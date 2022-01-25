В прокуратуре подтвердили вручение подозрения первому заместителю Кличко – Поворознику

Киевская городская прокуратура во вторник, 25 января, сообщила первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николаю Поворознику о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Так, в ходе следствия установлено, что на основании решения Киевского городского совета Аппарату Совета национальной безопасности и обороны Украины (далее СНБО) был предоставлен в постоянное пользование земельный участок на улице Щусева для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

"В то же время, в 2019 году на основании акта обследования должностными лицами КГГА подготовлен проект распоряжения о прекращении аппарату СНБО Украины права постоянного пользования участком "в связи с тем, что земельный участок по целевому назначению не используется". Никакие объяснения или документы от представителей Аппарата СНБО Украины при этом не получались", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Первому заместителю главы КГГА Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении аппарата СНБО земельного участка, - Кличко. ФОТО

Как сообщается, при согласовании проекта распоряжение юридическое управление аппарата КГГА установило его несоответствие законам Украины. Тем не менее, один из заместителей главы КГГА незаконно его подписал.

"Как следствие, указанными противоправными действиями государственному органу причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен, что подтверждается выводами проведенной судебной оценочно-земельной экспертизы. Кроме того, противоправность вышеупомянутого распоряжения, подписанного подозреваемым, установлена ​​судебными решениями административных судов первой и апелляционной инстанций", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.