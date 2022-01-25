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Признание "ЛДНР" Россией будет "шпилькой" в Минские договоренности, - Кулеба

Признание
Фото: Кулеба Дмитро

Инициатива КПРФ относительно "признания ЛДНР" является частью большой игры по расшатыванию ситуации.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире "ICTV", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается этого проекта, который появился по инициативе коммунистов. Безусловно, это такая шпилька в "Минские договоренности". По анализу информации, которую мы сейчас имеем, эта инициатива внесена специально как часть расшатывания", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, Украина пока не наблюдает намерений у России признавать "ДНР" и "ЛНР".

Также читайте: Признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией того, что она отказывается от Минских соглашений, - Резников

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Абсолютно, 100%, если это решение будет принято, это будет де-юре выход России из "Минских договоренностей", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты от Коммунистической партии РФ просят Путина "признать ЛДНР".

Решение о признании Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" сначала должно принять Госдума РФ, и уже тогда его будет комментировать Кремль.

В Госдуме РФ решили рассмотреть предложение об обращении к Президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

Автор: 

россия (96038) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Шпилькой была раздача российских паспортов, и нужно было выходить из минских соглашений тогда! А сейчас вас раком нагибают, а вы про шпильки вспомнили! Клоуны!
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25.01.2022 11:28
+3
"шпилькой"? а чего не "болтиком"?
ох уж мне эти иносказатели хреновы. ртом работать никак не научатся так чтобы не обосраться в процессе
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25.01.2022 11:04
+3
РОсія ніколи не визнає ці фейкрві республіки і не з причини Мінська. Вона не втрачає надію впарим їх нам а визнавши втратить цей інструмент.
Я особисто хотів би щоб вона визнала їх. Може тоді і ми накінець перестанемо тягати питання ОРДЛО та Мінська, як Тузік ганчірку.
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25.01.2022 11:08
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"шпилькой"? а чего не "болтиком"?
ох уж мне эти иносказатели хреновы. ртом работать никак не научатся так чтобы не обосраться в процессе
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25.01.2022 11:04 Ответить
Зачем вам минские соглашения? Вы же на выборы шли с утверждением, что они не нужны, вредны и преступны. Убрав соглашения, русские выполнят ваши предвыборные обещания. В чем, собственно, проблема?
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25.01.2022 11:06 Ответить
проблема в том,по чьей инициативе выход .нехай кацапня корячится,авось новые,более другие полезные санкции накорячит
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25.01.2022 11:23 Ответить
РОсія ніколи не визнає ці фейкрві республіки і не з причини Мінська. Вона не втрачає надію впарим їх нам а визнавши втратить цей інструмент.
Я особисто хотів би щоб вона визнала їх. Може тоді і ми накінець перестанемо тягати питання ОРДЛО та Мінська, як Тузік ганчірку.
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25.01.2022 11:08 Ответить
Цього робити не можна - відкусивши ордло, мордор почне кусати далі. Треба щоб це ордло постійно було в горлі *****. А нам треба накачуватись зброєю пока є шанс.
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25.01.2022 11:15 Ответить
А нельзя по народному " Последним гвоздем в крышку"?
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25.01.2022 11:08 Ответить
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25.01.2022 11:11 Ответить
Шпилькой была раздача российских паспортов, и нужно было выходить из минских соглашений тогда! А сейчас вас раком нагибают, а вы про шпильки вспомнили! Клоуны!
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25.01.2022 11:28 Ответить
А не правительство ли Украины допустило возможность присоединение окупированых територий Украины к мокшандии?А не правительство ли вместо того чтоб освобождать наши територии обявило односторонее так званое перемирие где ежедневно погибали наши воины в то время как мокшандия выдавала паспорта и гражданство ушлепкам на окупированых териториях?И если еще 5-6 лет назад мокшане ,,защищали русскоязычное население Украины от бандеровцев,, то теперь уже защищабт своих граждан в ихних республиках.А ведь это допустило наше бездарное и пророссийское правительство.
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25.01.2022 11:40 Ответить
шобло 95-го кварталу давно визнали ці деленери, виступаючи там на = корпоративах=, задовго до виборів
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25.01.2022 11:41 Ответить
Признание ордло это не шпилька. Это гвоздь в гроб Минских соглашений, надежд на возвращение оккупированных территорий и официальный ввод войск эрэфии для защиты рузгоязычных и "борьбы с НАТО". А перед этим проведут "референдум" вроде крымского и Германия с Францией первыми разведут руками: ну извините, так получилось, это волеизъявление. Типа.
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25.01.2022 11:45 Ответить
...ля..у нас аннексируют очередную территорию, а эти чмыри называют это "шпильками".....
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25.01.2022 11:53 Ответить
Что значит шпилька???? .....это полный односторонний выход из Минских соглашений.
Собственно их и соглашениями назвать сложно....
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25.01.2022 12:06 Ответить
Військовим шляхом повернути ці території неможливо, а Україні нема що запропонувати жителям окупованих регіонів, ні в матеріальному, ні в культурному плані, навідміну від РФ. Тому визнання "ЛДНР" з боку РФ - лише питання часу. Без боротьби за лояльність людей нема сенсу говорити про будь-яку реінтеграцію ОРДЛО з Україною.
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25.01.2022 12:14 Ответить
 
 