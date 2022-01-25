РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12357 посетителей онлайн
Новости
4 008 14

В прокуратуре подтвердили вручение подозрения первому заместителю Кличко – Поворознику

В прокуратуре подтвердили вручение подозрения первому заместителю Кличко – Поворознику

Киевская городская прокуратура во вторник, 25 января, сообщила первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николаю Поворознику о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, в ходе следствия установлено, что на основании решения Киевского городского совета Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины (далее СНБО) был предоставлен в постоянное пользование земельный участок на улице Щусева для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

"В то же время, в 2019 году на основании акта обследования должностными лицами КГГА подготовлен проект распоряжения о прекращении аппарату СНБО Украины права постоянного пользования участком "в связи с тем, что земельный участок по целевому назначению не используется". Никакие объяснения или документы от представителей Аппарата СНБО Украины при этом не получались", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Первому заместителю главы КГГА Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении аппарата СНБО земельного участка, - Кличко. ФОТО

Как сообщается, при согласовании проекта распоряжение юридическое управление аппарата КГГА установило его несоответствие законам Украины. Тем не менее, один из заместителей главы КГГА незаконно его подписал.

"Как следствие, указанными противоправными действиями государственному органу причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен, что подтверждается выводами проведенной судебной оценочно-земельной экспертизы. Кроме того, противоправность вышеупомянутого распоряжения, подписанного подозреваемым, установлена ​​судебными решениями административных судов первой и апелляционной инстанций", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Автор: 

Кличко Виталий (4650) прокуратура (5029) СНБО (4440) Поворозник Николай (123) подозрение (501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
А разве только там? Незаконное строительство на Осокорках по улице Центральной близ метро Славутич, тоже крышевал и узаканивал Поровозник. По Киеву практически нет объектов, где бы не пряталось свиное рыло Поворозника. И, странное дело, Кличко делал вид, что ничего странного и незаконного в этом нет.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:19
+5
В Киев невозможно спокойно въезжать со стороны Житомира или Одессы - открываятся жуткая затройка азиатскиии небоскрёбами .
Большая часть этой застройки идёт по проектам из раши .

да… Киев- не Вена. Ушла культура охраны центра с момента разгона ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЧЕРНОВЕЦКИМ
показать весь комментарий
25.01.2022 14:23
+3
На левом берегу хоть какая то планировка улиц .
а в центре Киева просто бомбардировка высотками среди старинных зданий.

ВСЕ РЕШАЕТ СТОИМОСТЬ КВ МЕТРА
показать весь комментарий
25.01.2022 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поворознюк мабуть піде за паравоза...
показать весь комментарий
25.01.2022 13:58 Ответить
А разве только там? Незаконное строительство на Осокорках по улице Центральной близ метро Славутич, тоже крышевал и узаканивал Поровозник. По Киеву практически нет объектов, где бы не пряталось свиное рыло Поворозника. И, странное дело, Кличко делал вид, что ничего странного и незаконного в этом нет.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:19 Ответить
В Киев невозможно спокойно въезжать со стороны Житомира или Одессы - открываятся жуткая затройка азиатскиии небоскрёбами .
Большая часть этой застройки идёт по проектам из раши .

да… Киев- не Вена. Ушла культура охраны центра с момента разгона ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЧЕРНОВЕЦКИМ
показать весь комментарий
25.01.2022 14:23 Ответить
типа с Днепра картина другая)
показать весь комментарий
25.01.2022 16:31 Ответить
С Днепра заезжают в основном через левый берег - там вся заСтройка современная
показать весь комментарий
25.01.2022 16:45 Ответить
фигня там современная, а не застройка..каменные джунгли...
показать весь комментарий
25.01.2022 16:48 Ответить
На левом берегу хоть какая то планировка улиц .
а в центре Киева просто бомбардировка высотками среди старинных зданий.

ВСЕ РЕШАЕТ СТОИМОСТЬ КВ МЕТРА
показать весь комментарий
25.01.2022 16:53 Ответить
тип забудови - "затИка"
показать весь комментарий
25.01.2022 16:59 Ответить
конечная трамвая 3 незаконное строительство там тоже он фигурирует но брать надо того чей он зам
показать весь комментарий
25.01.2022 14:31 Ответить
Эта - -палитическае приследавание!
показать весь комментарий
25.01.2022 16:33 Ответить
Не зрозумів, з яких пір Київ має надавати РНБО землю під будівництво житлових будинків, хто в РНБО мав отримати ці 48 млн від забудовників? Хоча коли країною керує минулий робітник рєкєтіра Бєні, тут все можливо.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:55 Ответить
просто виталя мудр, аки змий, и его не так легко спихнуть с ринга, но у зели всегда есть вариант вызвать виталю на спарринг, ось там шансы виталины невелики, он же не обучен стучать на рояле
показать весь комментарий
25.01.2022 17:00 Ответить
та хрястнет виталя разок некроману по кумполу, и усе пройдет, як с яблонь дым
показать весь комментарий
25.01.2022 17:08 Ответить
Блин, переводчик на русский плохо работает. В ру-версии статьи написано, что СНБО займется строительством многоквартирных домов. Но это же бред, такого не может быть!!! Это ж деградация полная.

Или я что-то не так прочитал?
показать весь комментарий
25.01.2022 18:54 Ответить
 
 