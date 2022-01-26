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Левченко була присутня на доповіді щодо "вагнерівців", - Бурба

Левченко була присутня на доповіді щодо

Секретарка президента Зеленського Марія Левченко знаходилася в кабінеті, у якому відбувалася доповідь щодо спецоперації із затримання бойовиків ЧВК "Вагнера".

Про це журналістам "УП" заявив ексглава військової розвідки Василь Бурба, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона була присутня, так, була в кабінеті", - сказав Бурба, відповідаючв на запитання про Левченко.

Він уточнив, що разом із тодішним заступником голови СБУ Русланом Баранецьким прийшов на доповідь в ОП.

"Ми піднялися на 4-й поверх, де розташований кабінет президента. Але ви самі розумієте, що ми не можемо зайти без дозволу. Було повідомлення від помічників президента: спускайтеся на 2-й поверх у приймальню до Єрмака. Ми спустилися. Зайшов сам Єрмак. І він повідомив, що делегований президентом, президент зараз зайнятий, він не може прийняти, у нього телефонна розмова була чи зустріч. Єрмак сказав, що делегований президентом, і за командою президента ми маємо перенести активну фазу", - розповів Бурба.

Читайте: Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці, - Фріз. ДОКУМЕНТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Марію Левченко прийняли на державну службу через 2,5 роки з початку роботи помічницею президента. В ОП твердять, що вона не була присутня на нараді щодо "вагнерівців".

Автор: 

ПВК Вагнер (1541) Бурба Василь (82) Левченко Марія (15)


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Топ коментарі
+54
Клоун специально всё делает,так по тупости невозможно столько натворить.
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26.01.2022 00:52
+39
для імпічменту підстав достатньо.
Тільки от проблема: ця діюча влада від виконавчої, законодавчої до судової законодавства не дотримується від поняття "абсолютно". Такого автократизму не було навіть в часи овоща.
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26.01.2022 01:01
+35
На палю, як мінімум
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26.01.2022 00:55
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Клоун специально всё делает,так по тупости невозможно столько натворить.
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26.01.2022 00:52 Відповісти
саме по тупості він сам навмисно усе це робить, вважає що йому витворяти дозволяється усе, що заманеться, без будь яких обмежень
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26.01.2022 08:13 Відповісти
Не по тупості, а по плану Путіна! Російська армія на підстраховці! Чекає "серьйозної" заварухи, яку президент постійно провокує в Україні. Кому що не ясно? Нас ведуть до стойла, і тільки чудо спасе Україну від цього путінського заговору.
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26.01.2022 09:22 Відповісти
Чудо - це УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД! справжнє чудо. Наш горе-керівник, хоч і, як би то без, те-єте-як-його-сказати, не такий, як той, як би втриматись, північно-східний-збочинець-сусіда, але, виходить, вони обидва наші вороги. Обидва мріють створити імперії, кожен свою. Та хай не переймаються, нічого в них не вийде, окрім поганих, неприйнятних спогадів про себе з боку мешканців планети. І змінити це їм вже не вдасться.
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26.01.2022 12:37 Відповісти
Ні він робе це саме по тупості!
Але це не значить, що він повинен меньше відповідати. Тупість не є пом'якшувальною обставиною. І як на мене, за тупість потрібно давати максималку.
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26.01.2022 08:32 Відповісти
А это не имеет значения ,ТАК ИЛИ ИНАЧЕ , ОН ЕСТЬ - ПРЕДАТЕЛЬ ! Трибунал и конфискация ! Презрение 🤮
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26.01.2022 08:40 Відповісти
"..презЕдент зараз зайнятий, він не може прийняти, у нього телефонна розмова була чи зустріч."

