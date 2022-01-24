За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн, - Зеленский

Граждане Украины, получившие "бустерную" дозу вакцины против коронавируса, получат дополнительно 500 грн.

Об этом сообщил в видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой следующей дозы вакцины, а стратегия "бустеризации" стала единственным стандартом для развитых стран. Бустеризация - это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы "Поддержка" будет выдано еще 500 гривен - для тех граждан, которые будут получать третью дозу", – сказал он.

"Также в ближайшее время программа будет распространяться на всю Украину в возрасте 14-18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее – они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги", – добавил Зеленский.

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