Завод "Заря"-"Машпроект" переходит на специальный режим работы из-за высоких цен на газ

Производственные подразделения ГП "Заря"-"Машпроект" временно переходят на специальный режим работы в холодный период года.

Об этом госпредприятие сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за высоких цен на газ предприятие не может обеспечить полноценное отопление помещений существующей отопительной системой и обеспечить необходимые микроклиматические условия в подразделениях. Поэтому временно устанавливается внутрисменный режим труда и отдыха, который предусматривает 15-минутные перерывы для обогрева через каждые 45 минут работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это никоим образом не отразится на производственном плане.

"Во всех производственных подразделениях определяются помещения, где с помощью дополнительных электронагревательных приборов будут созданы комфортные температурные условия для отдыха работников", - добавили на госпредприятии.

Первая партия электронагревательных приборов, отвечающих требованиям пожарной безопасности, должна поступить на предприятие уже в среду. До конца недели программа по обустройству мест обогрева должна быть реализована.

"По завершении отопительного периода предприятие продолжит реализацию мер по повышению эффективности отопительной системы и по энергосбережению. Услуги по теплоснабжению населению города предоставляются в полном объеме", - подытожили на ГП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работники завода "Зоря"-"Машпроект" жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили. ФОТОрепортаж