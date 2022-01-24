УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11265 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 869 15

Рада ЄС закликає Росію до деескалації ситуації навколо України: "Подальша агресія матиме серйозні наслідки"

Рада ЄС закликає Росію до деескалації ситуації навколо України:

Рада Європейського Союзу у понеділок, 24 січня, закликала Москву до зниження напруженості в ситуації навколо України, конструктивної взаємодії за допомогою діалогу, а також дотримання міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рада схвалила висновки щодо ситуації в галузі європейської безпеки, зазначаючи, що європейська безпека неподільна, і що будь-який виклик порядку в сфері європейської безпеки впливає на безпеку ЄС та його держав-членів", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

"У своїх висновках Рада закликає Росію до деескалації, а також до дотримання міжнародного права та конструктивної взаємодії в діалозі за допомогою встановлених міжнародних механізмів", - наголошується в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни, - Пєсков

У Раді ЄС також нагадали Москві, що "подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки".

Крім того, у Раді заявили про єдиний підхід ЄС у цій ситуації та про міцну співпрацю зі США, НАТО, Україною та іншими партнерами.

У понеділок відбувається зустріч глав МЗС ЄС, міністри обговорюють стан європейської безпеки, зосередившись на питанні нарощування Росією військової сили навколо України.

Також читайте: Агресія РФ - це загроза не лише України, а й всього світу, - Блінкен

У комюніке Ради ЄС наголошувалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до європейських колег за допомогою відеозв'язку для неформального обміну думками щодо направлених Росією у грудні США та НАТО проектів договорів щодо гарантій безпеки.

Як заявив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу конкретних рішень про санкції проти Росії не ухвалюватимуть.

Також читайте: Через нарощування військ РФ біля України НАТО направляє додаткові кораблі та винищувачі в Східну Європу

росія (65800) Рада Європи (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Яка гарна новина

Ви чули? Голландія перекидує 2 F-35 на базу в Болгарію. З задачею допомогти Україні "єслі шо".
Ці літаки здатні завалити ерефійські аквафрешні аероплани ще до того як ті зрозуміють звідки прілєтєло

показати весь коментар
24.01.2022 15:03
+6
Ukraine ponad USe !!!
показати весь коментар
24.01.2022 15:04
+3
показати весь коментар
24.01.2022 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раздватрічєтирєпять, начінают охмурять

В гомельские магазины подвезли московскую пропаганду - как у Оруэлла.

Самой популярной книгой у белорусов в 2021 году стала антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла - роман о тоталитарном государстве.

А в гомельских книжных магазинах читателям предлагают пропаганду - прямо как у Оруэлла.
В «книжных новинках» пропагандисты манипулируют фактами и переворачивают всё с ног на голову.
Как говорится у классика, «Океания всегда воевала с Евразией».
https://t.me/charter97_org/60241
показати весь коментар
24.01.2022 14:57 Відповісти
И чо?....
показати весь коментар
24.01.2022 16:03 Відповісти
Де жа вю. Глубокая озабоченность??
Американцы и англичане с предупреждением поставляют оружие. Прибалты (насколько вычитал) чхали на запрет Германии, тоже поставляют оружие. Чехия - снаряды. Вот этим странам я верю оих предложениях и озабоченности. Германия продолжает блокировать поставку оборонительного летального оружия.
показати весь коментар
24.01.2022 15:01 Відповісти
Все верно, но прибалты с разрешения США начали поставлять оружие производства США.
показати весь коментар
24.01.2022 15:34 Відповісти
Озабоченность?! Це не діє. Що? Будуть трупи, й багато. Більш ніж в Чечні. ...йло гарматне м'ясо купує за нафтодолари. Що ще не ясно? Баби готові продавати м'ясо. І в московії, і в Бурятії, і на Камчатці, і на Кавказі. Є бабло - є пропозиція, друзі. З ЄС. Ваші гроші працюють. Ринок, трясця !!!
показати весь коментар
24.01.2022 15:03 Відповісти
Стурбованість!
показати весь коментар
24.01.2022 15:05 Відповісти
Яка гарна новина

Ви чули? Голландія перекидує 2 F-35 на базу в Болгарію. З задачею допомогти Україні "єслі шо".
Ці літаки здатні завалити ерефійські аквафрешні аероплани ще до того як ті зрозуміють звідки прілєтєло

показати весь коментар
24.01.2022 15:03 Відповісти
Ukraine ponad USe !!!
показати весь коментар
24.01.2022 15:04 Відповісти
Многие пропустили инфу о том, что Англия предложила Польше и нам создать союз (как понимаю экономический и военный). Чтоб обойти продажные озабоченные европейские страны. Это очень интересно. Прибалты нахватавшиеся "счастья" от параши и видя некоторых, как Германия и ее действия за шаг войны с парашей, наверняка поддержат Англию. Пришло время фильтровать продажность некоторых...
показати весь коментар
24.01.2022 15:28 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 15:26 Відповісти
хорошо бы призывая к деэскалации дать рашке конкретный определенный срок - если до такого-то числа не отвалите то... и перечень мероприятий...болезненных и лично для *****...
а так... это просто сотрясание воздуха
показати весь коментар
24.01.2022 15:28 Відповісти
Об стенку горохом. Для кацапских нацистов есть только два варианта судя по всему--Или мы или они.
показати весь коментар
24.01.2022 15:52 Відповісти
Сколько можно призывать???...ни с вашего ли,чинуши,молчаливого согласия с россией такое творится в Европе!? Создали что-то наподобие совка,а что с ним делать не знаете!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 17:53 Відповісти
 
 