Брифінг секретаря РНБО Данілова за підсумками засідання. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке відбулося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
На засіданні планували розглянути питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засідання РНБО було заслухано голову розвідки Кирила Буданова щодо ситуації довкола України, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про готовність армії захищати Україну, міністра оборони Олексія Резнікова щодо нацспротиву, главу СБУ Івана Баканова та главу МВС Дениса Монастирського про ситуацію з безпекою всередині України, прем'єра Дениса Шмигаля про ситуацію в українські економіці, главу МЗС Дмитра Кулебу про ситуацію з партнерами, міністра енергетики Германа Галущенка про ситуацію в енергетиці та главу МОЗ Віктора Ляшка про боротьбу з коронавірусом.
Також слухали доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, яка сталася 14 січня 2022 року.
Сьогодні в українській армії була заява з приводу того, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери відправляють до України озброєння, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи.
Крім того, обговорювали жорсткі санкції щодо Росії, які готуються у США та ЄС та будуть введені у разі вторгнення. Українська сторона наполягала на тому, що обмеження щодо Росії потрібно вводити зараз, а не після нападу.
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- все спАкойна, западные сми распространяют фейки, в глазах пуьтина мы видим мир, оккупируют Харьков - но вы готовьтесь к шашлыкам!(с) самый верховнй головнокАкающий вова зеленский
Главная угроза национальной безопастности, это Порошенко?
С трибун высоких
Нам светлым будущим
Грозят!!
паРаша оттяпала у Украины территорию, площадь, как Литва !
площадью с целое государство, мля !
убила тысячи бойцов и десятки тысяч мирных жителей
разогнала остальных по миру
разрушила кучу населённых пунктов...
а 73 % дебилья
выбрали себе кловуна в правители
для проведения заседаний
по безопасности
и смотрин
новых серий квартала
P.S. Для тих хто зараз заведе розповідати про мисливські карабіни - я знаю що у нас їх стодвадцятьтридцять мільйонів на руках ((((
БагдадєКварталє фсьо спакойна ...
@Maystrenko5
https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #анализвразмеретвита РНБО сегодня - пустота. Показать хорошее лицо при плохой игре. Отсюда срочность. Но ни о чем.
возле него прям огромное сборище козлячей агентуры.
Бубочка- фигура чисто виртуалная, будет по прежнему пилить видосики, но под российским флагом.
Кому он мешает?
С другой стороны, прикончить Бубочку удобно для того, чтобы привести к власти в Украине полностью пророссийкого человечка и ввести российские войска (для защиты законноизбранной власти и проведения "демократических" досрочных выборов).
Как в Крыму: сначала зеленые человечки, потом рефендум, потом официальное присоединение "узаконеной" аннексии.
- сказала Маня Захарова.
Господи, моги ли я надеятся, что США не только зеленую власть в Украине хотя бы "морально изничтожат", но и продавшийся Китаю австралийский политический класс?
Лично я согласна, чтобы штат Виктория стал зарубежной территорией США, и категорически не согласна, чтобы штата Виктория стал провинцией Китая.
Могу ли я надеяться?