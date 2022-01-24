Порушення прав російськомовних в Україні досягло "жахливих масштабів", - МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що порушення прав російськомовних в Україні досягло "жахливих масштабів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС РФ.

Так, в інформаційному бюлетені Держдеп США звернув увагу на те, що "немає достовірних повідомлень про те, що будь-які етнічні російські чи російськомовні громадяни мають загрозу з боку українського уряду. Проте є достовірні повідомлення про те, що в окупованому Росією Криму та на Донбасі українці стикаються з тиском на свою культуру та утиском національної ідентичності, живуть в умовах жорстоких репресій та страху".

"Порушення прав багатомільйонного російськомовного населення в Україні досягло жахливих масштабів. Влада країни приймає дискримінаційні закони про мову, освіту, т.зв. "корінні народи", витісняючи російську з усіх сфер життя. Дійшло до того, що в серпні 2021 р. президент України В.Зеленський у явно ксенофобському ключі публічно запропонував етнічним росіянам забиратися з країни. У червні 2021 р. уповноважений із захисту державної мови Т.Кремінь заявив, що незгодні з мовним законом "можуть залишити територію країни", - відповіли в МЗС країни-агресора.

Також читайте: Кремінь просить підтримки української мови у Києві: Кожну четверту-п'яту скаргу про порушення закону зафіксовано у столиці