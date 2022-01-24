РУС
Совет ЕС призывает Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины: "Дальнейшая агрессия будет иметь серьезные последствия"

Совет Европейского Союза в понедельник, 24 января, призвал Москву к снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, конструктивному взаимодействию посредством диалога, а также соблюдению международного права.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Совет одобрил выводы о ситуации в области европейской безопасности, отмечая, что европейская безопасность неделима, и что любой вызов порядка в сфере европейской безопасности влияет на безопасность ЕС и его государств-членов", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"В своих выводах Совет призывает Россию к деэскалации, а также к соблюдению международного права и конструктивному взаимодействию в диалоге посредством установленных международных механизмов", - отмечается в документе.

В Совете ЕС также напомнили Москве, что "дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия".

Кроме того, в Совете заявили о едином подходе ЕС в этой ситуации и о прочном сотрудничестве с США, НАТО, Украиной и другими партнерами.

В понедельник проходит встреча глав МИД ЕС, министры обсуждают состояние европейской безопасности, сосредоточившись на вопросе наращивания Россией военной силы вокруг Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока, - Песков

В коммюнике Совета ЕС отмечалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен присоединится к европейским коллегам посредством видеосвязи для неформального обмена мнениями о направленных Россией в декабре США и НАТО проектах договоров по гарантиям безопасности.

Как заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза конкретные решения о санкциях против России не будут приняты.

Также читайте: Джонсон о возможном вторжении РФ в Украину: "Может быть новая Чечня"

Топ комментарии
+6
Яка гарна новина

Ви чули? Голландія перекидує 2 F-35 на базу в Болгарію. З задачею допомогти Україні "єслі шо".
Ці літаки здатні завалити ерефійські аквафрешні аероплани ще до того як ті зрозуміють звідки прілєтєло

24.01.2022 15:03 Ответить
+6
Ukraine ponad USe !!!
24.01.2022 15:04 Ответить
+3
24.01.2022 15:26 Ответить
раздватрічєтирєпять, начінают охмурять

В гомельские магазины подвезли московскую пропаганду - как у Оруэлла.

Самой популярной книгой у белорусов в 2021 году стала антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла - роман о тоталитарном государстве.

А в гомельских книжных магазинах читателям предлагают пропаганду - прямо как у Оруэлла.
В «книжных новинках» пропагандисты манипулируют фактами и переворачивают всё с ног на голову.
Как говорится у классика, «Океания всегда воевала с Евразией».
https://t.me/charter97_org/60241
24.01.2022 14:57 Ответить
И чо?....
24.01.2022 16:03 Ответить
Де жа вю. Глубокая озабоченность??
Американцы и англичане с предупреждением поставляют оружие. Прибалты (насколько вычитал) чхали на запрет Германии, тоже поставляют оружие. Чехия - снаряды. Вот этим странам я верю оих предложениях и озабоченности. Германия продолжает блокировать поставку оборонительного летального оружия.
24.01.2022 15:01 Ответить
Все верно, но прибалты с разрешения США начали поставлять оружие производства США.
24.01.2022 15:34 Ответить
Озабоченность?! Це не діє. Що? Будуть трупи, й багато. Більш ніж в Чечні. ...йло гарматне м'ясо купує за нафтодолари. Що ще не ясно? Баби готові продавати м'ясо. І в московії, і в Бурятії, і на Камчатці, і на Кавказі. Є бабло - є пропозиція, друзі. З ЄС. Ваші гроші працюють. Ринок, трясця !!!
24.01.2022 15:03 Ответить
Стурбованість!
24.01.2022 15:05 Ответить
Яка гарна новина

Ви чули? Голландія перекидує 2 F-35 на базу в Болгарію. З задачею допомогти Україні "єслі шо".
Ці літаки здатні завалити ерефійські аквафрешні аероплани ще до того як ті зрозуміють звідки прілєтєло

24.01.2022 15:03 Ответить
Ukraine ponad USe !!!
24.01.2022 15:04 Ответить
Многие пропустили инфу о том, что Англия предложила Польше и нам создать союз (как понимаю экономический и военный). Чтоб обойти продажные озабоченные европейские страны. Это очень интересно. Прибалты нахватавшиеся "счастья" от параши и видя некоторых, как Германия и ее действия за шаг войны с парашей, наверняка поддержат Англию. Пришло время фильтровать продажность некоторых...
24.01.2022 15:28 Ответить
24.01.2022 15:26 Ответить
хорошо бы призывая к деэскалации дать рашке конкретный определенный срок - если до такого-то числа не отвалите то... и перечень мероприятий...болезненных и лично для *****...
а так... это просто сотрясание воздуха
24.01.2022 15:28 Ответить
Об стенку горохом. Для кацапских нацистов есть только два варианта судя по всему--Или мы или они.
24.01.2022 15:52 Ответить
Сколько можно призывать???...ни с вашего ли,чинуши,молчаливого согласия с россией такое творится в Европе!? Создали что-то наподобие совка,а что с ним делать не знаете!!!!
24.01.2022 17:53 Ответить
 
 