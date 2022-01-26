Левченко була присутня на доповіді щодо "вагнерівців", - Бурба

Секретарка президента Зеленського Марія Левченко знаходилася в кабінеті, у якому відбувалася доповідь щодо спецоперації із затримання бойовиків ЧВК "Вагнера".

Про це журналістам "УП" заявив ексглава військової розвідки Василь Бурба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона була присутня, так, була в кабінеті", - сказав Бурба, відповідаючв на запитання про Левченко.

Він уточнив, що разом із тодішним заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прийшов на доповідь в ОП.

"Ми піднялися на 4-й поверх, де розташований кабінет президента. Але ви самі розумієте, що ми не можемо зайти без дозволу. Було повідомлення від помічників президента: спускайтеся на 2-й поверх у приймальню до Єрмака. Ми спустилися. Зайшов сам Єрмак. І він повідомив, що делегований президентом, президент зараз зайнятий, він не може прийняти, у нього телефонна розмова була чи зустріч. Єрмак сказав, що делегований президентом, і за командою президента ми маємо перенести активну фазу", - розповів Бурба.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марію Левченко прийняли на державну службу через 2,5 роки з початку роботи помічницею президента. В ОП твердять, що вона не була присутня на нараді щодо "вагнерівців".