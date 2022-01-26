РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8941 посетитель онлайн
Новости
17 970 93

Левченко присутствовала на докладе по "вагнеровцам", - Бурба

Левченко присутствовала на докладе по

Секретарь президента Зеленского Мария Левченко находилась в кабинете, в котором проходил доклад по спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом журналистам "УП" заявил экс-глава военной разведки Василий Бурба, передает Цензор.НЕТ.

"Она присутствовала, да, была в кабинете", - сказал Бурба, отвечая на вопрос о Левченко.

Он уточнил, что вместе с тогдашним замглавы СБУ Русланом Баранецким пришел на доклад в ОП.

"Мы поднялись на 4-й этаж, где расположен кабинет президента. Но вы сами понимаете, что мы не можем зайти без разрешения. Было сообщение от помощников президента: спускайтесь на 2-й этаж в приемную к Ермаку. Мы спустились. Зашел сам Ермак. И он сообщил, что делегирован президентом, президент сейчас занят, он не может принять, у него телефонный разговор был или встреча. Ермак сказал, что делегирован президентом, и по команде президента мы должны перенести активную фазу", - рассказал Бурба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощницу президента Марию Левченко приняли на госслужбу через 2,5 года с начала работы и доступа к секретной информации. ДОКУМЕНТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Левченко была принята на государственную службу через 2,5 года с начала работы помощницей президента. В ОП утверждают, что она не присутствовала на совещании по "вагнеровцам".

Автор: 

ЧВК Вагнер (1333) Бурба Василий (81) Левченко Мария (14)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
Клоун специально всё делает,так по тупости невозможно столько натворить.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:52
+39
для імпічменту підстав достатньо.
Тільки от проблема: ця діюча влада від виконавчої, законодавчої до судової законодавства не дотримується від поняття "абсолютно". Такого автократизму не було навіть в часи овоща.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:01
+35
На палю, як мінімум
показать весь комментарий
26.01.2022 00:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоун специально всё делает,так по тупости невозможно столько натворить.
показать весь комментарий
26.01.2022 00:52 Ответить
саме по тупості він сам навмисно усе це робить, вважає що йому витворяти дозволяється усе, що заманеться, без будь яких обмежень
показать весь комментарий
26.01.2022 08:13 Ответить
Не по тупості, а по плану Путіна! Російська армія на підстраховці! Чекає "серьйозної" заварухи, яку президент постійно провокує в Україні. Кому що не ясно? Нас ведуть до стойла, і тільки чудо спасе Україну від цього путінського заговору.
показать весь комментарий
26.01.2022 09:22 Ответить
Чудо - це УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! справжнє чудо. Наш горе-керівник, хоч і, як би то без, те-єте-як-його-сказати, не такий, як той, як би втриматись, північно-східний-збочинець-сусіда, але, виходить, вони обидва наші вороги. Обидва мріють створити імперії, кожен свою. Та хай не переймаються, нічого в них не вийде, окрім поганих, неприйнятних спогадів про себе з боку мешканців планети. І змінити це їм вже не вдасться.
показать весь комментарий
26.01.2022 12:37 Ответить
Ні він робе це саме по тупості!
Але це не значить, що він повинен меньше відповідати. Тупість не є пом'якшувальною обставиною. І як на мене, за тупість потрібно давати максималку.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:32 Ответить
А это не имеет значения ,ТАК ИЛИ ИНАЧЕ , ОН ЕСТЬ - ПРЕДАТЕЛЬ ! Трибунал и конфискация ! Презрение 🤮
показать весь комментарий
26.01.2022 08:40 Ответить
"..презЕдент зараз зайнятий, він не може прийняти, у нього телефонна розмова була чи зустріч."

