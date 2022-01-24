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За бустерну дозу вакцини дадуть ще 500 грн, - Зеленський

За бустерну дозу вакцини дадуть ще 500 грн, - Зеленський

Громадяни України, які отримали "бустерну" дозу вакцини проти коронавірусу, отримають додатково 500 грн.

Про це повідомив у відеозверненні у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини, а стратегія "бустеризації" стала єдиним стандартом для розвинених країн. Бустеризація - це третя доза вакцини, тому в межах програми "єПідтримка" буде видано ще 500 гривень – для тих громадян, які отримуватимуть третю дозу", - сказав він.

Також читайте: Відсьогодні вакциновані українці від 60 років можуть придбати ліки за кошти програми єПідтримка, - МОЗ

"Також найближчим часом програма поширюватиметься на всю Україну у віці 14-18 років. Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі та інше – вони зможуть витратити гроші у сфері освіти, на освітні курси, освітні послуги", – додав Зеленський.

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (24213) допомога (8427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
😀 Обнять и плакать...
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24.01.2022 20:40
+22
Это какой то армагедон!!!
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24.01.2022 20:40
+18
И как их дадут в оккупированном ХАРЬКОВЕ?...
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24.01.2022 20:43
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А взагалі це хороша практика . А поповнювати видатки можна штрафуючи антиваксерів . Щоб заразу не розносили .
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24.01.2022 21:37 Відповісти
"The head of the World Health Organisation says conditions remain ideal for more coronavirus variants to emerge and that it's dangerous to assume Omicron will be the last one."
Ясно, нет ? Эфиопский гоминид пообещал что барановирус будет вечным.
Колоться потребуется, очевидно, каждые три месяца.
Человечество - стадо баранов, пригодное только на мясокомбинат. Тьфу.
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24.01.2022 21:38 Відповісти
Мільярди в жопу коли війна на порозі,будуть тратить,аби не пропали!
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24.01.2022 21:46 Відповісти
Это не деньги, это талоны (купоны) на определенные товары у которых есть срок годности на 4 месяца. Называйте вещи своими именами.
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24.01.2022 21:47 Відповісти
500грн. однозначно брать, это деньги народа, а ЗЕленого на йух...со всем его тупым стадом!
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24.01.2022 22:02 Відповісти
500гр. -за то шоб здох это уже неприкрытое побоище самых тупых
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24.01.2022 22:03 Відповісти
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24.01.2022 22:05 Відповісти
Для начала "богатому" украинскому пенсионеру надо шмартфон купить - иначе в лажовую дию не зайти (мне там смастырить ковид сертификат так и не удалось - топал к семейному)...полторы тыщи не хватит - да и в селах как то спортзалов-кинотеатров не настроили
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24.01.2022 22:11 Відповісти
Там не все так просто, как выяснилось. Супруге и через смарт не получилось создать сертификат, а без генерации его естественно не загрузить. Делал через заход с браузера на компьютере с подтверждением через айди банка и отправкой подтверждения на смартфон. Вобщем как сгенерил, как говорится, лучше не спрашивайте - не отвечу. Там целый квест где все неявно. Юзабилити интерфейса просто "юзер френдли". Я после прохождения данного квеста призадумался как та же бабуля сможет чего там сделать. И еще раз убедился, что с этой Дией лучше не связываться без особой на то потребности.
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24.01.2022 22:42 Відповісти
А я устанавливал именно из-за сертификата. Установил и сгенерировал подпись в принципе без проблем, если не считать того, что чуть шею не скрутил (это вроде как уже убрали), но сейчас понимаю, что лучше бы не устанавливал.
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24.01.2022 22:48 Відповісти
А скачать собственно файл сертификата в pdf формате пробовали? Моей супруге к примеру необходимо было как подтверждение своему руководству по электронной почте отправить.
