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Для зміцнення обороноздатності необхідно укомплектувати бойові підрозділи, створити стратегічні резерви та виділити кошти на тероборону, - Порошенко

Для зміцнення обороноздатності необхідно укомплектувати бойові підрозділи, створити стратегічні резерви та виділити кошти на тероборону, - Порошенко

Під час закритої наради у Голови Верховної Ради щодо безпекової ситуації урядовці підтвердили необхідність виділити додаткове фінансування для ЗСУ.

Про це заявив лідер "ЄС", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що "Європейська Солідарність" ініціює зміни до бюджету, щоб виділити армії 50 млрд грн.

"Фактично всі представники влади підтвердили вимоги представників "Європейської Солідарності", і вони були підтримані всіма фракціями демократичної опозиції", - повідомив лідер політсили. Він також нагадав, що єдина фракція, яка блокує зміни до бюджету - це "Слуга народу".

За словами Порошенка, потрібно терміново набрати за достойне грошове забезпечення тих ветеранів, які служили в відповідних підрозділах.

"Дати їм можливість повернутися на шість місяців тоді, коли країна потребує їх зусиль, і отримати за це достойну платню. Друга позиція – це створення стратегічних резервів. Ми знаємо, що на рівні тактичних, тобто того, чим забезпечені на рівні бригади, у нас резерви існують. А на рівні оперативних є вже певні проблеми, на рівні стратегічних – нуль. І тому ми маємо забезпечити розгортання резерву першої черги, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим забезпеченням, медичним і бойовим забезпеченням. Сьогодні на це треба терміново виділити гроші, провести тендери і в жорсткій антикорупційній процедурі забезпечити ЗСУ", - пояснив лідер "ЄС".

Читайте також: 66% відкритих закупівель Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання, - експерт

"Третій напрямок – це виділення коштів суб’єктам місцевого самоврядування для того, щоб під час співфінансування розгорнути підрозділи територіальної оборони, виділити приміщення, обладнати кімнати для зберігання зброї і проінформувати населення – що, де, коли кожен має робити, не дай боже станеться час "Ч", - продовжив п'ятий президент.

Також, зазначив Порошенко, треба відновити ракетну програму, забезпечення засобів радіоелектронної боротьби, забезпечення ударними безпілотними літальними апаратами, забезпечити протиповітряну оборону.

Лідер "ЄС" зауважив - якщо українська влада звертається за підтримкою до союзників, то має щось робити й сама.

"Звідки ці гроші взяти? Оскільки внаслідок некомпетентного і бездумного керівництва зовнішні ринки для України закриті, ми сьогодні не можемо там взяти жодної копійки. Ми категорично проти друкування грошей. І ці 50 млрд грн мають бути взяті з двох джерел. Це той транш 2,7 млрд доларів, який Україна як подарунок отримала у другій половині минулого року від МВФ. Частина коштів – за рахунок прийнятого вчора Рішення Ради Міністрів закордонних справ Євросоюзу по макрофінансовій допомозі – 1,2 млрд євро. А частина – з мегакорупційного проекту "Великого крадівництва". Треба сконцентруватися і мобілізуватися на підтримку нашої армії. Ми – за єдність. І тому ми невипадково були ініціаторами, підписали і проголосували сьогодні Звернення парламенту, яке стимулює міжпарламентське співробітництво", - резюмує Порошенко.

Також читайте: "Слуги" заблокували виділення 50 млрд грн для фінансування армії, з такою позицією їм краще саморозпуститися, - Порошенко

Автор: 

оборона (4815) Порошенко Петро (15190) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+30
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд
28 січня о 10:30
📣 Цієї п'ятниці, 28 числа, Зеленський через усіх своїх чортів нагинає Апеляційний суд, щоб той переглянув запобіжний захід Порошенку. Банкова хоче жорсткий запобіжний у нікчемній справі.
Захист 5-го Президента також подав апеляцію. Чорти прагнуть ізолювати Пороха, а захист буде доводити, що судилище не є судом.
І захист - це не лише адвокати. Захист це і ми. Зустрічаємося під Апеляційним судом - 10:30. Початок слухання об 11:00.

