Для укрепления обороноспособности необходимо укомплектовать боевые подразделения, создать стратегические резервы и выделить средства на тероборону, - Порошенко
Во время закрытого совещания у Председателя Верховной Рады по ситуации в сфере безопасности чиновники подтвердили необходимость выделить дополнительное финансирование для ВСУ.
Об этом заявил лидер "ЕС", пятый президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он напомнил, что "Европейская Солидарность" инициирует изменения в бюджет, чтобы выделить армии 50 млрд грн.
"Фактически все представители власти подтвердили требования представителей "Европейской Солидарности", и они были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции", – сообщил лидер политсилы. Он также напомнил, что единственная фракция, блокирующая изменения в бюджет - это "Слуга народа".
По словам Порошенко, нужно срочно набрать за достойное денежное довольствие тех ветеранов, которые служили в соответствующих подразделениях.
"Дать им возможность вернуться на шесть месяцев тогда, когда страна нуждается в их усилиях, и получить за это достойное жалование. Вторая позиция – это создание стратегических резервов. Мы знаем, что на уровне тактических, то есть того, чем обеспечены на уровне бригады, у нас резервы существуют. А на уровне оперативных есть уже определенные проблемы, на уровне стратегических - ноль. И поэтому мы должны обеспечить развертывание резерва первой очереди, обеспечение горюче-смазочными материалами, продовольствием, вещественным обеспечением, медицинским и боевым обеспечением. Сегодня на это нужно срочно выделить деньги, провести тендеры и в жесткой антикоррупционной процедуре обеспечить ВСУ", – пояснил лидер "ЕС".
"Третье направление – это выделение средств субъектам местного самоуправления для того, чтобы во время софинансирования развернуть подразделения территориальной обороны, выделить помещения, оборудовать комнаты для хранения оружия и проинформировать население – что, где, когда каждый должен делать, не дай бог случится время "Ч", – продолжил пятый президент.
Также, отметил Порошенко, необходимо возобновить ракетную программу, обеспечение средств радиоэлектронной борьбы, обеспечение ударными беспилотными летательными аппаратами, обеспечить противовоздушную оборону.
Лидер "ЕС" отметил - если украинские власти обращаются за поддержкой к союзникам, то должны что-то делать и сами.
"Откуда эти деньги взять? Поскольку в результате некомпетентного и бездумного руководства внешние рынки для Украины закрыты, мы сегодня не можем там взять ни копейки. Мы категорически против печати денег. И эти 50 млрд грн должны быть взяты из двух источников. Это тот транш 2,7 млрд долларов, который Украина в качестве подарка получила во второй половине прошлого года от МВФ. Часть средств - за счет принятого вчера Решения Совета Министров иностранных дел Евросоюза по макрофинансовой помощи - 1,2 млрд евро. "Надо сконцентрироваться и мобилизоваться на поддержку нашей армии. Мы - за единство. И потому мы неслучайно были инициаторами, подписали и проголосовали сегодня Обращение парламента, которое стимулирует межпарламентское сотрудничество", - резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
неужто и там Порошенко?))
вот потому ты как типичный "полезный идиот" - повторяешь кремлевские методички, демонстрируя свой идиотизм
типичный идиотизм кремлевских ботов...
которые в свое время привели к власти януковоща, а потом - зеЛоха...
Видать зебилы "думают", что Порох лично должен эит склады (в поле!) охранять, пока их дупы к дивану приростают... и пока они от повесток по 4-5 раз бегают..
Далее, заморозка строительства складов зеленским - это саботаж или халатность?
как и 2 года провала закупок минобороны..
снова Порошенко ?
более того, Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає, - ЗМІ Джерело: 66% відкритих закупівель Міноборони не відбулися, а половина програми розвитку озброєння майже не виконана
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.
..кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише шість позицій з 37. Водночас половина програми виконана на 50%, решта - або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.
"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році - 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3311307
бо тут у зебилов виноват кто угодно, но не зеЛох
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.(с)
стадо бОранов, 2 года назад из портков выпрыгивающее за зеЛоха - орут "занивоваапще нигаласавал"..
при этом 73% стадо продолжает повторять те же методички, по которым др*чили на зеленского
тем более что склады "случайно" горели и до Порошенко..
