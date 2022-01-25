Визнання "ЛДНР" Росією буде "шпилькою" в Мінські домовленості, - Кулеба
Ініціатива КПРФ щодо "визнання ЛДНР" є частиною великої гри з розхитування ситуації.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі "ICTV", передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується цього проєкту, який з'явився з ініціативи комуністів. Безумовно це така шпилька в "Мінські домовленості". З аналізу інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, Україна поки не спостерігає намірів у Росії визнавати "ДНР" та "ЛНР".
"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Абсолютно, 100%, якщо це рішення буде ухвалено, це буде де-юре вихід Росії з "Мінських домовленостей", - наголосив міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутати від Комуністичної партії РФ просять Путіна "визнати "ЛДНР".
Рішення щодо визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" спершу має ухвалити Держдума РФ, і вже тоді його буде коментувати Кремль.
В Держдумі РФ вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР".
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ох уж мне эти иносказатели хреновы. ртом работать никак не научатся так чтобы не обосраться в процессе
Я особисто хотів би щоб вона визнала їх. Може тоді і ми накінець перестанемо тягати питання ОРДЛО та Мінська, як Тузік ганчірку.
Собственно их и соглашениями назвать сложно....