Для укрепления обороноспособности необходимо укомплектовать боевые подразделения, создать стратегические резервы и выделить средства на тероборону, - Порошенко

Во время закрытого совещания у Председателя Верховной Рады по ситуации в сфере безопасности чиновники подтвердили необходимость выделить дополнительное финансирование для ВСУ.

Об этом заявил лидер "ЕС", пятый президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что "Европейская Солидарность" инициирует изменения в бюджет, чтобы выделить армии 50 млрд грн.

"Фактически все представители власти подтвердили требования представителей "Европейской Солидарности", и они были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции", – сообщил лидер политсилы. Он также напомнил, что единственная фракция, блокирующая изменения в бюджет - это "Слуга народа".

По словам Порошенко, нужно срочно набрать за достойное денежное довольствие тех ветеранов, которые служили в соответствующих подразделениях.

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"Дать им возможность вернуться на шесть месяцев тогда, когда страна нуждается в их усилиях, и получить за это достойное жалование. Вторая позиция – это создание стратегических резервов. Мы знаем, что на уровне тактических, то есть того, чем обеспечены на уровне бригады, у нас резервы существуют. А на уровне оперативных есть уже определенные проблемы, на уровне стратегических - ноль. И поэтому мы должны обеспечить развертывание резерва первой очереди, обеспечение горюче-смазочными материалами, продовольствием, вещественным обеспечением, медицинским и боевым обеспечением. Сегодня на это нужно срочно выделить деньги, провести тендеры и в жесткой антикоррупционной процедуре обеспечить ВСУ", – пояснил лидер "ЕС".

"Третье направление – это выделение средств субъектам местного самоуправления для того, чтобы во время софинансирования развернуть подразделения территориальной обороны, выделить помещения, оборудовать комнаты для хранения оружия и проинформировать население – что, где, когда каждый должен делать, не дай бог случится время "Ч", – продолжил пятый президент.

Также, отметил Порошенко, необходимо возобновить ракетную программу, обеспечение средств радиоэлектронной борьбы, обеспечение ударными беспилотными летательными аппаратами, обеспечить противовоздушную оборону.

Лидер "ЕС" отметил - если украинские власти обращаются за поддержкой к союзникам, то должны что-то делать и сами.

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"Откуда эти деньги взять? Поскольку в результате некомпетентного и бездумного руководства внешние рынки для Украины закрыты, мы сегодня не можем там взять ни копейки. Мы категорически против печати денег. И эти 50 млрд грн должны быть взяты из двух источников. Это тот транш 2,7 млрд долларов, который Украина в качестве подарка получила во второй половине прошлого года от МВФ. Часть средств - за счет принятого вчера Решения Совета Министров иностранных дел Евросоюза по макрофинансовой помощи - 1,2 млрд евро. "Надо сконцентрироваться и мобилизоваться на поддержку нашей армии. Мы - за единство. И потому мы неслучайно были инициаторами, подписали и проголосовали сегодня Обращение парламента, которое стимулирует межпарламентское сотрудничество", - резюмирует Порошенко.