Важливо!!! ‼️
Банкова збирає тітушок і… намагається закупити ветеранів війни, щоб вони вийшли проти Пороха. Думаєте, що бачили дно? Ні - Зеленський бездонний в своїй мстивості. Але коли це лякало Громадян?
В п'ятницю в Києві +1 \ +2 і мокрий сніг з дощем - вдягайтеся тепло, беріть чай, вдягайте маски.
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25.01.2022 13:39
+28

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25.01.2022 13:46
+25
Порох - мужик
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25.01.2022 13:38
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что, и в Чехии - тоже?
неужто и там Порошенко?))

вот потому ты как типичный "полезный идиот" - повторяешь кремлевские методички, демонстрируя свой идиотизм
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25.01.2022 14:19 Відповісти
Зачем нам Чехия ? Мы же за Украину говорим ? Три склада огромных стратегических боеприпасов...В разное время. Ладно, допустим один прое*ал...Но как объяснить еще два,позже ? Почему не были приняты меры ? Если это халатность - то какое имеет право давать рекомендации. Если саботаж - то это предательство. Какие варианты у тебя ?
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25.01.2022 14:27 Відповісти
т.е. взрывы складов в Чехии - это кацапы, а в Украине - Порох виноват?
типичный идиотизм кремлевских ботов...
которые в свое время привели к власти януковоща, а потом - зеЛоха...
Видать зебилы "думают", что Порох лично должен эит склады (в поле!) охранять, пока их дупы к дивану приростают... и пока они от повесток по 4-5 раз бегают..

Далее, заморозка строительства складов зеленским - это саботаж или халатность?
как и 2 года провала закупок минобороны..
снова Порошенко ?
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25.01.2022 14:44 Відповісти
Ты странный ... А кто должен склады охранять ? Охрану усилить ума не хватило ?
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25.01.2022 14:46 Відповісти
тобою? А де ти був в той час?
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25.01.2022 14:51 Відповісти
Зачем ты выгораживаешь того,кто несет прямую ответственность за произошедшее ? Как главнокомандущий. Этот титул для тебя что то означает или бомжи на улице так же ответственны как и он ?
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25.01.2022 14:58 Відповісти
твой "самый верховный" командующий потратил на дороги в 10 раз больше чем на армию Украины..
более того, Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає, - ЗМІ Джерело: 66% відкритих закупівель Міноборони не відбулися, а половина програми розвитку озброєння майже не виконана
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.
..кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише шість позицій з 37. Водночас половина програми виконана на 50%, решта - або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.

"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році - 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3311307
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25.01.2022 15:51 Відповісти
и - тишина среди зебилов.. методичек подоляка нет
бо тут у зебилов виноват кто угодно, но не зеЛох
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25.01.2022 15:52 Відповісти
Зеленое чмо на 2020-2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.(с)
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25.01.2022 15:55 Відповісти
Бестолковый. Я к Зеленскому отношусь как и к Порошенко. По заслугам.
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25.01.2022 15:57 Відповісти
зебилы перекрасились
стадо бОранов, 2 года назад из портков выпрыгивающее за зеЛоха - орут "занивоваапще нигаласавал"..
при этом 73% стадо продолжает повторять те же методички, по которым др*чили на зеленского
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25.01.2022 16:01 Відповісти
Та такі ж Бехи і охороняли. А сам мабутьтричі уклоніст.
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25.01.2022 15:02 Відповісти
бедняжко, зебил.. совсем старые методички тебе подсунули
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25.01.2022 14:55 Відповісти
п.с. видать ты совсем тупое, что не поникаешь - - "склады" в поле, и сбросить сверху пяток зажигалок - элементарно..
тем более что склады "случайно" горели и до Порошенко..
хотя куда зебилам об этом помнить
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25.01.2022 14:57 Відповісти
Ну вот видишь...Ты оказывается даже умнее его. Знаешь откуда опасность может быть.- А он я так понял ваще тупица.
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25.01.2022 15:01 Відповісти
а кто же тебя умным-то посчитает, раз ты тупо повторяешь скабеевские методички
Более того, что же ты прятался от повесток - а не шел и не охранял склады?
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25.01.2022 15:41 Відповісти
Я старенький дедушка. Но дело не во мне. А в том,кто не способен организовать охрану. Хотя бы из таких как ты.
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25.01.2022 15:50 Відповісти
аа.. ты уже "старым" стал.. маразм замучил?
это объясняет твой идиотизм, зачтено)
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25.01.2022 15:53 Відповісти
Проснулся, Лолита?

