Литва запретила въезд Королевой и Хабибу, выступавшим в оккупированном Крыму

Литва запретила въезд Королевой и Хабибу, выступавшим в оккупированном Крыму

Еще два русских артиста пополнили в Литве список нежелательных лиц, поскольку выступали в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Департамент миграции Литвы внес Хабиба Шарипова и Наталью Королеву в список лиц, которым запрещен въезд в Литву.

Они не смогут посещать Литву до 21 января 2027 года.

По данным LRT, из-за этих двух исполнителей на прошлой неделе в министерство иностранных дел страны обратились глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и его коллега.

По словам Касчюнаса, прежде чем приглашать какого-нибудь исполнителя, организаторы концертов должны оценить геополитическую ситуацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский певец Шуфутинский, выступавший в оккупированном Крыму, весной хочет дать концерт в Киеве

Топ комментарии
+10
нэх*й шастать!
24.01.2022 13:26 Ответить
+10
Притомним литовцям на противагу деяким українським поцреотам-респект...
24.01.2022 13:28 Ответить
+5
Підстилка януковича загрожує українцям!
24.01.2022 13:33 Ответить
чисто кацапи: поривай і шаріпов, - братья- славянє
24.01.2022 13:24 Ответить
А Украина разраешила!!!....
24.01.2022 14:05 Ответить
нэх*й шастать!
24.01.2022 13:26 Ответить
Господи, это чучело его поет своим ртом... Я о Королевой
24.01.2022 13:27 Ответить
Якщо після "Сватів" послухати Корольову, то можна побачити як Петро кидає мішки із грошима через паркан заводу Рошен.
24.01.2022 13:30 Ответить
Притомним литовцям на противагу деяким українським поцреотам-респект...
24.01.2022 13:28 Ответить
лаптєстанські шльондри повинні сидіти у резервації!
24.01.2022 13:29 Ответить
А так воно і виходить.
Самі себе заганяють за залізну завісу чи то ба за грати, та будуть сидіти там, як тварини в зоопарку і дивитись здалеку на цивілізований світ.
24.01.2022 13:41 Ответить
А у нас забороняють на три роки,складається таке враження що Крим то частина Литви А не України.
24.01.2022 13:30 Ответить
Підстилка януковича загрожує українцям!
24.01.2022 13:33 Ответить
я так понимаю что для порывай и шенген в целом накрывается тазом автоматом теперь только в родные **..еня - Сахалин, Урал, поволжье...
24.01.2022 13:33 Ответить
Заметил тенденцию, параша достает из нафталина всех о ком забыли еще лет 10 назад,обдувает пыль, и смешивает с парашенскими ттиктокерами молодняком, а потом запускает в гастроли в самые забытые уголки.Лаптестановцы ссут кипятком .Дам дураков еще лет на 100 припасено.
24.01.2022 13:38 Ответить
А я думал хабиб - это махатель руками ногами
24.01.2022 14:04 Ответить
24.01.2022 14:57 Ответить
А Моніка всіх запрошує. Падло прокацапське.
24.01.2022 14:09 Ответить
А вот в Украине скоро будут выступать Баста и Шуфутинский, которые посещали Крым. Но президенту Литвы, правда, не нужно "Сватов" в Россию продавать, поэтому он более смелый в защите интересов Украины, чем сам президент Украины.
24.01.2022 14:14 Ответить
Школа що ,в наших слухачів басти-*уясти вата в голові!
24.01.2022 14:25 Ответить
Во, блин... Лишили возможности таких "талантливых" певунов копеечку заработать...
Не по христиански это. ))
24.01.2022 14:55 Ответить
эти двое - страшная угроза гос безопасности.
25.01.2022 00:20 Ответить
 
 