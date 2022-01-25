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Для укрепления обороноспособности необходимо укомплектовать боевые подразделения, создать стратегические резервы и выделить средства на тероборону, - Порошенко

Для укрепления обороноспособности необходимо укомплектовать боевые подразделения, создать стратегические резервы и выделить средства на тероборону, - Порошенко

Во время закрытого совещания у Председателя Верховной Рады по ситуации в сфере безопасности чиновники подтвердили необходимость выделить дополнительное финансирование для ВСУ.

Об этом заявил лидер "ЕС", пятый президент Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что "Европейская Солидарность" инициирует изменения в бюджет, чтобы выделить армии 50 млрд грн.

"Фактически все представители власти подтвердили требования представителей "Европейской Солидарности", и они были поддержаны всеми фракциями демократической оппозиции", – сообщил лидер политсилы. Он также напомнил, что единственная фракция, блокирующая изменения в бюджет - это "Слуга народа".

По словам Порошенко, нужно срочно набрать за достойное денежное довольствие тех ветеранов, которые служили в соответствующих подразделениях.

Также читайте: Костяк теробороны сформирован, оружия достаточно, - командующий Галушкин

"Дать им возможность вернуться на шесть месяцев тогда, когда страна нуждается в их усилиях, и получить за это достойное жалование. Вторая позиция – это создание стратегических резервов. Мы знаем, что на уровне тактических, то есть того, чем обеспечены на уровне бригады, у нас резервы существуют. А на уровне оперативных есть уже определенные проблемы, на уровне стратегических - ноль. И поэтому мы должны обеспечить развертывание резерва первой очереди, обеспечение горюче-смазочными материалами, продовольствием, вещественным обеспечением, медицинским и боевым обеспечением. Сегодня на это нужно срочно выделить деньги, провести тендеры и в жесткой антикоррупционной процедуре обеспечить ВСУ", – пояснил лидер "ЕС".

"Третье направление – это выделение средств субъектам местного самоуправления для того, чтобы во время софинансирования развернуть подразделения территориальной обороны, выделить помещения, оборудовать комнаты для хранения оружия и проинформировать население – что, где, когда каждый должен делать, не дай бог случится время "Ч", – продолжил пятый президент.

Также, отметил Порошенко, необходимо возобновить ракетную программу, обеспечение средств радиоэлектронной борьбы, обеспечение ударными беспилотными летательными аппаратами, обеспечить противовоздушную оборону.

Лидер "ЕС" отметил - если украинские власти обращаются за поддержкой к союзникам, то должны что-то делать и сами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отряды теробороны в первую очередь будут привлекать граждан с опытом военной службы, - Минобороны

"Откуда эти деньги взять? Поскольку в результате некомпетентного и бездумного руководства внешние рынки для Украины закрыты, мы сегодня не можем там взять ни копейки. Мы категорически против печати денег. И эти 50 млрд грн должны быть взяты из двух источников. Это тот транш 2,7 млрд долларов, который Украина в качестве подарка получила во второй половине прошлого года от МВФ. Часть средств - за счет принятого вчера Решения Совета Министров иностранных дел Евросоюза по макрофинансовой помощи - 1,2 млрд евро. "Надо сконцентрироваться и мобилизоваться на поддержку нашей армии. Мы - за единство. И потому мы неслучайно были инициаторами, подписали и проголосовали сегодня Обращение парламента, которое стимулирует межпарламентское сотрудничество", - резюмирует Порошенко.

Автор: 

оборона (5227) Порошенко Петр (19615) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+30
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд
28 січня о 10:30
📣 Цієї п'ятниці, 28 числа, Зеленський через усіх своїх чортів нагинає Апеляційний суд, щоб той переглянув запобіжний захід Порошенку. Банкова хоче жорсткий запобіжний у нікчемній справі.
Захист 5-го Президента також подав апеляцію. Чорти прагнуть ізолювати Пороха, а захист буде доводити, що судилище не є судом.
І захист - це не лише адвокати. Захист це і ми. Зустрічаємося під Апеляційним судом - 10:30. Початок слухання об 11:00.