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25.01.2022 14:04 Відповісти
Петька, покажи карман откуда 50 лярдов выделить? Ты же провалил все законы о запрете вывода капитала олигархами и увеличении налогов олигархам. Евробляхеров ты тоже общипал и выгнал из страны. Кого теперь прикажешь обобрать?
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25.01.2022 14:08 Відповісти
будь честен с собой, зебил.. коломойша стал богаче в 8 раз.. до 8 млрд.долл.. ахметов - в 3 раза - с 2.4 до 7.6 млрд.долл..
зеленский - 2-3 млрд.долл себе на офшоры вывел (он же не лох бесплатно "строить"?))..
нормальные карманы?))

кстати, а ты перевело деньги на счет зеЛоха?
а то квартальный шут хочет попиарится на благотворительности.. но своих денег жалко, ждет подарков от зебилов
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25.01.2022 14:15 Відповісти
А де можна прочитати про офшори зеленського крім тих, в які він ховав гроші від яника працюючи в кварталі? Журналістське розслідування якесь, чи хоч щось таке...
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25.01.2022 14:33 Відповісти
а тобі мало справ в судах США. де зараз дрючат коломойшу?))
спочатку зебіли не вірили зовсім..,
потім після журналісткого розслідування (по матеріалам , у т.ч. судів в США!) - почалися отмазки.. "а. то журналісти брешуть"..

потім суди відбирають гроші у коломойші, а зебіли "вивсеврете, фейки с запада!"
тим часом:
зеЛох має нерухомість в Італії за 40 млн.дол.. при тому що податків в Україні НЕ платить (але отримує гроші від мінистерства оборони расеї на зйомки феріалу "слуга урода")
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25.01.2022 14:39 Відповісти
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.



*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd.
Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
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25.01.2022 14:40 Відповісти
карман зеленского:
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25.01.2022 14:17 Відповісти
Зачем подписали такие Минские Соглашения, от которых до сих пор трясёт весь мир.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?

