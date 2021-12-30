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Левченко не была на совещании по "вагнеровцам", - советник главы ОП

Левченко не была на совещании по

Личная помощница президента Владимира Зеленского Мария Левченко не присутствовала на совещании по спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом в интервью изданию "Факты" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на совещаниях такого рода. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений. Левченко личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". Она занимается его рабочим графиком", - сказал Подоляк.

Он отметил, что Гогилашвили отказался от гражданства РФ еще до того, как стал замминистра.

Читайте также: В ОП не знают, присутствовала ли помощница Зеленского Левченко на секретном совещании

Также Подоляк добавил, что Левченко уже трудоустроена в Офисе президента.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

Напомним, ранее сообщалось, что Мария Левченко никак не оформлена в Офисе президента и получает зарплату в студии "Квартал 95".

Журналисты сделали запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, однако ОП взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа.

Позже в ОП сообщили, что Левченко была взята в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что на совещание по поводу обсуждения спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Зеленский допустил лиц, не относящихся к совершенно секретным операциям военной разведки. Среди них были глава Офиса Президента Андрей Ермак, а также Мария Левченко.

Автор: 

Офис Президента (1796) Подоляк Михаил (246) Левченко Мария (14)


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Топ комментарии
+56
Нарада була, але на нараді нікого не було ..
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30.12.2021 22:57
+47
Щщщаас...Уже поверили....Месяц выясняли?
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30.12.2021 22:55
+24
Когда все так хорошо и гладко, обычно говорят сразу.
Прямо в лоб.
А когда месяц делают вид что ничего вообще не было, то это означает только то,
что все это время придумывали более-менее правдоподобную версию.
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30.12.2021 23:06
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Щщщаас...Уже поверили....Месяц выясняли?
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30.12.2021 22:55 Ответить
Одні криси там були і без неї добре справилися.
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30.12.2021 23:15 Ответить
краще якщо вона там би була!