Важливо!!! ‼️
Банкова збирає тітушок і… намагається закупити ветеранів війни, щоб вони вийшли проти Пороха. Думаєте, що бачили дно? Ні - Зеленський бездонний в своїй мстивості. Але коли це лякало Громадян?
В п'ятницю в Києві +1 \ +2 і мокрий сніг з дощем - вдягайтеся тепло, беріть чай, вдягайте маски.
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25.01.2022 13:39
+28

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25.01.2022 13:46
+25
Порох - мужик
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25.01.2022 13:38
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Страница 2 из 2
что, и в Чехии - тоже?
неужто и там Порошенко?))

вот потому ты как типичный "полезный идиот" - повторяешь кремлевские методички, демонстрируя свой идиотизм
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25.01.2022 14:19 Ответить
Зачем нам Чехия ? Мы же за Украину говорим ? Три склада огромных стратегических боеприпасов...В разное время. Ладно, допустим один прое*ал...Но как объяснить еще два,позже ? Почему не были приняты меры ? Если это халатность - то какое имеет право давать рекомендации. Если саботаж - то это предательство. Какие варианты у тебя ?
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25.01.2022 14:27 Ответить
т.е. взрывы складов в Чехии - это кацапы, а в Украине - Порох виноват?
типичный идиотизм кремлевских ботов...
которые в свое время привели к власти януковоща, а потом - зеЛоха...
Видать зебилы "думают", что Порох лично должен эит склады (в поле!) охранять, пока их дупы к дивану приростают... и пока они от повесток по 4-5 раз бегают..

Далее, заморозка строительства складов зеленским - это саботаж или халатность?
как и 2 года провала закупок минобороны..
снова Порошенко ?
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25.01.2022 14:44 Ответить
Ты странный ... А кто должен склады охранять ? Охрану усилить ума не хватило ?
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25.01.2022 14:46 Ответить
тобою? А де ти був в той час?
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25.01.2022 14:51 Ответить
Зачем ты выгораживаешь того,кто несет прямую ответственность за произошедшее ? Как главнокомандущий. Этот титул для тебя что то означает или бомжи на улице так же ответственны как и он ?
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25.01.2022 14:58 Ответить
твой "самый верховный" командующий потратил на дороги в 10 раз больше чем на армию Украины..
более того, Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає, - ЗМІ Джерело: 66% відкритих закупівель Міноборони не відбулися, а половина програми розвитку озброєння майже не виконана
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.
..кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише шість позицій з 37. Водночас половина програми виконана на 50%, решта - або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.

"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році - 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3311307
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25.01.2022 15:51 Ответить
и - тишина среди зебилов.. методичек подоляка нет
бо тут у зебилов виноват кто угодно, но не зеЛох
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25.01.2022 15:52 Ответить
Зеленое чмо на 2020-2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.(с)
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25.01.2022 15:55 Ответить
Бестолковый. Я к Зеленскому отношусь как и к Порошенко. По заслугам.
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25.01.2022 15:57 Ответить
зебилы перекрасились
стадо бОранов, 2 года назад из портков выпрыгивающее за зеЛоха - орут "занивоваапще нигаласавал"..
при этом 73% стадо продолжает повторять те же методички, по которым др*чили на зеленского
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25.01.2022 16:01 Ответить
Та такі ж Бехи і охороняли. А сам мабутьтричі уклоніст.
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25.01.2022 15:02 Ответить
бедняжко, зебил.. совсем старые методички тебе подсунули
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25.01.2022 14:55 Ответить
п.с. видать ты совсем тупое, что не поникаешь - - "склады" в поле, и сбросить сверху пяток зажигалок - элементарно..
тем более что склады "случайно" горели и до Порошенко..
хотя куда зебилам об этом помнить
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25.01.2022 14:57 Ответить
Ну вот видишь...Ты оказывается даже умнее его. Знаешь откуда опасность может быть.- А он я так понял ваще тупица.
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25.01.2022 15:01 Ответить
а кто же тебя умным-то посчитает, раз ты тупо повторяешь скабеевские методички
Более того, что же ты прятался от повесток - а не шел и не охранял склады?
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25.01.2022 15:41 Ответить
Я старенький дедушка. Но дело не во мне. А в том,кто не способен организовать охрану. Хотя бы из таких как ты.
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25.01.2022 15:50 Ответить
аа.. ты уже "старым" стал.. маразм замучил?
это объясняет твой идиотизм, зачтено)
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25.01.2022 15:53 Ответить
Проснулся, Лолита?