зелох квартальный в это время звонил фуйлу кремлевскому и лукашенко, рассказывая им о вагнеровцах...
а ермак, да "не уполномочен" - но отдает приказания..
показать весь комментарий
26.01.2022 09:06 Ответить
Доповідь мабуть відбувалася на Бесарабському ринку, кого там тільки не було.
показать весь комментарий
26.01.2022 09:26 Ответить
Отправьте всех участников совещания на полиграф
показать весь комментарий
26.01.2022 00:52 Ответить
На палю, як мінімум
показать весь комментарий
26.01.2022 00:55 Ответить
Да, паля - найкращій паліграф
показать весь комментарий
26.01.2022 08:33 Ответить
,ВИНОВАТ ВО ВСЕМ УТЫРОК зелёный ,КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛ и сделал ВСЕ ,чтобы гос.ИЗМЕНА СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ,и это продолжалось много раз , под его якобы непониманием - под трибунал зелёную мраз
показать весь комментарий
26.01.2022 08:50 Ответить
Тепер є цар-віддувайло)) а дєрьмак білий і пухнастий. Ось де і вирішили відволікти від здачі дєрьмаком Країни
показать весь комментарий
26.01.2022 00:54 Ответить
З чього це він білий та пухнастий?! Ми що щось нове довідались? Ні
Тут, як мінімум, факт перевищення службових повноважень, а для доказу державної зради, що так, що так, потрібно проводити розслідування, чи передавав він комусь ці данні
показать весь комментарий
26.01.2022 08:37 Ответить
так усі ж розслідувачі їхні, авжеж вони й розслідують, як їм треба
показать весь комментарий
26.01.2022 12:42 Ответить
для імпічменту підстав достатньо.
Тільки от проблема: ця діюча влада від виконавчої, законодавчої до судової законодавства не дотримується від поняття "абсолютно". Такого автократизму не було навіть в часи овоща.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:01 Ответить
А мы - терпилы. А ещё с белорусов смеялись. Сами такие же
показать весь комментарий
26.01.2022 01:03 Ответить
ну, не зовсім такі...
Але обирати популістів штибу Луки - вміємо, що да, то да.

ЗІ: Портников в суботу в своєму "Політклубі" вірно зауважив: "Зеленський не став Президентом; він актор, який грає роль Лукашенка. Ця роль йому подобається, вона йому близька ментально, він розуміє свого героя". Я не дослівно, але, якщо захочеш звіритися - то ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=WtdOuNX9WrY https://www.youtube.com/watch?v=WtdOuNX9WrY

показать весь комментарий
26.01.2022 01:22 Ответить
Шел бы этот Портников! Меньше шоу нужно смотреть, а то мозги отсохнут! "Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя"
показать весь комментарий
26.01.2022 08:43 Ответить
Портников умнейший журналист. Его аналитика ВСЕГДА актуальна и серьезна.Он патриот Украины. Может поэтому у зрителей ,,скотов,, Он вызывает такое раздражение? Они на его фоне выглядят тем,кем есть на самом деле-- тупорылой ватой
показать весь комментарий
26.01.2022 08:53 Ответить
Я не проверял зрителей скотов! А то что эти шоу засирают мозги - это факт!
Если своих мозгов нету - то да, великий аналитик! А по факту - непревзойденный популист.
показать весь комментарий
26.01.2022 09:05 Ответить
Мда. Еще пол дня тут срать на форуме будешь,доказывая какой Портников кака и какой ты цяця? Какая цель у этого тупого действия? Будешь иметь такой авторитет и столько подписчиков как у Портникова--приходи. Может прислушаемся.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:07 Ответить
Вот он - стадный инстинкт во всей красе
показать весь комментарий
26.01.2022 16:40 Ответить
Да,заметно,что ты зеленый баран.
показать весь комментарий
26.01.2022 18:41 Ответить
Как удобно всех записывать в лахту и зеленых, будучи человеком без критического мышления

Чем же ты отличаешся от зеленых, если сам не способный мыслить самостоятельно?

- смотри у него 25млн подписьников, люди же в массах не могут ошибатся!
показать весь комментарий
27.01.2022 04:21 Ответить
Судя по тупорылым выводам ты таки избиратель зеленского. Без вариантов
показать весь комментарий
27.01.2022 15:30 Ответить
И да,я вообще не знаю сколько у него подписчиков. Но надеюсь,что их будет все больше. Может шанс выбрать очередного осла от олигархов у ,,нестадных,, зеленых олигофренов хоть немного уменьшится .
показать весь комментарий
27.01.2022 15:33 Ответить
Так а если ты не знаешь, то почему ты оперируешь этими показателями?

