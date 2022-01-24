За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн, - Зеленский
Граждане Украины, получившие "бустерную" дозу вакцины против коронавируса, получат дополнительно 500 грн.
Об этом сообщил в видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой следующей дозы вакцины, а стратегия "бустеризации" стала единственным стандартом для развитых стран. Бустеризация - это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы "Поддержка" будет выдано еще 500 гривен - для тех граждан, которые будут получать третью дозу", – сказал он.
"Также в ближайшее время программа будет распространяться на всю Украину в возрасте 14-18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее – они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги", – добавил Зеленский.
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Ясно, нет ? Эфиопский гоминид пообещал что барановирус будет вечным.
Колоться потребуется, очевидно, каждые три месяца.
Человечество - стадо баранов, пригодное только на мясокомбинат. Тьфу.
Но со мной другая история была. Желтый сертификат после первой дозы подтянулся сразу и без проблем. А вот вторая доза у меня почему-то пошла в другую карточку, которая непонятно откуда появилась и соответственно получилась снова первой. Казалось бы, какая проблема, есть же служба поддержки Дии? Более того, там сертификатам отдельный раздел выделен, короче заявку заполнил за пару минут. Ждал три недели, пробовал туда звонить (сразу говорю, что это бесполезно), потом ходил к терапевту, ездил в центр, где меня вакцинировали... А время подходило к красной зоне карантина. И как оказалось, бумажный сертификат с двумя дозами мне тоже не могут выдать... Короче в итоге меня направили к какому-то врачу, который имеет право что-то менять в каких-то базах - он и исправил. В итоге на прививки я затратил по 15 минут, зато на получение зеленого сертификата убил день...
Ну и как вишенка на торте. Неделя до НГ, месяца 2-3 (реально, уже даже и не помню) после моего обращения в службу поддержки, звонок на мобильный:
- Здравствуйте, вас беспокоит ...., вы обращались ...?
- Да, говорю, как бы спасибо, но это было несколько месяцев назад.
- Так вы уже решили вашу проблему? (ну или что-то в этом роде).
- Да, решил, уже давно
- Ок. Спасибо за обращение в службу поддержки.
В общем, "оперативность" удивительная. Так что лучше с поддержкой Дии дел не иметь. Стоит отметить, что больше ни у кого из знакомых подобных глюков не было. Но после последнего слива данных я бы ее себе точно не устанавливал.
тим більше що її треба було купувати за вже вкрадені,
за свої
а тут, за рахунок бюджету, купе бідних пенсіонерів.
потім просиш не голосувати, а ху в жо.
він нам півтори тищі дав.
от вам і підкуп виборців.
давай свої, дандон....
Ці гобліни вже повністю нівелювали саму сутність вакцинації, як такої
чумыcovid и войны. потом не удивляйтесь, что доллар уже по 100 гривен...