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25.01.2022 14:04 Ответить
Петька, покажи карман откуда 50 лярдов выделить? Ты же провалил все законы о запрете вывода капитала олигархами и увеличении налогов олигархам. Евробляхеров ты тоже общипал и выгнал из страны. Кого теперь прикажешь обобрать?
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25.01.2022 14:08 Ответить
будь честен с собой, зебил.. коломойша стал богаче в 8 раз.. до 8 млрд.долл.. ахметов - в 3 раза - с 2.4 до 7.6 млрд.долл..
зеленский - 2-3 млрд.долл себе на офшоры вывел (он же не лох бесплатно "строить"?))..
нормальные карманы?))

кстати, а ты перевело деньги на счет зеЛоха?
а то квартальный шут хочет попиарится на благотворительности.. но своих денег жалко, ждет подарков от зебилов
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25.01.2022 14:15 Ответить
А де можна прочитати про офшори зеленського крім тих, в які він ховав гроші від яника працюючи в кварталі? Журналістське розслідування якесь, чи хоч щось таке...
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25.01.2022 14:33 Ответить
а тобі мало справ в судах США. де зараз дрючат коломойшу?))
спочатку зебіли не вірили зовсім..,
потім після журналісткого розслідування (по матеріалам , у т.ч. судів в США!) - почалися отмазки.. "а. то журналісти брешуть"..

потім суди відбирають гроші у коломойші, а зебіли "вивсеврете, фейки с запада!"
тим часом:
зеЛох має нерухомість в Італії за 40 млн.дол.. при тому що податків в Україні НЕ платить (але отримує гроші від мінистерства оборони расеї на зйомки феріалу "слуга урода")
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25.01.2022 14:39 Ответить
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.



*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd.
Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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25.01.2022 14:40 Ответить
карман зеленского:
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25.01.2022 14:17 Ответить
Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?

