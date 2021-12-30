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Левченко не було на нараді щодо "вагнерівців", - радник голови ОП

Левченко не було на нараді щодо

Особиста помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко не була присутня на нараді щодо спецоперації із затримки бойовиків ПВК "Вагнер".

Про це в інтерв’ю виданню "Факти" заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах. Тут точно немає жодних регламентних порушень. Левченко - особистий асистент Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу". Вона займається його робочим графіком", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що Гогілашвілі відмовився від громадянства РФ ще до того, як став заступником міністра.

Також Подоляк додав, що Левченко наразі вже працевлаштована в Офісі Президента.

Читайте: Помічниця Зеленського Левченко не має доступу до державної таємниці, - Фріз. ДОКУМЕНТ

Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі Президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95".

Журналісти зробили запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, однако ОП взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді.

Пізніше в ОП повідомили, що Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що відбувалося на нараді з приводу обговорення спецоперації по затриманню "вагнерівців" Зеленський допустив осіб, що не мають стосунку до абсолютно секретних операцій військової розвідки. Серед них були глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а також Марія Левченко.

Автор: 

Офіс Президента (2021) Подоляк Михайло (305) Левченко Марія (15)


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Топ коментарі
+56
Нарада була, але на нараді нікого не було ..
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30.12.2021 22:57
+47
Щщщаас...Уже поверили....Месяц выясняли?
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30.12.2021 22:55
+24
Когда все так хорошо и гладко, обычно говорят сразу.
Прямо в лоб.
А когда месяц делают вид что ничего вообще не было, то это означает только то,
что все это время придумывали более-менее правдоподобную версию.
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30.12.2021 23:06
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Щщщаас...Уже поверили....Месяц выясняли?
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30.12.2021 22:55 Відповісти
Одні криси там були і без неї добре справилися.
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30.12.2021 23:15 Відповісти
краще якщо вона там би була!