Вывод - ты дно, балабол и питух!
показать весь комментарий
27.01.2022 18:57 Ответить
Мда . Тупее зеленского могут быть только его избиратели. Ты тому живое доказательство. Ладно-втяни зеленую соплю и баиньки. Устал наверное два дня гоняться и орать ,что Портников никому не интересен . Спокойной ночи тупой ЗЕсизиф.
показать весь комментарий
28.01.2022 00:29 Ответить
Ах да - жизнь леммингов темна и полна ужасов
показать весь комментарий
27.01.2022 19:04 Ответить
С точки зрения вас,аскарид,-безусловно
показать весь комментарий
28.01.2022 00:36 Ответить
У тебя 2-й каминг-аут
показать весь комментарий
28.01.2022 02:39 Ответить
Зебилоид,ты точно знаешь смысл этого слова? А то возникает небезпочвенное подозрение,что ты как и твой осел ,подбираешь рандомно слова,смысл которых не знаешь. Но подписался ты правильно,,питух,,. Правда с ошибкой. Но это простительно,для лямблии,ненавидящей и непонимающей умных слов.
показать весь комментарий
28.01.2022 02:55 Ответить
Нету никакой ошибки, ты именно - питух, а не петух
показать весь комментарий
28.01.2022 03:10 Ответить
У вас в жопе есть даже зеркало? Обжились полностью поклонники осла? Ну вот,а так возмущались,когда Порошенко пытался вас оттуда вытащить. Может легче решить было и переехать со своими личинками в большую жопу-нароссию,чем тянуть ее сюда? Портникова ненавидять два типа подобия людей:1- вата, 2-тупорылые глисты,которых пытаются вытащить из их мест обитания. Скдя по тому,что ты видишь в зеркале питуха ты и первое и второе
показать весь комментарий
28.01.2022 10:02 Ответить
Ви кацапи навіть гірші.Бульбаші хоть щось починали,а ви весь час раком.ТЬХУ ГИДОТА.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:22 Ответить
Не плюй против ветра. И на кацапов мне фиолетово. ЗЕ бесзастенчиво гадит всем на головы и мы терпим
показать весь комментарий
26.01.2022 09:50 Ответить
Плюю на кацапа,а якщо в нього в мголові вітер то имені по цимбалах.ТЬХУ ЩЕ РАЗ.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:00 Ответить
Щоб довести імпічмент до кінця, треба перше розігняти цю верховну зраду зелених
показать весь комментарий
26.01.2022 11:28 Ответить
Та там из ОПы надо всех выкидывать. И большую половину из ВР
показать весь комментарий
26.01.2022 01:01 Ответить
Это дно дна!
показать весь комментарий
26.01.2022 01:02 Ответить
А теперь дєрьмак буде підписувати капітуляцію казаку. Шо бидло, хоть паржом. Тим хто голосував за цю шоблу юд я бажаю лишень одне... Щоб ви пережили своїх дітей. Це принаймні буде справедливо. Втрата держави в обмін не на калбаску по 2,20 , а в обмін на дітей(якщо вони найдорожче). І колбаскі не побачите і дітей так само... Лиш загнали державу на ще одне коло... Було майже 100 років, а тепер Бог знає. Ворог вчиться на своїх помилках і нам нічого не пробачить
показать весь комментарий
26.01.2022 01:03 Ответить
якщо Єрмак не був присутній на цій нараді, то тоді вже очевидно, шо то сам Зенелох злив Луці інфу про вагнерівців. яка там в сраку Левченко? вона ж мабуть навіть і не знає шо то таке ці ванерівці.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:06 Ответить
А Левченко не обов'язково знати про що йде мова , так як всі розмови
вона записує , а поважні люди вже розшифровують 😠
показать весь комментарий
26.01.2022 01:50 Ответить
​​Бурба розповів про зрив ще однієї спецоперації

Колишній керівник Головного управління розвідки Василь Бурба розповів про ще одну спецоперацію, крім затримання "вагнерівців", яку було зірвано. На його думку, до цього причетна дієздатна агентура РФ в нашій країні.

