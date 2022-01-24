За бустерну дозу вакцини дадуть ще 500 грн, - Зеленський

Громадяни України, які отримали "бустерну" дозу вакцини проти коронавірусу, отримають додатково 500 грн.

Про це повідомив у відеозверненні у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія "бустеризації" стала єдиним стандартом для розвинених країн. Бустеризація - це третя доза вакцини, тому в межах програми "єПідтримка" буде видано ще 500 гривень – для тих громадян, які отримуватимуть третю дозу", - сказав він.

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"Також найближчим часом програма поширюватиметься на всю Україну у віці 14-18 років. Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше – вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги", – додав Зеленський.