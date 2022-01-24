Совет ЕС призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины: "Дальнейшая агрессия будет иметь серьезные последствия"
Совет Европейского Союза в понедельник, 24 января, призвал Москву к снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, конструктивному взаимодействию посредством диалога, а также соблюдению международного права.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Совет одобрил выводы о ситуации в области европейской безопасности, отмечая, что европейская безопасность неделима, и что любой вызов порядка в сфере европейской безопасности влияет на безопасность ЕС и его государств-членов", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
"В своих выводах Совет призывает Россию к деэскалации, а также к соблюдению международного права и конструктивному взаимодействию в диалоге посредством установленных международных механизмов", - отмечается в документе.
В Совете ЕС также напомнили Москве, что "дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия".
Кроме того, в Совете заявили о едином подходе ЕС в этой ситуации и о прочном сотрудничестве с США, НАТО, Украиной и другими партнерами.
В понедельник проходит встреча глав МИД ЕС, министры обсуждают состояние европейской безопасности, сосредоточившись на вопросе наращивания Россией военной силы вокруг Украины.
В коммюнике Совета ЕС отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к европейским коллегам посредством видеосвязи для неформального обмена мнениями о направленных Россией в декабре США и НАТО проектах договоров по гарантиям безопасности.
Как заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза конкретные решения о санкциях против России не будут приняты.
Американцы и англичане с предупреждением поставляют оружие. Прибалты (насколько вычитал) чхали на запрет Германии, тоже поставляют оружие. Чехия - снаряды. Вот этим странам я верю оих предложениях и озабоченности. Германия продолжает блокировать поставку оборонительного летального оружия.
Ви чули? Голландія перекидує 2 F-35 на базу в Болгарію. З задачею допомогти Україні "єслі шо".
Ці літаки здатні завалити ерефійські аквафрешні аероплани ще до того як ті зрозуміють звідки прілєтєло
а так... это просто сотрясание воздуха