И насилуют Украину с обеих сторон, издеваются и смотрят это всё действо по телевизору.
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25.01.2022 14:14 Відповісти
Насилуют сейчас только тебя удмурт, шваброй
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25.01.2022 14:41 Відповісти
по сути клоунам ответить нечего. штатное говнометание в пороха
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25.01.2022 14:20 Відповісти
Тут таке діло, потрібно пояснення освіченої людини?
У Пороховій хаті завелась хатня кацапиня- синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області.
Як гадаєш, у російські ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР Путін понабирав настільки шляхетних лицарів, що вони марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як кревні родинні зв'язки?
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25.01.2022 14:36 Відповісти
Може, ти вважаєш, що Петро та Марина чотко звітують перед Юлією?
Ні, ну, Олексій може, навіть щоночі, ненавмисне щось розказувати - але, якби він, ветеран АТО/ООС дізнався про якусь там підписку в ФСБ, що б він зробив би?
Хоча б вам зедкбілам, мабуть, щось пояснювати - зайве.
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25.01.2022 14:43 Відповісти
Ти або вмотивований (що вірогідніше), або наївний.
У Юленьки м'якеньке черевце надійно тримають натруджені руки дотепників з російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО та СЗР. Як гадаєш, на що зголоситься молодиця, якщо їй натякнути, що у разі відмови, наприклад, у кримінальних новинах вона ненароком побачить сюжет, як якісь НЕВСТАНОВЛЕНІ, вочевидь, грабіжники ріднесеньким: матусі, татусеві, сестричці вирвали очі, а порожні очниці набили розпеченим вугіллям?
Якось так склалося, що жоден ветеран АТО/ООС, за сумісництвом - синок топ-політиків, в ході жорстоких і запеклих боїв не отримав ані подряпини. Уміють же ж мажори воювати! А ще у справжніх ветеранів АТО/ООС з'являється харизма й твердий характер, і вони не залишаються інфантильними "митрофанушками", як Олексійко Петрович.
"...якусь там підписку в ФСБ"? Ти точно - дурбеленик. Оперативну гру такого рівня розробляють філігранно тонко у спеціалізованих науково-дослідних установах.
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25.01.2022 15:40 Відповісти
Нарахунок "щоночі" - це ти вірно зауважив. Якщо над Юленькою почаклували визнані у світі майстри "медових пасток" з відповідних російських спеціалізованих режимних науково-дослідних установ, то Олексійко Петрович щоночі "відлітає" у Нірвану, бо Юленька затьмарює саму Шахерезаду.
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25.01.2022 16:44 Відповісти
понятно.
І дохера же вас тут. подлякових ботів.
Ти хоча би за д'Єермака згадав би... батько якого ГРУшник. Чи за самого Зе, який отримував і досі отримує бюджетне фінансування від ***** на свої фільмиці.
Але ж такого у ваших методичках нема.
Тому проходите такі теми.
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25.01.2022 17:24 Відповісти
Ботам за методички гроші платять. А за задоволення "насипатиму" виключно за здоровий глузд. Ця тема - про Порошенка. У темі про Зеленського треба згадати про "свіжоспечений" Рейтинг сприйняття корупції за підсумками 2021 року: Україна - 122, а за 2020 рік - 117. Оце справжнє досягнення падлючого ЗЕ-шапіто на чолі з ЗЕленошмарклевим БлаЗЕнем. Але ж потрібно згадати й за 2018 рік: Україна - 120. То чим Порохатий Барига з кодлом кращий?
Тисячу разів праві німці, що не допомагають Україні - хіба розумно допомагати дурневі, який втрачає населення (людський капітал, про всякий випадок) і території, але не втрачає хист до тотального розкрадання. Коли великий дурень надумав відгемселити дурня меньшого, то розумно не встрявати проміж дурнів, а "збити" з них грошенят.
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25.01.2022 18:06 Відповісти
Якби у нас були справедливі суди , то ПОРОХ , ЗЕЛЯ з БЕНЕЮ , АХМЕТКОЮ , ФІРТАШЕМ , ПІНЧУКОМ , ЛЬОВОЧКІНИМ і МЕДВЕДЧУКОМ і всією ОПЗЖ , БЮТ давно мали б сидіти у в"язниці . Маючи такі землі і надра , народ бідує , це є злочин цього ОЛІГАРХІЧНОГО СПРУТУ .
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25.01.2022 14:51 Відповісти
Ну это кому чё позанимательнее будет.
И кто это, интересненько, на фоточке крайний справа?
Кареглазенький, такой, бровастенький, чернявенький, курчавенький...
И футболочка в триколор правильных цветов, и надпись на футболочке подходящая - всё прям в точку.
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25.01.2022 14:25 Відповісти
Про что говорят в семье,то дурак и выносит на улицу. Видно хорошо о расии родители говорят. Иначе бы этот имбицил эту тряпку не надел.
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25.01.2022 14:36 Відповісти
В семье Оно не живёт. Оно обитает в Лондоне, где сиротинушек рассейских олигархов гораздо-прегораздо поболее. Возможно, в своём калибре из Незалежної Оно там в единственном экземпляре. Водиться со своими, но меньшего калибра, - не комильфо, приходится корефаниться с однокалиберными кацапёнышами, которые по отношению к своей Рассее настроены весьма патриотично (даже агрессивно патриотично). Значит, надо чем-то жертвовать, например, демонстративно забивать болт на собственную вітчизнину, или кацапёныши, как минимум, загонят, а могут и рыло растрамбовать.
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25.01.2022 16:52 Відповісти
Костюм на Хелувін.
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25.01.2022 14:37 Відповісти
Если бы тебя эти детки изнасиловали грубо...Это было бы тоже частью ритуала праздника ? ))
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25.01.2022 14:40 Відповісти
якщо я константую, що ти з таким порівнянням є суцільним дебілом - будеш вважати це образою?
