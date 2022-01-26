Левченко присутствовала на докладе по "вагнеровцам", - Бурба

Секретарь президента Зеленского Мария Левченко находилась в кабинете, в котором проходил доклад по спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом журналистам "УП" заявил экс-глава военной разведки Василий Бурба, передает Цензор.НЕТ.

"Она присутствовала, да, была в кабинете", - сказал Бурба, отвечая на вопрос о Левченко.

Он уточнил, что вместе с тогдашним замглавы СБУ Русланом Баранецким пришел на доклад в ОП.

"Мы поднялись на 4-й этаж, где расположен кабинет президента. Но вы сами понимаете, что мы не можем зайти без разрешения. Было сообщение от помощников президента: спускайтесь на 2-й этаж в приемную к Ермаку. Мы спустились. Зашел сам Ермак. И он сообщил, что делегирован президентом, президент сейчас занят, он не может принять, у него телефонный разговор был или встреча. Ермак сказал, что делегирован президентом, и по команде президента мы должны перенести активную фазу", - рассказал Бурба.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Левченко была принята на государственную службу через 2,5 года с начала работы помощницей президента. В ОП утверждают, что она не присутствовала на совещании по "вагнеровцам".