Визнання "ЛДНР" Росією буде "шпилькою" в Мінські домовленості, - Кулеба

Фото: Кулеба Дмитро

Ініціатива КПРФ щодо "визнання ЛДНР" є частиною великої гри з розхитування ситуації.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі "ICTV", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується цього проєкту, який з'явився з ініціативи комуністів. Безумовно це така шпилька в "Мінські домовленості". З аналізу інформації, яку ми зараз маємо, ця ініціатива внесена спеціально як частина розхитування", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україна поки не спостерігає намірів у Росії визнавати "ДНР" та "ЛНР".

"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Абсолютно, 100%, якщо це рішення буде ухвалено, це буде де-юре вихід Росії з "Мінських домовленостей", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутати від Комуністичної партії РФ просять Путіна "визнати "ЛДНР".

Рішення щодо визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" спершу має ухвалити Держдума РФ, і вже тоді його буде коментувати Кремль.

В Держдумі РФ вирішили розглянути пропозицію про звернення до Президента Росії Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР".

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