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25.01.2022 14:45 Відповісти
НЕ больший дебилизм чем отмазка про хелловин ))
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25.01.2022 14:48 Відповісти
Мимоволі згадався дідусь Фрейд. Мрієш щоб п'ятеро юнаків віджарили тебе в старечу зморшкувату сраку, пустунчику?
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25.01.2022 14:49 Відповісти
НЕ мрию. Это был пример такому херовому адвокату как ты ))
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25.01.2022 14:51 Відповісти
Та ні, не соромся. Звідкись же такі думки прийшли в твою голову.
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25.01.2022 14:52 Відповісти
Глядя на тебя и тех дебилов ))
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25.01.2022 14:54 Відповісти
Я не по твоїй частині, забудь.
Жіріновскій ти наш місцевого розливу.
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25.01.2022 14:56 Відповісти
Шо мордва, ссытся ваше ***** от Пороха?
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25.01.2022 14:42 Відповісти
Дядь, відпочивай, це вже робиться або зроблено без твоїх вказівок.
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25.01.2022 14:30 Відповісти
Хоть бы в школах дали указание бомбоубежища готовить. Что это за власть такая слишком самоуверенная? Израиль всегда готов к обстрелам, а эти только к спокойствию призывают.
В случае войны паника будет жуткая из-за такой позиции власти.И я не знаю каким надо быть дебилом, чтобы до сих пор поддерживать зеленых гоблинов.
Не хочу нагонять панику. Но вот такое появилось в британском The Sun: Аналитики говорят, что теперь хутин почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней, который может включать в себя и нападение на трехмиллионное население украинской столицы. (с)
У кацапов по100 штут боевых самолетов просто так летает сегодня вблиз Украины!? Этого с головой хватит для начала вторжения. Истребителей у нас почти нет, ПВО тоже...Веселуха ***...
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25.01.2022 14:33 Відповісти
Для зміцнення оборони, Пеці Порошенку треба купити у ДИРИ 33 мільйони тон вугля.....
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25.01.2022 14:34 Відповісти
Щас порохоаборты и этому оправдание найдут )) Работа такая ))
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25.01.2022 14:38 Відповісти
А може купувати не в українських шахт, а напряму в РФ, юляботік?
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25.01.2022 14:38 Відповісти
Порошенко залюбки і у Путьки купить, пане рашист...)))
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25.01.2022 14:40 Відповісти
Дивно, але купує протеже кремлівської хвойди Тимошенко- Вовік Зеленський.
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25.01.2022 14:50 Відповісти
Ну им же надо за что то покупать телики чтобы смотреть скотов сватов
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25.01.2022 14:46 Відповісти
Невже не зрозуміло , що олігархічний СПРУТ втягує у свою війну за українські національні і політичні активи ЛОХІВ . Ця війна ОЛІГАРХІВ розколює український народ , що є тільки в інтересах Кремля і всіх решта наших ворогів , які не хочуть бачити Україну сильною і розвинутою економічно державою . Схаменіться , всі олігархи не варті того , щоб за них втрачати державу . У Польщі нема ОЛІГАРХАТУ , тому вони і розвиваються , а ми втрачаємо наших співвітчизників і роки нашого життя через цей ОЛІГАРХІЧНИЙ СПРУТ, які цинічно використовують ЛОХІВ для свого перебування у політиці , яка їх збагачує , бо вони мають прямий доступ до бюджетів , як державного , так і місцевого , через своїх куплених ними , депутатів .
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25.01.2022 14:46 Відповісти
А хто у нас не олігархат, Розновець?
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25.01.2022 14:51 Відповісти
мій дід колись казав, що в нього вже болить вказівний палець,
а це означає, що треба записуватись до тероборони...
бо той палець ще з 1941-го пам'ятає ,
як зустрічав
загарбників та окупантів,
і з боку німеччини
і з боку советів
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25.01.2022 15:34 Відповісти
Зепрєпіздєнта це не цікавить.
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25.01.2022 15:41 Відповісти
Неть, неть і ще раз неть. Фінансуємо тільки проекти Бені і Володі на "велике крадівництво".
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25.01.2022 15:58 Відповісти
кто мешал это делать самому порошенко?
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25.01.2022 16:13 Відповісти
А чому Пєтрушка будучи головнокомандувачен цЬого нічого не створив єхідний
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25.01.2022 16:45 Відповісти
снова Пятому Президенту приходится работать за полшестое недоразумение. в то время когда Зеленский прилагает все усилия чтобы ослабить ВСУ, наш Гетман делает все возможное для укрепления украинской Армии. "Армія. Мова. Віра" - це не гасло. Це формула ******** української ідентичності. Армія боронить нашу землю. Мова боронить наше серце. Церква боронить нашу душу, - сказал Петр Алексеевич четыре года назад, и делами доказывает, что это не пустые слова.
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25.01.2022 22:38 Відповісти
Український супутник «Січ-2-30» на якому встиг попіаритися Зеленський наразі недієздатний. Фахівці перевели його в режим енергозбереження.Про це https://www.facebook.com/yuzhnoye/posts/4793580790726652 повідомила прес-служба конструкторського бюро «Південне».
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27.01.2022 22:35 Відповісти
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