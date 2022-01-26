Завод "Заря"-"Машпроект" переходит на специальный режим работы из-за высоких цен на газ
Производственные подразделения ГП "Заря"-"Машпроект" временно переходят на специальный режим работы в холодный период года.
Об этом госпредприятие сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за высоких цен на газ предприятие не может обеспечить полноценное отопление помещений существующей отопительной системой и обеспечить необходимые микроклиматические условия в подразделениях. Поэтому временно устанавливается внутрисменный режим труда и отдыха, который предусматривает 15-минутные перерывы для обогрева через каждые 45 минут работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это никоим образом не отразится на производственном плане.
"Во всех производственных подразделениях определяются помещения, где с помощью дополнительных электронагревательных приборов будут созданы комфортные температурные условия для отдыха работников", - добавили на госпредприятии.
Первая партия электронагревательных приборов, отвечающих требованиям пожарной безопасности, должна поступить на предприятие уже в среду. До конца недели программа по обустройству мест обогрева должна быть реализована.
"По завершении отопительного периода предприятие продолжит реализацию мер по повышению эффективности отопительной системы и по энергосбережению. Услуги по теплоснабжению населению города предоставляются в полном объеме", - подытожили на ГП.
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ти ж був Зебанатом, нє?
подоляку привет
Справжній президент говорить про симпатії до дирявих.
https://twitter.com/MarianSereda/status/1479816538874167297
Бо главная цель зеЛоха и его шоблы - финансирование ордло и расейских террористов за счет украинского бюджета..
как он это и раньше делал - выдавая кредиты на сотни млн.долларов через мецгера и укргазбанк
"За підрахунками LIGA.net, у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад Криммолоко - у Сімферополі, завод Луганськ-Нива та Російський хліб, розташований біля Донецька", - пише видання.
Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та навіть газові трейдери.
Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник LIGA.net у Мінагрополітиці це виключає. Джерело:
зато у аграхимии новый жып
Делать новые танки, во первых не факт что ещё есть возможность (вроде даже Оплоты делаются из старых корпусов. По скольку имеются большие проблемы с поставками и обработкой бронесталей). Во вторых - какой смысл если за деньги на создание нового, можно модернизировать 4 старых танка, а новый отнюдь не лучше чем 4 модернизированных.
В.А. ЗЕЛЕНСКИЙ