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Завод "Заря"-"Машпроект" переходит на специальный режим работы из-за высоких цен на газ

Завод

Производственные подразделения ГП "Заря"-"Машпроект" временно переходят на специальный режим работы в холодный период года.

Об этом госпредприятие сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за высоких цен на газ предприятие не может обеспечить полноценное отопление помещений существующей отопительной системой и обеспечить необходимые микроклиматические условия в подразделениях. Поэтому временно устанавливается внутрисменный режим труда и отдыха, который предусматривает 15-минутные перерывы для обогрева через каждые 45 минут работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это никоим образом не отразится на производственном плане.

"Во всех производственных подразделениях определяются помещения, где с помощью дополнительных электронагревательных приборов будут созданы комфортные температурные условия для отдыха работников", - добавили на госпредприятии.

Первая партия электронагревательных приборов, отвечающих требованиям пожарной безопасности, должна поступить на предприятие уже в среду. До конца недели программа по обустройству мест обогрева должна быть реализована.

"По завершении отопительного периода предприятие продолжит реализацию мер по повышению эффективности отопительной системы и по энергосбережению. Услуги по теплоснабжению населению города предоставляются в полном объеме", - подытожили на ГП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Работники завода "Зоря"-"Машпроект" жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили. ФОТОрепортаж

Автор: 

завод (515) Заря (30) Николаев (2159)


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Топ комментарии
+8
От би команда Зеленського до влади прийшла...

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26.01.2022 10:22
+7
Завод Малишева скорочує працівників і переходить до процедури банкртства... придбання "Нептуна" перенесено на другий квартал 2022 р... В ДП "Антонов" замовили 3 літкаки але не проплатили... Головне - щодня сцикун пиляє вдосики про те, що не потрібно панікувати.
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26.01.2022 11:23
+5
Неправильно написали. Потрібно так " Машпроект "Зоря" переходить на спеціальний режим роботи через виборців 73%". Це буде чесно і це буде правильно. Живемо і працюємо так, як голосували у 2019 році.
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26.01.2022 10:33
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хоть поржете
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26.01.2022 10:22 Ответить
Боротьба УЗеленського з олігархами триває..
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26.01.2022 10:23 Ответить
а когда бенечке платила, ты где был?
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26.01.2022 10:24 Ответить
Це як мистецтво , в якій позі може ізогнутись щасливий електорат Зелупи?
ти ж був Зебанатом, нє?
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26.01.2022 10:30 Ответить
ой. в методичке запрещено вспоминать о бене?...
подоляку привет
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26.01.2022 10:32 Ответить
Зебанат коли ти перефарбувався убогий?
Справжній президент говорить про симпатії до дирявих.
https://twitter.com/MarianSereda/status/1479816538874167297
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26.01.2022 10:37 Ответить
Зеленский гробит страну, экономику преднамеренно, не закупил летом дешевы газ, готовит искусственный голод, говорит об оккупации и сдаче Харькова, видите ли там большие связи с оккупантом. Это говорит 1 лицо в стране, то есть просто предупредил о сдаче Харькова Путину без боя. Ужас что творит.
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26.01.2022 11:09 Ответить
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26.01.2022 11:47 Ответить
И барыга олигарх и Зеленский слуга олигарха - одно и тоже. А порохоботы - враги Украины, они служат олигарху Порошенку и против Украины, они служат страшнейшему врагу - ОЛИГАРХАТУ и не менее опасны чем Путин. Смерть всем врагам Украины!
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26.01.2022 12:35 Ответить
зато для 500+ предприятий в ордло и крыму - у зеЛоха подготовили пакет мер по субсидиям на газ...
Бо главная цель зеЛоха и его шоблы - финансирование ордло и расейских террористов за счет украинского бюджета..
как он это и раньше делал - выдавая кредиты на сотни млн.долларов через мецгера и укргазбанк
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26.01.2022 12:30 Ответить
От би команда Зеленського до влади прийшла...

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26.01.2022 10:22 Ответить
смотрел как в азии в 90х при дороговизне ресурсов на заводах устанавливали свои электростанции турбины в турции в технопарках солнечные станции и тд вопрос что наши производственники ждут и от кого ждут дешевых ресурсов или как лугандон дождался что все распилили что ?
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26.01.2022 10:24 Ответить
Пільги на газ: Близько 600 підприємств з ОРДЛО та Криму отримали від Кабміну пільги на газ

"За підрахунками LIGA.net, у списку Мінагрополітики є щонайменше 585 юридичних осіб, зареєстрованих на окупованій території Криму та Донецької та Луганської областей. Деякі з них ще працюють, наприклад Криммолоко - у Сімферополі, завод Луганськ-Нива та Російський хліб, розташований біля Донецька", - пише видання.