И насилуют Украину с обеих сторон, издеваются и смотрят это всё действо по телевизору.
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25.01.2022 14:14 Ответить
Насилуют сейчас только тебя удмурт, шваброй
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25.01.2022 14:41 Ответить
по сути клоунам ответить нечего. штатное говнометание в пороха
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25.01.2022 14:20 Ответить
Тут таке діло, потрібно пояснення освіченої людини?
У Пороховій хаті завелась хатня кацапиня- синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області.
Як гадаєш, у російські ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР Путін понабирав настільки шляхетних лицарів, що вони марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як кревні родинні зв'язки?
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25.01.2022 14:36 Ответить
Може, ти вважаєш, що Петро та Марина чотко звітують перед Юлією?
Ні, ну, Олексій може, навіть щоночі, ненавмисне щось розказувати - але, якби він, ветеран АТО/ООС дізнався про якусь там підписку в ФСБ, що б він зробив би?
Хоча б вам зедкбілам, мабуть, щось пояснювати - зайве.
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25.01.2022 14:43 Ответить
Ти або вмотивований (що вірогідніше), або наївний.
У Юленьки м'якеньке черевце надійно тримають натруджені руки дотепників з російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО та СЗР. Як гадаєш, на що зголоситься молодиця, якщо їй натякнути, що у разі відмови, наприклад, у кримінальних новинах вона ненароком побачить сюжет, як якісь НЕВСТАНОВЛЕНІ, вочевидь, грабіжники ріднесеньким: матусі, татусеві, сестричці вирвали очі, а порожні очниці набили розпеченим вугіллям?
Якось так склалося, що жоден ветеран АТО/ООС, за сумісництвом - синок топ-політиків, в ході жорстоких і запеклих боїв не отримав ані подряпини. Уміють же ж мажори воювати! А ще у справжніх ветеранів АТО/ООС з'являється харизма й твердий характер, і вони не залишаються інфантильними "митрофанушками", як Олексійко Петрович.
"...якусь там підписку в ФСБ"? Ти точно - дурбеленик. Оперативну гру такого рівня розробляють філігранно тонко у спеціалізованих науково-дослідних установах.
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25.01.2022 15:40 Ответить
Нарахунок "щоночі" - це ти вірно зауважив. Якщо над Юленькою почаклували визнані у світі майстри "медових пасток" з відповідних російських спеціалізованих режимних науково-дослідних установ, то Олексійко Петрович щоночі "відлітає" у Нірвану, бо Юленька затьмарює саму Шахерезаду.
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25.01.2022 16:44 Ответить
понятно.
І дохера же вас тут. подлякових ботів.
Ти хоча би за д'Єермака згадав би... батько якого ГРУшник. Чи за самого Зе, який отримував і досі отримує бюджетне фінансування від ***** на свої фільмиці.
Але ж такого у ваших методичках нема.
Тому проходите такі теми.
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25.01.2022 17:24 Ответить
Ботам за методички гроші платять. А за задоволення "насипатиму" виключно за здоровий глузд. Ця тема - про Порошенка. У темі про Зеленського треба згадати про "свіжоспечений" Рейтинг сприйняття корупції за підсумками 2021 року: Україна - 122, а за 2020 рік - 117. Оце справжнє досягнення падлючого ЗЕ-шапіто на чолі з ЗЕленошмарклевим БлаЗЕнем. Але ж потрібно згадати й за 2018 рік: Україна - 120. То чим Порохатий Барига з кодлом кращий?
Тисячу разів праві німці, що не допомагають Україні - хіба розумно допомагати дурневі, який втрачає населення (людський капітал, про всякий випадок) і території, але не втрачає хист до тотального розкрадання. Коли великий дурень надумав відгемселити дурня меньшого, то розумно не встрявати проміж дурнів, а "збити" з них грошенят.
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25.01.2022 18:06 Ответить
Якби у нас були справедливі суди , то ПОРОХ , ЗЕЛЯ з БЕНЕЮ , АХМЕТКОЮ , ФІРТАШЕМ , ПІНЧУКОМ , ЛЬОВОЧКІНИМ і МЕДВЕДЧУКОМ і всією ОПЗЖ , БЮТ давно мали б сидіти у в"язниці . Маючи такі землі і надра , народ бідує , це є злочин цього ОЛІГАРХІЧНОГО СПРУТУ .
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25.01.2022 14:51 Ответить
Ну это кому чё позанимательнее будет.
И кто это, интересненько, на фоточке крайний справа?
Кареглазенький, такой, бровастенький, чернявенький, курчавенький...
И футболочка в триколор правильных цветов, и надпись на футболочке подходящая - всё прям в точку.
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25.01.2022 14:25 Ответить
Про что говорят в семье,то дурак и выносит на улицу. Видно хорошо о расии родители говорят. Иначе бы этот имбицил эту тряпку не надел.
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25.01.2022 14:36 Ответить
В семье Оно не живёт. Оно обитает в Лондоне, где сиротинушек рассейских олигархов гораздо-прегораздо поболее. Возможно, в своём калибре из Незалежної Оно там в единственном экземпляре. Водиться со своими, но меньшего калибра, - не комильфо, приходится корефаниться с однокалиберными кацапёнышами, которые по отношению к своей Рассее настроены весьма патриотично (даже агрессивно патриотично). Значит, надо чем-то жертвовать, например, демонстративно забивать болт на собственную вітчизнину, или кацапёныши, как минимум, загонят, а могут и рыло растрамбовать.
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25.01.2022 16:52 Ответить
Костюм на Хелувін.
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25.01.2022 14:37 Ответить
Если бы тебя эти детки изнасиловали грубо...Это было бы тоже частью ритуала праздника ? ))
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25.01.2022 14:40 Ответить
