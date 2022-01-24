Брифінг секретаря РНБО Данілова за підсумками засідання. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке відбулося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні планували розглянути питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засідання РНБО було заслухано голову розвідки Кирила Буданова щодо ситуації довкола України, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про готовність армії захищати Україну, міністра оборони Олексія Резнікова щодо нацспротиву, главу СБУ Івана Баканова та главу МВС Дениса Монастирського про ситуацію з безпекою всередині України, прем'єра Дениса Шмигаля про ситуацію в українські економіці, главу МЗС Дмитра Кулебу про ситуацію з партнерами, міністра енергетики Германа Галущенка про ситуацію в енергетиці та главу МОЗ Віктора Ляшка про боротьбу з коронавірусом.

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Також слухали доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, яка сталася 14 січня 2022 року.

Сьогодні в українській армії була заява з приводу того, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери відправляють до України озброєння, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи.

Крім того, обговорювали жорсткі санкції щодо Росії, які готуються у США та ЄС та будуть введені у разі вторгнення. Українська сторона наполягала на тому, що обмеження щодо Росії потрібно вводити зараз, а не після нападу.

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