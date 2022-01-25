Для зміцнення обороноздатності необхідно укомплектувати бойові підрозділи, створити стратегічні резерви та виділити кошти на тероборону, - Порошенко
Під час закритої наради у Голови Верховної Ради щодо безпекової ситуації урядовці підтвердили необхідність виділити додаткове фінансування для ЗСУ.
Про це заявив лідер "ЄС", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він нагадав, що "Європейська Солідарність" ініціює зміни до бюджету, щоб виділити армії 50 млрд грн.
"Фактично всі представники влади підтвердили вимоги представників "Європейської Солідарності", і вони були підтримані всіма фракціями демократичної опозиції", - повідомив лідер політсили. Він також нагадав, що єдина фракція, яка блокує зміни до бюджету - це "Слуга народу".
За словами Порошенка, потрібно терміново набрати за достойне грошове забезпечення тих ветеранів, які служили в відповідних підрозділах.
"Дати їм можливість повернутися на шість місяців тоді, коли країна потребує їх зусиль, і отримати за це достойну платню. Друга позиція – це створення стратегічних резервів. Ми знаємо, що на рівні тактичних, тобто того, чим забезпечені на рівні бригади, у нас резерви існують. А на рівні оперативних є вже певні проблеми, на рівні стратегічних – нуль. І тому ми маємо забезпечити розгортання резерву першої черги, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, продовольством, речовим забезпеченням, медичним і бойовим забезпеченням. Сьогодні на це треба терміново виділити гроші, провести тендери і в жорсткій антикорупційній процедурі забезпечити ЗСУ", - пояснив лідер "ЄС".
"Третій напрямок – це виділення коштів суб’єктам місцевого самоврядування для того, щоб під час співфінансування розгорнути підрозділи територіальної оборони, виділити приміщення, обладнати кімнати для зберігання зброї і проінформувати населення – що, де, коли кожен має робити, не дай боже станеться час "Ч", - продовжив п'ятий президент.
Також, зазначив Порошенко, треба відновити ракетну програму, забезпечення засобів радіоелектронної боротьби, забезпечення ударними безпілотними літальними апаратами, забезпечити протиповітряну оборону.
Лідер "ЄС" зауважив - якщо українська влада звертається за підтримкою до союзників, то має щось робити й сама.
"Звідки ці гроші взяти? Оскільки внаслідок некомпетентного і бездумного керівництва зовнішні ринки для України закриті, ми сьогодні не можемо там взяти жодної копійки. Ми категорично проти друкування грошей. І ці 50 млрд грн мають бути взяті з двох джерел. Це той транш 2,7 млрд доларів, який Україна як подарунок отримала у другій половині минулого року від МВФ. Частина коштів – за рахунок прийнятого вчора Рішення Ради Міністрів закордонних справ Євросоюзу по макрофінансовій допомозі – 1,2 млрд євро. А частина – з мегакорупційного проекту "Великого крадівництва". Треба сконцентруватися і мобілізуватися на підтримку нашої армії. Ми – за єдність. І тому ми невипадково були ініціаторами, підписали і проголосували сьогодні Звернення парламенту, яке стимулює міжпарламентське співробітництво", - резюмує Порошенко.
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неужто и там Порошенко?))
вот потому ты как типичный "полезный идиот" - повторяешь кремлевские методички, демонстрируя свой идиотизм
типичный идиотизм кремлевских ботов...
которые в свое время привели к власти януковоща, а потом - зеЛоха...
Видать зебилы "думают", что Порох лично должен эит склады (в поле!) охранять, пока их дупы к дивану приростают... и пока они от повесток по 4-5 раз бегают..
Далее, заморозка строительства складов зеленским - это саботаж или халатность?
как и 2 года провала закупок минобороны..
снова Порошенко ?
более того, Документи, без яких виготовлення БМПВ "Вавілон" неможливе, вже більше року лежать в Міноборони, через що новітнього зразка важкої бронетехніки досі немає, - ЗМІ Джерело: 66% відкритих закупівель Міноборони не відбулися, а половина програми розвитку озброєння майже не виконана
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.
..кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише шість позицій з 37. Водночас половина програми виконана на 50%, решта - або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.
"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році - 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3311307
бо тут у зебилов виноват кто угодно, но не зеЛох
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.(с)
стадо бОранов, 2 года назад из портков выпрыгивающее за зеЛоха - орут "занивоваапще нигаласавал"..
при этом 73% стадо продолжает повторять те же методички, по которым др*чили на зеленского
тем более что склады "случайно" горели и до Порошенко..
хотя куда зебилам об этом помнить
Более того, что же ты прятался от повесток - а не шел и не охранял склады?
это объясняет твой идиотизм, зачтено)
зеленский - 2-3 млрд.долл себе на офшоры вывел (он же не лох бесплатно "строить"?))..
