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Брифінг секретаря РНБО Данілова за підсумками засідання. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 24 січня, засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке відбулося на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні планували розглянути питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.

Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засідання РНБО було заслухано голову розвідки Кирила Буданова щодо ситуації довкола України, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про готовність армії захищати Україну, міністра оборони Олексія Резнікова щодо нацспротиву, главу СБУ Івана Баканова та главу МВС Дениса Монастирського про ситуацію з безпекою всередині України, прем'єра Дениса Шмигаля про ситуацію в українські економіці, главу МЗС Дмитра Кулебу про ситуацію з партнерами, міністра енергетики Германа Галущенка про ситуацію в енергетиці та главу МОЗ Віктора Ляшка про боротьбу з коронавірусом.

Читайте також: Данілов: Україна потребує допомоги в плані економіки

Також слухали доповідь про розслідування кібератаки на державні органи, яка сталася 14 січня 2022 року.

Сьогодні в українській армії була заява з приводу того, що Росія може напасти на Україну вже наприкінці лютого. На тлі загрози російського вторгнення міжнародні партнери відправляють до України озброєння, а НАТО посилює свою військову присутність у країнах Східної Європи.

Крім того, обговорювали жорсткі санкції щодо Росії, які готуються у США та ЄС та будуть введені у разі вторгнення. Українська сторона наполягала на тому, що обмеження щодо Росії потрібно вводити зараз, а не після нападу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза з РФ для нашої країни існує завжди, - Данілов

вторгнення (380) Данілов Олексій (1259) росія (65829) санкції (12032) РНБО (2292)


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Топ коментарі
+30
Перемогою коаліції в 1945
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24.01.2022 19:40
+28
Что же решили?
Главная угроза национальной безопастности, это Порошенко?
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24.01.2022 19:33
+26
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24.01.2022 19:31
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Памагите, но воровать не прекратим. SOOOS...
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24.01.2022 19:30 Відповісти
краткое содержание бриффинга от ОП(Г):
- все спАкойна, западные сми распространяют фейки, в глазах пуьтина мы видим мир, оккупируют Харьков - но вы готовьтесь к шашлыкам!(с) самый верховнй головнокАкающий вова зеленский
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24.01.2022 19:42 Відповісти
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24.01.2022 19:31 Відповісти
Напомнить чем закончил союз Польши, Франции и Британии в 1940 ?
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24.01.2022 19:39 Відповісти
Перемогою коаліції в 1945
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24.01.2022 19:40 Відповісти
Поразкою Германії.
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24.01.2022 19:41 Відповісти
франція в цьому союзі була лишньою
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24.01.2022 19:48 Відповісти
УКРАЇНА не хитровиї..ана Франція..

