую херню россия несёт, чтоб ещё был один повод, для нападения на Украину. Они твари, всё выдумывают и выдумывают, лишь бы зацепиться за какую-то мелочь, чтоб потом орать во всю глотку, что Украина чуть ли не издевается над русскоговорящими. Вот такие эти сволочи российские.
24.01.2022 21:39 Ответить
жалко мальчика распятого...


24.01.2022 21:44 Ответить
нова цукерка для мавзолею , якщо вже готовий , то пакуйте !!!!
25.01.2022 09:05 Ответить
25.01.2022 12:01 Ответить
24.01.2022 21:45 Ответить
24.01.2022 21:51 Ответить
Класика жанру: https://youtu.be/8a2mzs3qIN0 ватана просто еталонно АШТРИСЁТ .
24.01.2022 23:45 Ответить
Зато он сказал кацапам в челябинске "вы все здесь стоите на башкирской земле"
25.01.2022 09:14 Ответить
Лавров - єврей
24.01.2022 23:55 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, а яким чином кінь може бути євреєм?
25.01.2022 05:38 Ответить
Згодна, коні яким боком до євреїв?
25.01.2022 08:52 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=470076154574322&aggr_v_ids[0]=470076154574322&aggr_v_ids[1]=253193940161416&notif_id=1643049585584351&notif_t=watch_follower_video&ref=notif Скрепно
24.01.2022 21:58 Ответить
Бугагував вголос
24.01.2022 23:43 Ответить
Никто так не притеснял, не уничтожал, не кидал и не обманывал русских как сами русские, в совдепии и путинленде

С какой то садистской ненавистью причем..! А уж 20 век, когда из страны сделали концлагерь для своих же, это вообще трэш полный..Да и сейчас последыши Ежова и Дзержинского снова в первую очередь отправят в мясорубку именно русских, во имя бредовых идей! Почерк чекистов за 100 лет не изменился совсем..!
24.01.2022 22:02 Ответить
ну хоч би одно ху......ло приїхало в київ, харків, дніпро,
то побачилоб що українську мову чути рідко.
а в приазов,ї вечером, за рідну, можна ще й по пиці отримати.
чи киздіти не мішки носити?
24.01.2022 22:24 Ответить
https://www.facebook.com/roissya24/videos/1354378101663274 Кранты вашей америке
24.01.2022 22:45 Ответить
24.01.2022 23:14 Ответить
от нафуя чтоб меня защищали русзские имперцьі если я понимаю и говорю по надобности по ихнему ????? навіщо мене хочуть захищати довбні якщо я розумію язику довбнів з на Московії ????
24.01.2022 23:52 Ответить
Спостерігайте, коли ура-патріоти-вишиватніки накивають п'ятами, це означатиме, що війна дійсно почнеться.
24.01.2022 23:53 Ответить
Вот специально пишу, чтобы лаптеногие прочли. Идите на КУЙ рсукие московитские нечеловеки. Если и есть в Украине русскоязычные, то они вас ненавидят. Ненавидят, все, что с вами связано. Вы украли у нас нашу историю, полностью вывезли все наши исторические ценности к себе в музеи, разграбили даже останки наших князей, вы, рсукие, переписали все наши учебники. ВЫ ГОДАМИ УНИЧТОЖАЛИ и ГРАБИЛИ УКРАИНУ. Запомните, мы Не один народ, и никогда им не были. Вы Не славяне. ФИНО УГРЫ, Эрзя, мокши. Кто угодно, но Не славяне. Вы ещё в лаптях ходили, когда у нас была развита цивилизация. Нам здесь "русский мир" не нужен, мы его уже увидели в "ДНР".
ОТСТАНЬТЕ ОТ НАШЕЙ СТРАНЫ. НИКТО! ДАЖЕ САМЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, поверьте, Вас не ждёт!!!!
А благодаря такому сумасшедшему как Путин, Украина стала сплоченной единой страной, украинцы - даже русскоязычные, начали разговаривать на украинском с удовольствием, начали учить свою историю, и восстанавливать свои учебники.
Мы начали снимать свои фильмы, начали писать свою музыку, и наконец то без вас, мы начали есть здоровые Европейские продукты, итальянские сыры, и норвежский лосось. Без торговли с Россией на полках наших магазинов не пластмассовая колбаса а испанский хамон. А вы продолжайте тратить свое время на киселевщину, читать "Боже царя храни" и нести свою черную ересь.
Вот не лезьте сюда, поверьте, мы все пойдём воевать...
Слава Украине!
25.01.2022 01:43 Ответить
Трохи сумбурно, але від душі...респект
25.01.2022 04:25 Ответить
москальский кепітел був заснован щоб дати місце сину ординської дружини Юрію ... то ж москалі нічого слов"янського не мають ... знову ж тільки " хотелки " .... історія московіі : знищення Новгорода , Пскова , прибалтийських народів , українців , кавказців " вчера целый день гонялся за чеченцем " - М.Лермонтов ... існування такої дічини у 21 столітті - якись недолік природи .....
25.01.2022 08:58 Ответить
Да нет такой херни. В природе не существует никакого рускаязычья. Цапье гнусное выдумало, а что они выдумали и сами того объяснить не в силах. Это ни раса, ни этнос, ни какой то органический или физический вид- его нигде кроме кацапьих бестолковок не существует. Национальность принято определять подданством страны проживания, даже диаспоры выделяются не языком а гражданством выходцев из тех стран, которые диаспора представляет. И нашим украинским гражданам стоит вбить себе в голову- все, кто рассусоливают о каком то "рускоязычье" сознательно или нет помогают врагам. Похеру каким языком человек общается, его выбор ограничен лишь тем, понимают его или нет. Любого, гавкающего про рускоязычье для начала просто посылать, не понимает- можно и сложно... С рукоприкладством, они иного и не понимают.
25.01.2022 02:15 Ответить
я в целом согласен, но уточню, что 1) россиянин (носитель паспорта РФ) и 2) русский - это носитель генов (или ты отрицаешь что цыгане и японцы имеют ярковыраженные черты, но это только навскидку примеры категорий людей.

