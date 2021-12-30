Левченко не была на совещании по "вагнеровцам", - советник главы ОП

Личная помощница президента Владимира Зеленского Мария Левченко не присутствовала на совещании по спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом в интервью изданию "Факты" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мария Валентиновна Левченко не допущена к гостайне и она не присутствует на совещаниях такого рода. Здесь точно нет никаких регламентных нарушений. Левченко личный ассистент Владимира Зеленского еще со времен "Квартала". Она занимается его рабочим графиком", - сказал Подоляк.

Он отметил, что Гогилашвили отказался от гражданства РФ еще до того, как стал замминистра.

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Также Подоляк добавил, что Левченко уже трудоустроена в Офисе президента.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

Напомним, ранее сообщалось, что Мария Левченко никак не оформлена в Офисе президента и получает зарплату в студии "Квартал 95".

Журналисты сделали запрос о том, на каких основаниях Левченко работает у Зеленского, однако ОП взял дополнительные 20 дней для подготовки ответа.

Позже в ОП сообщили, что Левченко была взята в штат Офиса Президента. В 2020 году она работала на общественных началах.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов ранее сообщал, что на совещание по поводу обсуждения спецоперации по задержанию "вагнеровцев" Зеленский допустил лиц, не относящихся к совершенно секретным операциям военной разведки. Среди них были глава Офиса Президента Андрей Ермак, а также Мария Левченко.