а тепер Вовачке за все отгрєбать по 111 статті
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30.12.2021 23:42 Відповісти
Нарада була, але на нараді нікого не було ..
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30.12.2021 22:57 Відповісти
Або левченко була, а наради не було. Ще як варіант не було ні наради, ні левченко, є тільки потужна людина д'єрмак, який спить і усе це він побачив уві сні, а всі інші тільки думають, що існують, хоча всі вони є рефлекцією д'єрмака, яка переважно уві сні вважає, що він є зе.
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30.12.2021 23:03 Відповісти
Подоляк только сегодня узнал что нарада была, а Машки на ней не было.
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30.12.2021 23:33 Відповісти
Потом следователям расскажите дорогие товарищи!!!С моих слов записано верно!!
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30.12.2021 22:58 Відповісти
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.-Так вот кто самый главный в Украине !
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30.12.2021 22:59 Відповісти
Це той, що кримінального авторитета піарив? З бандюка ангела робив? 😊 Ну що ж, цікава у чоловіка робота. Робити з чортів ангелів. Тобто чорних перемальовувати на білих. 😊
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31.12.2021 05:42 Відповісти
Ну, якщо це сказав Подоляк, чому тут дивуватись??????? Вони вже настільки забрехались ті слуги...... Ай ну шо тут казати.
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30.12.2021 23:02 Відповісти
Когда все так хорошо и гладко, обычно говорят сразу.
Прямо в лоб.
А когда месяц делают вид что ничего вообще не было, то это означает только то,
что все это время придумывали более-менее правдоподобную версию.
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30.12.2021 23:06 Відповісти
Если не ошибаюсь, Бурба говорил что была.
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30.12.2021 23:08 Відповісти
Завтра скажут,что и Бурбы не было
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31.12.2021 00:30 Відповісти
Эти нетрадициАналы могут.
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31.12.2021 00:38 Відповісти
Народна мудрість : " Поганому виду немає стиду " . Більше добавляти нічого не потрібно (( Ідіоти які нам байки про яловичину за 20 та скумбрію за 8 розповідають можуть придумати правдивішу " відмазку " ? НІ - НЕ МОЖУТЬ , бо єдине що у їхніх головах помістилося - думки про " вареник з бринзою " ((
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30.12.2021 23:16 Відповісти
Щось я заплутався - так була нарада чи нє ? Бо єрмак казав що це все вигадки, зє сказав що він сам прийняв рішення, безугла каже що тск це невідомо, Бурба каже що була. А що по цьому питанню каже гогилашпілівіллі?
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30.12.2021 23:18 Відповісти
подоляка очередь отдупливаться. А шо Гоги таки отказался от гражданства России, и каким образом, воздушным поцелуем - прощай Россия, что ли. Вчера инфокиллер Шарый вещал, что министра обороны всегда и всюду сопровождает толи с екретарь, то ли помощник, толи телохранитель тоже гражданин России, и тоже Миша скажет что он вышел из гражданства ? И вышел так, что никто и не заметил ?А Давидка Браун вышел из гражданства Америки ? Или всех на Банковой сразу свалил Альцгеймер. а может пигулки от народного доктора Гоги мешают думать.
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30.12.2021 23:19 Відповісти
Справа у тому що подляк каже не вьішєл, а відмовився. Правда падло2 цього може не знати.
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31.12.2021 00:00 Відповісти
Справа в тому, що відмовитись можна від мвнної каші, а не від громадянства. Існує спеціальна процедура і Подоляк це відомо. Правда, мишатко думає чомусь, що це відомо лише йому і більше нікому. 😁 Він вважає в першу чергу власну паству повними ідіотами. 😊
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31.12.2021 05:48 Відповісти
Ложью больше, ложью меньше-какая разница. 9 серпня 2017 р. на сайті українського «24-го каналу» з'явилась замітка Подоляка про те, що президент Литви Даля Ґрібаускайте не бажає спілкуватись з Порошенком. Її передрукували багато сайтів та видань.Водночас завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко заявив, що така інформація не відповідає дійсності і є «фейковою мишею»./Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам .23.10.21
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30.12.2021 23:24 Відповісти
И кто ж теперь поверит
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30.12.2021 23:27 Відповісти
Судячи по результатам останніх соцопитувань, "віруючі" ще є.
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31.12.2021 06:20 Відповісти
Звідки радник завхоза знає, чи була Левченко на нараді "про вагнервців" чи не була?
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30.12.2021 23:32 Відповісти
оце саме точне питання. А чи є в самого Подоляка доступ до держтаємниці, щоби стверджувати про відсутність Левченко на засіданні по вагнеровцях, чи в кабінеті преЗедента прохідний двір. Скотний двір
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31.12.2021 03:30 Відповісти
👏👏👏👏👏
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31.12.2021 05:49 Відповісти
Дійсно! Звідки Людина, у якої немає доступу до таємних нарад, знає про учасників нарад?!. Бог шельму метит!