зелох квартальный в это время звонил фуйлу кремлевскому и лукашенко, рассказывая им о вагнеровцах...
а ермак, да "не уполномочен" - но отдает приказания..
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26.01.2022 09:06 Відповісти
Доповідь мабуть відбувалася на Бесарабському ринку, кого там тільки не було.
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26.01.2022 09:26 Відповісти
Отправьте всех участников совещания на полиграф
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26.01.2022 00:52 Відповісти
На палю, як мінімум
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26.01.2022 00:55 Відповісти
Да, паля - найкращій паліграф
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26.01.2022 08:33 Відповісти
,ВИНОВАТ ВО ВСЕМ УТЫРОК зелёный ,КОТОРЫЙ ОРГАНИЗОВАЛ и сделал ВСЕ ,чтобы гос.ИЗМЕНА СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ,и это продолжалось много раз , под его якобы непониманием - под трибунал зелёную мраз
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26.01.2022 08:50 Відповісти
Тепер є цар-віддувайло)) а дєрьмак білий і пухнастий. Ось де і вирішили відволікти від здачі дєрьмаком Країни
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26.01.2022 00:54 Відповісти
З чього це він білий та пухнастий?! Ми що щось нове довідались? Ні
Тут, як мінімум, факт перевищення службових повноважень, а для доказу державної зради, що так, що так, потрібно проводити розслідування, чи передавав він комусь ці данні
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26.01.2022 08:37 Відповісти
так усі ж розслідувачі їхні, авжеж вони й розслідують, як їм треба
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26.01.2022 12:42 Відповісти
для імпічменту підстав достатньо.
Тільки от проблема: ця діюча влада від виконавчої, законодавчої до судової законодавства не дотримується від поняття "абсолютно". Такого автократизму не було навіть в часи овоща.
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26.01.2022 01:01 Відповісти
А мы - терпилы. А ещё с белорусов смеялись. Сами такие же
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26.01.2022 01:03 Відповісти
ну, не зовсім такі...
Але обирати популістів штибу Луки - вміємо, що да, то да.

ЗІ: Портников в суботу в своєму "Політклубі" вірно зауважив: "Зеленський не став Президентом; він актор, який грає роль Лукашенка. Ця роль йому подобається, вона йому близька ментально, він розуміє свого героя". Я не дослівно, але, якщо захочеш звіритися - то ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=WtdOuNX9WrY https://www.youtube.com/watch?v=WtdOuNX9WrY

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26.01.2022 01:22 Відповісти
Шел бы этот Портников! Меньше шоу нужно смотреть, а то мозги отсохнут! "Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя"
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26.01.2022 08:43 Відповісти
Портников умнейший журналист. Его аналитика ВСЕГДА актуальна и серьезна.Он патриот Украины. Может поэтому у зрителей ,,скотов,, Он вызывает такое раздражение? Они на его фоне выглядят тем,кем есть на самом деле-- тупорылой ватой
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26.01.2022 08:53 Відповісти
Я не проверял зрителей скотов! А то что эти шоу засирают мозги - это факт!
Если своих мозгов нету - то да, великий аналитик! А по факту - непревзойденный популист.
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26.01.2022 09:05 Відповісти
Мда. Еще пол дня тут срать на форуме будешь,доказывая какой Портников кака и какой ты цяця? Какая цель у этого тупого действия? Будешь иметь такой авторитет и столько подписчиков как у Портникова--приходи. Может прислушаемся.
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26.01.2022 10:07 Відповісти
Вот он - стадный инстинкт во всей красе
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26.01.2022 16:40 Відповісти
Да,заметно,что ты зеленый баран.
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26.01.2022 18:41 Відповісти
Как удобно всех записывать в лахту и зеленых, будучи человеком без критического мышления

Чем же ты отличаешся от зеленых, если сам не способный мыслить самостоятельно?

- смотри у него 25млн подписьников, люди же в массах не могут ошибатся!
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27.01.2022 04:21 Відповісти
Судя по тупорылым выводам ты таки избиратель зеленского. Без вариантов
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27.01.2022 15:30 Відповісти
И да,я вообще не знаю сколько у него подписчиков. Но надеюсь,что их будет все больше. Может шанс выбрать очередного осла от олигархов у ,,нестадных,, зеленых олигофренов хоть немного уменьшится .
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27.01.2022 15:33 Відповісти
Так а если ты не знаешь, то почему ты оперируешь этими показателями?

