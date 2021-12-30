Левченко не було на нараді щодо "вагнерівців", - радник голови ОП
Особиста помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко не була присутня на нараді щодо спецоперації із затримки бойовиків ПВК "Вагнер".
Про це в інтерв’ю виданню "Факти" заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Марія Валентинівна Левченко не допущена до держтаємниці й вона не присутня на таких нарадах. Тут точно немає жодних регламентних порушень. Левченко - особистий асистент Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу". Вона займається його робочим графіком", - сказав Подоляк.
Він зазначив, що Гогілашвілі відмовився від громадянства РФ ще до того, як став заступником міністра.
Також Подоляк додав, що Левченко наразі вже працевлаштована в Офісі Президента.
Зазначимо, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як Юра Єнакіївський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі Президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95".
Журналісти зробили запит про те, на яких підставах Левченко працює у Зеленського, однако ОП взяв додаткові 20 днів для підготовки відповіді.
Пізніше в ОП повідомили, що Левченко взяли до штату Офісу Президента. У 2020 році вона працювала на громадських засадах.
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомляв, що відбувалося на нараді з приводу обговорення спецоперації по затриманню "вагнерівців" Зеленський допустив осіб, що не мають стосунку до абсолютно секретних операцій військової розвідки. Серед них були глава Офісу Президента Андрій Єрмак, а також Марія Левченко.
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а тепер Вовачке за все отгрєбать по 111 статті
Прямо в лоб.
А когда месяц делают вид что ничего вообще не было, то это означает только то,
что все это время придумывали более-менее правдоподобную версию.
Але зЕлох шукає зрадників...