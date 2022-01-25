В прокуратурі підтвердили вручення підозри першому заступнику Кличка - Поворознику
Київська міська прокуратура у вівторок, 25 січня, повідомила першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколі Поворознику про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Так, в ході слідства встановлено, що на підставі рішення Київської міської ради Апарату Ради національної безпеки і оборони України (далі РНБО) було надано в постійне користування земельну ділянку на вулиці Щусєва для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.
"Водночас, у 2019 році на підставі акту обстеження посадовими особами КМДА підготовлено проект розпорядження щодо припинення апарату РНБО України права постійного користування ділянкою "у зв’язку з тим, що земельна ділянка за цільовим призначенням не використовується". Будь-які пояснення або документи від представників Апарату РНБО України при цьому не отримувались", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, під час погодження проекту розпорядження юридичне управління апарату КМДА встановило його невідповідність законам України. Попри це, один з заступників голови КМДА незаконно його підписав.
"Як наслідок, вказаними протиправними діями державному органу завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень, що підтверджується висновками проведеної судової оціночно-земельної експертизи. Крім того, протиправність вищезазначеного розпорядження, підписаного підозрюваним, встановлено судовими рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій", - зазначили в прокуратурі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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да… Киев- не Вена. Ушла культура охраны центра с момента разгона ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЧЕРНОВЕЦКИМ
а в центре Киева просто бомбардировка высотками среди старинных зданий.
ВСЕ РЕШАЕТ СТОИМОСТЬ КВ МЕТРА
Или я что-то не так прочитал?