Вывод - ты дно, балабол и питух!
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27.01.2022 18:57 Відповісти
Мда . Тупее зеленского могут быть только его избиратели. Ты тому живое доказательство. Ладно-втяни зеленую соплю и баиньки. Устал наверное два дня гоняться и орать ,что Портников никому не интересен . Спокойной ночи тупой ЗЕсизиф.
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28.01.2022 00:29 Відповісти
Ах да - жизнь леммингов темна и полна ужасов
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27.01.2022 19:04 Відповісти
С точки зрения вас,аскарид,-безусловно
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28.01.2022 00:36 Відповісти
У тебя 2-й каминг-аут
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28.01.2022 02:39 Відповісти
Зебилоид,ты точно знаешь смысл этого слова? А то возникает небезпочвенное подозрение,что ты как и твой осел ,подбираешь рандомно слова,смысл которых не знаешь. Но подписался ты правильно,,питух,,. Правда с ошибкой. Но это простительно,для лямблии,ненавидящей и непонимающей умных слов.
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28.01.2022 02:55 Відповісти
Нету никакой ошибки, ты именно - питух, а не петух
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28.01.2022 03:10 Відповісти
У вас в жопе есть даже зеркало? Обжились полностью поклонники осла? Ну вот,а так возмущались,когда Порошенко пытался вас оттуда вытащить. Может легче решить было и переехать со своими личинками в большую жопу-нароссию,чем тянуть ее сюда? Портникова ненавидять два типа подобия людей:1- вата, 2-тупорылые глисты,которых пытаются вытащить из их мест обитания. Скдя по тому,что ты видишь в зеркале питуха ты и первое и второе
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28.01.2022 10:02 Відповісти
Ви кацапи навіть гірші.Бульбаші хоть щось починали,а ви весь час раком.ТЬХУ ГИДОТА.
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26.01.2022 08:22 Відповісти
Не плюй против ветра. И на кацапов мне фиолетово. ЗЕ бесзастенчиво гадит всем на головы и мы терпим
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26.01.2022 09:50 Відповісти
Плюю на кацапа,а якщо в нього в мголові вітер то имені по цимбалах.ТЬХУ ЩЕ РАЗ.
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26.01.2022 10:00 Відповісти
Щоб довести імпічмент до кінця, треба перше розігняти цю верховну зраду зелених
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26.01.2022 11:28 Відповісти
Та там из ОПы надо всех выкидывать. И большую половину из ВР
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26.01.2022 01:01 Відповісти
Это дно дна!
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26.01.2022 01:02 Відповісти
А теперь дєрьмак буде підписувати капітуляцію казаку. Шо бидло, хоть паржом. Тим хто голосував за цю шоблу юд я бажаю лишень одне... Щоб ви пережили своїх дітей. Це принаймні буде справедливо. Втрата держави в обмін не на калбаску по 2,20 , а в обмін на дітей(якщо вони найдорожче). І колбаскі не побачите і дітей так само... Лиш загнали державу на ще одне коло... Було майже 100 років, а тепер Бог знає. Ворог вчиться на своїх помилках і нам нічого не пробачить
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26.01.2022 01:03 Відповісти
якщо Єрмак не був присутній на цій нараді, то тоді вже очевидно, шо то сам Зенелох злив Луці інфу про вагнерівців. яка там в сраку Левченко? вона ж мабуть навіть і не знає шо то таке ці ванерівці.
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26.01.2022 01:06 Відповісти
А Левченко не обов'язково знати про що йде мова , так як всі розмови
вона записує , а поважні люди вже розшифровують 😠
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26.01.2022 01:50 Відповісти
​​Бурба розповів про зрив ще однієї спецоперації

Колишній керівник Головного управління розвідки Василь Бурба розповів про ще одну спецоперацію, крім затримання "вагнерівців", яку було зірвано. На його думку, до цього причетна дієздатна агентура РФ в нашій країні.