а тепер Вовачке за все отгрєбать по 111 статті
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30.12.2021 23:42 Ответить
Нарада була, але на нараді нікого не було ..
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30.12.2021 22:57 Ответить
Або левченко була, а наради не було. Ще як варіант не було ні наради, ні левченко, є тільки потужна людина д'єрмак, який спить і усе це він побачив уві сні, а всі інші тільки думають, що існують, хоча всі вони є рефлекцією д'єрмака, яка переважно уві сні вважає, що він є зе.
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30.12.2021 23:03 Ответить
Подоляк только сегодня узнал что нарада была, а Машки на ней не было.
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30.12.2021 23:33 Ответить
Потом следователям расскажите дорогие товарищи!!!С моих слов записано верно!!
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30.12.2021 22:58 Ответить
Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.-Так вот кто самый главный в Украине !
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30.12.2021 22:59 Ответить
Це той, що кримінального авторитета піарив? З бандюка ангела робив? 😊 Ну що ж, цікава у чоловіка робота. Робити з чортів ангелів. Тобто чорних перемальовувати на білих. 😊
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31.12.2021 05:42 Ответить
Ну, якщо це сказав Подоляк, чому тут дивуватись??????? Вони вже настільки забрехались ті слуги...... Ай ну шо тут казати.
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30.12.2021 23:02 Ответить
Когда все так хорошо и гладко, обычно говорят сразу.
Прямо в лоб.
А когда месяц делают вид что ничего вообще не было, то это означает только то,
что все это время придумывали более-менее правдоподобную версию.
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30.12.2021 23:06 Ответить
Если не ошибаюсь, Бурба говорил что была.
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30.12.2021 23:08 Ответить
Завтра скажут,что и Бурбы не было
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31.12.2021 00:30 Ответить
Эти нетрадициАналы могут.
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31.12.2021 00:38 Ответить
Народна мудрість : " Поганому виду немає стиду " . Більше добавляти нічого не потрібно (( Ідіоти які нам байки про яловичину за 20 та скумбрію за 8 розповідають можуть придумати правдивішу " відмазку " ? НІ - НЕ МОЖУТЬ , бо єдине що у їхніх головах помістилося - думки про " вареник з бринзою " ((
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30.12.2021 23:16 Ответить
Щось я заплутався - так була нарада чи нє ? Бо єрмак казав що це все вигадки, зє сказав що він сам прийняв рішення, безугла каже що тск це невідомо, Бурба каже що була. А що по цьому питанню каже гогилашпілівіллі?
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30.12.2021 23:18 Ответить
подоляка очередь отдупливаться. А шо Гоги таки отказался от гражданства России, и каким образом, воздушным поцелуем - прощай Россия, что ли. Вчера инфокиллер Шарый вещал, что министра обороны всегда и всюду сопровождает толи с екретарь, то ли помощник, толи телохранитель тоже гражданин России, и тоже Миша скажет что он вышел из гражданства ? И вышел так, что никто и не заметил ?А Давидка Браун вышел из гражданства Америки ? Или всех на Банковой сразу свалил Альцгеймер. а может пигулки от народного доктора Гоги мешают думать.
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30.12.2021 23:19 Ответить
Справа у тому що подляк каже не вьішєл, а відмовився. Правда падло2 цього може не знати.
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31.12.2021 00:00 Ответить
Справа в тому, що відмовитись можна від мвнної каші, а не від громадянства. Існує спеціальна процедура і Подоляк це відомо. Правда, мишатко думає чомусь, що це відомо лише йому і більше нікому. 😁 Він вважає в першу чергу власну паству повними ідіотами. 😊
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31.12.2021 05:48 Ответить
Ложью больше, ложью меньше-какая разница. 9 серпня 2017 р. на сайті українського «24-го каналу» з'явилась замітка Подоляка про те, що президент Литви Даля Ґрібаускайте не бажає спілкуватись з Порошенком. Її передрукували багато сайтів та видань.Водночас завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко заявив, що така інформація не відповідає дійсності і є «фейковою мишею»./Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам .23.10.21
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30.12.2021 23:24 Ответить
И кто ж теперь поверит
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30.12.2021 23:27 Ответить
Судячи по результатам останніх соцопитувань, "віруючі" ще є.
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31.12.2021 06:20 Ответить
Звідки радник завхоза знає, чи була Левченко на нараді "про вагнервців" чи не була?
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30.12.2021 23:32 Ответить
оце саме точне питання. А чи є в самого Подоляка доступ до держтаємниці, щоби стверджувати про відсутність Левченко на засіданні по вагнеровцях, чи в кабінеті преЗедента прохідний двір. Скотний двір
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31.12.2021 03:30 Ответить
👏👏👏👏👏
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31.12.2021 05:49 Ответить
Дійсно! Звідки Людина, у якої немає доступу до таємних нарад, знає про учасників нарад?!. Бог шельму метит!
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31.12.2021 07:20 Ответить
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30.12.2021 23:34 Ответить
Комусь, цього мало!
Але зЕлох шукає зрадників...
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31.12.2021 10:09 Ответить
Буквально через несколько лет узнаем,был Трухин за рулём или нет,и вообще - было ДТП или нет!
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30.12.2021 23:35 Ответить
Ні, буде невідомо, як і імя вбивці Кенеді в 1964 році.
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31.12.2021 06:23 Ответить
Слава Богу, разродились. Не прошло и полгода...
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30.12.2021 23:35 Ответить
То казали, що не знають, чи була та криса Левченко на засіданні, тепер подоляк каже, що не було. А він сам там був? Коротше, суцільні маланські манси. Та й так нам і треба, ідіотам
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30.12.2021 23:38 Ответить
Да и операции не было)))
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31.12.2021 00:39 Ответить
біжи, падло...
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30.12.2021 23:56 Ответить
Нагадує версіі расіі щодо збиття Боїнга... Як ніби з однієї контори керують...
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31.12.2021 00:41 Ответить
То думають одні і ті ж думалки. В цих випадках це сраки замість голів.
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31.12.2021 05:52 Ответить
Да,мы признаем что Машка Левченко была на совещании,но она самоликвидировалась.
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31.12.2021 01:02 Ответить
Совсем заврались-запутались зеленые сопли. Вы хоть помните,что вчера врали? А позавчера?
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31.12.2021 01:05 Ответить
Як бачимо - ні. Державою керують люди, які не пам'ятають, за скільки вчора на ринку купляли скумбрією і яловичину.
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31.12.2021 05:54 Ответить
Вони,нажаль, скумбрію не купляють. Тому і ціни не знають.
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31.12.2021 10:13 Ответить
и вообще она уволилась за 2 дня до этого (с)
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31.12.2021 01:53 Ответить
Самиці кротів живучіші за самців. Що дарма її офіційно працевлаштували, щоби одразу звільнити))
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31.12.2021 03:35 Ответить
Я не я, и Машка не моя!
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31.12.2021 06:42 Ответить
цікава версія професійних брехунців
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31.12.2021 06:56 Ответить
Это Пи...ц дорогая редакция, если собрать все кукареканье этого ваЗЕлиновского Сброда беЗумной , нарко-Дэбила, люськи арестович, Дерьмака, паДалюка и т.д смело можно сказать это не адекваты, полностью подконтрольные кремлю и до какой степени нужно быть без мозгов, что бы выбрать это Сцикливое, Тупое, Брехливое, нарко- зависимое Чмо!!!
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31.12.2021 06:56 Ответить
Точно не было на сходке у антиукраинском логове ОП этой сепаратистки . Она только под дверью стояла и подслушивала , как кремлёвские слуги рьяно размышляют о том как придобриться перед )(йлом и спасти его кровавых нелюдей убийц бандитов вагнеровцев.
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31.12.2021 07:03 Ответить
Які всі білі і пухнасті
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31.12.2021 07:05 Ответить
от команда брехунів зібралась.
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31.12.2021 08:15 Ответить
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31.12.2021 08:22 Ответить
Але виборец зеленского чекав дива--виключно солодкого молока смачненького,пащеку роззявив та чекає і досі... Але шось пішло не так як гадалося
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31.12.2021 10:31 Ответить
Ви мабудь гадаєте що воно отямилось,,шож це я роблю,людоньки??? Ворог вже на порозі хати ..." Ні--воно зненавиділо тих,кто казав не робити цю дурню. Що з цого буде всім сором не тільки в селі,а і в районі,а навіть у всьому світі. Ось так і живемо. Зара ці тупі істоти шукають себе нову худобу--,,А вдруг получится в этот раз, и потечет молоко,даже может быть саветская сгущенка,,.
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31.12.2021 11:20 Ответить
Донецького бугая спробували-не те,,молоко,,. Віслюка Криворожского-теж шось не того. Може ще стара Дніпровська корова щось дасть? Або московські козли іудівскої породи? Пошук халяви триває у ідіотів
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31.12.2021 11:29 Ответить
Щось ото правда не дуже заходить,я дивлюсь,у чекаючих смачного молока замість сечі та лайна с даху--видалили коментар.
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31.12.2021 11:48 Ответить
А откуда Падаляк знает? Он что присутствовал? У него есть доступ к гостайнам?
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31.12.2021 09:24 Ответить
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31.12.2021 10:01 Ответить
А Трухина не было за рулём во время ДТП. Он был в багажнике автомобиля.
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31.12.2021 11:55 Ответить
Так они ж говорили что и операции по Вагнерам тоже не было
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31.12.2021 17:28 Ответить
 
 