И как бы вы не назвали русского, нацией, национальностью, этносом, есть физические черты тела, характерные роскосые азиатские глаза, высокие скулы, укреплённые надбровные дуги). Точно так же при общении с беларусами я замечал свойственные именно им далеко расставленные глаза. НО, это о физическом облике, и даже не знаю, насколько структурные особенности мозга ктооые кстати передаются от родителей потомкам).

Поэтому, национальности русский очень мало и она разбавлена кавказцами и азиатами приехавшими из нижних окраин России, включая множество азербайджанцев, чеченцев, узбеков и подобных им людей восточной лицевой морфологии.

А вот нация - россиянин точно есть, и она происана в паспорте каждого якута, бурята, татара, и многие из чудят настолько что орут о том что они русские, но на деле они скорее монголы.
25.01.2022 05:02 Ответить
Нет такой нации "русский" как и национальности. Все названия национальностей в мире - имя существительное: "ты кто? я украинец, я поляк, я немец" и т.д. Русский же имя прилагательное: "ты какой (чей)? я русский". То есть "русский" это всего лишь принадлежность, а точнее проживание на определённой территории. По аналогии крепостные обозначали себя по фамилии помещика: "ты чьих будешь? Давыдовы мы." А как известно, крепостное право это одна из важнейших скреп россиянских. Да и о какой нации "русские" можно говорить если у них даже нет своей земли во всей вяликой рассияндии, вот даже еврейский округ есть, а русского нет. В одном с Вами соглашусь, русский это когда глаз узкий ))))
25.01.2022 09:36 Ответить
Так и шо теперь за вывод из этго заявления? Сбросите на голову всем подряд бомбы?
25.01.2022 02:43 Ответить
Не мішало б зайти на українські ресурси, почитати і побачити, як російськомовні українці вас "*******" і в екстазі від цієї "любові" посилають вас на ....уй. Ну вже пишуть на "родном, общепонятном"....і один хрен, не доходить.
25.01.2022 04:22 Ответить
да хоть украиномовные русские, хоть "російськомовні українці", хоть венгро-поло-румо-акцентные западняне с забавными интонациями, хоть Днепро-анклав с гыканьем, хоть донбасяне с суржиком - всем им уже в горле стоит воткнутый в них российский нос. Украина и РФ - это как две разные квартиры, и возле одной из них сосед алкаш прётся в дверь другой квартиры. И в окопах используются все слова любого языка, которые эффективны для достижения общей цели.
25.01.2022 04:48 Ответить
А В США случайно не притесняют русскоязычных . и что это за национальность такая -- русскоязычный --- люди веками переселялись . мигрировали . устраивались . рожали детей в смешанных браках и нигде не было проблем с языком ---- у меня отец русский . мама украинка . но я родился и вырос в Украине ---- значит я УКРАИНЕЦ и идите ***** скрепоносные . я в вашей защите не нуждаюсь ---- СЛАВА УКРАИНЕ
25.01.2022 05:47 Ответить
Лавров, у тебя баок полно и ты живёшь в своей сказочной реальности изобилия. А я 40 лет живу в нищей стране и мне не надо ещё 40 пожинать последствия твоего вторжения. Отстань, так хоть остальную часть жизни пожить и дышать спокойно. ты уже этой войншкой отобрал у меня 10 лучших лет жизни, и новая войнушка мне лучше не сделает.
25.01.2022 06:11 Ответить
А-ну, давайте, російськомовні, розказуйте про порушення своїх прав.
Кому що не так ?
25.01.2022 06:15 Ответить
Готовят, твари, почву.
25.01.2022 07:22 Ответить
Что-то не могу обнаружить, где же меня притесняют.
25.01.2022 08:02 Ответить
уроди знову крутять стару шарманку , нічого новенького , паскудного вже не знаходять .... у суперечь здоровому глузду роблять все , щоб їх разом з іх довбаним " серп и молот на всей земле " зненаведіли у всьому світі ..... "-- бачу землю ! --Далеко ? -- недалече, у низу ! " - Льотчик пукін .... рефія пішла у піке ! москальска земля їм пухом ....
25.01.2022 08:29 Ответить
Никакие разумные доводы не имеют смысла! Готовится "крестовый" поход на Украину. Российскому "пиплу" этой "причины" достаточно, чтобы прийти к нам грабить и убивать!
25.01.2022 08:38 Ответить
Є російськомоні - є порушення прав російськомовних, нема російськомовних - нема порушення прав російськомовних. В Україні нема ніяких російськомовних - такою мала би бути відповідь УКРАЇНСЬКОЇ влади.
25.01.2022 09:26 Ответить
Поддержу флешмоб. Я, как русскоязычный украинец, ответственно заявляю - россиянцы идите *****!
25.01.2022 09:38 Ответить
А для чого ти говориш в Україні державною мовою Російської Федерації?
25.01.2022 09:46 Ответить
тебя забыл спросить
25.01.2022 09:47 Ответить
русскій?
25.01.2022 10:11 Ответить
*** кого коментувати: - Машку Захарову? и Женьку Лаврова? Ви ї*бнулись.... Воно ж там де стане там збреше!
25.01.2022 11:11 Ответить
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам, дуракам, не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях?

Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел?
27.01.2022 12:52 Ответить