За його словами, ця операція стосувалася клістронів - приладів, необхідних для роботи наведення ракетних комплексів на ціль. ГУР викрадало їх у росіян і передавало Збройним силам України, оскільки виробляють такі деталі лише в РФ.

Бурба пояснив, що військова контррозвідка СБУ вилучила ці клістрони і деякий час вони перебували у правоохоронних органах. Генерал-полковник пояснив, що на кожній такій деталі є свій номер, за яким можна дізнатися, якій військовій частині вона належить.

Він пояснив, що ФСБ Росії дізналося про спецоперацію і почало "працювати" з людьми, що допомагали ГУР України в РФ.

"Ми підставили людей, які працювали на Україну", - пояснив колишній командувач ГУР.

🔞Новини Збройних сил 🇺🇦
показать весь комментарий
26.01.2022 01:09 Ответить
дивно це читати, бо невже ніде у світі немає чогось подібного? а як же кваліфіковані армії світу наводять ракети на ціль? "на глазок"? невже роськи такі розумні, що винайшли щось суперунікальне, недоступне та невідоме більш нікому в світі?
показать весь комментарий
26.01.2022 08:22 Ответить
Ціна питання якщо що
показать весь комментарий
26.01.2022 08:51 Ответить
У этих крикливых пятиклассников столько вапросов...
показать весь комментарий
26.01.2022 11:24 Ответить
Уже какая разница. Быдлу нравится. От шоколада у него зубы болели. А тут свое, родное, посконное.
показать весь комментарий
26.01.2022 01:22 Ответить
А як брехали зелені потвори про те , що не пам'ятають хто був тоді в кабінеті ************* !
Імпічменту замало для , так званого презЕдента , так як він агент кремля 100% 😠
показать весь комментарий
26.01.2022 01:47 Ответить
30.12.2021 Подоляк: Марія Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах.
30.12.2021 ЦЕНЗОР НЕТ

Були під наркотою і не при тямі?
Кокс він такий... Він дезоріентує... В ОП не знають, чи була помічниця ЗЕленського, Левченко присутня на секретній нараді... То спитай в свого преЗЕка, чи була баба Гогі в нього на нараді. Не може бути амнезії і склерозу в найвеличнішого лідора ********** з аналізами від Пальчевського