хотя куда зебилам об этом помнить
Более того, что же ты прятался от повесток - а не шел и не охранял склады?
это объясняет твой идиотизм, зачтено)
зеленский - 2-3 млрд.долл себе на офшоры вывел (он же не лох бесплатно "строить"?))..
нормальные карманы?))
кстати, а ты перевело деньги на счет зеЛоха?
а то квартальный шут хочет попиарится на благотворительности.. но своих денег жалко, ждет подарков от зебилов
спочатку зебіли не вірили зовсім..,
потім після журналісткого розслідування (по матеріалам , у т.ч. судів в США!) - почалися отмазки.. "а. то журналісти брешуть"..
потім суди відбирають гроші у коломойші, а зебіли "вивсеврете, фейки с запада!"
тим часом:
зеЛох має нерухомість в Італії за 40 млн.дол.. при тому що податків в Україні НЕ платить (але отримує гроші від мінистерства оборони расеї на зйомки феріалу "слуга урода")
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd.
Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?
И насилуют Украину с обеих сторон, издеваются и смотрят это всё действо по телевизору.
У Пороховій хаті завелась хатня кацапиня- синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області.
Як гадаєш, у російські ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР Путін понабирав настільки шляхетних лицарів, що вони марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як кревні родинні зв'язки?
Ні, ну, Олексій може, навіть щоночі, ненавмисне щось розказувати - але, якби він, ветеран АТО/ООС дізнався про якусь там підписку в ФСБ, що б він зробив би?
Хоча б вам зедкбілам, мабуть, щось пояснювати - зайве.
У Юленьки м'якеньке черевце надійно тримають натруджені руки дотепників з російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО та СЗР. Як гадаєш, на що зголоситься молодиця, якщо їй натякнути, що у разі відмови, наприклад, у кримінальних новинах вона ненароком побачить сюжет, як якісь НЕВСТАНОВЛЕНІ, вочевидь, грабіжники ріднесеньким: матусі, татусеві, сестричці вирвали очі, а порожні очниці набили розпеченим вугіллям?
Якось так склалося, що жоден ветеран АТО/ООС, за сумісництвом - синок топ-політиків, в ході жорстоких і запеклих боїв не отримав ані подряпини. Уміють же ж мажори воювати! А ще у справжніх ветеранів АТО/ООС з'являється харизма й твердий характер, і вони не залишаються інфантильними "митрофанушками", як Олексійко Петрович.
"...якусь там підписку в ФСБ"? Ти точно - дурбеленик. Оперативну гру такого рівня розробляють філігранно тонко у спеціалізованих науково-дослідних установах.
І дохера же вас тут. подлякових ботів.
Ти хоча би за д'Єермака згадав би... батько якого ГРУшник. Чи за самого Зе, який отримував і досі отримує бюджетне фінансування від ***** на свої фільмиці.
Але ж такого у ваших методичках нема.
Тому проходите такі теми.
Тисячу разів праві німці, що не допомагають Україні - хіба розумно допомагати дурневі, який втрачає населення (людський капітал, про всякий випадок) і території, але не втрачає хист до тотального розкрадання. Коли великий дурень надумав відгемселити дурня меньшого, то розумно не встрявати проміж дурнів, а "збити" з них грошенят.
И кто это, интересненько, на фоточке крайний справа?
Кареглазенький, такой, бровастенький, чернявенький, курчавенький...
И футболочка в триколор правильных цветов, и надпись на футболочке подходящая - всё прям в точку.
Жіріновскій ти наш місцевого розливу.
В случае войны паника будет жуткая из-за такой позиции власти.И я не знаю каким надо быть дебилом, чтобы до сих пор поддерживать зеленых гоблинов.
Не хочу нагонять панику. Но вот такое появилось в британском The Sun: Аналитики говорят, что теперь хутин почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней, который может включать в себя и нападение на трехмиллионное население украинской столицы. (с)
У кацапов по100 штут боевых самолетов просто так летает сегодня вблиз Украины!? Этого с головой хватит для начала вторжения. Истребителей у нас почти нет, ПВО тоже...Веселуха ***...
скотовсватов
а це означає, що треба записуватись до тероборони...
бо той палець ще з 1941-го пам'ятає ,
як зустрічав
загарбників та окупантів,
і з боку німеччини
і з боку советів