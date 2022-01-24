РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6653 посетителя онлайн
Новости
8 544 128

За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн, - Зеленский

За бустерную дозу вакцины дадут еще 500 грн, - Зеленский

Граждане Украины, получившие "бустерную" дозу вакцины против коронавируса, получат дополнительно 500 грн.

Об этом сообщил в видеообращении в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть четкое понимание, что иммунитет растет после каждой следующей дозы вакцины, а стратегия "бустеризации" стала единственным стандартом для развитых стран. Бустеризация - это третья доза вакцины, поэтому в рамках программы "Поддержка" будет выдано еще 500 гривен - для тех граждан, которые будут получать третью дозу", – сказал он.

"Также в ближайшее время программа будет распространяться на всю Украину в возрасте 14-18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и прочее – они смогут потратить деньги в сфере образования, на образовательные курсы, образовательные услуги", – добавил Зеленский.

Читайте также: Украинцы потратили 1,7 млрд грн выплат вакцинированным из выделенных 7,3 млрд грн, – Минэкономики

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20720) помощь (7855) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
😀 Обнять и плакать...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:40
+22
Это какой то армагедон!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 20:40
+18
И как их дадут в оккупированном ХАРЬКОВЕ?...
показать весь комментарий
24.01.2022 20:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А взагалі це хороша практика . А поповнювати видатки можна штрафуючи антиваксерів . Щоб заразу не розносили .
показать весь комментарий
24.01.2022 21:37 Ответить
"The head of the World Health Organisation says conditions remain ideal for more coronavirus variants to emerge and that it's dangerous to assume Omicron will be the last one."
Ясно, нет ? Эфиопский гоминид пообещал что барановирус будет вечным.
Колоться потребуется, очевидно, каждые три месяца.
Человечество - стадо баранов, пригодное только на мясокомбинат. Тьфу.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:38 Ответить
Мільярди в жопу коли війна на порозі,будуть тратить,аби не пропали!
показать весь комментарий
24.01.2022 21:46 Ответить
Это не деньги, это талоны (купоны) на определенные товары у которых есть срок годности на 4 месяца. Называйте вещи своими именами.
показать весь комментарий
24.01.2022 21:47 Ответить
500грн. однозначно брать, это деньги народа, а ЗЕленого на йух...со всем его тупым стадом!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:02 Ответить
500гр. -за то шоб здох это уже неприкрытое побоище самых тупых
показать весь комментарий
24.01.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 22:05 Ответить
Для начала "богатому" украинскому пенсионеру надо шмартфон купить - иначе в лажовую дию не зайти (мне там смастырить ковид сертификат так и не удалось - топал к семейному)...полторы тыщи не хватит - да и в селах как то спортзалов-кинотеатров не настроили
показать весь комментарий
24.01.2022 22:11 Ответить
Там не все так просто, как выяснилось. Супруге и через смарт не получилось создать сертификат, а без генерации его естественно не загрузить. Делал через заход с браузера на компьютере с подтверждением через айди банка и отправкой подтверждения на смартфон. Вобщем как сгенерил, как говорится, лучше не спрашивайте - не отвечу. Там целый квест где все неявно. Юзабилити интерфейса просто "юзер френдли". Я после прохождения данного квеста призадумался как та же бабуля сможет чего там сделать. И еще раз убедился, что с этой Дией лучше не связываться без особой на то потребности.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:42 Ответить
А я устанавливал именно из-за сертификата. Установил и сгенерировал подпись в принципе без проблем, если не считать того, что чуть шею не скрутил (это вроде как уже убрали), но сейчас понимаю, что лучше бы не устанавливал.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:48 Ответить