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31.12.2021 07:20 Відповісти
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30.12.2021 23:34 Відповісти
Комусь, цього мало!
Але зЕлох шукає зрадників...
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31.12.2021 10:09 Відповісти
Буквально через несколько лет узнаем,был Трухин за рулём или нет,и вообще - было ДТП или нет!
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30.12.2021 23:35 Відповісти
Ні, буде невідомо, як і імя вбивці Кенеді в 1964 році.
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31.12.2021 06:23 Відповісти
Слава Богу, разродились. Не прошло и полгода...
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30.12.2021 23:35 Відповісти
То казали, що не знають, чи була та криса Левченко на засіданні, тепер подоляк каже, що не було. А він сам там був? Коротше, суцільні маланські манси. Та й так нам і треба, ідіотам
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30.12.2021 23:38 Відповісти
Да и операции не было)))
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31.12.2021 00:39 Відповісти
біжи, падло...
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30.12.2021 23:56 Відповісти
Нагадує версіі расіі щодо збиття Боїнга... Як ніби з однієї контори керують...
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31.12.2021 00:41 Відповісти
То думають одні і ті ж думалки. В цих випадках це сраки замість голів.
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31.12.2021 05:52 Відповісти
Да,мы признаем что Машка Левченко была на совещании,но она самоликвидировалась.
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31.12.2021 01:02 Відповісти
Совсем заврались-запутались зеленые сопли. Вы хоть помните,что вчера врали? А позавчера?
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31.12.2021 01:05 Відповісти
Як бачимо - ні. Державою керують люди, які не пам'ятають, за скільки вчора на ринку купляли скумбрією і яловичину.
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31.12.2021 05:54 Відповісти
Вони,нажаль, скумбрію не купляють. Тому і ціни не знають.
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31.12.2021 10:13 Відповісти
и вообще она уволилась за 2 дня до этого (с)
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31.12.2021 01:53 Відповісти
Самиці кротів живучіші за самців. Що дарма її офіційно працевлаштували, щоби одразу звільнити))
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31.12.2021 03:35 Відповісти
Я не я, и Машка не моя!
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31.12.2021 06:42 Відповісти
цікава версія професійних брехунців
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31.12.2021 06:56 Відповісти
Это Пи...ц дорогая редакция, если собрать все кукареканье этого ваЗЕлиновского Сброда беЗумной , нарко-Дэбила, люськи арестович, Дерьмака, паДалюка и т.д смело можно сказать это не адекваты, полностью подконтрольные кремлю и до какой степени нужно быть без мозгов, что бы выбрать это Сцикливое, Тупое, Брехливое, нарко- зависимое Чмо!!!
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31.12.2021 06:56 Відповісти
Точно не было на сходке у антиукраинском логове ОП этой сепаратистки . Она только под дверью стояла и подслушивала , как кремлёвские слуги рьяно размышляют о том как придобриться перед )(йлом и спасти его кровавых нелюдей убийц бандитов вагнеровцев.
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31.12.2021 07:03 Відповісти
Які всі білі і пухнасті
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31.12.2021 07:05 Відповісти
от команда брехунів зібралась.
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31.12.2021 08:15 Відповісти
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31.12.2021 08:22 Відповісти
Але виборец зеленского чекав дива--виключно солодкого молока смачненького,пащеку роззявив та чекає і досі... Але шось пішло не так як гадалося
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31.12.2021 10:31 Відповісти
Ви мабудь гадаєте що воно отямилось,,шож це я роблю,людоньки??? Ворог вже на порозі хати ..." Ні--воно зненавиділо тих,кто казав не робити цю дурню. Що з цого буде всім сором не тільки в селі,а і в районі,а навіть у всьому світі. Ось так і живемо. Зара ці тупі істоти шукають себе нову худобу--,,А вдруг получится в этот раз, и потечет молоко,даже может быть саветская сгущенка,,.
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31.12.2021 11:20 Відповісти
Донецького бугая спробували-не те,,молоко,,. Віслюка Криворожского-теж шось не того. Може ще стара Дніпровська корова щось дасть? Або московські козли іудівскої породи? Пошук халяви триває у ідіотів
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31.12.2021 11:29 Відповісти
Щось ото правда не дуже заходить,я дивлюсь,у чекаючих смачного молока замість сечі та лайна с даху--видалили коментар.
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31.12.2021 11:48 Відповісти
А откуда Падаляк знает? Он что присутствовал? У него есть доступ к гостайнам?
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31.12.2021 09:24 Відповісти
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31.12.2021 10:01 Відповісти
А Трухина не было за рулём во время ДТП. Он был в багажнике автомобиля.
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31.12.2021 11:55 Відповісти
Так они ж говорили что и операции по Вагнерам тоже не было
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31.12.2021 17:28 Відповісти
 
 