нормальные карманы?))
кстати, а ты перевело деньги на счет зеЛоха?
а то квартальный шут хочет попиарится на благотворительности.. но своих денег жалко, ждет подарков от зебилов
спочатку зебіли не вірили зовсім..,
потім після журналісткого розслідування (по матеріалам , у т.ч. судів в США!) - почалися отмазки.. "а. то журналісти брешуть"..
потім суди відбирають гроші у коломойші, а зебіли "вивсеврете, фейки с запада!"
тим часом:
зеЛох має нерухомість в Італії за 40 млн.дол.. при тому що податків в Україні НЕ платить (але отримує гроші від мінистерства оборони расеї на зйомки феріалу "слуга урода")
*После того, как Зеленский получил свои комиссионные, деньги $ 41,977,325.52 с его счета, по цепочке, Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd(Сингапур) - DBS Bank-Bank of New York Mellon-Deutsche Bank Trust Company Americas осела в кипрском Claresholm Marketing Ltd.
Самое интересное состоит в том, что весь этот путь от счетов офшора Зеленского до кипрского офшора Коломойского был отслежен и зафиксирован FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) , агентством министерства финансов США.
Кто их подписал и до сих пор не наказан (Кучма/Порошенко).
Как иностранные представители, тоже поставившие подписи не увидели такой ловушки? Неграмотные, новички в политике, или специально (Меркель)?
И насилуют Украину с обеих сторон, издеваются и смотрят это всё действо по телевизору.
У Пороховій хаті завелась хатня кацапиня- синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області.
Як гадаєш, у російські ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР Путін понабирав настільки шляхетних лицарів, що вони марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як кревні родинні зв'язки?
Ні, ну, Олексій може, навіть щоночі, ненавмисне щось розказувати - але, якби він, ветеран АТО/ООС дізнався про якусь там підписку в ФСБ, що б він зробив би?
Хоча б вам зедкбілам, мабуть, щось пояснювати - зайве.
У Юленьки м'якеньке черевце надійно тримають натруджені руки дотепників з російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО та СЗР. Як гадаєш, на що зголоситься молодиця, якщо їй натякнути, що у разі відмови, наприклад, у кримінальних новинах вона ненароком побачить сюжет, як якісь НЕВСТАНОВЛЕНІ, вочевидь, грабіжники ріднесеньким: матусі, татусеві, сестричці вирвали очі, а порожні очниці набили розпеченим вугіллям?
Якось так склалося, що жоден ветеран АТО/ООС, за сумісництвом - синок топ-політиків, в ході жорстоких і запеклих боїв не отримав ані подряпини. Уміють же ж мажори воювати! А ще у справжніх ветеранів АТО/ООС з'являється харизма й твердий характер, і вони не залишаються інфантильними "митрофанушками", як Олексійко Петрович.
"...якусь там підписку в ФСБ"? Ти точно - дурбеленик. Оперативну гру такого рівня розробляють філігранно тонко у спеціалізованих науково-дослідних установах.
І дохера же вас тут. подлякових ботів.
Ти хоча би за д'Єермака згадав би... батько якого ГРУшник. Чи за самого Зе, який отримував і досі отримує бюджетне фінансування від ***** на свої фільмиці.
Але ж такого у ваших методичках нема.
Тому проходите такі теми.
Тисячу разів праві німці, що не допомагають Україні - хіба розумно допомагати дурневі, який втрачає населення (людський капітал, про всякий випадок) і території, але не втрачає хист до тотального розкрадання. Коли великий дурень надумав відгемселити дурня меньшого, то розумно не встрявати проміж дурнів, а "збити" з них грошенят.
И кто это, интересненько, на фоточке крайний справа?
Кареглазенький, такой, бровастенький, чернявенький, курчавенький...
И футболочка в триколор правильных цветов, и надпись на футболочке подходящая - всё прям в точку.
Жіріновскій ти наш місцевого розливу.
В случае войны паника будет жуткая из-за такой позиции власти.И я не знаю каким надо быть дебилом, чтобы до сих пор поддерживать зеленых гоблинов.
Не хочу нагонять панику. Но вот такое появилось в британском The Sun: Аналитики говорят, что теперь хутин почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней, который может включать в себя и нападение на трехмиллионное население украинской столицы. (с)
У кацапов по100 штут боевых самолетов просто так летает сегодня вблиз Украины!? Этого с головой хватит для начала вторжения. Истребителей у нас почти нет, ПВО тоже...Веселуха ***...
скотовсватов
а це означає, що треба записуватись до тероборони...
бо той палець ще з 1941-го пам'ятає ,
як зустрічав
загарбників та окупантів,
і з боку німеччини
і з боку советів