А скачать собственно файл сертификата в pdf формате пробовали? Моей супруге к примеру необходимо было как подтверждение своему руководству по электронной почте отправить.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:51 Ответить
Нет, не пробовал, не было необходимости. Я у семейного брал и бумажные сертификаты.
Но со мной другая история была. Желтый сертификат после первой дозы подтянулся сразу и без проблем. А вот вторая доза у меня почему-то пошла в другую карточку, которая непонятно откуда появилась и соответственно получилась снова первой. Казалось бы, какая проблема, есть же служба поддержки Дии? Более того, там сертификатам отдельный раздел выделен, короче заявку заполнил за пару минут. Ждал три недели, пробовал туда звонить (сразу говорю, что это бесполезно), потом ходил к терапевту, ездил в центр, где меня вакцинировали... А время подходило к красной зоне карантина. И как оказалось, бумажный сертификат с двумя дозами мне тоже не могут выдать... Короче в итоге меня направили к какому-то врачу, который имеет право что-то менять в каких-то базах - он и исправил. В итоге на прививки я затратил по 15 минут, зато на получение зеленого сертификата убил день...
Ну и как вишенка на торте. Неделя до НГ, месяца 2-3 (реально, уже даже и не помню) после моего обращения в службу поддержки, звонок на мобильный:
- Здравствуйте, вас беспокоит ...., вы обращались ...?
- Да, говорю, как бы спасибо, но это было несколько месяцев назад.
- Так вы уже решили вашу проблему? (ну или что-то в этом роде).
- Да, решил, уже давно
- Ок. Спасибо за обращение в службу поддержки.
В общем, "оперативность" удивительная. Так что лучше с поддержкой Дии дел не иметь. Стоит отметить, что больше ни у кого из знакомых подобных глюков не было. Но после последнего слива данных я бы ее себе точно не устанавливал.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:37 Ответить
Ну я себе Дию как бы не собирался и не собираюсь устанавливать. Мне сии сертификаты до лампады. Нафиг не нужны покуда при моем образе жизни и работе. А вот с супругой действительно беда. У них это вобяз по работе надо было. Мало того, что в Дии должны были появиться (ну тут у нее без проблем и с первым и со вторым сертом прошло - подтянулись как положено прямо в смарте), но в виду того что ее руководство в Харькове находиться, то нужно было сгенерить файловый вариант и им почтой отправить. Вот тут траблы и полезли.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:47 Ответить
гречка закінчилась.
тим більше що її треба було купувати за вже вкрадені,
за свої
а тут, за рахунок бюджету, купе бідних пенсіонерів.
потім просиш не голосувати, а ху в жо.
він нам півтори тищі дав.
от вам і підкуп виборців.
давай свої, дандон....
показать весь комментарий
24.01.2022 22:15 Ответить
на 500 грн циркулей купить продать и пропить
показать весь комментарий
24.01.2022 22:19 Ответить
Оце ми "розбагатієм"!
показать весь комментарий
24.01.2022 22:26 Ответить
А що, ні? Аж цілих 10 кг гречки.
показать весь комментарий
24.01.2022 22:34 Ответить
Виявляється, від вакцинації ми непомітно підійшли до "Стратегії бустерізації"
Ці гобліни вже повністю нівелювали саму сутність вакцинації, як такої
показать весь комментарий
24.01.2022 22:34 Ответить
Там пального для танків не вистачає, а воно тисячі роздає...
показать весь комментарий
24.01.2022 22:47 Ответить
Угрозы, запугивание, шантаж, подкуп. И все это под лозунгом "Прививка дело сугубо добровольное"
показать весь комментарий
24.01.2022 22:59 Ответить
уж лучше на усю сумму скумбрию по осемь гривен дали, в условиях гибридной агресии очень ценный источник омеги 3
показать весь комментарий
24.01.2022 23:23 Ответить
пир во время чумы covid и войны. потом не удивляйтесь, что доллар уже по 100 гривен...
показать весь комментарий
24.01.2022 23:27 Ответить
А я бы сразу 4000 долларов учителям выдал
показать весь комментарий
25.01.2022 01:31 Ответить
...а, не будет у пэнсионэров передоз ... деньгой? Надоть и комуналочку тогда подкрутить. А, вы, уже будете "подкрутить"? Удивлён, вы, просто восточно-европейский экономический тигр (у, Шмыгаля... ну и погоняло, деньги через край текут, много лишних денёг)
показать весь комментарий
25.01.2022 05:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 