Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 24 января, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшееся на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На заседании планировали рассмотреть вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО был заслушан глава разведки Кирил Буданов относительно ситуации вокруг Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный о готовности армии защищать Украину, министр обороны Алексей Резников по нацсопротивлению, глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Денис Монастырский о ситуации с безопасностью внутри Украины, премьер Денис Шмыгаль о ситуации в украинской экономике, глава МИД Дмитрий Кулеба о ситуации с партнерами, министр энергетики Герман Галущенко о ситуации в энергетике и глава Минздрава Виктор Ляшко о борьбе с коронавирусом. Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая произошла 14 января 2022 года.

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Сегодня в украинской армии было заявление о том, что Россия может напасть на Украину уже в конце февраля. На фоне угрозы российского вторжения международные партнеры отправляют в Украину вооружение, а НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы.

Кроме того, обсуждали жесткие санкции в отношении России, которые готовятся в США и ЕС и будут введены в случае вторжения. Украинская сторона настаивала на том, что ограничения по России нужно вводить сейчас, а не после нападения.