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Визнання "ЛДНР" Росією буде "шпилькою" в Мінські домовленості, - Кулеба

Визнання
Фото: Кулеба Дмитро

Ініціатива КПРФ щодо "визнання ЛДНР" є частиною великої гри з розхитування ситуації.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі "ICTV", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується цього проєкту, який з'явився з ініціативи комуністів. Безумовно це така шпилька в "Мінські домовленості". З аналізу інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україна поки не спостерігає намірів у Росії визнавати "ДНР" та "ЛНР".

"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Абсолютно, 100%, якщо це рішення буде ухвалено, це буде де-юре вихід Росії з "Мінських домовленостей", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутати від Комуністичної партії РФ просять Путіна "визнати "ЛДНР".

Рішення щодо визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" спершу має ухвалити Держдума РФ, і вже тоді його буде коментувати Кремль.

В Держдумі РФ вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР".

Читайте: Ми виконуватимемо Мінські домовленості виключно в українських інтересах, - Єрмак

Автор: 

росія (65856) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Шпилькой была раздача российских паспортов, и нужно было выходить из минских соглашений тогда! А сейчас вас раком нагибают, а вы про шпильки вспомнили! Клоуны!
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25.01.2022 11:28
+3
"шпилькой"? а чего не "болтиком"?
ох уж мне эти иносказатели хреновы. ртом работать никак не научатся так чтобы не обосраться в процессе
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25.01.2022 11:04
+3
РОсія ніколи не визнає ці фейкрві республіки і не з причини Мінська. Вона не втрачає надію впарим їх нам а визнавши втратить цей інструмент.
Я особисто хотів би щоб вона визнала їх. Може тоді і ми накінець перестанемо тягати питання ОРДЛО та Мінська, як Тузік ганчірку.
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25.01.2022 11:08
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"шпилькой"? а чего не "болтиком"?
ох уж мне эти иносказатели хреновы. ртом работать никак не научатся так чтобы не обосраться в процессе
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25.01.2022 11:04 Відповісти
Зачем вам минские соглашения? Вы же на выборы шли с утверждением, что они не нужны, вредны и преступны. Убрав соглашения, русские выполнят ваши предвыборные обещания. В чем, собственно, проблема?
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25.01.2022 11:06 Відповісти
проблема в том,по чьей инициативе выход .нехай кацапня корячится,авось новые,более другие полезные санкции накорячит
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25.01.2022 11:23 Відповісти
РОсія ніколи не визнає ці фейкрві республіки і не з причини Мінська. Вона не втрачає надію впарим їх нам а визнавши втратить цей інструмент.
Я особисто хотів би щоб вона визнала їх. Може тоді і ми накінець перестанемо тягати питання ОРДЛО та Мінська, як Тузік ганчірку.
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25.01.2022 11:08 Відповісти
Цього робити не можна - відкусивши ордло, мордор почне кусати далі. Треба щоб це ордло постійно було в горлі *****. А нам треба накачуватись зброєю пока є шанс.
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25.01.2022 11:15 Відповісти
А нельзя по народному " Последним гвоздем в крышку"?
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25.01.2022 11:08 Відповісти
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25.01.2022 11:11 Відповісти
Шпилькой была раздача российских паспортов, и нужно было выходить из минских соглашений тогда! А сейчас вас раком нагибают, а вы про шпильки вспомнили! Клоуны!
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25.01.2022 11:28 Відповісти
А не правительство ли Украины допустило возможность присоединение окупированых територий Украины к мокшандии?А не правительство ли вместо того чтоб освобождать наши територии обявило односторонее так званое перемирие где ежедневно погибали наши воины в то время как мокшандия выдавала паспорта и гражданство ушлепкам на окупированых териториях?И если еще 5-6 лет назад мокшане ,,защищали русскоязычное население Украины от бандеровцев,, то теперь уже защищабт своих граждан в ихних республиках.А ведь это допустило наше бездарное и пророссийское правительство.
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25.01.2022 11:40 Відповісти
шобло 95-го кварталу давно визнали ці деленери, виступаючи там на = корпоративах=, задовго до виборів
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25.01.2022 11:41 Відповісти
Признание ордло это не шпилька. Это гвоздь в гроб Минских соглашений, надежд на возвращение оккупированных территорий и официальный ввод войск эрэфии для защиты рузгоязычных и "борьбы с НАТО". А перед этим проведут "референдум" вроде крымского и Германия с Францией первыми разведут руками: ну извините, так получилось, это волеизъявление. Типа.
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25.01.2022 11:45 Відповісти
...ля..у нас аннексируют очередную территорию, а эти чмыри называют это "шпильками".....
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25.01.2022 11:53 Відповісти
Что значит шпилька???? .....это полный односторонний выход из Минских соглашений.
Собственно их и соглашениями назвать сложно....
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25.01.2022 12:06 Відповісти
Військовим шляхом повернути ці території неможливо, а Україні нема що запропонувати жителям окупованих регіонів, ні в матеріальному, ні в культурному плані, навідміну від РФ. Тому визнання "ЛДНР" з боку РФ - лише питання часу. Без боротьби за лояльність людей нема сенсу говорити про будь-яку реінтеграцію ОРДЛО з Україною.
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25.01.2022 12:14 Відповісти
 
 