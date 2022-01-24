Литва запретила въезд Королевой и Хабибу, выступавшим в оккупированном Крыму
Еще два русских артиста пополнили в Литве список нежелательных лиц, поскольку выступали в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Департамент миграции Литвы внес Хабиба Шарипова и Наталью Королеву в список лиц, которым запрещен въезд в Литву.
Они не смогут посещать Литву до 21 января 2027 года.
По данным LRT, из-за этих двух исполнителей на прошлой неделе в министерство иностранных дел страны обратились глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и его коллега.
По словам Касчюнаса, прежде чем приглашать какого-нибудь исполнителя, организаторы концертов должны оценить геополитическую ситуацию.
Самі себе заганяють за залізну завісу чи то ба за грати, та будуть сидіти там, як тварини в зоопарку і дивитись здалеку на цивілізований світ.
Не по христиански это. ))