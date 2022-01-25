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В прокуратурі підтвердили вручення підозри першому заступнику Кличка - Поворознику

В прокуратурі підтвердили вручення підозри першому заступнику Кличка - Поворознику

Київська міська прокуратура у вівторок, 25 січня, повідомила першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколі Поворознику про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Так, в ході слідства встановлено, що на підставі рішення Київської міської ради Апарату Ради національної безпеки і оборони України (далі РНБО) було надано в постійне користування земельну ділянку на вулиці Щусєва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

"Водночас, у 2019 році на підставі акту обстеження посадовими особами КМДА підготовлено проект розпорядження щодо припинення апарату РНБО України права постійного користування ділянкою "у зв’язку з тим, що земельна ділянка за цільовим призначенням не використовується". Будь-які пояснення або документи від представників Апарату РНБО України при цьому не отримувались", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​​Першому заступнику голови КМДА Поворознику щойно вручили підозру у справі про позбавлення апарату РНБО земельної ділянки, - Кличко. ФОТО

Як повідомляється, під час погодження проекту розпорядження юридичне управління апарату КМДА встановило його невідповідність законам України. Попри це, один з заступників голови КМДА незаконно його підписав.

"Як наслідок, вказаними протиправними діями державному органу завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень, що підтверджується висновками проведеної судової оціночно-земельної експертизи. Крім того, протиправність вищезазначеного розпорядження, підписаного підозрюваним, встановлено судовими рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій", - зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Також читайте: Комусь політично вигідно, щоб Київ зупинився, – заступник Кличка про обшуки

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кличко Віталій (3525) прокуратура (3696) РНБО (2293) Поворозник Микола (131) підозра (781)


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Топ коментарі
+5
А разве только там? Незаконное строительство на Осокорках по улице Центральной близ метро Славутич, тоже крышевал и узаканивал Поровозник. По Киеву практически нет объектов, где бы не пряталось свиное рыло Поворозника. И, странное дело, Кличко делал вид, что ничего странного и незаконного в этом нет.
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25.01.2022 14:19
+5
В Киев невозможно спокойно въезжать со стороны Житомира или Одессы - открываятся жуткая затройка азиатскиии небоскрёбами .
Большая часть этой застройки идёт по проектам из раши .

да… Киев- не Вена. Ушла культура охраны центра с момента разгона ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЧЕРНОВЕЦКИМ
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25.01.2022 14:23
+3
На левом берегу хоть какая то планировка улиц .
а в центре Киева просто бомбардировка высотками среди старинных зданий.

ВСЕ РЕШАЕТ СТОИМОСТЬ КВ МЕТРА
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25.01.2022 16:53
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Поворознюк мабуть піде за паравоза...
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25.01.2022 13:58 Відповісти
А разве только там? Незаконное строительство на Осокорках по улице Центральной близ метро Славутич, тоже крышевал и узаканивал Поровозник. По Киеву практически нет объектов, где бы не пряталось свиное рыло Поворозника. И, странное дело, Кличко делал вид, что ничего странного и незаконного в этом нет.
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25.01.2022 14:19 Відповісти
В Киев невозможно спокойно въезжать со стороны Житомира или Одессы - открываятся жуткая затройка азиатскиии небоскрёбами .
Большая часть этой застройки идёт по проектам из раши .

да… Киев- не Вена. Ушла культура охраны центра с момента разгона ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЧЕРНОВЕЦКИМ
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25.01.2022 14:23 Відповісти
типа с Днепра картина другая)
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25.01.2022 16:31 Відповісти
С Днепра заезжают в основном через левый берег - там вся заСтройка современная
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25.01.2022 16:45 Відповісти
фигня там современная, а не застройка..каменные джунгли...
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25.01.2022 16:48 Відповісти
На левом берегу хоть какая то планировка улиц .
а в центре Киева просто бомбардировка высотками среди старинных зданий.

ВСЕ РЕШАЕТ СТОИМОСТЬ КВ МЕТРА
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25.01.2022 16:53 Відповісти
тип забудови - "затИка"
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25.01.2022 16:59 Відповісти
конечная трамвая 3 незаконное строительство там тоже он фигурирует но брать надо того чей он зам
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25.01.2022 14:31 Відповісти
Эта - -палитическае приследавание!
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25.01.2022 16:33 Відповісти
Не зрозумів, з яких пір Київ має надавати РНБО землю під будівництво житлових будинків, хто в РНБО мав отримати ці 48 млн від забудовників? Хоча коли країною керує минулий робітник рєкєтіра Бєні, тут все можливо.
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25.01.2022 16:55 Відповісти
просто виталя мудр, аки змий, и его не так легко спихнуть с ринга, но у зели всегда есть вариант вызвать виталю на спарринг, ось там шансы виталины невелики, он же не обучен стучать на рояле
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25.01.2022 17:00 Відповісти
та хрястнет виталя разок некроману по кумполу, и усе пройдет, як с яблонь дым
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25.01.2022 17:08 Відповісти
Блин, переводчик на русский плохо работает. В ру-версии статьи написано, что СНБО займется строительством многоквартирных домов. Но это же бред, такого не может быть!!! Это ж деградация полная.

Или я что-то не так прочитал?
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25.01.2022 18:54 Відповісти
 
 