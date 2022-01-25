Для зміцнення обороноздатності необхідно укомплектувати бойові підрозділи, створити стратегічні резерви та виділити кошти на тероборону, - Порошенко

Під час закритої наради у Голови Верховної Ради щодо безпекової ситуації урядовці підтвердили необхідність виділити додаткове фінансування для ЗСУ.

Про це заявив лідер "ЄС", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що "Європейська Солідарність" ініціює зміни до бюджету, щоб виділити армії 50 млрд грн.

"Фактично всі представники влади підтвердили вимоги представників "Європейської Солідарності", і вони були підтримані всіма фракціями демократичної опозиції", - повідомив лідер політсили. Він також нагадав, що єдина фракція, яка блокує зміни до бюджету - це "Слуга народу".

За словами Порошенка, потрібно терміново набрати за достойне грошове забезпечення тих ветеранів, які служили в відповідних підрозділах.

"Дати їм можливість повернутися на шість місяців тоді, коли країна потребує їх зусиль, і отримати за це достойну платню. Друга позиція – це створення стратегічних резервів. Ми знаємо, що на рівні тактичних, тобто того, чим забезпечені на рівні бригади, у нас резерви існують. А на рівні оперативних є вже певні проблеми, на рівні стратегічних – нуль. І тому ми маємо забезпечити розгортання резерву першої черги, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим забезпеченням, медичним і бойовим забезпеченням. Сьогодні на це треба терміново виділити гроші, провести тендери і в жорсткій антикорупційній процедурі забезпечити ЗСУ", - пояснив лідер "ЄС".

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"Третій напрямок – це виділення коштів суб’єктам місцевого самоврядування для того, щоб під час співфінансування розгорнути підрозділи територіальної оборони, виділити приміщення, обладнати кімнати для зберігання зброї і проінформувати населення – що, де, коли кожен має робити, не дай боже станеться час "Ч", - продовжив п'ятий президент.

Також, зазначив Порошенко, треба відновити ракетну програму, забезпечення засобів радіоелектронної боротьби, забезпечення ударними безпілотними літальними апаратами, забезпечити протиповітряну оборону.

Лідер "ЄС" зауважив - якщо українська влада звертається за підтримкою до союзників, то має щось робити й сама.

"Звідки ці гроші взяти? Оскільки внаслідок некомпетентного і бездумного керівництва зовнішні ринки для України закриті, ми сьогодні не можемо там взяти жодної копійки. Ми категорично проти друкування грошей. І ці 50 млрд грн мають бути взяті з двох джерел. Це той транш 2,7 млрд доларів, який Україна як подарунок отримала у другій половині минулого року від МВФ. Частина коштів – за рахунок прийнятого вчора Рішення Ради Міністрів закордонних справ Євросоюзу по макрофінансовій допомозі – 1,2 млрд євро. А частина – з мегакорупційного проекту "Великого крадівництва". Треба сконцентруватися і мобілізуватися на підтримку нашої армії. Ми – за єдність. І тому ми невипадково були ініціаторами, підписали і проголосували сьогодні Звернення парламенту, яке стимулює міжпарламентське співробітництво", - резюмує Порошенко.

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