якщо я константую, що ти з таким порівнянням є суцільним дебілом - будеш вважати це образою?
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25.01.2022 14:45 Ответить
НЕ больший дебилизм чем отмазка про хелловин ))
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25.01.2022 14:48 Ответить
Мимоволі згадався дідусь Фрейд. Мрієш щоб п'ятеро юнаків віджарили тебе в старечу зморшкувату сраку, пустунчику?
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25.01.2022 14:49 Ответить
НЕ мрию. Это был пример такому херовому адвокату как ты ))
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25.01.2022 14:51 Ответить
Та ні, не соромся. Звідкись же такі думки прийшли в твою голову.
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25.01.2022 14:52 Ответить
Глядя на тебя и тех дебилов ))
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25.01.2022 14:54 Ответить
Я не по твоїй частині, забудь.
Жіріновскій ти наш місцевого розливу.
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25.01.2022 14:56 Ответить
Шо мордва, ссытся ваше ***** от Пороха?
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25.01.2022 14:42 Ответить
Дядь, відпочивай, це вже робиться або зроблено без твоїх вказівок.
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25.01.2022 14:30 Ответить
Хоть бы в школах дали указание бомбоубежища готовить. Что это за власть такая слишком самоуверенная? Израиль всегда готов к обстрелам, а эти только к спокойствию призывают.
В случае войны паника будет жуткая из-за такой позиции власти.И я не знаю каким надо быть дебилом, чтобы до сих пор поддерживать зеленых гоблинов.
Не хочу нагонять панику. Но вот такое появилось в британском The Sun: Аналитики говорят, что теперь хутин почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней, который может включать в себя и нападение на трехмиллионное население украинской столицы. (с)
У кацапов по100 штут боевых самолетов просто так летает сегодня вблиз Украины!? Этого с головой хватит для начала вторжения. Истребителей у нас почти нет, ПВО тоже...Веселуха ***...
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25.01.2022 14:33 Ответить
Для зміцнення оборони, Пеці Порошенку треба купити у ДИРИ 33 мільйони тон вугля.....
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25.01.2022 14:34 Ответить
Щас порохоаборты и этому оправдание найдут )) Работа такая ))
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25.01.2022 14:38 Ответить
А може купувати не в українських шахт, а напряму в РФ, юляботік?
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25.01.2022 14:38 Ответить
Порошенко залюбки і у Путьки купить, пане рашист...)))
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25.01.2022 14:40 Ответить
Дивно, але купує протеже кремлівської хвойди Тимошенко- Вовік Зеленський.
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25.01.2022 14:50 Ответить
Ну им же надо за что то покупать телики чтобы смотреть скотов сватов
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25.01.2022 14:46 Ответить
Невже не зрозуміло , що олігархічний СПРУТ втягує у свою війну за українські національні і політичні активи ЛОХІВ . Ця війна ОЛІГАРХІВ розколює український народ , що є тільки в інтересах Кремля і всіх решта наших ворогів , які не хочуть бачити Україну сильною і розвинутою економічно державою . Схаменіться , всі олігархи не варті того , щоб за них втрачати державу . У Польщі нема ОЛІГАРХАТУ , тому вони і розвиваються , а ми втрачаємо наших співвітчизників і роки нашого життя через цей ОЛІГАРХІЧНИЙ СПРУТ, які цинічно використовують ЛОХІВ для свого перебування у політиці , яка їх збагачує , бо вони мають прямий доступ до бюджетів , як державного , так і місцевого , через своїх куплених ними , депутатів .
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25.01.2022 14:46 Ответить
А хто у нас не олігархат, Розновець?
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25.01.2022 14:51 Ответить
мій дід колись казав, що в нього вже болить вказівний палець,
а це означає, що треба записуватись до тероборони...
бо той палець ще з 1941-го пам'ятає ,
як зустрічав
загарбників та окупантів,
і з боку німеччини
і з боку советів
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25.01.2022 15:34 Ответить
Зепрєпіздєнта це не цікавить.
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25.01.2022 15:41 Ответить
Неть, неть і ще раз неть. Фінансуємо тільки проекти Бені і Володі на "велике крадівництво".
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25.01.2022 15:58 Ответить
кто мешал это делать самому порошенко?
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25.01.2022 16:13 Ответить
А чому Пєтрушка будучи головнокомандувачен цЬого нічого не створив єхідний
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25.01.2022 16:45 Ответить
снова Пятому Президенту приходится работать за полшестое недоразумение. в то время когда Зеленский прилагает все усилия чтобы ослабить ВСУ, наш Гетман делает все возможное для укрепления украинской Армии. "Армія. Мова. Віра" - це не гасло. Це формула ******** української ідентичності. Армія боронить нашу землю. Мова боронить наше серце. Церква боронить нашу душу, - сказал Петр Алексеевич четыре года назад, и делами доказывает, что это не пустые слова.
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25.01.2022 22:38 Ответить
Український супутник «Січ-2-30» на якому встиг попіаритися Зеленський наразі недієздатний. Фахівці перевели його в режим енергозбереження.Про це https://www.facebook.com/yuzhnoye/posts/4793580790726652 повідомила прес-служба конструкторського бюро «Південне».
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27.01.2022 22:35 Ответить
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