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Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 24 января, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшееся на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На заседании планировали рассмотреть вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО был заслушан глава разведки Кирил Буданов относительно ситуации вокруг Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный о готовности армии защищать Украину, министр обороны Алексей Резников по нацсопротивлению, глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Денис Монастырский о ситуации с безопасностью внутри Украины, премьер Денис Шмыгаль о ситуации в украинской экономике, глава МИД Дмитрий Кулеба о ситуации с партнерами, министр энергетики Герман Галущенко о ситуации в энергетике и глава Минздрава Виктор Ляшко о борьбе с коронавирусом. Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая произошла 14 января 2022 года.

Читайте также: Угроза из РФ для нашей страны существует всегда, - Данилов

Сегодня в украинской армии было заявление о том, что Россия может напасть на Украину уже в конце февраля. На фоне угрозы российского вторжения международные партнеры отправляют в Украину вооружение, а НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы.

Кроме того, обсуждали жесткие санкции в отношении России, которые готовятся в США и ЕС и будут введены в случае вторжения. Украинская сторона настаивала на том, что ограничения по России нужно вводить сейчас, а не после нападения.

Автор: 

вторжение (508) Данилов Алексей (1066) россия (96001) санкции (11421) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+30
Перемогою коаліції в 1945
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24.01.2022 19:40
+28
Что же решили?
Главная угроза национальной безопастности, это Порошенко?
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24.01.2022 19:33
+26
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24.01.2022 19:31
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Памагите, но воровать не прекратим. SOOOS...
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24.01.2022 19:30 Ответить
краткое содержание бриффинга от ОП(Г):
- все спАкойна, западные сми распространяют фейки, в глазах пуьтина мы видим мир, оккупируют Харьков - но вы готовьтесь к шашлыкам!(с) самый верховнй головнокАкающий вова зеленский
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24.01.2022 19:42 Ответить
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24.01.2022 19:31 Ответить
Напомнить чем закончил союз Польши, Франции и Британии в 1940 ?
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24.01.2022 19:39 Ответить
Перемогою коаліції в 1945
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24.01.2022 19:40 Ответить
Поразкою Германії.
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24.01.2022 19:41 Ответить
франція в цьому союзі була лишньою
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24.01.2022 19:48 Ответить
УКРАЇНА не хитровиї..ана Франція..

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24.01.2022 19:50 Ответить
Азів не знаєш, бовдуре, а до розумних дюдей в розмову встряєш.
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24.01.2022 19:57 Ответить
Ті,що непідтримують і байдужі - потенціальні переселенці на Урал
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24.01.2022 20:47 Ответить
А от про Урал то дуже проблематично- там треба буде скоро у китайців дозволу просити...
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25.01.2022 04:48 Ответить
мудрий нарід в руках ще мудріших правителів...отче дай нам сили вистояти
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24.01.2022 19:31 Ответить
народ вистоїть, а от нарід і "мудріші правителі" згинуть, "як роса на сонці"...
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25.01.2022 04:51 Ответить
Что же решили?
Главная угроза национальной безопастности, это Порошенко?
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24.01.2022 19:33 Ответить
Вийшли з алкогольної коми? Надоїло віддихати, захотілось попрацювати? Чи шо?
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24.01.2022 19:34 Ответить
житков всю ночь сценарий писал.
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24.01.2022 19:38 Ответить
перші подробиці- зеля всрався зі страху-
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24.01.2022 19:36 Ответить
Ой дурааак.
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24.01.2022 19:41 Ответить
И вот опять
С трибун высоких
Нам светлым будущим
Грозят!!
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24.01.2022 19:42 Ответить
Так чому СН відмовились надати додаткові 500 млрд збройним силам,чи в нас ситуація не обумовлена в цьому?
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24.01.2022 19:43 Ответить
500 млрд -це купонами, чи тугриками?
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24.01.2022 20:17 Ответить
50, а не 500, но суть верна.
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24.01.2022 20:33 Ответить
улыбайтесь господа, улыбайтесь (с)
паРаша оттяпала у Украины территорию, площадь, как Литва !
площадью с целое государство, мля !
убила тысячи бойцов и десятки тысяч мирных жителей
разогнала остальных по миру
разрушила кучу населённых пунктов...
а 73 % дебилья
выбрали себе кловуна в правители
для проведения заседаний
по безопасности
и смотрин
новых серий квартала
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24.01.2022 19:45 Ответить
лейтенант відрапортував кловану, шо все добре, палікмахтери плескали в долоні.
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24.01.2022 19:46 Ответить
У меня на видео звука нет.
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24.01.2022 19:48 Ответить
Данілов, крім військових і резервістів є ще повно цивільних чоловіків які хочуть захищати Батьківщину. Дайте відповідь де лежить їхня зброя в разу раптової навали орди. Я хочу знати де лижить конкретно мій автомат в м. Одеса щоб в разі чого забрати з собою хоча б одного ординця
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24.01.2022 19:50 Ответить
А відразу на контракт вік чи здоровьєт не дозволяє?
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24.01.2022 20:19 Ответить
Всіх на контракт не візьмеш. Потрібно озброювати громадян.
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24.01.2022 20:30 Ответить
Так зелебобіки вирішили що зброя для цивільних у мисливців на зберіганні (( Дозволили ворога йорш твою мать дробовиками бити ((
P.S. Для тих хто зараз заведе розповідати про мисливські карабіни - я знаю що у нас їх стодвадцятьтридцять мільйонів на руках ((((
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24.01.2022 20:59 Ответить
В Багдадє Кварталє фсьо спакойна ...
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24.01.2022 19:51 Ответить
Данілов , тітушка луганська, висралось. Конверта від бені отримаєш. Біжи скоріш, бо люська-ахвєрістка випередить!