За його словами, ця операція стосувалася клістронів - приладів, необхідних для роботи наведення ракетних комплексів на ціль. ГУР викрадало їх у росіян і передавало Збройним силам України, оскільки виробляють такі деталі лише в РФ.

Бурба пояснив, що військова контррозвідка СБУ вилучила ці клістрони і деякий час вони перебували у правоохоронних органах. Генерал-полковник пояснив, що на кожній такій деталі є свій номер, за яким можна дізнатися, якій військовій частині вона належить.

Він пояснив, що ФСБ Росії дізналося про спецоперацію і почало "працювати" з людьми, що допомагали ГУР України в РФ.

"Ми підставили людей, які працювали на Україну", - пояснив колишній командувач ГУР.

🔞Новини Збройних сил 🇺🇦
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26.01.2022 01:09 Відповісти
дивно це читати, бо невже ніде у світі немає чогось подібного? а як же кваліфіковані армії світу наводять ракети на ціль? "на глазок"? невже роськи такі розумні, що винайшли щось суперунікальне, недоступне та невідоме більш нікому в світі?
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26.01.2022 08:22 Відповісти
Ціна питання якщо що
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26.01.2022 08:51 Відповісти
У этих крикливых пятиклассников столько вапросов...
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26.01.2022 11:24 Відповісти
Уже какая разница. Быдлу нравится. От шоколада у него зубы болели. А тут свое, родное, посконное.
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26.01.2022 01:22 Відповісти
А як брехали зелені потвори про те , що не пам'ятають хто був тоді в кабінеті ************* !
Імпічменту замало для , так званого презЕдента , так як він агент кремля 100% 😠
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26.01.2022 01:47 Відповісти
30.12.2021 Подоляк: Марія Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах.
30.12.2021 ЦЕНЗОР НЕТ

Були під наркотою і не при тямі?
Кокс він такий... Він дезоріентує... В ОП не знають, чи була помічниця ЗЕленського, Левченко присутня на секретній нараді... То спитай в свого преЗЕка, чи була баба Гогі в нього на нараді. Не може бути амнезії і склерозу в найвеличнішого лідора ********** з аналізами від Пальчевського

