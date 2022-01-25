Признание "ЛДНР" Россией будет "шпилькой" в Минские договоренности, - Кулеба

Фото: Кулеба Дмитро

Инициатива КПРФ относительно "признания ЛДНР" является частью большой игры по расшатыванию ситуации.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире "ICTV", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается этого проекта, который появился по инициативе коммунистов. Безусловно, это такая шпилька в "Минские договоренности". По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, Украина пока не наблюдает намерений у России признавать "ДНР" и "ЛНР".

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"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Абсолютно, 100%, если это решение будет принято, это будет де-юре выход России из "Минских договоренностей", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты от Коммунистической партии РФ просят Путина "признать ЛДНР".

Решение о признании Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" сначала должно принять Госдума РФ, и уже тогда его будет комментировать Кремль.

В Госдуме РФ решили рассмотреть предложение об обращении к Президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".