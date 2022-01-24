Рада ЄС закликає Росію до деескалації ситуації навколо України: "Подальша агресія матиме серйозні наслідки"
Рада Європейського Союзу у понеділок, 24 січня, закликала Москву до зниження напруженості в ситуації навколо України, конструктивної взаємодії за допомогою діалогу, а також дотримання міжнародного права.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Рада схвалила висновки щодо ситуації в галузі європейської безпеки, зазначаючи, що європейська безпека неподільна, і що будь-який виклик порядку в сфері європейської безпеки впливає на безпеку ЄС та його держав-членів", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.
"У своїх висновках Рада закликає Росію до деескалації, а також до дотримання міжнародного права та конструктивної взаємодії в діалозі за допомогою встановлених міжнародних механізмів", - наголошується в документі.
У Раді ЄС також нагадали Москві, що "подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки".
Крім того, у Раді заявили про єдиний підхід ЄС у цій ситуації та про міцну співпрацю зі США, НАТО, Україною та іншими партнерами.
У понеділок відбувається зустріч глав МЗС ЄС, міністри обговорюють стан європейської безпеки, зосередившись на питанні нарощування Росією військової сили навколо України.
У комюніке Ради ЄС наголошувалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до європейських колег за допомогою відеозв'язку для неформального обміну думками щодо направлених Росією у грудні США та НАТО проектів договорів щодо гарантій безпеки.
Як заявив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу конкретних рішень про санкції проти Росії не ухвалюватимуть.
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В гомельские магазины подвезли московскую пропаганду - как у Оруэлла.
Самой популярной книгой у белорусов в 2021 году стала антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла - роман о тоталитарном государстве.
А в гомельских книжных магазинах читателям предлагают пропаганду - прямо как у Оруэлла.
В «книжных новинках» пропагандисты манипулируют фактами и переворачивают всё с ног на голову.
Как говорится у классика, «Океания всегда воевала с Евразией».
https://t.me/charter97_org/60241
Американцы и англичане с предупреждением поставляют оружие. Прибалты (насколько вычитал) чхали на запрет Германии, тоже поставляют оружие. Чехия - снаряды. Вот этим странам я верю оих предложениях и озабоченности. Германия продолжает блокировать поставку оборонительного летального оружия.
Ви чули? Голландія перекидує 2 F-35 на базу в Болгарію. З задачею допомогти Україні "єслі шо".
Ці літаки здатні завалити ерефійські аквафрешні аероплани ще до того як ті зрозуміють звідки прілєтєло
а так... это просто сотрясание воздуха