Крім підприємств із окупованих територій, до переліку пільговиків потрапили експортно-орієнтовані підприємства, найбільші агрохолдинги та навіть газові трейдери.
Чи справді вони можуть отримати дешевий газ приватних виробників? Співрозмовник LIGA.net у Мінагрополітиці це виключає. Джерело:
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26.01.2022 10:25 Ответить
это и есть правительство сепаров
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26.01.2022 10:26 Ответить
та то свої - то малороси, їм погтрібно все як і Вові!
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26.01.2022 10:46 Ответить
здобули
зато у аграхимии новый жып
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26.01.2022 10:26 Ответить
Неправильно написали. Потрібно так " Машпроект "Зоря" переходить на спеціальний режим роботи через виборців 73%". Це буде чесно і це буде правильно. Живемо і працюємо так, як голосували у 2019 році.
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26.01.2022 10:33 Ответить
Завод Малишева скорочує працівників і переходить до процедури банкртства... придбання "Нептуна" перенесено на другий квартал 2022 р... В ДП "Антонов" замовили 3 літкаки але не проплатили... Головне - щодня сцикун пиляє вдосики про те, що не потрібно панікувати.
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26.01.2022 11:23 Ответить
Главное бабало на дорогах пилить. Все остальное подождет.

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26.01.2022 11:49 Ответить
Тут новая тема: БОЛЬШАЯ СТРОЙКА.
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02.06.2022 17:09 Ответить
а де ж сивочолий був, коли з 2009 року по 2019 рік завод Малишева для України випустив один лише танк?!
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26.01.2022 12:01 Ответить
Давай не будем о "барыге" . Шо расскажешь за выбор нарида?
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26.01.2022 12:24 Ответить
вибір "нарида" все ж таки кращий за вибір "сивочолого"
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26.01.2022 12:28 Ответить
эт да. вагнеровцы, цемах, срыв оборонзаказа.... всё как ***** заказывал
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26.01.2022 12:36 Ответить
ага, а як це сивочолий під час війни на терирорії Росії свою фабрику держав? - от що волиняни в 218 році писали: "ЩО НАСПРАВДІ ВІДБУВАЄТЬСЯ З БІЗНЕСОМ ПОРОШЕНКА В РОСІЇ. РОЗСЛІДУВАННЯ". Почитайте, а тоді вже повчайте нас несвідомих....
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26.01.2022 13:25 Ответить
Как фабрику держал? Как Зе "скотов"?
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26.01.2022 13:57 Ответить
ага, так народ і тримав сивочолий.....через те в 2019 йому фігуру з 3 пальців і намалювали: 73% недовіри....
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26.01.2022 14:50 Ответить
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26.01.2022 14:52 Ответить
Завод виконав проект по експорту танків "Оплот" (більше 30 шт). Виготовив близько 10 танків "Оплот" для навчання та випробування. Підприємство було повністю завантажене виробництвом танків "Булат" для ЗСУ. Танк "Булат за ці роки став основним танком танком у ЗСУ. Виконувались роботи з модернізації та ремонту Т-64. Та тільки по каналу Г+Г про це , чомусь, не говорили...
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26.01.2022 14:19 Ответить
так того, здається активізація роботи на заводі Милишева почалпсь вже за часів Зеленського, сивочолий все більше рошеном переймався
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26.01.2022 14:48 Ответить
Задається - потрібно хреститись. А реально у всіх бригадах крім ДШБ, ПДБ основний танк - "БУЛАТ" яких до 2014 було не більше десятка.
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26.01.2022 15:01 Ответить
Этот завод в основном занят ремонтом танков оставшихся от СССР. Если бы не его работа, танки у ВСУ закончились бы ещё в 14 году.

Делать новые танки, во первых не факт что ещё есть возможность (вроде даже Оплоты делаются из старых корпусов. По скольку имеются большие проблемы с поставками и обработкой бронесталей). Во вторых - какой смысл если за деньги на создание нового, можно модернизировать 4 старых танка, а новый отнюдь не лучше чем 4 модернизированных.
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26.01.2022 15:03 Ответить
Я из Николаева. За 30 лет развалилось всё. Вокруг только руины больших заводов. Функционируют нормально только все порты и НГЗ Дерипаски. Заря тоже загибается. И где людям работать?
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26.01.2022 12:02 Ответить
зате маємо томас і віру....., що вам ще не хватає?
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26.01.2022 12:34 Ответить
Ты забылО про "КАКАЯ РАЗНИЦА!"
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02.06.2022 17:08 Ответить
А как там с соблюдением температурных режимов техпроцессов??? Даже при напрессовке колеса на ось ЖД колёсной пары, стоит ограничение диапазона температур. В паспорт пары записывается температура при которой шла напрессовка, и усилие с которым прессовались колёса. А на этом заводе делается техника куда серьёзнее.
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26.01.2022 15:07 Ответить
АСФАЛЬТ, СТРОЙКА ИЛИ РАКЕТЫ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

В.А. ЗЕЛЕНСКИЙ
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02.06.2022 17:07 Ответить
 
 