25.01.2022 УП: Чи були на доповідях ГУР по вагнерівцям люди, які не були посадовцями? Наприклад, секретар президента Марія Левченко?
Бурба: Вона була присутня в кабінеті.
показать весь комментарий
26.01.2022 03:32 Ответить
так хто ж тоді бреше?
показать весь комментарий
26.01.2022 08:23 Ответить
п.Бурба оперативник чи глава військової розвідки, який має діяти на підставі письмових розпоряджень, а не хтось, комусь, щось сказав
показать весь комментарий
26.01.2022 10:10 Ответить
Каждый норовит подставить, слить, продать, предать. Враг напал, опомнитесь уже. И так всю историю, это часть менталитета.
показать весь комментарий
26.01.2022 03:29 Ответить
Як ти думаєш йти в бій на чолі з таким командиром, який здавав тебе ворогу?
Може зразу розібратись на місці щоб не стріляли тобі в спину?
Ворог під личиною побратима страшніший в сто разів за московита.
показать весь комментарий
26.01.2022 07:51 Ответить
Ну вот роисиянское кубло и вскрыли, сидеть будете долго, твари продажные
показать весь комментарий
26.01.2022 04:10 Ответить
Єрмак вже хатину в Лондоні прикупив, буде звідти віщати про політичні репресії на державного діяча.
показать весь комментарий
26.01.2022 05:54 Ответить
Можно подумать, что тот, кто имеет доступ к гостайне, не сможет предать!
показать весь комментарий
26.01.2022 05:49 Ответить
Так. Можна подумать.
показать весь комментарий
26.01.2022 07:54 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 07:05 Ответить
фон захоплює, прям імперські палати-пенати...
показать весь комментарий
26.01.2022 08:25 Ответить
Схоже курнули.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:37 Ответить
фу, квартально - про.підаросійське біосміття кінчене, гидко дивитись!
показать весь комментарий
26.01.2022 10:49 Ответить
А ніхто у цьому не сумнівається....Всі "кроти" були "в норі"....А самий головний ще й сам особисто подзвонив Бульбо-фюреру ...
показать весь комментарий
26.01.2022 07:13 Ответить
И вот и ...ку -ку!!!
показать весь комментарий
26.01.2022 07:21 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 07:30 Ответить
Эту команду путинских клоунов во главе с Беней и Верховным, нужно отправить на нары
показать весь комментарий
26.01.2022 07:32 Ответить
а ведь это- 11 , зе - измена , не имеет срока давности
показать весь комментарий
26.01.2022 07:34 Ответить
сподіваюсь силовики, патріоти України, не дадуть втекти до Мокші всій цій шоблі на чолі з є-Бєнєй Зєлєй..
показать весь комментарий
26.01.2022 07:45 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 08:05 Ответить
Гниди та зрадники продовжують залишатись на усіх гілках влади в Україні.Це наслідки багатовікової окупіції країни смердючою лапатною балалайнею,яка має на меті взагалі знищення України як країни та українців-як націю.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:13 Ответить
Не продовжують, а їх активно розміщують на нових та нових посадах.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:51 Ответить
гопник уже осужден, барыгу по судам затаскали, а теперь и писюнист уже на несколько статей УК написюнерил....... пора останавливать, а то на пожизненное написюнерит при приходе нормального гетьмана на Банковую.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:32 Ответить
зеля предатель, его нужно судить.
показать весь комментарий
26.01.2022 08:33 Ответить
Ото дебільний нарід натворив!!!
показать весь комментарий
26.01.2022 08:38 Ответить
1.Чому Бурба про це аж зараз заявляє? 2.Яке право Бурба мав виконувати вказівки Єрмака, не отримавши прямого на це доручення від свого прямого керівника? То хто після цього зрадник?
показать весь комментарий
26.01.2022 09:13 Ответить
Що тут такого, що Левченко була присутня на таємній нараді? Вона ж своя. То Бурба не свій, бо діє на користь України, а не росії.
Це тільки подумати, людина, яка не має допуска до секретних документів сидить на нараді і вислуховує те, що навіть не кожен генерал має право чути. Похерили низку наказів і традицій спецслужб, які напрацьовувалися століттями. А простих оперів, які замість "ДСК" поставили гриф "таємно", чи навпаки, на повідомлені, що Іванов збуває коноплю, отримують догани і навіть звільняються. Тут здійснив допуск до "таємної" інформації про наркомана і це загрожує державі?Миттєво СБУ на місці і складають протоколи, тягнуть цю людтну в суд, а старші начальники проводять службові розслідування і роблять "братські могили" - всім підряд догани, строгі догани і навіть відсторонюють від посад. Молодці барани 73%, доруйновуйте державу!
показать весь комментарий
26.01.2022 09:41 Ответить
Що робила там ця Шкура ?
показать весь комментарий
26.01.2022 09:47 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 10:06 Ответить
Всі народи користуються мовою для висловлення своєї думки, євреї- для приховування. Хуцпа-(дуже велика брехня) їхній винахід. Це не моє, це висловлювання когось з мудрих.
показать весь комментарий
26.01.2022 10:17 Ответить
В южной Корее что-то подобное было, не помню, там вроде призедента посадили или просто был импичмент...
показать весь комментарий
26.01.2022 10:59 Ответить
задача Зеленского - отвлекать внимание широких масс баранов от реальных событий
после хорошего отдыха он заработал на всю катушку за 3 недели до начала войны
ту же успокоительную тему разжёвывают и все остальные чиновники под предлогом исключения паники, потерь для экономики и т.п.
США знают примерную дату начала событий - 18 февраля - потому и делают свою честную работу, чтобы никто не обвинил их в бездеятельности
но на мой взгляд, пора решительно укрепить руководство Украины
показать весь комментарий
26.01.2022 11:11 Ответить
Поки існує вороже кубло іменоване ОП, ні про яку ефективну відсіч агресору, не може бути й мови. Якщо військові це розуміють, прапор їм у руки, народ підтримає.
показать весь комментарий
26.01.2022 14:27 Ответить
 
 