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24.01.2022 19:50 Відповісти
Азів не знаєш, бовдуре, а до розумних дюдей в розмову встряєш.
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24.01.2022 19:57 Відповісти
Ті,що непідтримують і байдужі - потенціальні переселенці на Урал
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24.01.2022 20:47 Відповісти
А от про Урал то дуже проблематично- там треба буде скоро у китайців дозволу просити...
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25.01.2022 04:48 Відповісти
мудрий нарід в руках ще мудріших правителів...отче дай нам сили вистояти
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24.01.2022 19:31 Відповісти
народ вистоїть, а от нарід і "мудріші правителі" згинуть, "як роса на сонці"...
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25.01.2022 04:51 Відповісти
Что же решили?
Главная угроза национальной безопастности, это Порошенко?
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24.01.2022 19:33 Відповісти
Вийшли з алкогольної коми? Надоїло віддихати, захотілось попрацювати? Чи шо?
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24.01.2022 19:34 Відповісти
житков всю ночь сценарий писал.
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24.01.2022 19:38 Відповісти
перші подробиці- зеля всрався зі страху-
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24.01.2022 19:36 Відповісти
Ой дурааак.
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24.01.2022 19:41 Відповісти
И вот опять
С трибун высоких
Нам светлым будущим
Грозят!!
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24.01.2022 19:42 Відповісти
Так чому СН відмовились надати додаткові 500 млрд збройним силам,чи в нас ситуація не обумовлена в цьому?
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24.01.2022 19:43 Відповісти
500 млрд -це купонами, чи тугриками?
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24.01.2022 20:17 Відповісти
50, а не 500, но суть верна.
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24.01.2022 20:33 Відповісти
улыбайтесь господа, улыбайтесь (с)
паРаша оттяпала у Украины территорию, площадь, как Литва !
площадью с целое государство, мля !
убила тысячи бойцов и десятки тысяч мирных жителей
разогнала остальных по миру
разрушила кучу населённых пунктов...
а 73 % дебилья
выбрали себе кловуна в правители
для проведения заседаний
по безопасности
и смотрин
новых серий квартала
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24.01.2022 19:45 Відповісти
лейтенант відрапортував кловану, шо все добре, палікмахтери плескали в долоні.
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24.01.2022 19:46 Відповісти
У меня на видео звука нет.
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24.01.2022 19:48 Відповісти
Данілов, крім військових і резервістів є ще повно цивільних чоловіків які хочуть захищати Батьківщину. Дайте відповідь де лежить їхня зброя в разу раптової навали орди. Я хочу знати де лижить конкретно мій автомат в м. Одеса щоб в разі чого забрати з собою хоча б одного ординця
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24.01.2022 19:50 Відповісти
А відразу на контракт вік чи здоровьєт не дозволяє?
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24.01.2022 20:19 Відповісти
Всіх на контракт не візьмеш. Потрібно озброювати громадян.
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24.01.2022 20:30 Відповісти
Так зелебобіки вирішили що зброя для цивільних у мисливців на зберіганні (( Дозволили ворога йорш твою мать дробовиками бити ((
P.S. Для тих хто зараз заведе розповідати про мисливські карабіни - я знаю що у нас їх стодвадцятьтридцять мільйонів на руках ((((
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24.01.2022 20:59 Відповісти
В Багдадє Кварталє фсьо спакойна ...
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24.01.2022 19:51 Відповісти
Данілов , тітушка луганська, висралось. Конверта від бені отримаєш. Біжи скоріш, бо люська-ахвєрістка випередить!

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24.01.2022 20:20 Відповісти
Такое ощущение что у нас рекламная кампания для поднятия резко рухнувшего рейтинга. В связи с полной задницей в экономике и блокировкой выплаты НДС + рекордные штрафы юр.фирмам. Резкого роста цен и отсутствия газа в хранилищах.
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24.01.2022 20:34 Відповісти
А чего вы ждёте от ветеринара?
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24.01.2022 20:51 Відповісти
Ліквідації бродячих собак ((
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24.01.2022 21:00 Відповісти
Ви просхухали на добраніч малята,-"Вечирню казочку" від РНБО... ((( Сп'ят усталиє ігрушки, Кніжки сп'ят. Одіяла і подушкі ждут ребят....(с)
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24.01.2022 21:11 Відповісти
Maystrenko Viktor


@Maystrenko5



https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0?src=hashtag_click #анализвразмеретвита РНБО сегодня - пустота. Показать хорошее лицо при плохой игре. Отсюда срочность. Но ни о чем.
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24.01.2022 21:12 Відповісти
вот интересно, кто ликвидирует клоуна при полномасштабном наступлении.
возле него прям огромное сборище козлячей агентуры.
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24.01.2022 23:03 Відповісти
А зачем?
Бубочка- фигура чисто виртуалная, будет по прежнему пилить видосики, но под российским флагом.
Кому он мешает?

С другой стороны, прикончить Бубочку удобно для того, чтобы привести к власти в Украине полностью пророссийкого человечка и ввести российские войска (для защиты законноизбранной власти и проведения "демократических" досрочных выборов).
Как в Крыму: сначала зеленые человечки, потом рефендум, потом официальное присоединение "узаконеной" аннексии.
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25.01.2022 02:44 Відповісти
для дестабилизации обстановки в стране при нападении, нарушения вертикали власти и зачистки места для гауляйтера.
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25.01.2022 22:52 Відповісти
У меня одного выступление Данилова без звука?
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24.01.2022 23:36 Відповісти
""США хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнёт свою линию", - написала Мария Захарова."
- сказала Маня Захарова.

Господи, моги ли я надеятся, что США не только зеленую власть в Украине хотя бы "морально изничтожат", но и продавшийся Китаю австралийский политический класс?
Лично я согласна, чтобы штат Виктория стал зарубежной территорией США, и категорически не согласна, чтобы штата Виктория стал провинцией Китая.
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25.01.2022 02:40 Відповісти
А можно зеленую власть Украины и продавшуюся Китаю политическую власть австралийских штатов изничтожить не только морально, но и материально?
Могу ли я надеяться?
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25.01.2022 02:41 Відповісти
 
 