25.01.2022 УП: Чи були на доповідях ГУР по вагнерівцям люди, які не були посадовцями? Наприклад, секретар президента Марія Левченко?
Бурба: Вона була присутня в кабінеті.
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26.01.2022 03:32 Відповісти
так хто ж тоді бреше?
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26.01.2022 08:23 Відповісти
п.Бурба оперативник чи глава військової розвідки, який має діяти на підставі письмових розпоряджень, а не хтось, комусь, щось сказав
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26.01.2022 10:10 Відповісти
Каждый норовит подставить, слить, продать, предать. Враг напал, опомнитесь уже. И так всю историю, это часть менталитета.
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26.01.2022 03:29 Відповісти
Як ти думаєш йти в бій на чолі з таким командиром, який здавав тебе ворогу?
Може зразу розібратись на місці щоб не стріляли тобі в спину?
Ворог під личиною побратима страшніший в сто разів за московита.
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26.01.2022 07:51 Відповісти
Ну вот роисиянское кубло и вскрыли, сидеть будете долго, твари продажные
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26.01.2022 04:10 Відповісти
Єрмак вже хатину в Лондоні прикупив, буде звідти віщати про політичні репресії на державного діяча.
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26.01.2022 05:54 Відповісти
Можно подумать, что тот, кто имеет доступ к гостайне, не сможет предать!
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26.01.2022 05:49 Відповісти
Так. Можна подумать.
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26.01.2022 07:54 Відповісти
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26.01.2022 07:05 Відповісти
фон захоплює, прям імперські палати-пенати...
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26.01.2022 08:25 Відповісти
Схоже курнули.
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26.01.2022 08:37 Відповісти
фу, квартально - про.підаросійське біосміття кінчене, гидко дивитись!
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26.01.2022 10:49 Відповісти
А ніхто у цьому не сумнівається....Всі "кроти" були "в норі"....А самий головний ще й сам особисто подзвонив Бульбо-фюреру ...
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26.01.2022 07:13 Відповісти
И вот и ...ку -ку!!!
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26.01.2022 07:21 Відповісти
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26.01.2022 07:30 Відповісти
Эту команду путинских клоунов во главе с Беней и Верховным, нужно отправить на нары
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26.01.2022 07:32 Відповісти
а ведь это- 11 , зе - измена , не имеет срока давности
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26.01.2022 07:34 Відповісти
сподіваюсь силовики, патріоти України, не дадуть втекти до Мокші всій цій шоблі на чолі з є-Бєнєй Зєлєй..
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26.01.2022 07:45 Відповісти
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26.01.2022 08:05 Відповісти
Гниди та зрадники продовжують залишатись на усіх гілках влади в Україні.Це наслідки багатовікової окупіції країни смердючою лапатною балалайнею,яка має на меті взагалі знищення України як країни та українців-як націю.
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26.01.2022 08:13 Відповісти
Не продовжують, а їх активно розміщують на нових та нових посадах.
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26.01.2022 08:51 Відповісти
гопник уже осужден, барыгу по судам затаскали, а теперь и писюнист уже на несколько статей УК написюнерил....... пора останавливать, а то на пожизненное написюнерит при приходе нормального гетьмана на Банковую.
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26.01.2022 08:32 Відповісти
зеля предатель, его нужно судить.
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26.01.2022 08:33 Відповісти
Ото дебільний нарід натворив!!!
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26.01.2022 08:38 Відповісти
1.Чому Бурба про це аж зараз заявляє? 2.Яке право Бурба мав виконувати вказівки Єрмака, не отримавши прямого на це доручення від свого прямого керівника? То хто після цього зрадник?
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26.01.2022 09:13 Відповісти
Що тут такого, що Левченко була присутня на таємній нараді? Вона ж своя. То Бурба не свій, бо діє на користь України, а не росії.
Це тільки подумати, людина, яка не має допуска до секретних документів сидить на нараді і вислуховує те, що навіть не кожен генерал має право чути. Похерили низку наказів і традицій спецслужб, які напрацьовувалися століттями. А простих оперів, які замість "ДСК" поставили гриф "таємно", чи навпаки, на повідомлені, що Іванов збуває коноплю, отримують догани і навіть звільняються. Тут здійснив допуск до "таємної" інформації про наркомана і це загрожує державі?Миттєво СБУ на місці і складають протоколи, тягнуть цю людтну в суд, а старші начальники проводять службові розслідування і роблять "братські могили" - всім підряд догани, строгі догани і навіть відсторонюють від посад. Молодці барани 73%, доруйновуйте державу!
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26.01.2022 09:41 Відповісти
Що робила там ця Шкура ?
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26.01.2022 09:47 Відповісти
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26.01.2022 10:06 Відповісти
Всі народи користуються мовою для висловлення своєї думки, євреї- для приховування. Хуцпа-(дуже велика брехня) їхній винахід. Це не моє, це висловлювання когось з мудрих.
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26.01.2022 10:17 Відповісти
В южной Корее что-то подобное было, не помню, там вроде призедента посадили или просто был импичмент...
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26.01.2022 10:59 Відповісти
задача Зеленского - отвлекать внимание широких масс баранов от реальных событий
после хорошего отдыха он заработал на всю катушку за 3 недели до начала войны
ту же успокоительную тему разжёвывают и все остальные чиновники под предлогом исключения паники, потерь для экономики и т.п.
США знают примерную дату начала событий - 18 февраля - потому и делают свою честную работу, чтобы никто не обвинил их в бездеятельности
но на мой взгляд, пора решительно укрепить руководство Украины
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26.01.2022 11:11 Відповісти
Поки існує вороже кубло іменоване ОП, ні про яку ефективну відсіч агресору, не може бути й мови. Якщо військові це розуміють, прапор їм у руки, народ підтримає.
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26.01.2022 14:27 Відповісти
 
 