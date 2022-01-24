За бустерну дозу вакцини дадуть ще 500 грн, - Зеленський
Громадяни України, які отримали "бустерну" дозу вакцини проти коронавірусу, отримають додатково 500 грн.
Про це повідомив у відеозверненні у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія "бустеризації" стала єдиним стандартом для розвинених країн. Бустеризація - це третя доза вакцини, тому в межах програми "єПідтримка" буде видано ще 500 гривень – для тих громадян, які отримуватимуть третю дозу", - сказав він.
"Також найближчим часом програма поширюватиметься на всю Україну у віці 14-18 років. Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше – вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги", – додав Зеленський.
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Ясно, нет ? Эфиопский гоминид пообещал что барановирус будет вечным.
Колоться потребуется, очевидно, каждые три месяца.
Человечество - стадо баранов, пригодное только на мясокомбинат. Тьфу.
Но со мной другая история была. Желтый сертификат после первой дозы подтянулся сразу и без проблем. А вот вторая доза у меня почему-то пошла в другую карточку, которая непонятно откуда появилась и соответственно получилась снова первой. Казалось бы, какая проблема, есть же служба поддержки Дии? Более того, там сертификатам отдельный раздел выделен, короче заявку заполнил за пару минут. Ждал три недели, пробовал туда звонить (сразу говорю, что это бесполезно), потом ходил к терапевту, ездил в центр, где меня вакцинировали... А время подходило к красной зоне карантина. И как оказалось, бумажный сертификат с двумя дозами мне тоже не могут выдать... Короче в итоге меня направили к какому-то врачу, который имеет право что-то менять в каких-то базах - он и исправил. В итоге на прививки я затратил по 15 минут, зато на получение зеленого сертификата убил день...
Ну и как вишенка на торте. Неделя до НГ, месяца 2-3 (реально, уже даже и не помню) после моего обращения в службу поддержки, звонок на мобильный:
- Здравствуйте, вас беспокоит ...., вы обращались ...?
- Да, говорю, как бы спасибо, но это было несколько месяцев назад.
- Так вы уже решили вашу проблему? (ну или что-то в этом роде).
- Да, решил, уже давно
- Ок. Спасибо за обращение в службу поддержки.
В общем, "оперативность" удивительная. Так что лучше с поддержкой Дии дел не иметь. Стоит отметить, что больше ни у кого из знакомых подобных глюков не было. Но после последнего слива данных я бы ее себе точно не устанавливал.
тим більше що її треба було купувати за вже вкрадені,
за свої
а тут, за рахунок бюджету, купе бідних пенсіонерів.
потім просиш не голосувати, а ху в жо.
він нам півтори тищі дав.
от вам і підкуп виборців.
давай свої, дандон....
Ці гобліни вже повністю нівелювали саму сутність вакцинації, як такої
чумыcovid и войны. потом не удивляйтесь, что доллар уже по 100 гривен...