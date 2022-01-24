Брифинг Секретаря СНБО Данилова по итогам заседания. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 24 января, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшееся на фоне угрозы вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На заседании планировали рассмотреть вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и т.д.
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании СНБО был заслушан глава разведки Кирил Буданов относительно ситуации вокруг Украины, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный о готовности армии защищать Украину, министр обороны Алексей Резников по нацсопротивлению, глава СБУ Иван Баканов и глава МВД Денис Монастырский о ситуации с безопасностью внутри Украины, премьер Денис Шмыгаль о ситуации в украинской экономике, глава МИД Дмитрий Кулеба о ситуации с партнерами, министр энергетики Герман Галущенко о ситуации в энергетике и глава Минздрава Виктор Ляшко о борьбе с коронавирусом. Также слушали доклад о расследовании кибератаки на государственные органы, которая произошла 14 января 2022 года.
Сегодня в украинской армии было заявление о том, что Россия может напасть на Украину уже в конце февраля. На фоне угрозы российского вторжения международные партнеры отправляют в Украину вооружение, а НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы.
Кроме того, обсуждали жесткие санкции в отношении России, которые готовятся в США и ЕС и будут введены в случае вторжения. Украинская сторона настаивала на том, что ограничения по России нужно вводить сейчас, а не после нападения.
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- все спАкойна, западные сми распространяют фейки, в глазах пуьтина мы видим мир, оккупируют Харьков - но вы готовьтесь к шашлыкам!(с) самый верховнй головнокАкающий вова зеленский
Главная угроза национальной безопастности, это Порошенко?
С трибун высоких
Нам светлым будущим
Грозят!!
паРаша оттяпала у Украины территорию, площадь, как Литва !
площадью с целое государство, мля !
убила тысячи бойцов и десятки тысяч мирных жителей
разогнала остальных по миру
разрушила кучу населённых пунктов...
а 73 % дебилья
выбрали себе кловуна в правители
для проведения заседаний
по безопасности
и смотрин
новых серий квартала
P.S. Для тих хто зараз заведе розповідати про мисливські карабіни - я знаю що у нас їх стодвадцятьтридцять мільйонів на руках ((((
БагдадєКварталє фсьо спакойна ...
@Maystrenko5
https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #анализвразмеретвита РНБО сегодня - пустота. Показать хорошее лицо при плохой игре. Отсюда срочность. Но ни о чем.
возле него прям огромное сборище козлячей агентуры.
Бубочка- фигура чисто виртуалная, будет по прежнему пилить видосики, но под российским флагом.
Кому он мешает?
С другой стороны, прикончить Бубочку удобно для того, чтобы привести к власти в Украине полностью пророссийкого человечка и ввести российские войска (для защиты законноизбранной власти и проведения "демократических" досрочных выборов).
Как в Крыму: сначала зеленые человечки, потом рефендум, потом официальное присоединение "узаконеной" аннексии.
- сказала Маня Захарова.
Господи, моги ли я надеятся, что США не только зеленую власть в Украине хотя бы "морально изничтожат", но и продавшийся Китаю австралийский политический класс?
Лично я согласна, чтобы штат Виктория стал зарубежной территорией США, и категорически не согласна, чтобы штата Виктория стал провинцией Китая.
Могу ли я надеяться?