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24.01.2022 20:20 Ответить
Такое ощущение что у нас рекламная кампания для поднятия резко рухнувшего рейтинга. В связи с полной задницей в экономике и блокировкой выплаты НДС + рекордные штрафы юр.фирмам. Резкого роста цен и отсутствия газа в хранилищах.
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24.01.2022 20:34 Ответить
А чего вы ждёте от ветеринара?
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24.01.2022 20:51 Ответить
Ліквідації бродячих собак ((
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24.01.2022 21:00 Ответить
Ви просхухали на добраніч малята,-"Вечирню казочку" від РНБО... ((( Сп'ят усталиє ігрушки, Кніжки сп'ят. Одіяла і подушкі ждут ребят....(с)
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24.01.2022 21:11 Ответить
Maystrenko Viktor


@Maystrenko5



https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #анализвразмеретвита РНБО сегодня - пустота. Показать хорошее лицо при плохой игре. Отсюда срочность. Но ни о чем.
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24.01.2022 21:12 Ответить
вот интересно, кто ликвидирует клоуна при полномасштабном наступлении.
возле него прям огромное сборище козлячей агентуры.
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24.01.2022 23:03 Ответить
А зачем?
Бубочка- фигура чисто виртуалная, будет по прежнему пилить видосики, но под российским флагом.
Кому он мешает?

С другой стороны, прикончить Бубочку удобно для того, чтобы привести к власти в Украине полностью пророссийкого человечка и ввести российские войска (для защиты законноизбранной власти и проведения "демократических" досрочных выборов).
Как в Крыму: сначала зеленые человечки, потом рефендум, потом официальное присоединение "узаконеной" аннексии.
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25.01.2022 02:44 Ответить
для дестабилизации обстановки в стране при нападении, нарушения вертикали власти и зачистки места для гауляйтера.
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25.01.2022 22:52 Ответить
У меня одного выступление Данилова без звука?
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24.01.2022 23:36 Ответить
""США хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию", - написала Мария Захарова."
- сказала Маня Захарова.

Господи, моги ли я надеятся, что США не только зеленую власть в Украине хотя бы "морально изничтожат", но и продавшийся Китаю австралийский политический класс?
Лично я согласна, чтобы штат Виктория стал зарубежной территорией США, и категорически не согласна, чтобы штата Виктория стал провинцией Китая.
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25.01.2022 02:40 Ответить
А можно зеленую власть Украины и продавшуюся Китаю политическую власть австралийских штатов изничтожить не только морально, но и материально?
Могу ли я надеяться?
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25.01.2022 02:41 Ответить
 
 