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24.01.2022 22:51 Відповісти
Нет, не пробовал, не было необходимости. Я у семейного брал и бумажные сертификаты.
Но со мной другая история была. Желтый сертификат после первой дозы подтянулся сразу и без проблем. А вот вторая доза у меня почему-то пошла в другую карточку, которая непонятно откуда появилась и соответственно получилась снова первой. Казалось бы, какая проблема, есть же служба поддержки Дии? Более того, там сертификатам отдельный раздел выделен, короче заявку заполнил за пару минут. Ждал три недели, пробовал туда звонить (сразу говорю, что это бесполезно), потом ходил к терапевту, ездил в центр, где меня вакцинировали... А время подходило к красной зоне карантина. И как оказалось, бумажный сертификат с двумя дозами мне тоже не могут выдать... Короче в итоге меня направили к какому-то врачу, который имеет право что-то менять в каких-то базах - он и исправил. В итоге на прививки я затратил по 15 минут, зато на получение зеленого сертификата убил день...
Ну и как вишенка на торте. Неделя до НГ, месяца 2-3 (реально, уже даже и не помню) после моего обращения в службу поддержки, звонок на мобильный:
- Здравствуйте, вас беспокоит ...., вы обращались ...?
- Да, говорю, как бы спасибо, но это было несколько месяцев назад.
- Так вы уже решили вашу проблему? (ну или что-то в этом роде).
- Да, решил, уже давно
- Ок. Спасибо за обращение в службу поддержки.
В общем, "оперативность" удивительная. Так что лучше с поддержкой Дии дел не иметь. Стоит отметить, что больше ни у кого из знакомых подобных глюков не было. Но после последнего слива данных я бы ее себе точно не устанавливал.
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24.01.2022 23:37 Відповісти
Ну я себе Дию как бы не собирался и не собираюсь устанавливать. Мне сии сертификаты до лампады. Нафиг не нужны покуда при моем образе жизни и работе. А вот с супругой действительно беда. У них это вобяз по работе надо было. Мало того, что в Дии должны были появиться (ну тут у нее без проблем и с первым и со вторым сертом прошло - подтянулись как положено прямо в смарте), но в виду того что ее руководство в Харькове находиться, то нужно было сгенерить файловый вариант и им почтой отправить. Вот тут траблы и полезли.
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24.01.2022 23:47 Відповісти
гречка закінчилась.
тим більше що її треба було купувати за вже вкрадені,
за свої
а тут, за рахунок бюджету, купе бідних пенсіонерів.
потім просиш не голосувати, а ху в жо.
він нам півтори тищі дав.
от вам і підкуп виборців.
давай свої, дандон....
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24.01.2022 22:15 Відповісти
на 500 грн циркулей купить продать и пропить
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24.01.2022 22:19 Відповісти
Оце ми "розбагатієм"!
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24.01.2022 22:26 Відповісти
А що, ні? Аж цілих 10 кг гречки.
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24.01.2022 22:34 Відповісти
Виявляється, від вакцинації ми непомітно підійшли до "Стратегії бустерізації"
Ці гобліни вже повністю нівелювали саму сутність вакцинації, як такої
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24.01.2022 22:34 Відповісти
Там пального для танків не вистачає, а воно тисячі роздає...
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24.01.2022 22:47 Відповісти
Угрозы, запугивание, шантаж, подкуп. И все это под лозунгом "Прививка дело сугубо добровольное"
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24.01.2022 22:59 Відповісти
уж лучше на усю сумму скумбрию по осемь гривен дали, в условиях гибридной агресии очень ценный источник омеги 3
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24.01.2022 23:23 Відповісти
пир во время чумы covid и войны. потом не удивляйтесь, что доллар уже по 100 гривен...
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24.01.2022 23:27 Відповісти
А я бы сразу 4000 долларов учителям выдал
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25.01.2022 01:31 Відповісти
...а, не будет у пэнсионэров передоз ... деньгой? Надоть и комуналочку тогда подкрутить. А, вы, уже будете "подкрутить"? Удивлён, вы, просто восточно-европейский экономический тигр (у, Шмыгаля... ну и погоняло, деньги через край текут, много лишних денёг)
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25.01.2022 05:32 Відповісти
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