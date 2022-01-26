Левченко присутствовала на докладе по "вагнеровцам", - Бурба
Секретарь президента Зеленского Мария Левченко находилась в кабинете, в котором проходил доклад по спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
Об этом журналистам "УП" заявил экс-глава военной разведки Василий Бурба, передает Цензор.НЕТ.
"Она присутствовала, да, была в кабинете", - сказал Бурба, отвечая на вопрос о Левченко.
Он уточнил, что вместе с тогдашним замглавы СБУ Русланом Баранецким пришел на доклад в ОП.
"Мы поднялись на 4-й этаж, где расположен кабинет президента. Но вы сами понимаете, что мы не можем зайти без разрешения. Было сообщение от помощников президента: спускайтесь на 2-й этаж в приемную к Ермаку. Мы спустились. Зашел сам Ермак. И он сообщил, что делегирован президентом, президент сейчас занят, он не может принять, у него телефонный разговор был или встреча. Ермак сказал, что делегирован президентом, и по команде президента мы должны перенести активную фазу", - рассказал Бурба.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Левченко была принята на государственную службу через 2,5 года с начала работы помощницей президента. В ОП утверждают, что она не присутствовала на совещании по "вагнеровцам".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але це не значить, що він повинен меньше відповідати. Тупість не є пом'якшувальною обставиною. І як на мене, за тупість потрібно давати максималку.
зелох квартальный в это время звонил фуйлу кремлевскому и лукашенко, рассказывая им о вагнеровцах...
а ермак, да "не уполномочен" - но отдает приказания..
Тут, як мінімум, факт перевищення службових повноважень, а для доказу державної зради, що так, що так, потрібно проводити розслідування, чи передавав він комусь ці данні
Тільки от проблема: ця діюча влада від виконавчої, законодавчої до судової законодавства не дотримується від поняття "абсолютно". Такого автократизму не було навіть в часи овоща.
Але обирати популістів штибу Луки - вміємо, що да, то да.
ЗІ: Портников в суботу в своєму "Політклубі" вірно зауважив: "Зеленський не став Президентом; він актор, який грає роль Лукашенка. Ця роль йому подобається, вона йому близька ментально, він розуміє свого героя". Я не дослівно, але, якщо захочеш звіритися - то ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=WtdOuNX9WrY https://www.youtube.com/watch?v=WtdOuNX9WrY
Если своих мозгов нету - то да, великий аналитик! А по факту - непревзойденный популист.
Чем же ты отличаешся от зеленых, если сам не способный мыслить самостоятельно?
- смотри у него 25млн подписьников, люди же в массах не могут ошибатся!
Вывод - ты дно, балабол и питух!
вона записує , а поважні люди вже розшифровують 😠
Колишній керівник Головного управління розвідки Василь Бурба розповів про ще одну спецоперацію, крім затримання "вагнерівців", яку було зірвано. На його думку, до цього причетна дієздатна агентура РФ в нашій країні.
За його словами, ця операція стосувалася клістронів - приладів, необхідних для роботи наведення ракетних комплексів на ціль. ГУР викрадало їх у росіян і передавало Збройним силам України, оскільки виробляють такі деталі лише в РФ.
Бурба пояснив, що військова контррозвідка СБУ вилучила ці клістрони і деякий час вони перебували у правоохоронних органах. Генерал-полковник пояснив, що на кожній такій деталі є свій номер, за яким можна дізнатися, якій військовій частині вона належить.
Він пояснив, що ФСБ Росії дізналося про спецоперацію і почало "працювати" з людьми, що допомагали ГУР України в РФ.
"Ми підставили людей, які працювали на Україну", - пояснив колишній командувач ГУР.
🔞Новини Збройних сил 🇺🇦
Імпічменту замало для , так званого презЕдента , так як він агент кремля 100% 😠
30.12.2021 ЦЕНЗОР НЕТ
Були під наркотою і не при тямі?
Кокс він такий... Він дезоріентує... В ОП не знають, чи була помічниця ЗЕленського, Левченко присутня на секретній нараді... То спитай в свого преЗЕка, чи була баба Гогі в нього на нараді. Не може бути амнезії і склерозу в найвеличнішого лідора ********** з аналізами від Пальчевського
25.01.2022 УП: Чи були на доповідях ГУР по вагнерівцям люди, які не були посадовцями? Наприклад, секретар президента Марія Левченко?
Бурба: Вона була присутня в кабінеті.
Може зразу розібратись на місці щоб не стріляли тобі в спину?
Ворог під личиною побратима страшніший в сто разів за московита.
Це тільки подумати, людина, яка не має допуска до секретних документів сидить на нараді і вислуховує те, що навіть не кожен генерал має право чути. Похерили низку наказів і традицій спецслужб, які напрацьовувалися століттями. А простих оперів, які замість "ДСК" поставили гриф "таємно", чи навпаки, на повідомлені, що Іванов збуває коноплю, отримують догани і навіть звільняються. Тут здійснив допуск до "таємної" інформації про наркомана і це загрожує державі?Миттєво СБУ на місці і складають протоколи, тягнуть цю людтну в суд, а старші начальники проводять службові розслідування і роблять "братські могили" - всім підряд догани, строгі догани і навіть відсторонюють від посад. Молодці барани 73%, доруйновуйте державу!
после хорошего отдыха он заработал на всю катушку за 3 недели до начала войны
ту же успокоительную тему разжёвывают и все остальные чиновники под предлогом исключения паники, потерь для экономики и т.п.
США знают примерную дату начала событий - 18 февраля - потому и делают свою честную работу, чтобы никто не обвинил их в бездеятельности
но на мой взгляд, пора решительно укрепить руководство Украины